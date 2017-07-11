    Пресс-служба прокуратуры сообщает

Квартиры для сирот приобрели... на бумаге

Прокуратура Чаа-Хольского района Республики Тыва проверила законность расходования бюджетных средств, выделенных на приобретение жилья для граждан из числа детей-сирот.

Установлено, что 26 октября 2016 года государственным казенным учреждением Республики Тыва «Госстройзаказ» и директором ООО «Призма» был заключен государственный контракт на приобретение в районном центре, селе Чаа-Холе, жилых помещений для обеспечения жильем граждан из числа детей-сирот. Коммерсант обязался передать четыре квартиры покупателю до 25 декабря 2016 года. Более 4,1 млн. рублей были перечислены в общество с ограниченной ответственностью в качестве оплаты контракта.

Согласно актам приема-передачи жилых помещений, подписанным 23 декабря 2016 года, четыре квартиры, площадью 33 квадратных метра каждая, расположенные в селе Чаа-Холе, переданы продавцом покупателю.

Проверка показала, что фактически указанных квартир не существует. По месту их расположения строительство не ведется, земельные участки не огорожены.

Материалы проверки прокуратурой Чаа-Хольского района направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц. По результатам их рассмотрения в отношении директора фирмы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества в особо крупном размере).

В отношении работников «Госстройзаказа», подписавших акт приема-передачи квартир, в настоящее время проводится процессуальная проверка.

Айдана Сарыглар, старший помощник прокурора города Кызыла.

30 тысяч рублей за оторванную руку

Каа-Хемский районный суд Республики Тыва рассмотрел уголовное дело по обвинению Александра Парфенюка в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.216 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Следствием и судом установлено, что 12 июля 2016 года в 20 часов исполняющий обязанности начальника дробильно-сортировочного комплекса участка кучного выщелачивания золота ООО «Тардан Голд» Александр Парфенюк нарушил требования ведения горных работ и переработки твердых полезных ископаемых. Он, с целью экономии времени и увеличения производительности труда для получения выгоды, допустил к работе машиниста конвейера 3 разряда, выдав ему наряд на допуск. Руководитель достоверно знал, что дробильно-сортировочный комплекс находится в неисправном состоянии.

В процессе работы при очистке деревянной палкой не огражденного натяжного барабана конвейера от налипшего материала левая рука машиниста соскользнула и была затянута между барабаном и рамой конвейера, причинив телесные повреждения, потребовавшие ее ампутации.

Каа-Хемский районный суд изучил материалы уголовного дела, выслушал стороны, учел мнение государственного обвинителя и назначил Парфенюку 30 тыс. рублей штрафа. Приговор суда вступил в законную силу.

Алина Доспан-Комбу, помощник прокурора Каа-Хемского района.

Безвластие в сельских поселениях

Прокуратурой Тес-Хемского района Республики Тыва установлено, что проведенный в декабре 2016 года администрацией сельского поселения О-Шынаа конкурс на замещение вакантной должности председателя администрации сельского поселения не состоялся. По решению Хурала представителей села № 25 от 20 декабря 2016 года на должность председателя администрации назначено лицо, временно исполняющее обязанности председателя администрации сельского поселения.

С этого времени Хуралом представителей сельского поселения меры по проведению конкурса на замещение вакантной должности председателя администрации сельского поселения О-Шынаа не принимались. Между тем, согласно Уставу сельского поселения, председатель администрации назначается по результатам конкурса.

Для принятия мер по устранению нарушений Федеральных законов прокурором района в Хурал представителей вносилось представление об устранении нарушений законодательства.

Несмотря на это, Хуралом представителей сельского поселения О-Шынаа меры по устранению нарушений законодательства не были приняты. Кроме того, в Тес-Хемский районный суд направлено административное исковое заявление о признании бездействия Хурала представителей сельского поселения по не принятию мер по назначению конкурса на замещение вакантной должности председателя администрации сельского поселения незаконным и понуждении его к устранению нарушения закона.

По фактам непринятия в течение длительного времени мер по проведению конкурса на замещение вакантных должностей председателей администраций, прокуратурой в Хуралы представителей сельских поселений О-Шынаа и У-Шынаа внесены представления об устранении нарушений закона.

Эмилия Ховалыг, заместитель прокурора Тес-Хемского района.