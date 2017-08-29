A- | A | A+ 12pt №34, 29 августа 2017 года.

«После Путина»: политики обозначили сценарии смены власти в России В России выросло целое поколение, которое «не знает никого, кроме Путина», а основу экономики уже составил кластер управленцев, не заставших никаких моделей работы, за исключением установленных в эпоху Путина. Но ВВП рано или поздно оставит свой пост. Станет ли это шоком для молодого поколения, для экономики и для общества в целом? Приведет ли к ожесточению борьбы за власть и прочим потрясениям? Об этом мы спросили у политологов и политиков. Андрей Нечаев, бывший министр экономики: – Незаменимых людей нет. А наличие или отсутствие потрясений зависит от того, каким образом Владимир Владимирович покинет свой пост. Если это будет по сценарию, разыгранному ранее с Медведевым, – назначение преемника с фактическим сохранением всей прежней системы власти, ее критериев и традиций, то все останется без изменений и продлится по инерции еще несколько лет. Если проводить аналогию с советскими временами, то это переходная фаза постбрежневского периода: Андропов, Черненко. По сути, то же самое. Не очень хорошо, потому что перемены востребованы, но нормально. Если в результате демократических выборов власть сменится и придет новая команда, то весь вопрос в том, будет ли она в состоянии, не разрушая того, что достигнуто, предложить то, что все мы ищем: новые пути развития. Возвращаясь к аналогиям с советскими временами, если это будет Горбачев, то мы сможем надеяться на либерализацию экономики, демократизацию страны, открытость миру без особого переходного периода и не потеряем несколько лет. Если же происходит форс-мажор – Путин покидает свой пост не в запланированное время, – то, безусловно, возникнет сумбур. Если предположить фантастический вариант: Путин покидает Кремль в результате дворцового переворота, то ситуация с демократией в стране станет только хуже. Потому что понятно, что на переворот способны исключительно силовые структуры. С экономической точки зрения, если вслед за Путиным придет человек, который не поддерживает его консервативных взглядов, а представитель рыночных, либеральных подходов, то экономика получит серьезный импульс для своего развития. Если же это будет охранитель, сторонник дальнейшего огосударствления экономики, дальнейшего подавления конкуренции, то нас ожидают долгие годы стагнации, сменяющиеся эпизодическими кризисами. Что мы, собственно, и наблюдаем с 2008 года. – Экономика действительно настолько серьезно зависит от первого лица страны? – В нашей стране это так: все ловят тот импульс, который дает глава государства. Система принятия экономических решений чрезвычайно централизована. Наверное, нигде в мире, кроме КНДР, такого нет. Все ключевые решения принимаются первым лицом. И даже те конкретные вопросы, на которые правительство или Центробанк могут ответить сами, все равно рассматриваются с оглядкой на тренд, заданный президентом. Дмитрий Гудков, независимый политик: – Во-первых, конечно, ни через какие 6 месяцев Путин никуда не уйдет. Ни через 6, ни через 36. Но никакой трагедии для молодого (или на тот момент уже не очень молодого) поколения не случится. Это только в Северной Корее, которая обрезала себе Интернет, население уверено в том, что «есть Ким Чен Ын – есть КНДР, нет Ким Чен Ына – нет КНДР». А во всех остальных странах, даже с затрудненным доступом к информации, разницу между государством и вождем понимают хорошо. Посудите сами: ведь даже наш убогий телевизор, и тот круглосуточно рассказывает то о Трампе, то о Меркель, то о «какой-нибудь мадуре». И сам факт их смены доказывает зрителям, что мир не кончается с завершением чьего бы то ни было президентского срока. Отсутствие монополии на информацию давным-давно разрушило этот миф. Это в XVIII веке после смерти матушки Екатерины по стране могла прокатиться волна дворянских инфарктов. А теперь все, как ни оболванивай – не выйдет. Знаете, у страны, пережившей мор генсеков, худо-бедно выработался иммунитет к этой болезни. И главное: Путин уже сейчас устарел – причем прежде всего морально. Новые поколения – это новые технологии. А президента, простите, нет даже в соцсетях, у него и смартфона-то нет. Новые поколения – это постоянное общение. А президент раз в год являет себя миру на фальшивых «прямых линиях». Наконец, новые поколения – это равноправие, открытые границы, граждане мира. А им навязывают парадигму, в которой граница на замке, кругом враги, беспрекословное подчинение и строгая иерархия. И что, вы всерьез считаете, что молодежи хлебом не корми – дай съездить летом не дальше Крыма, а потом сесть в бульдозер и раздавить пару-тройку гусиных тушек? А ведь только это Путин молодежи и предлагает. И его образ будущего ровно такой: сейчас мы раздавили три тушки, а завтра раздавим тридцать! И ничего другого за кремлевской стеной уже никогда не придумают. Естественным врагом этой власти стало уже само время. В общем, в свое время «Иваси» все правильно спели: «И ржавчина точит кремневые ружья и, кажется, скоро источит совсем». Антон Орлов, председатель совета директоров Института проблем современной политики: – Сейчас очень трудно делать прогнозы о том, что произойдет, скорее всего, через почти семь лет. Мир очень быстро меняется. Но очевидно, что следующего президента все будут первое время очень внимательно сравнивать с Путиным. И это ляжет на будущего главу государства тяжелым психологическим грузом. Что касается ФИО будущего президента – это гадание на кофейной гуще, но можно предположить, каких качеств характера потребует от него страна. Это должен быть человек, способный находить компромисс с Западом, но при этом яростно отстаивающий национальные интересы. То есть сильная личность с навыками опытного дипломата, способная держать удар и работать в условиях постоянного давления. Если страна этого в нем не увидит – может начаться шум недовольства, который придется или заглушать, или умиротворять, или подавлять. Конечно, имя этой личности будет зависеть от того, в каком положении Россия, да и весь мир окажется через 6-7 лет, как будут развиваться региональные конфликты. Очевидно, что в бюджете США деньги на войну уже заложены, и они должны работать. Также не стоит исключать всевозможных провокаций, по аналогии со сбитым турками российским самолетом. Уверен: провокации точно будут, причем не только военные. Руководству нашей страны придется принимать стратегическое решение: либо защищать своих союзников, либо нет. И то, и другое грозит серьезными последствиями и неприятностями. Главное – суметь сохранить голову в холоде, но при этом не потерять лицо – это движение по лезвию бритвы. Сегодня Россия находится в точке бифуркации, то есть кризиса. Путин является главным стабилизатором. Дальше возможны только два варианта: либо состояние системы станет хаотичным, либо она перейдет на новый, более высокий уровень устойчивости. Запад пытается нас сбросить на обочину международной политики и разрушить экономику – это первый вариант, то есть хаос, который может обернуться самыми страшными последствиями, вплоть до распада страны. Кремль стремится добиться разговора на равных и восприятия нашей страны как державы, с которой необходимо советоваться по любым мало-мальски серьезным вопросам, происходящим в мире, – это второй вариант, новое состояние устойчивости системы. Поэтому от того, какими качествами характера будет обладать будущий лидер страны, во многом зависит путь развития России. Валерий Рашкин, первый секретарь московского городского комитета КПРФ: – Без Путина ни мир, ни Россия не перевернутся. Надеюсь, что если потрясения и будут, то хорошие. Мы видим, как за время путинского правления деградировала наша промышленность, деградировала демократия, стали утрачиваться понятия честности и порядочности во власти и бизнесе, коррупция окончательно победила в борьбе с ней. Неважно, сколько украдено, если это сделал свой человек. Даже если его поймают за руку, как в случае с бывшим министром обороны, его не накажут. Наказать могут, только если он был не совсем свой. Безусловно, есть и заслуги, благодаря которым он останется в истории все-таки как положительный персонаж. Путин пошел на очень сложное, судьбоносное решение по Крыму. Мы все его к этому подталкивали, но требовалось личное мужество, чтобы решиться. А с другой стороны, Донбасс он просто сдал. Так что личность противоречивая. Особенно много негатива связано с внутренней политикой и экономикой. Путин, что бы ни говорили, не нашел своего курса, а стал достойным преемником Ельцина и Гайдара. Он продолжает их политику, ничего не меняя в вопросах социальной справедливости, а только наводит дисциплину в силовых структурах, чтобы обеспечить неукоснительное подчинение нечистоплотной власти олигархам и лично Путину – яркому представителю капиталистического класса. Суды, прокуратура, юриспруденция исходят не из моральных норм и требований закона, а из представлений Путина о том, как надо. А если кто-то хочет добиваться справедливости, то пусть об этом расскажет бойцам ОМОН и Нацгвардии. Теперь о вопросе, будет ли смута после Путина. Хочется верить, что в 2024 году борьба за власть пройдет в рамках демократических избирательных процедур, а силовые структуры не станут приводить преемника Путина на трон на штыках. Все-таки наша страна прошла через эпоху революций, мы знаем, что такое беда и гражданская война. А если власть опять попробует навязать преемника, то общество этого не поймет, и против него придется применить силу. Я думаю, что больше шансов на победу будет у кандидатов не от путинской команды, потому что общество уже сейчас устало от их курса. А Путину совершенно не нужно, чтобы конец его карьеры омрачился силовым противостоянием, поэтому будет конкурентная борьба с настоящими выборами. Историки с огромной долей вероятности будут называть первую четверть ХХI века для России эпохой Путина. А вот с какой интонацией они станут произносить это словосочетание – зависит от того, как произойдет смена президента: с потрясениями или без них. Сейчас многие серьезные специалисты полагают, что без Путина все сразу рухнет. И это далеко не комплимент. Потому что комплимент для руководителя – это когда он в состоянии выстроить такую схему управления, которая способна работать вовсе без него. Но пока это не про Путина. У него есть еще масса времени на то, чтобы переплавить институт личности в государственные и общественные институты. Но чем дольше это будет делаться – тем выше опасность того, что Россию без Путина ждут тяжелые времена. И если так, то ему самому никто не скажет спасибо за проделанную работу. «Московский комсомолец» (прочитано 1004 раза) http://risk-inform.ru/article_6860.html +4

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Аноним (гость) 01-09-2017 06:17:22 #4 [ru] Яхта Алишера Усманова стоит 600 миллионов долларов.

