Лица будущего Тувы

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"
Правительство Республики Тыва провело мероприятие с амбициозным названием «Тува будущего: стратегия перемен».
Но никаких прорывных идей, инноваций, технологий для конкретного, практического применения это мероприятие не выявило, и априори не могло оно обозначить. Думаю, нет смысла искать здесь хоть какую-то реальную пользу, «приземленность». Не было соответствия предлагаемых мер, которых раз-два и обчелся, с жесткими, если не сказать, жестокими реалиями жизни. Это было очередное «бла-бла-бла» для «галочки».
Но, самое интересное, это лица, которые, по правительственной версии, будут определять будущее Тувы.
Вот на площадке «Экономика. Предпринимательство. Инновации» стратегию перемен будущей Тувы представляют вот эти два молодых члена правительства РТ:
Тунев и Грицюк
Говорят, что одно из этих лиц за свое назначение на должность выложил 36 миллионов рублей. А другой получил министерский пост, скорее всего, за работу «пиарщиком» в предвыборный период. Каких стратегических задач, прорывных идей для будущего можно ожидать от таких людей, превративших Правительство, скорее всего, в коммерческую лавку, где должности продаются и покупаются?
Теперь еще двое, повязанные некогда между собой должностными отношениями – один глава, другой охранник. Да, это далеко не охранник первого лица. Но и наш явно до своей должности не дотягивает. Как говорится, каков начальник, таковы и охранники.
Ооржак и Кара-оол
Вот о них чуть подробнее.
Цитата из речи первого. «Стабильное будущее начинается сегодня». Это говорит и учит молодежь человек, который стал депутатом, скорее всего, в результате массовых фальсификаций. Какое будущее такой человек может оставить после себя? Будущее, состоящее изо лжи и фальсификаций? Он с упоением говорит: «С первых шагов, сделанных молодежью, зависит многое, их дальнейшая жизнь и процветание нашего региона и страны в целом». Как-то неловко поправлять депутата Госдумы. Но писать нужно: «От первых шагов, сделанных молодежью, зависит многое...». Но что с охранника взять? Говорит, как умеет. Какие высокие слова... На самом деле молодежь с первых шагов видит двойную мораль, двойной стандарт поведения нынешних сильных мира сего, когда на словах говорят красивые вещи, а фактически делают ровно с точностью до наоборот.
По этой части сто очков вперед даст второе лицо из этого ряда, которое ложь и фальсификации, видимо, возвел в абсолют. Это лицо, по нашим данным, вместе с членами избирательных комиссий только по трем участкам №№ 12, 13, 31 г. Кызыла своровало около 1800 голосов избирателей, тем самым, наверное, установив всероссийский рекорд. Сколько своровано голосов избирателей по всей республике? Ответ на этот вопрос не могут дать судебные и правоохранительные органы до сих пор.
Вот еще одно лицо будущего Тувы:
Денис Михайлов
На форуме выступает человек от имени какой-то общественной организации. Называется организация «Сыновья народа». Тут непонятно, почему только они народные сынки. Разве мы с вами не являемся тоже плотью от плоти своего народа? Ну, ладно, пусть это будет на их совести.
Так вот, этот человек, в общем-то, говорит правильные вещи о вреде алкоголя, хотя его предложения по искоренению алкоголизма какие-то искусственные, далекие от реалий жизни. Но тут интересно другое. Оказывается, эта организация, целью создания которой является искоренение в обществе пьянства и алкоголизма, приглашает на свое открытие или на свою презентацию, в связи с открытием общественной организации, человека, ранее накрепко связавшего свою жизнь с алкогольным бизнесом. И какие-то непонятные, граничащие с самоуправством действия «Сыновей народа» наталкивают на мысль, что это не случайные выходки слегка увлекшихся «наведением порядка», заряженных правовым нигилизмом дилетантов. Создается впечатление, что их направляет чья-то умелая рука в своих интересах.
И последнее. Глава Тувы Шолбан Кара-оол в рамках мероприятия заметил, что «...то, что мы здесь сегодня собрались, значит, что мы на подступах к стратегии..., необходим план... В этой работе [видимо в разработке стратегии или плана] должно участвовать все общество, каждый житель республики».
Неясно тут одно, почему Кара-оол исключил нас, «Союза ветеранов», из общества тувинцев, из республики. «Сыновей народа» пригласили, а нас – нет. А ведь у ветеранов есть, что сказать молодежи. Я хотел бы спросить у «сыновей»: «Читали ли вы последнюю книгу Народного писателя Тувы Маадыр-оола Ховалыга «Секретный ключ (код) тувинцев?». Благо, что небольшое по объему, но по эмоциональному воздействию на умы, особенно молодежи, можно сравнить, разве что, с книгами знаменитого хирурга Федора Углова, эссе частями публикуется в газете «Шын».
И вообще, я не понимаю, почему он ополчился против ветеранов. Вот он приходит на презентацию «Сыновей народа». С таким же успехом он мог бы конструктивно сотрудничать с «Союзом ветеранов». Пригласил бы руководителей Союза к себе, спросил бы у старших товарищей, с чего они взяли да создали Союз, есть ли какие проблемы, может, нужна помощь для аренды офиса? Прославлять его, конечно, мы не стали бы. Но, конфронтации тоже не было бы. Вместе этого сразу же после 31 января 2016 года, когда создалась организация, проправительственные СМИ начали нас поливать грязью. Где здесь действия властей по консолидации общества, где элементарное уважение к старшим?
С моими рассуждениями и мыслями по поводу общественно-политической жизни Тувы и России можно познакомиться на нашем Youtube-канале «Зеленая страна» по адресу: www.youtube.com
Эрмак, хоть ты выставляешь свое имя, какой толк от твоего мнения? Ноль. От твоего мнения ловить нечего. Белиберда. Если говорить о Сыновьях Тувы, то все добрые начинания ты берешь в штыки, как дебильные Конвиз и Хоюгбан. Конвиз и Хоюгбан - Личности? Они отрицательные, темные личности. Народ их знает в отрицательном смысле. Я никогда не желал бы на их место. Они разлагают в первую очередь себя, потом народ. Они как сорняки на газонной траве. А возомнили себя деятелями, от невежества. Очень вредные два вонючие ... для республики, для народа. Насчет Путина я согласен с тобой. Хотя в каком смысле ты говоришь не понятно. Все мы рабы божьи пока и ты раб божий, а не только Путин. На самом деле мы все будущие боги. А пока у нас только маленькая часть бога есть. Когда станем большими богами только от нас зависит. Пока и ты раб божий, высказывая такие комментарии.
АНОРНИМ Номер Один...
Таким как Вы конечно Печатать о том, что Анонимно Обсуждать Конвиза и Хоюгбана ПОДЛОСТЬ Высшей категории, тоже самое как Обезьяне объяснять что один плюс один это Два...
Не знаю как в Вашем восприятии что Такое СЫНОВЬЯ Тувы, то в моем, это Честные ЛИЧНОСТИ, Грамотные, Имеющие ПРАВО на Имя и Фамилию...
А так... Действительно Анонимное Сборище Хуенбинов, что уже Было, и показало свой Идиотизм в Китае.
Так что Конвиз, Хоюгбан, это все же Имеющие ПРАВО на Имя в Туве Личности, и Гавкать на Их, АНОНИМНО, как в 1937-39 годах могут только Трусливые Анонимы...
И если мне, ЛИЧНО не нравится позиция Хоюгбана, или Конвиза по тому же Крыму, или Донбассу, то им отвечает конкретно Шумов АС, а не некий Аноним...
И Если я считаю того же Путина то ПУТным, то Рабом Божьим ПУТо, то Конкретно так об этом и Печатаю. И не прячксь за Анонимностью...
И по моим прикидкам, то Мое, КОНКРЕТНОЕ Личное Мнение, Путин всего лишь на 5% ПУТный, а на 95% ПУТо, всего лишь на 5 % он Сын Родины, а на 95 % Раб Божий, так это мнение Мое, не Анонимное...
Ну что сказать? Амыр Хоюгбан - невежественный тувинский Конвиз. Два сапога пара. Нет у них ни ума, ни духовности, ни нравственности. Они даже не участвовали в этом форуме «Тува будущего: стратегия перемен». Умеют только критиковать, очернять, обозвать, умничать. У них в головах пусто. Нет никаких предложений, идей по развитию Тувы. "Это было очередное «бла-бла-бла» для «галочки». Дурак. Для чего форум проводили? Чтобы каждый житель, у кого есть идеи по развитию Тувы высказались, участвовали в жизни, развитии республики. Какое ты имеешь право обсуждать, осуждать людей, работающих на благо республики? Они хоть работают, что-то делают, а ты чем занимаешься, Хоюгбан? По сравнению с ними ты червяк ползучий, копающийся в навозе. «От первых шагов, сделанных молодежью, зависит многое...». Но что с охранника взять? Говорит, как умеет." А ты умный, да? Кем ты себя возомнил? Он хорошие, правильные, очень глубокие слова сказал. А ты наоборот растлеваешь, разлагаешь молодежь своими темными, вонючими писанинами. "На самом деле молодежь с первых шагов видит двойную мораль, двойной стандарт поведения нынешних сильных мира сего, когда на словах говорят красивые вещи, а фактически делают ровно с точностью до наоборот." Не суди по себе, по своей испорченностью. Нынешняя молодежь совсем другая. Вместо того, чтобы поддержать "Сыновей народа" Хоюгбан их осуждает. Какая их цель? Искоренить алкоголизм - самое страшное зло в Туве. Хоть какими методами они это будут делать - это будет благой в Туве. "...почему Кара-оол исключил нас, «Союза ветеранов», из общества тувинцев, из республики." Неужели не понятно, дурак? Вместо того, чтобы помогать Кара-оолу по поднятию республики, что вы сделали? Встали в оппозицию. Вставили палки в колеса. Хотели его уничтожить. У вас, у "ветеранов" эгоистические, своекорыстные амбиции, а на развитие Тувы вам наплевать. Где ваши идеи, предложения, проекты на форуме «Тува будущего: стратегия перемен»? По вашему осуждающему взгляду на этот форум, никто из вас там не участвовал. Кто вы после этого? Враги Тувы. Почему Кара-оол должен вас приглашать на форум? Вы сами должны прийти. Раз не пришли, значит у вас в голове пусто, нечего предложить. Если вы действительно радеете за развитие Тувы, то давно бы нашли общий язык с Кара-оолом, советами, предложениями помогали бы ему, сообща руководили бы республикой. А вы чем занимаетесь? Исподтишка, со стороны поливаете его грязью, ставите подножку. Это называется личной неприязнью. У умных людей в голове должно быть на первом месте общее дело, благо народа, благо республики, благо наших детей. Они пренебрегают свое личное ради этого. Они хоть врагом пойдут в обнимку ради этого. Но, врагов не бывает. Они только в нашем нездоровом уме, в нашем непонимании сути вещей. Врагов придумываем мы сами. Считающий нашим врагом, на самом деле может быть нашим другом. Так что, В "Союзе ветеранов" одни невежды. Как их уважать? Амура Хоюгбана как уважать? С его искаженными, дебильными взглядам?... [Читать дальше]