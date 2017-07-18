    Пресс-служба прокуратуры сообщает

Не ответили на обращение граждан – штраф

Прокуратурой Овюрского района Республики Тыва проверено исполнение органами местного самоуправления района требований Федерального закона от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации».

Проверкой выявлены факты не направления заявителям письменных ответов о результатах рассмотрения обращений в местных администрациях сельских поселений Саглы, Чаа-Суур, а также администрацией района.

Прокуратурой в отношении председателей местных администраций названных муниципальных образований вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.59 КоАП РФ. Постановлениями мирового судьи судебного участка Овюрского района председатели привлечены к административной ответственности: каждому из них назначено по 5 тыс. рублей административного штрафа.

Кроме того, председателю администрации района внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования виновные должные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Шолбан Ооржак, заместитель прокурора Овюрского района.

На муниципальную службу – без конкурса

Прокуратурой Эрзинского района Республики Тыва проверено соблюдение в районе федерального законодательства о муниципальной службе.

При замещении должности муниципальной службы заключению трудового договора предшествует конкурс, в ходе которого осуществляется оценка профессионального уровня претендентов, их соответствие установленным квалификационным требованиям к должности.

Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы устанавливается муниципальным правовым актом, принимаемым представительным органом муниципального образования. Он должен предусматривать (не позднее, чем за 20 дней до проведения) опубликование условий, сведений о дате, времени и месте проведения конкурса. Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании и порядок ее формирования устанавливаются представительным органом муниципального образования.

Положениями ст. 24.1 Устава Эрзинского района, регулирующей порядок поступления на муниципальную службу и замещения вакантной должности муниципальной службы, предусмотрено, что замещению вакантных должностей, отнесенных Законом Республики Тыва от 4 мая 2009 года №1244 ВХ-2 «О Реестре должностей муниципальной службы в Республике Тыва» к главной группе должностей категории «Руководители», предшествует проведение конкурса. По результатам конкурса с победителями заключается срочный трудовой договор.

В нарушение требований закона, без проведения конкурса на вакантные должности муниципальной службы, отнесенные к главной группе должностей по категории «Руководители», приказами председателя администрации Эрзинского района приняты исполняющие обязанности заместителя председателя администрации района по социальной политике, а также по экономике и сельскому хозяйству.

Кроме того, местная администрация обязана обеспечить доступ в сети Интернет к информации об имеющихся в ней вакантных должностях муниципальной службы.

Администрацией Эрзинского района доступ в сети Интернет к информации об имеющихся в ней вакантных должностях муниципальных служащих не обеспечен, тогда как с октября 2016 года были три вакантных должности

По выявленным фактам прокурором района председателю администрации Эрзинского района внесено представление об устранении нарушений закона. По представлению прокурора приняты меры по объявлению конкурса на вакантные должности.

Антонина Ондар, заместитель прокурора Эрзинского района.

Муниципальные служащие пытаются скрыть сведения о доходах

Нарушения федерального законодательства о противодействии коррупции установлены прокурорской проверкой в администрации Каа-Хемского района Республики Тыва.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на принципах законности, публичности и открытости деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, на приоритетном применении мер по предупреждению коррупции.

Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» предусмотрена обязанность граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, представлять работодателю сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Прокурорскими работниками выявлены факты не предоставления и формального заполнения муниципальными служащими администрации района справок о своих доходах. Не все разделы справок заполняются.

Прокуратурой района по выявленным нарушениям председателю администрации Каа-Хемского района внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. Четверо муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности.

Евгений Мельников, прокурор Каа-Хемского района.