- Нельзя не порадоваться, за такого достойнейшего гражданина Путинской России, и ведь помимо всего прочего (национальной нашей гордости и затянутых поясов) радует в данном случае именно то, что пресловутые санкции Евросоюза никак не влияют на рост благосостояния и роскоши олигархата, лояльного "питерским", ведь Усманов-то вроде не из силовиков, не классический силовигарх, но на покупку им яхт это никак не влияет, вкус и размах воистину лубянский, тут нам вполне явлена "Россия, встающая с колен", какой продемонстрировал солидной покупкой данный ближайший друг президента РФ и "держатель" ряда кремлёвских СМИ, "правильный" англичанин, гражданство которого не вызывает никаких подозрений и возмущений в Кремле, потому что "делится". +2 Яковенко (гость) 31-08-2017 14:52:27 #3 [com] На День знаний Владимир Путин снова придет к детям. Предотвратить это, скорее всего, не получится. По сведениям «Ъ», полученным из надежного источника, Путин будет рассказывать детям о будущем России. Это очень опасно. И для будущего России тоже, но особенно для детей. И вот почему. В последний раз, когда Путин встречался с детьми, он рассказал им про композитора Шуберта, у которого были проблемы с женщинами, и поэтому композитор Шуберт пошел в профессиональную среду, заразился нехорошей болезнью и умер. До этого Путин приходил на День знаний к курганским школьникам и нарисовал им на доске нечто ужасное, а когда несчастные школьники попытались спрятаться под парты, Путин им сказал: «Это кошка. Вид сзади». А еще в Сочи Путин пугал детей смутой и революцией, в том же Кургане рассказывал детям, что те из них, кто любит рыбалку, непременно должны выбрать профессию рыбака. При этом сам Путин при всей своей любви к рыбной ловле профессиональным рыбаком так и не стал. А как было бы славно…

Опасность, которая исходит от неизбежной встречи Путина с детьми, заключается в том, что, судя по тенденции – от заднего вида кошки к нехорошей болезни Шуберта – концентрация ада в голове президента России нарастает. И что он может выплеснуть на детей в этот раз, предсказать невозможно.





ej2015.ru И ладно бы один Путин. Общероссийский народный фронт объявил тему Дня знаний: «Россия, устремленная в будущее». К детям придут тысячи успешных «фронтовиков» и расскажут, как именно они добились успеха в путинской России. Полагаю, что тема «История успеха в путинской России» может быть весьма увлекательной, но тут главное правильно выбрать докладчика. Например, братья Ротенберги, Геннадий Тимченко и Юрий Ковальчук могли бы рассказать детям о влиянии на успех в жизни занятий правильным спортом и выбора правильных друзей. Алишер Усманов объяснил бы подрастающему поколению, что, если ты даже оступился и попал в тюрьму, это не страшно. Поскольку, если, выйдя из тюрьмы, ты встанешь на правильную сторону, то вскоре непременно сможешь плевать на всех тех, кто стоит на неправильной стороне. А Елизавета Пескова, например, могла бы рассказать детям, как правильный выбор родителей гарантированно позволит стать крупнейшим специалистом хоть в судостроении, хоть в судоремонте. Даже если ты не понимаешь, в чем различие между этими отраслями индустрии и вообще ни в чем ничего не понимаешь. А уж сколько полезного могут рассказать девочкам самые богатые жены российских чиновников о том, как правильно выйти замуж, чтобы самой стать миллиардершей… +2 Аноним (гость) 31-08-2017 14:35:42 #2 [ru] Есть ли жизнь после Путина? Об этом власти не думают и управляют страной по принципу "после нас хоть потоп", "умри ты сегодня, а я завтра". Потому и не могут кремлевские пиарщики придумать "образ будущего" для предвыборной программы Путина. +2 Застой (гость) 30-08-2017 12:33:18 #1 [com] 18 ЛЕТ У ВЛАСТИ.



За эти годы американцы, немцы, французы, южно-корейцы, китайцы, японцы запускали новые производства, дают миру хорошие товары и новые технологии, продвигают науку. Весь цивилизованный мир живёт в режиме Четвёртой научно-технической революции, мы же никогда не выйдем из третьей.

Что сделал Путин за 18 лет? НИЧЕГО! Сидел на нефте-газовой трубе, и рассказывал как великая Россия встаёт с колен. 18 лет вставала, и кроме оккупации Абхазии, Осетии и Крыма ни хрена больше не смогла. Впрочем, ввязалась в войну в Сирии, которой не видно конца, хотя клялся управиться за три месяца. Да, ещё провел одноразовое зрелище - Олимпиаду в Сочи. Такая радость для народа!

Путин - великий манипулятор! Как ОН всех нас имеет! Друзья, это искусство! Большое искусство - 18 лет грабить 140 миллионов людей, которые считают его ВЕЛИКИМ, и готовы и дальше носить на руках.

От Путина пора передохнУть, иначе можем передОхнуть. +2 Остальные материалы номера 34: Свежий анекдот

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