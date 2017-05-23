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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 20, 23 мая / Пресс-служба прокуратуры сообщает
   
 
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№20, 23 мая 2017 года.

    Пресс-служба прокуратуры сообщает

Педагог с кулаками

Прокуратурой Сут-Хольского района Республики Тыва установлено, что Чойган Дензин, будучи заместителем директора по воспитательной работе общеобразовательного учреждения, осуществляющего свои функции на постоянной основе, имея более трех лет педагогического стажа, ненадлежащим образом исполнял обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, применив к нему физическое насилие.

21 апреля 2016 года, в 8 часов 5 минут, Чойган Дензин дежурил у дверей школы. В это время в школу, опаздывая, пришел несовершеннолетний учащийся 11 класса, не одетый в школьную форму.

Чойган Дензин из-за того, что несовершеннолетний не надел школьную форму и опоздал на урок, завел его в кабинет вахты и там дважды ударил ребенка ребром ладони по шее. Затем, он захватил волосы учащегося на затылке, притянул его голову к себе, обеими руками схватил ученика за горло и стал душить. При этом педагог бил парня головой об стену. От шума в комнату вахты зашли учителя, и при них Дензин Чойган свои преступные действия прекратил.

Дальше Дензин для того, чтобы никто не мешал его преступным действиям, указал несовершеннолетнему на дверь и грубым голосом приказал выйти из школы. Заместитель директора школы по воспитательной работе решил продолжить «воспитание» несовершеннолетнего. Он завел парня в недостроенное здание на территории школы, схватил обеими руками его за горло и стал душить. При этом педагог бил подростка головой об стену, дважды ударил его ребром ладони по шее, причинив несовершеннолетнему физическую боль.

Таким образом, Чойган Дензин совершил преступление, предусмотренное статьей 156 УК РФ – неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего.

26 декабря 2016 года уголовное дело, которое находилось в производстве и.о. дознавателя Пункта полиции №2 Межмуниципального отдела МВД РФ «Дзун-Хемчикский», было направлено мировому судье судебного участка Сут-Хольского района.

Мировым судьей Чойган Дензин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ. Ему назначено 400 часов обязательных работ. Кроме того, он на три года лишен права заниматься педагогической деятельностью.

Буян-Бады Нурзат, прокурор Сут-Хольского района.

После контрольной проверки снова нарушения

Нарушения законодательства о медицинском обслуживании населения выявлены контрольной прокурорской проверкой качества медицинской помощи в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Тыва «Дзун-Хемчикская центральная районная больница».

Контрольной проверке предшествовала проверка в 2016 году. Тогда прокуратурой района было выявлено 68 нарушений федерального законодательства, в том числе в сфере оказания скорой помощи – 8, нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства – 35, нарушения пожарного законодательства – 18. После проверки главному врачу больницы внесено одно обобщенное представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено. По результатам рассмотрения документа прокурорского реагирования выявленные нарушения федерального законодательства были устранены не в полном объеме. В связи с этим прокурором было направлено исковое заявление в суд, которое удовлетворено и вступило в законную силу. 16 ноября 2016 года возбуждено исполнительное производство, которое находится в производстве у судебных приставов-исполнителей.,

Проверкой, проводимой с 20 по 21 марта 2017 года, выявлены нарушения. На момент проверки в отделении отсутствовали: бинт эластичный фиксирующий №3, №4, держатели инфузионных флаконов, жгут кровеостанавливающий с дозированной компрессией, покрывало спасательное изотермическое, устройство для проведения искусственного дыхания одноразовое пленочное, средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное (2 шт.), пакет перевязочный медицинский стерильный (3 шт.), салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая не менее 12,5 на 11 см (20 шт.), стерильная салфетка не менее 40 на 60 см (1 шт.), стерильная салфетка или простыня не менее 70 на 140 см (1 шт.). В акушерском наборе для оказания срочной медицинской помощи отсутствовала глазная повязка стерильная не менее 55 на 70 мм (2 шт.).

Хранение лекарственных препаратов в отделении скорой медицинской помощи осуществлялось ненадлежащим образом. Кроме того, отсутствовал специальный журнал (карта) регистрации параметров воздуха, который должен заполняться ответственным лицом. В ходе проверки выявлены лекарственные средства с истекшим сроком годности.

Проверкой сайта ГБУЗ «Дзун-Хемчикская центральная районная больница» установлено, что отсутствует полная информация, предоставляемая медицинскими организациями. На сайте отсутствовали сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Кроме того, информация, размещаемая на сайте, должна быть актуальной и достоверной. Сайт не содержит версию для слабовидящих.

По итогам контрольной проверки главному врачу ГБУЗ «Дзун-Хемчикская центральная районная больница» внесено обобщенное представление, которое рассмотрено. Приняты меры к устранению нарушений закона, к дисциплинарной ответственности привлечены три лица.

Альберт Соян, прокурор Дзун-Хемчикского района.

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 http://risk-inform.ru/article_6674.html
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По России-1 говорят, что США надо было вложить деньги в строительство дорог, больниц у себя в стране, а не в военную операцию...

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