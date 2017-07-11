    Перекрёсток мнений

Аноним, 05-07-2017 #1[ru]

С тех пор, как в Тываэнерго пришел «эффективный менеджер» Саган-оол, там стало больше всяких «веселых стартов», конкурсов и самодеятельности, а также гораздо больше аварий, отключений и прочего бардака.

Аноним, 06-07-2017 #2[ru]

Лишь бы не работать – все пляшут, поют и т.д. и т.п.

Аноним, 05-07-2017 #1[ru]

Чоннун Оолдары открыло свое лицо сепаратизма. Разместили в ВК скрытую съемку прокурора с Монгун Тайги, который употреблял на природе не то квас, не то пиво. Клевета на федеральную власть – один из приемов разжигания неприятия федерализма. А это уже политика сепаратизма, это Хостуг Тыва, а сегодня – Чоннун Оолдары.

Аноним, 05-07-2017 #2[ru]

В Сарыг-Сепе строят новый клуб – тендер на строительство выиграли хачики. Вопрос прокурору республики и его двум замам-пердунам – уголовное дело будет сегодня или завтра по откату? Перед тем, как сожгли старый клуб, туда вложили десятки миллионов, часть Долгар с Харченко растащили, остальное – сожгли.

Аноним, 05-07-2017 #3[ru]

Прааативный кааакой пупсик Шалбааан!

Аноним, 05-07-2017 #6[ru]

Кара-оол усомнился в правоте Главы Чечни? Да кто ты такой, что бы спорить с Кадыровым? Не лезь куда не надо.

Аноним, 05-07-2017 #7[ru]

Добрый день Шолбан Валерьевич. Не советуем Вам публично подвергать сомнению высказывания Героя России, Главы Чечни Рамзана Ахматовича Кадырова. Ни одно публичное лицо в России этого не делало и не будет делать.

Аноним, 05-07-2017 #8[ru]

Гей может и быть хорошим человеком, но укравшие у сирот деньги на жилье ПИД... ПО ЖИЗНИ!

Аноним, 05-07-2017 #14[ru]

Карлику власть ударила в голову – совсем в шута превратился. А это – признак того, что он считает себя равным Богу. Чего стоит его фотка на туваонлайн в статье про Сизим

Аноним, 05-07-2017 #15[ru]

Говорят, он требует теперь называть себя в местных сми «отцом нации».

Аноним, 06-07-2017 #18[ru]

Кара-оол правильно делает – среди тувинской молодежи геи появляются. Недавно в Новостях Тувы было видео, как задержали тувинца – гея. Над ним издевался полицейский. В общем, не тувинская тема – однополая любовь

Аноним, 06-07-2017 #19[ru]

Вернемся к теме укрупнения регионов. А может, Старшому выгодно, что Карла так позорится? Думает: пусть окончательно опозорится, и вот тогда присоединим Туву к краю. Ну не может человек (карлик) самостоятельно работать...

Аноним, 06-07-2017 #20[ru]

Какой из вора и пи..ла «отец нации»? Позорище и «говно нации» он.

Эрмак, 06-07-2017 #22[ru]

Действительно, и ради чего говорить и писать про то, что само себя уничтожает? Но что интересно: оказывается для того, чтоб стать «цивилизованным», нужно уважать извращенцев... Что Глава республики, что Автор, поднимают то, что интересно только здесь Анонимам... И что нам проблемы какой-то Чечни, каких-то там извращенцев?

Аноним, 06-07-2017 #23[ru]

Почему нельзя убрать с поста это позорище?

Аноним, 06-07-2017 #24[ru]

В Туве других проблем нет, что ли!? Школы по швам трещат, в классах по 40 человек, учебные кабинеты не соответствуют стандартам. Учителей, особенно русских, не хватает, а те, что есть, работают на износ. При этом зарплата маленькая. Уровень жизни самый низкий по всей России.

Аноним, 06-07-2017 #25[ru]

Кара-оол себе и своей семье строит гостиницы. А школы его не интересуют. Как он выиграл выборы – так всех учителей заставляли работать на него, те давили на родителей, чтобы они голосовали за него.

