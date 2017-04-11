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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 14, 11 апреля / Прокурор, «наступивший на мозоль» тувинскому главе, переведен в Вологду
   
 
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№14, 11 апреля 2017 года.


Александр Гринев

Прокурор, «наступивший на мозоль» тувинскому главе, переведен в Вологду

Незадолго до перевода Гринев внес представление Кара-оолу

5 апреля депутаты Законодательного собрания Вологодской области соберутся на внеочередную сессию для того, чтобы согласовать представление Генерального прокурора России Юрия Чайки о назначении на должность прокурора области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного парламента, кандидатом на пост прокурора предложен 50-летний уроженец Орла, государственный советник юстиции 2 класса Александр Гринев.

Спикер Заксобрания Андрей Луценко, комментируя предстоящее событие, отметил, что на протяжении последних лет прокуратура является активным субъектом права законодательной инициативы и проведения антикоррупционной экспертизы всех нормативных актов области. Так, за последние 10 лет по инициативе органов прокуратуры было принято 20 законов.

«Инициативы прокурора, заключения на проекты законов, информация по правовому мониторингу зачастую служат толчком к дальнейшему качественному развитию законотворчества в различных сферах деятельности, – отметил Андрей Луценко. – Уверен, мы продолжим тесное сотрудничество с Александром Гриневым».

Отметим, что до этого назначения Гринев возглавлял тувинскую прокуратуру. В республике известие о переводе прокурора в другой регион восприняли неоднозначно. Местные наблюдатели отмечают, что буквально несколько дней назад прокуратура внесла на имя главы республики Шолбана Кара-оола представление с требованием устранить нарушения, допущенные в ходе реализации программы переселения из ветхого жилья. Вопрос со срывом этой программы достаточно скандальный, он дает оппонентам Кара-оола основания для критики главы региона.

«Совпадение ли это, что прокурор уезжает после представления на имя главы республики? – задается вопросом тувинский политолог Борис Мышлявцев. – Возможно. Я логику кадровых назначений Генпрокуратуры не знаю. Отметить можно только, что прокурор Тувы пошел отнюдь не на повышение и отнюдь не в какой-нибудь благодатный край. Вологда – это русский Север, сырость, и вообще – местность, далекая от процветания. Сам попросил о переводе в другой регион? Только что развернул бурную антикоррупционную кампанию в Туве – и на русский Север? Опять же – все возможно. Чужая душа потемки».

Александр Боровков

Мышлявцев рассказывает, что, по его данным, на должность прокурора Тувы представлен Александр Боровков, работавший с 2008 года заместителем прокурора Красноярского края.

«На данный момент у опрошенных экспертов есть две основные версии происходящего. Первая. Происходит плановая ротация, не состоявшаяся осенью из-за отсутствия подходящих кандидатур. Вторая. Сергей Шойгу хочет не «жесткой отставки» тувинского главы, а его «мягкой посадки» (метафора связана с самолетами, а не с тюрьмой). Люди его команды своим экспертным советом могли как-то повлиять на выбор нового прокурора. Антикоррупционные дела в таком случае продолжат расследовать, но будет это происходить без лишнего шума», – добавляет эксперт.

«Думаю, что Гринев действительно наступил главе республики «на больную мозоль» с представлением по ветхому жилью, но не уверен, его перевод на Вологодчину с этим как-то связан, – сказал, в свою очередь, политолог Анатолий Савостин. – В Генпрокуратуре, насколько можно судить, есть система кадровой политики, она достаточно планомерна, «кадровые ходы» расписаны на полгода-год вперед».

Как уже сообщало ИА REGNUM, правительство Тувы неоднократно становилось объектом критики Сергея Степашина. В частности в начале года Степашин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил, что два региона не выполнят программу расселения аварийного жилья – Амурская область и Тува. И если в Приамурье выполнение программы срывается по объективным причинам, то в Туве – в силу «субъективного фактора». «Сейчас мы перешли там на ручное управление, подключили Казначейство... Там часть средств нецелевым образом ушла на набережную. Мы там были недавно, я встретился с руководством республики. Нас заверили, что в этом году программа будет выполнена», – рассказал Степашин премьер-министру.

Срыв программы расселения произошел на фоне хищения выделенных на нее денег. Выяснилось, что региональное Управление капитального строительства в 2014 году заключило с новосибирской строительной компанией «Град» договор строительного подряда. Подрядчик обязался до конца 2014 года построить жилье для граждан, проживающих в аварийных и ветхих домах, на что получил аванс в размере более 169 млн. рублей. Договор строительного подряда по настоящее время не выполнен, люди продолжают жить в ветхих домах. По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИА «Regnum»

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 http://risk-inform.ru/article_6588.html
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<< Комментарии к статье (Всего: 5) >>
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Аноним (гость) 12-04-2017 18:18:07   #5 [ru]
В Туве единственные, кто на слуху - это прокуроры, которые заводят дела против воров во власти. Полицаи, следователи, фсб - молчат.
 
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Аноним (гость) 12-04-2017 17:45:39   #4 [ru]
Ну хоть кого то садить же начали?Думаю благодаря Гриневу
 
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Аноним (гость) 12-04-2017 16:54:28   #3 [ru]
Гринев не один мильярд из Тувы увез, да и здоровье свое на понтах поправил с карликом!
 
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адыжок (гость) 12-04-2017 12:57:54   #2 [ru]
Искандеры? ШВ в декабре поссорился с Гриневым, вот и пошла заваруха. и на мозоль наступил. Личные причины+московские сигналы.
 
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Аноним (гость) 12-04-2017 07:43:54   #1 [ru]
Не смешите мои искандеры! Гринев наступил на мозоль? Умора! Он с Карликом и Колбасой взасос дружил и с этого имел! Имел все и всех, имел Туву. Имел и смеялся над обезьянами тувинцами.
 
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