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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 27, 11 июля / Зачем Шойгу приезжал в июле в Туву?
   
 
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№27, 11 июля 2017 года.

    Изучаем мнение граждан

Зачем Шойгу приезжал в июле в Туву?

PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 7 по 9 июля 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле. Выявлялось отношение граждан к приезду в Туву министра обороны России С.Шойгу в июле т.г. В ходе исследования было опрошено 133 человека, которые ответили на вопрос:

«Что нужно было Шойгу в Туве в июле 2017?»

Он инспектировал военные объекты в Туве 11,28%
Хотел встретиться в Туве с Путиным 32,33%
Приезжал отдохнуть 29,32%
Хотел решить проблему будущего Ш.Кара-оола 27,07%

Что нужно было Шойгу в Туве в июле 2017?

(прочитано 862 раза)

 http://risk-inform.ru/article_6769.html
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