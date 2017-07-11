Лица будущего Тувы

Правительство Республики Тыва провело мероприятие с амбициозным названием «Тува будущего: стратегия перемен».

Но никаких прорывных идей, инноваций, технологий для конкретного, практического применения это мероприятие не выявило, и априори не могло оно обозначить. Думаю, нет смысла искать здесь хоть какую-то реальную пользу, «приземленность». Не было соответствия предлагаемых мер, которых раз-два и обчелся, с жесткими, если не сказать, жестокими реалиями жизни. Это было очередное «бла-бла-бла» для «галочки».

Но, самое интересное, это лица, которые, по правительственной версии, будут определять будущее Тувы.

Вот на площадке «Экономика. Предпринимательство. Инновации» стратегию перемен будущей Тувы представляют вот эти два молодых члена правительства РТ:

Тунев и Грицюк

Говорят, что одно из этих лиц за свое назначение на должность выложил 36 миллионов рублей. А другой получил министерский пост, скорее всего, за работу «пиарщиком» в предвыборный период. Каких стратегических задач, прорывных идей для будущего можно ожидать от таких людей, превративших Правительство, скорее всего, в коммерческую лавку, где должности продаются и покупаются?

Теперь еще двое, повязанные некогда между собой должностными отношениями – один глава, другой охранник. Да, это далеко не охранник первого лица. Но и наш явно до своей должности не дотягивает. Как говорится, каков начальник, таковы и охранники.

Ооржак и Кара-оол

Вот о них чуть подробнее.

Цитата из речи первого. «Стабильное будущее начинается сегодня». Это говорит и учит молодежь человек, который стал депутатом, скорее всего, в результате массовых фальсификаций. Какое будущее такой человек может оставить после себя? Будущее, состоящее изо лжи и фальсификаций? Он с упоением говорит: «С первых шагов, сделанных молодежью, зависит многое, их дальнейшая жизнь и процветание нашего региона и страны в целом». Как-то неловко поправлять депутата Госдумы. Но писать нужно: «От первых шагов, сделанных молодежью, зависит многое...». Но что с охранника взять? Говорит, как умеет. Какие высокие слова... На самом деле молодежь с первых шагов видит двойную мораль, двойной стандарт поведения нынешних сильных мира сего, когда на словах говорят красивые вещи, а фактически делают ровно с точностью до наоборот.

По этой части сто очков вперед даст второе лицо из этого ряда, которое ложь и фальсификации, видимо, возвел в абсолют. Это лицо, по нашим данным, вместе с членами избирательных комиссий только по трем участкам №№ 12, 13, 31 г. Кызыла своровало около 1800 голосов избирателей, тем самым, наверное, установив всероссийский рекорд. Сколько своровано голосов избирателей по всей республике? Ответ на этот вопрос не могут дать судебные и правоохранительные органы до сих пор.

Вот еще одно лицо будущего Тувы:

Денис Михайлов

На форуме выступает человек от имени какой-то общественной организации. Называется организация «Сыновья народа». Тут непонятно, почему только они народные сынки. Разве мы с вами не являемся тоже плотью от плоти своего народа? Ну, ладно, пусть это будет на их совести.

Так вот, этот человек, в общем-то, говорит правильные вещи о вреде алкоголя, хотя его предложения по искоренению алкоголизма какие-то искусственные, далекие от реалий жизни. Но тут интересно другое. Оказывается, эта организация, целью создания которой является искоренение в обществе пьянства и алкоголизма, приглашает на свое открытие или на свою презентацию, в связи с открытием общественной организации, человека, ранее накрепко связавшего свою жизнь с алкогольным бизнесом. И какие-то непонятные, граничащие с самоуправством действия «Сыновей народа» наталкивают на мысль, что это не случайные выходки слегка увлекшихся «наведением порядка», заряженных правовым нигилизмом дилетантов. Создается впечатление, что их направляет чья-то умелая рука в своих интересах.

И последнее. Глава Тувы Шолбан Кара-оол в рамках мероприятия заметил, что «...то, что мы здесь сегодня собрались, значит, что мы на подступах к стратегии..., необходим план... В этой работе [видимо в разработке стратегии или плана] должно участвовать все общество, каждый житель республики».

Неясно тут одно, почему Кара-оол исключил нас, «Союза ветеранов», из общества тувинцев, из республики. «Сыновей народа» пригласили, а нас – нет. А ведь у ветеранов есть, что сказать молодежи. Я хотел бы спросить у «сыновей»: «Читали ли вы последнюю книгу Народного писателя Тувы Маадыр-оола Ховалыга «Секретный ключ (код) тувинцев?». Благо, что небольшое по объему, но по эмоциональному воздействию на умы, особенно молодежи, можно сравнить, разве что, с книгами знаменитого хирурга Федора Углова, эссе частями публикуется в газете «Шын».

И вообще, я не понимаю, почему он ополчился против ветеранов. Вот он приходит на презентацию «Сыновей народа». С таким же успехом он мог бы конструктивно сотрудничать с «Союзом ветеранов». Пригласил бы руководителей Союза к себе, спросил бы у старших товарищей, с чего они взяли да создали Союз, есть ли какие проблемы, может, нужна помощь для аренды офиса? Прославлять его, конечно, мы не стали бы. Но, конфронтации тоже не было бы. Вместе этого сразу же после 31 января 2016 года, когда создалась организация, проправительственные СМИ начали нас поливать грязью. Где здесь действия властей по консолидации общества, где элементарное уважение к старшим?

С моими рассуждениями и мыслями по поводу общественно-политической жизни Тувы и России можно познакомиться на нашем Youtube-канале «Зеленая страна» по адресу: www.youtube.com

Амыр Хоюгбан