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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 27, 11 июля / Сумасшедший пленум
   
 
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№27, 11 июля 2017 года.


Сумасшедший пленум

Сумасшедший пленум

В пятницу 07 июля в подвале Центра тувинской культуры, в так называемом зале заседаний, был организован Пленум Рескома КПРФ. Сразу бросался в глаза суетно бегающий у дверей зала какой-то нестарый мужчина с черной бородой. Как выяснилось позже, это был ранее никогда не имевший никакого отношения к Туве секретарь Тувинского Рескома КПРФ по организационной работе по фамилии Томоев, загадочным образом избранный на этот пост недавно. Он вместе с каким-то молодым мужчиной силой вытолкнул уважаемого человека, работавшего секретарем Тувинского обкома КПСС. Томоев так усердствовал, что поразились даже давно работающие сотрудники аппарата Рескома.

Похоже, Томоев приехал из Красноярска с целью непременно завладеть креслом первого секретаря Тувинского Рескома. В узком кругу рассказывал, что опыт имеется: принимал участие в деле по отстранению первого секретаря Красноярского крайкома партии КПРФ Медведева от должности. Правда, тогда ничего из этого у него не получилось.

А потом настало время, что называется, представить собравшимся «гвоздь программы». За большой стол уселся, хотя его никто не избирал, «гость из Москвы» – заместитель заведующего отделом оргпартработы ЦК КПРФ Борис Павленко, о котором известно лишь то, что он подвизается председателем какого-то сельсовета в Тульской области.

Начал он с того, что стал трепаться о себе: какой он талантливый и гениальный, как под его руководством все стало очень хорошо. Может быть, у него все и хорошо, но осадок после его выступления остался так себе...

Главный вопрос: о реорганизации Кызылского местного (городского) отделения в составе Тувинского республиканского отделения КПРФ и создание на базе реорганизованного Кызылского местного (городского) отделения КПРФ в составе Тувинского республиканского отделения КПРФ местных отделений «Центрально-Южное» и «Восточно-Правобережное» (?).

Этот вопрос в повестку Б.Павленко предложил в небольшом городе – разбить городской комитет партии. Внеся это несуразное предложение, он с наскоку без обсуждения сразу предложил перейти к голосованию. Но присутствующие с этим не согласились и стали задавать вопросы. На что у докладчика, как и ожидалось, не оказалось ответов.

Однако в числе членов Рескома нашлись «лизоблюды», которые решили поддержать Б.Павленко и Р.Томоева. Особенно усердствовал коммунист из Сукпака М.Сарыглар, которого пригласили за торец стола. И вел себя Сарыглар развязно.

Но на этом политическая дикость не прекратилась. Апогеем сумасшедшего пленума было исключение из членов КПРФ пятерых ветеранов-коммунистов, как организаторов антипартийной фракции. Причем исключению подверглись опытные и наиболее активные члены партии, которые вносили и вносят оживление и здравый смысл в окончательно протухшую от о маразма партийную жизнь. Очень показательно, что исключили их за участие в городском митинге «против коррупции». Такого у нас ещё не было, чтобы за борьбу с коррупцией исключали из партии... В конце концов, КПРФ – это же не «Единая Россия», про которую в народе говорят: «партия жуликов и воров».

Да, такого Тува не помнит. Муторно и душно как-то. Неужели сегодняшние КПРФ и ЕР – два сапога пара?

Ветеран партии А. Монгуш.

P.S. По всей видимости, на место первого секретаря Тувинского Рескома КПРФ «метит» Томоев, второго – М.Сарыглар. В тот же вечер «победители» с размахом обмывали «победу» (видео «праздника» есть в Интернете).

(прочитано 1009 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6773.html
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Аноним (гость) 15-07-2017 02:24:35   #6 [ru]
Что, Эрмак, зачем тебе мое личико? Если открою личико, то похотливые извращенцы, как ты, увидев мое красивое личико, меня изнасилуют. Мое имя Правда из народа, ты ее не знаешь, хоть скажи, не скажи. Не путай меня с чиновнической Правдой. Кто Республику столкнул? Республику, Россию столкнул сам народ, живущий в них, вместе с чиновниками. Ты сам Республику столкнул. Ты этого разве не знал? Вот невежда. А сейчас умничаешь невпопад. Выставив свое имя на всеобщее обозрение кичишься этим. На самом деле ты выставил себя голым, со всеми органами, показывая свою убогую душу. Своими дебильными комментариями показываешь себя всему народу какой ты дурак, дебил, невежда. Это тебе самому кажется, что ты правильные вещи говоришь, считаешь себя умным. Ты глубоко ошибаешься. Все знают кто ты на самом деле.
 
0
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Аноним (гость) 14-07-2017 07:21:03   #5 [ru]
Хотели сделать КПРФ филиалом РИСКа,не получилось.Вовремя выявили казачков и вытурили с волчьим билетом.Теперь дальше пойдут шакалить по партиям.
 
0
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 14-07-2017 05:59:42   #4 [ru]
Так кто же ТЫ то " вежественный Аноним" ? Very Happy
" Открой личико Гульчитай"...
Существо Бесполое и Не имеющие ПРАВО на ИМЯ... А Туда же " против Народа"... Very Happy
Неужели живущик в Туве такие же Анонимные ТРУСЫ, как и Ты Номерной? Very Happy
Столкнули Республику дальше некуда, а туда же " разлагают, дезорганизуют..." Very Happy
Да... Как были Правы Древние... Что" Всяк Судит по Себе... Confused
 
+1
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Аноним (гость) 13-07-2017 14:39:28   #3 [ru]
Правильно исключили дураков-ветеранов, нечего народ мутить. Вместо того, чтобы поднимать народ на созидание, они разлагают народ, дезорганизуют. Пошли против народа, против правительства. Примкнулись к темным оппозиционерам. Ума у них нет, невежественные "ветераны".
 
0
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Аноним (гость) 13-07-2017 12:08:17   #2 [ru]
сегодняшние КПРФ и ЕР – два сапога пара, а где Канзай и его друг?
 
0
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Аноним (гость) 13-07-2017 05:58:44   #1 [ru]
Мдааа. нет согласия даже в КПРФ. Куда мы катимся?
 
+2
Остальные материалы номера 27:
 
   
   
 
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