Аноним, 06-07-2017 #27[ru]

#21, Чему удивляться? Какого то Иргита раком поставил, он говорят в Москве прилюдно целую сенаторшу за зад хватал и фрикционные движения делал в ее адрес. А та и рада была вроде, хихикала без конца. Как жить с таким слугами народа?

Аноним, 06-07-2017 #28[ru]

В любой стране имеется 10-15 процентов гомосексуалов. Это факт и от него никуда не денешься. Можно назвать это аномалией, дефектом, болезнью – все равно это не лечится и никак не изменится. НО, в общем-то, никому не мешает жить. Какая тебе в жопу разница, с кем и как трахаются гомосеки, если они это делают в своей спальне? Но есть еще одна категория людей – «бисексуалы». Пресытившиеся обычным сексом, они стремятся попробовать что-нибудь по-горячее. Однополый секс, детей, животных, насилие. Таких полно во власти – только они могут себе позволить запретный плод, не опасаясь правосудия.

Аноним, 06-07-2017 #29[ru]

Случайно, это не чоннун оолдары подожгли Горыныч?

Аноним, 06-07-2017 #30[ru]

Господин Якушев Карле бесконечно благодарен, за то, что не кинули, не оставили один на один с его уголовными делами. Несмотря на незавершенные судебные дела по домам для сирот, ему доверили строительство очередной, семейной АЗС, возле Управления МЧС, по верхней трассе. Но очень боится досрочной отставки своего повелителя. Видимо, у Карлы и его команды есть реальные опасения на счёт благополучия и будущего. По человечески даже жалко толстяка.

Аноним, 06-07-2017 #31[ru]

Президент убрал Лобанова, и где он теперь?

Аноним, 06-07-2017 #32[ru]

В интернете идет массовая истерия против сенатора Оксаны Белоконь, организованная Главой. В свое время Карлик сам ее провел в СФ. А теперь, когда она вдруг стала неугодной, решил продать место сенатора на 5 млн. долларов. Говорят, Тэн нашел подходящую кандидатуру.

Аноним, 07-07-2017 #34[ru]

Тэн, говорят хорошо загребает – в долларах. Карлик распродал Туву, сволочь!

Аноним, 07-07-2017 #35[ru]

Карлик за такие деньги мать родную продаст, долго не раздумывая.

Аноним, 07-07-2017 #36[ru]

Говорят он даже ползарплаты у сенаторов от Тувы отбирает. А тут такими деньгами запахло. Или Белоконь зажала халявные деньжата от карлы?

Sensey, 06-07-2017 #1[ru]

Надо бы депутатов кормить минимальным продуктовым набором.

Аноним, 07-07-2017 #2[ru]

Sensey, эстремальное реалити-шоу – заколотить окна и двери в доме правительства, а перед этим выдать им паек на сумму «минимального набора продуктов». Через месяц посмотрим, как они будут петь. Это, кстати, можно использовать в качестве наказания за коррупционные преступления.

Яковенко, 06-07-2017 #2[com]

Отказ следствия и суда квалифицировать убийство политика Немцова как политическое – это издевательство и над правосудием, и над памятью убитого. Завершение следствия без установления мотивов преступления означает, что и следствие, и суд были имитацией. Любому вменяемому человеку понятно, что убийство Немцова было политическим. Любому вменяемому человеку понятно, что убить политика федерального масштаба у стен Кремля можно только с ведома его главного обитателя или по его прямому приказу. Дмитрий Песков сказал, что на поиск заказчиков могут уйти годы, и сослался на слова Путина, что подобные дела расследуются тяжело. С этим невозможно не согласиться. Следователям будет сложно найти заказчика преступления, если учесть, что он является их самым большим начальником.

