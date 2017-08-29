«После Путина»: политики обозначили сценарии смены власти в России
Андрей Нечаев, бывший министр экономики:
– Незаменимых людей нет. А наличие или отсутствие потрясений зависит от того, каким образом Владимир Владимирович покинет свой пост. Если это будет по сценарию, разыгранному ранее с Медведевым, – назначение преемника с фактическим сохранением всей прежней системы власти, ее критериев и традиций, то все останется без изменений и продлится по инерции еще несколько лет. Если проводить аналогию с советскими временами, то это переходная фаза постбрежневского периода: Андропов, Черненко. По сути, то же самое. Не очень хорошо, потому что перемены востребованы, но нормально.
Если в результате демократических выборов власть сменится и придет новая команда, то весь вопрос в том, будет ли она в состоянии, не разрушая того, что достигнуто, предложить то, что все мы ищем: новые пути развития. Возвращаясь к аналогиям с советскими временами, если это будет Горбачев, то мы сможем надеяться на либерализацию экономики, демократизацию страны, открытость миру без особого переходного периода и не потеряем несколько лет.
Если же происходит форс-мажор – Путин покидает свой пост не в запланированное время, – то, безусловно, возникнет сумбур. Если предположить фантастический вариант: Путин покидает Кремль в результате дворцового переворота, то ситуация с демократией в стране станет только хуже. Потому что понятно, что на переворот способны исключительно силовые структуры.
С экономической точки зрения, если вслед за Путиным придет человек, который не поддерживает его консервативных взглядов, а представитель рыночных, либеральных подходов, то экономика получит серьезный импульс для своего развития. Если же это будет охранитель, сторонник дальнейшего огосударствления экономики, дальнейшего подавления конкуренции, то нас ожидают долгие годы стагнации, сменяющиеся эпизодическими кризисами. Что мы, собственно, и наблюдаем с 2008 года.
– Экономика действительно настолько серьезно зависит от первого лица страны?
– В нашей стране это так: все ловят тот импульс, который дает глава государства. Система принятия экономических решений чрезвычайно централизована. Наверное, нигде в мире, кроме КНДР, такого нет. Все ключевые решения принимаются первым лицом. И даже те конкретные вопросы, на которые правительство или Центробанк могут ответить сами, все равно рассматриваются с оглядкой на тренд, заданный президентом.
Дмитрий Гудков, независимый политик:
– Во-первых, конечно, ни через какие 6 месяцев Путин никуда не уйдет. Ни через 6, ни через 36. Но никакой трагедии для молодого (или на тот момент уже не очень молодого) поколения не случится. Это только в Северной Корее, которая обрезала себе Интернет, население уверено в том, что «есть Ким Чен Ын – есть КНДР, нет Ким Чен Ына – нет КНДР». А во всех остальных странах, даже с затрудненным доступом к информации, разницу между государством и вождем понимают хорошо.
Посудите сами: ведь даже наш убогий телевизор, и тот круглосуточно рассказывает то о Трампе, то о Меркель, то о «какой-нибудь мадуре». И сам факт их смены доказывает зрителям, что мир не кончается с завершением чьего бы то ни было президентского срока. Отсутствие монополии на информацию давным-давно разрушило этот миф. Это в XVIII веке после смерти матушки Екатерины по стране могла прокатиться волна дворянских инфарктов. А теперь все, как ни оболванивай – не выйдет. Знаете, у страны, пережившей мор генсеков, худо-бедно выработался иммунитет к этой болезни.
И главное: Путин уже сейчас устарел – причем прежде всего морально. Новые поколения – это новые технологии. А президента, простите, нет даже в соцсетях, у него и смартфона-то нет. Новые поколения – это постоянное общение. А президент раз в год являет себя миру на фальшивых «прямых линиях».
Наконец, новые поколения – это равноправие, открытые границы, граждане мира. А им навязывают парадигму, в которой граница на замке, кругом враги, беспрекословное подчинение и строгая иерархия.
И что, вы всерьез считаете, что молодежи хлебом не корми – дай съездить летом не дальше Крыма, а потом сесть в бульдозер и раздавить пару-тройку гусиных тушек? А ведь только это Путин молодежи и предлагает. И его образ будущего ровно такой: сейчас мы раздавили три тушки, а завтра раздавим тридцать! И ничего другого за кремлевской стеной уже никогда не придумают.
Естественным врагом этой власти стало уже само время. В общем, в свое время «Иваси» все правильно спели: «И ржавчина точит кремневые ружья и, кажется, скоро источит совсем».
Антон Орлов, председатель совета директоров Института проблем современной политики:
– Сейчас очень трудно делать прогнозы о том, что произойдет, скорее всего, через почти семь лет. Мир очень быстро меняется. Но очевидно, что следующего президента все будут первое время очень внимательно сравнивать с Путиным. И это ляжет на будущего главу государства тяжелым психологическим грузом.
