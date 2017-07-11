Зачем Шойгу приезжал в июле в Туву?

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PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 7 по 9 июля 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле. Выявлялось отношение граждан к приезду в Туву министра обороны России С.Шойгу в июле т.г. В ходе исследования было опрошено 133 человека, которые ответили на вопрос: