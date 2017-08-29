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Единая Россия отвечает за состояние дорог Кызыла. Раздел: Родной край
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 34, 29 августа / Пресс-служба прокуратуры сообщает
   
 
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№34, 29 августа 2017 года.

    Пресс-служба прокуратуры сообщает

Министру Болат-оолу за не выполнение требования прокурора – штраф

В Туве за невыполнение законных требований прокурора оштрафован министр земельных и имущественных отношений.

Прокуратурой города Кызыла проверено обращение гражданки о бездействии должностных лиц Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва по рассмотрению ее заявления о согласовании границ охранных зон объекта электросетевого хозяйства.

Прокурор при осуществлении возложенных на него функций вправе требовать от руководителей и других должностных лиц поднадзорных органов предоставления необходимых документов, материалов, статистических и иных сведений, выделения специалистов для выяснения возникших вопросов, проведения проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, ревизий деятельности подконтрольных организаций. При этом должностные лица поднадзорных органов обязаны приступить к выполнению требований прокурора или его заместителя о проведении проверок и ревизий незамедлительно.

Статьей 17.7 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за неисполнение требований прокурора. В рамках прокурорской проверки министру земельных и имущественных отношений республики направлено требование прокурора о предоставлении в указанный срок информации по доводам жалобы. Требование прокурора не было исполнено, запрошенная информация в прокуратуру города не поступила.

Министр земельных и имущественных отношений Республики Тыва Болат-оол Ондар проигнорировал требования законодательства. В связи с этим прокуратурой города в отношении министра возбуждено административное производство по ст. 17.7 КоАП РФ. Кызылский городской суд по результатам рассмотрения постановления прокурора привлек министра к административной ответственности: ему назначено 2 тыс. рублей штрафа.

Аяна Оргу, старший помощник прокурора г. Кызыла.

В Чеди-Холе руководство не хочет бороться с коррупцией

В Туве прокуратурой Чеди-Хольского района выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции.

Прокуратурой Чеди-Хольского района Республики Тыва проверено исполнение законодательства о противодействии коррупции в образовательных учреждениях района.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.

Проверкой установлено, что в Ак-Тальской и Хову-Аксынской средних общеобразовательных школах меры по предупреждению коррупции не принимаются, должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных правонарушений, не определены. Сотрудничество с правоохранительными органами не осуществляется. Не принят кодекс этики и служебного поведения работников организации. Меры по предотвращению и урегулирование конфликта интересов не принимается. Не предпринимается меры по недопущению составления неофициальной отчетности и использованию поддельных документов.

По выявленным нарушениям прокуратурой района начальнику Управления образованием Чеди-Хольского района внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Шолбан Сендаш, прокурор Чеди-Хольского района.

Бухгалтер министерства получила условный срок за хищение

В Туве суд учел мнение государственного обвинителя и назначил женщине, похитившей с использованием служебного положения более 118 тыс. рублей, условное наказание.

Кызылский городской суд Республики Тыва признал Зинаиду Самыя виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

В судебном заседании установлено, что Самыя, будучи главным бухгалтером Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва, используя свое служебное положение, в период с 23 января по 4 декабря 2015 года, умышленно из корыстных побуждений присвоила 118 тыс. 747 рублей. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению, причинив Министерству материальный ущерб на эту сумму.

Суд учел фактические обстоятельств преступления и степень его общественной опасности, наличие смягчающих наказание обстоятельств: женщина впервые совершила преступление; полностью возместила ущерб; признала вину и раскаялась в содеянном.

Суд учел мнение государственного обвинителя и назначил Самыя 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Алисмаа Ховалыг, помощник прокурора г. Кызыла.

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 http://risk-inform.ru/article_6859.html
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<< Комментарии к статье (Всего: 2) >>
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Аноним (гость) 03-09-2017 08:55:41   #2 [ru]
Странный приговор Самыя Зине - видно наши судьи пример с Москвы берут, чем больше воруешь, тем меньше срок, Прокурор Республики Тыва ослеп что-ли, пацана за кражу мобильника засунули на два года строгого режима, а тут бюджет разворовали и ничего, АУ Прокурня долбаная с судьями продажными!
 
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Аноним (гость) 03-09-2017 08:52:51   #1 [ru]
Самыя Зину в Минприроды затащил Долгар Сагаан-оол вместе воровали, Долгар хапал недвижимость, а верная подруга Самыя Зина помогала деньгами! Другая верная подруга Долгара осталась в Каа-Хемской администрации в Сарыг-Сепе - экономист и мошенница Созинова (Дресвянникова) Светлана В.
 
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