Эйдман, 05-07-2017 #5[com]

Лидия Чуковская писала о сталинском СССР, как об обществе «поврежденном в уме», до такой степени отравленном ложью, «какая может сравниться только с отравлением армии ядовитыми газами». Рыба начинает гнить с головы, а общество впадает в безумие вслед за диктатором. Его личная паранойя становится общественной, пропаганда заражает ей всю страну. В результате общество начинает болезненно лихорадить, а потом оно просто сходит с ума. Так было в сталинском СССР. Так произошло и в нашей России. Разница только в том, что паранойя Сталина была направлена внутрь страны. Он патологически боялся заговоров, не доверял даже своему ближайшему окружению, стремился уничтожить всех, кого подозревал в нелояльности. Пропаганда заразила сталинской паранойей советских людей, которые в массовом порядке стали искать врагов народа среди своих друзей, соседей и сослуживцев. Сегодняшняя паранойя, в отличие от сталинской, направлена вовне. Главная путинская бредовая идея в том, что Запад – и прежде всего США – хотят его свергнуть и уничтожить. Он постоянно проговаривается об этом. Судя по одной из таких проговорок Путин подсознательно ассоциирует себя с «медведем», которого Запад и США «никогда не оставят в покое, потому что будут всегда стремиться к тому, чтобы посадить на цепь. А как только удастся посадить на цепь, вырвут зубы и когти».

Аноним, 06-07-2017 #13[ru]

История прежде всего опирается на факты и документы, а вот ее интерпретация всегда зависит от того мировоззрения, через которое пропускается исторический факт.

Эрмак, 07-07-2017 #14[ru]

Аноним № 13, Вы с моей точки зрения правы. Кто исторически в Туве боится сейчас Сталина, Чангыс-Хаана? Только ВОРЫ в системе Власти. И именно поэтому и тема Сталина не перестает быть современной. Все же мы в Туве прекрасно понимаем, что бы стало с Кара-оолом, если бы вместо Путина был Сталин... И именно такие, как Кара-оол, и толкают Путина на Путь Сталина...

Валерий_Соловей 07-07-2017 #17[com]

Рост симпатий к Сталину выражает крайнее раздражение действующей властью и желание ей отомстить. А вовсе не стремление вернуться в ту эпоху.

Аноним, 05-07-2017 #1[ru]

Карлик – позор Шойгу!

Аноним, 05-07-2017 #3[ru]

Кара-оол Никчемный Первый

Аноним, 05-07-2017 #5[ru]

Шут гороховый, ему бы в цирке самое то. Где набирают престарелых карликов?

Аноним, 05-07-2017 #6[ru]

Печаль-беда, когда у главы ума с Гулькин нос.

Аноним, 05-07-2017 #7[ru]

Еще ведь снимал себя и выкладывал на всеобщее обозрение сам... Мягко говоря, странный поступок.

Аноним, 05-07-2017 #8[ru]

Ебенок он, а не глава

Аноним, 06-07-2017 #10[ru]

Как думаете, кто будет следующим главой РТ?! За годы наперед бывают же там один два явных кандидата, сейчас такого почему то нет, ШВК тоже был один из кандидатов за долго до кресла, сейчас они есть?! Ну это нормально – кандидаты готовятся как бы это всегда так, 3-4 года очень быстро пролетают

Аноним, 06-07-2017 #11[ru]

Да хоть конь в пальто, только не этот убогий крол.

Эрмак, 06-07-2017 #1[ru]

Да... Хоть один мост рухнет, и Запад Тувы запоет... И с Радостью на Западе Тувы будут Орать о том, что как Они СИЛЬНО Любят Власть.

Аноним, 09-07-2017 #2[ru]

Какие 500 машин в сутки?! Вчера за весь световой день (на рыбалку ездили) от Ак-Довурака до Сотого перевала максимум 20 (двадцать!) машин в обе стороны прошло!!! До Абазы едешь – если Сканий нету на дороге, тоже не больше 15 машин в обе стороны увидишь! Все движение по этой дороге только с Абазы и начинается – там согласен, там и более 500 в сутки проходит! Если закрыть эту дорогу – на Западе Тувы продукты в два раза по цене подскочат – через Кызыл это еще плюс 320 км тоже по убитой дороге!

Аноним, 06-07-2017 #1[ru]

Станция переливания крови гремит на всю республику. Ясно, что с главным врачом делилась, с голубым Сарыгларом. Он же и присвоил деньги, направленные на хоз нужды. Своровав их на техосмотр собственной машины. Где этот позор тувинской нации, голубчик, Сарыглар? Не видать и не слыхать.