Что касается ФИО будущего президента – это гадание на кофейной гуще, но можно предположить, каких качеств характера потребует от него страна. Это должен быть человек, способный находить компромисс с Западом, но при этом яростно отстаивающий национальные интересы. То есть сильная личность с навыками опытного дипломата, способная держать удар и работать в условиях постоянного давления. Если страна этого в нем не увидит – может начаться шум недовольства, который придется или заглушать, или умиротворять, или подавлять.
Конечно, имя этой личности будет зависеть от того, в каком положении Россия, да и весь мир окажется через 6-7 лет, как будут развиваться региональные конфликты. Очевидно, что в бюджете США деньги на войну уже заложены, и они должны работать. Также не стоит исключать всевозможных провокаций, по аналогии со сбитым турками российским самолетом. Уверен: провокации точно будут, причем не только военные. Руководству нашей страны придется принимать стратегическое решение: либо защищать своих союзников, либо нет. И то, и другое грозит серьезными последствиями и неприятностями. Главное – суметь сохранить голову в холоде, но при этом не потерять лицо – это движение по лезвию бритвы.
Сегодня Россия находится в точке бифуркации, то есть кризиса. Путин является главным стабилизатором. Дальше возможны только два варианта: либо состояние системы станет хаотичным, либо она перейдет на новый, более высокий уровень устойчивости. Запад пытается нас сбросить на обочину международной политики и разрушить экономику – это первый вариант, то есть хаос, который может обернуться самыми страшными последствиями, вплоть до распада страны. Кремль стремится добиться разговора на равных и восприятия нашей страны как державы, с которой необходимо советоваться по любым мало-мальски серьезным вопросам, происходящим в мире, – это второй вариант, новое состояние устойчивости системы. Поэтому от того, какими качествами характера будет обладать будущий лидер страны, во многом зависит путь развития России.
Валерий Рашкин, первый секретарь московского городского комитета КПРФ:
– Без Путина ни мир, ни Россия не перевернутся. Надеюсь, что если потрясения и будут, то хорошие. Мы видим, как за время путинского правления деградировала наша промышленность, деградировала демократия, стали утрачиваться понятия честности и порядочности во власти и бизнесе, коррупция окончательно победила в борьбе с ней. Неважно, сколько украдено, если это сделал свой человек. Даже если его поймают за руку, как в случае с бывшим министром обороны, его не накажут. Наказать могут, только если он был не совсем свой.
Безусловно, есть и заслуги, благодаря которым он останется в истории все-таки как положительный персонаж. Путин пошел на очень сложное, судьбоносное решение по Крыму. Мы все его к этому подталкивали, но требовалось личное мужество, чтобы решиться.
А с другой стороны, Донбасс он просто сдал. Так что личность противоречивая. Особенно много негатива связано с внутренней политикой и экономикой. Путин, что бы ни говорили, не нашел своего курса, а стал достойным преемником Ельцина и Гайдара. Он продолжает их политику, ничего не меняя в вопросах социальной справедливости, а только наводит дисциплину в силовых структурах, чтобы обеспечить неукоснительное подчинение нечистоплотной власти олигархам и лично Путину – яркому представителю капиталистического класса. Суды, прокуратура, юриспруденция исходят не из моральных норм и требований закона, а из представлений Путина о том, как надо. А если кто-то хочет добиваться справедливости, то пусть об этом расскажет бойцам ОМОН и Нацгвардии.
Теперь о вопросе, будет ли смута после Путина. Хочется верить, что в 2024 году борьба за власть пройдет в рамках демократических избирательных процедур, а силовые структуры не станут приводить преемника Путина на трон на штыках. Все-таки наша страна прошла через эпоху революций, мы знаем, что такое беда и гражданская война. А если власть опять попробует навязать преемника, то общество этого не поймет, и против него придется применить силу. Я думаю, что больше шансов на победу будет у кандидатов не от путинской команды, потому что общество уже сейчас устало от их курса. А Путину совершенно не нужно, чтобы конец его карьеры омрачился силовым противостоянием, поэтому будет конкурентная борьба с настоящими выборами.
Историки с огромной долей вероятности будут называть первую четверть ХХI века для России эпохой Путина. А вот с какой интонацией они станут произносить это словосочетание – зависит от того, как произойдет смена президента: с потрясениями или без них. Сейчас многие серьезные специалисты полагают, что без Путина все сразу рухнет. И это далеко не комплимент. Потому что комплимент для руководителя – это когда он в состоянии выстроить такую схему управления, которая способна работать вовсе без него. Но пока это не про Путина. У него есть еще масса времени на то, чтобы переплавить институт личности в государственные и общественные институты. Но чем дольше это будет делаться – тем выше опасность того, что Россию без Путина ждут тяжелые времена. И если так, то ему самому никто не скажет спасибо за проделанную работу.
«Московский комсомолец»