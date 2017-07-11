Сумасшедший пленум

В пятницу 07 июля в подвале Центра тувинской культуры, в так называемом зале заседаний, был организован Пленум Рескома КПРФ. Сразу бросался в глаза суетно бегающий у дверей зала какой-то нестарый мужчина с черной бородой. Как выяснилось позже, это был ранее никогда не имевший никакого отношения к Туве секретарь Тувинского Рескома КПРФ по организационной работе по фамилии Томоев, загадочным образом избранный на этот пост недавно. Он вместе с каким-то молодым мужчиной силой вытолкнул уважаемого человека, работавшего секретарем Тувинского обкома КПСС. Томоев так усердствовал, что поразились даже давно работающие сотрудники аппарата Рескома.

Похоже, Томоев приехал из Красноярска с целью непременно завладеть креслом первого секретаря Тувинского Рескома. В узком кругу рассказывал, что опыт имеется: принимал участие в деле по отстранению первого секретаря Красноярского крайкома партии КПРФ Медведева от должности. Правда, тогда ничего из этого у него не получилось.

А потом настало время, что называется, представить собравшимся «гвоздь программы». За большой стол уселся, хотя его никто не избирал, «гость из Москвы» – заместитель заведующего отделом оргпартработы ЦК КПРФ Борис Павленко, о котором известно лишь то, что он подвизается председателем какого-то сельсовета в Тульской области.

Начал он с того, что стал трепаться о себе: какой он талантливый и гениальный, как под его руководством все стало очень хорошо. Может быть, у него все и хорошо, но осадок после его выступления остался так себе...

Главный вопрос: о реорганизации Кызылского местного (городского) отделения в составе Тувинского республиканского отделения КПРФ и создание на базе реорганизованного Кызылского местного (городского) отделения КПРФ в составе Тувинского республиканского отделения КПРФ местных отделений «Центрально-Южное» и «Восточно-Правобережное» (?).

Этот вопрос в повестку Б.Павленко предложил в небольшом городе – разбить городской комитет партии. Внеся это несуразное предложение, он с наскоку без обсуждения сразу предложил перейти к голосованию. Но присутствующие с этим не согласились и стали задавать вопросы. На что у докладчика, как и ожидалось, не оказалось ответов.

Однако в числе членов Рескома нашлись «лизоблюды», которые решили поддержать Б.Павленко и Р.Томоева. Особенно усердствовал коммунист из Сукпака М.Сарыглар, которого пригласили за торец стола. И вел себя Сарыглар развязно.

Но на этом политическая дикость не прекратилась. Апогеем сумасшедшего пленума было исключение из членов КПРФ пятерых ветеранов-коммунистов, как организаторов антипартийной фракции. Причем исключению подверглись опытные и наиболее активные члены партии, которые вносили и вносят оживление и здравый смысл в окончательно протухшую от о маразма партийную жизнь. Очень показательно, что исключили их за участие в городском митинге «против коррупции». Такого у нас ещё не было, чтобы за борьбу с коррупцией исключали из партии... В конце концов, КПРФ – это же не «Единая Россия», про которую в народе говорят: «партия жуликов и воров».

Да, такого Тува не помнит. Муторно и душно как-то. Неужели сегодняшние КПРФ и ЕР – два сапога пара?

Ветеран партии А. Монгуш.

P.S. По всей видимости, на место первого секретаря Тувинского Рескома КПРФ «метит» Томоев, второго – М.Сарыглар. В тот же вечер «победители» с размахом обмывали «победу» (видео «праздника» есть в Интернете).