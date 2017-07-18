A- | A | A+ 12pt №28, 18 июля 2017 года.

Всюду деньги, деньги... Окончание. Начало в №26, 27. Ирина Николаевна Добычина, Отличник народного просвещения, Заслуженный учитель школы РСФСР. Это имя известно всей республике, её помнят и любят многочисленные ученики, их родители, друзья и коллеги. Это Учитель с большой буквы, которая всю жизнь проработала в Туве, в её трудовой книжке всего одна запись – учитель русского языка и литературы школы №11. В настоящее время она живёт в г.Назарово, но связей с Тувой не прерывает. Она не раз выступала на страницах нашей газеты на самые животрепещущие темы. Человек безупречно интеллигентный, эрудированный, глубоко чувствующий и мыслящий, неравнодушный ко всему, что происходит в родной великой стране с человеком – во времени и сложившихся обстоятельствах. Она и сегодня не может спокойно смотреть на те «язвы» человечества, которые его разъедают, обесценивают высокое звание «Человек». Очередное её размышление о пороке – смертном грехе, зовётся который «жадность, алчность». Эх, деньги, деньги! Качество жизни людей ухудшается, и правительство этот факт уже не скрывает. У нас в стране «уникальная бедность». Это бедность работающего населения. У пяти миллионов человек зарплата ниже средней по России, сообщила на днях в своём выступлении вице-премьер. На фоне вопиющей бедности в богатом государстве горько воспринимается сообщение председателя Счетной палаты России о том, что «миллиарды бюджетных средств уходят в никуда, а объём денежных нарушений за два года вырос на 87%»! А ещё, сказала она, что 996 миллиардов бюджетных денег в прошлом году «потрачены неправильно». Надзорные органы работают неэффективно, контроль за денежными потоками ослаблен. Эпидемия воровства расползлась по всей стране. Воруют везде, где только можно. Чиновники утверждают, что с этим явлением в России справиться невозможно. А почему справились на Кубе, в Сингапуре, в Арабских Эмиратах? Какими методами – другое дело. Но справились же! И теперь проблемы с коррупцией там не существует. Чиновники любят говорить о стабильности текущего момента. А я вспоминаю советское время, когда десятилетиями хлеб стоил 14 коп., сахар – 78, спички – 1 коп., газировка в автоматах на улицах – 3 коп., лекарства были дешёвыми и помогали. Дети дотемна гуляли во дворе, ездили за город на велосипедах, самостоятельно добирались до школы. И это было не опасно. Терактов не было, о педофилах понятия не имели. У всех была работа, все занимались делом, любой мог получить образование без отрыва от производства. Были открыты заочные и вечерние отделения в техникумах и институтах, и за это не платили. На лотерейные билеты за 30 коп. и билеты ДОСААФ построили тысячи объектов специального назначения, тысячи клубов, кинотеатров, спортплощадок, стадионов. Деньги расходовались на благо всем. И налогов наших хватало на всё: на бесплатное медицинское обслуживание, образование, получение благоустроенных квартир, курортное лечение. Кружки по интересам, спортивные секции, дворовые футбольные и хоккейные площадки – всё было доступно детям, а школьные выпускные вечера не опустошали семейный бюджет. Часто ставят в вину, что в советское время полки в магазинах были пусты. Это не совсем так. Просто покупательская способность была выше. Было меньше личных автомашин, и люди жили беднее? Ну и что? Зато воздух был чище, люди ходили пешком, ездили на велосипедах и были активнее и здоровее. И ещё. У людей была вера в «надёжное завтра». Вот это и есть стабильность, когда всё устойчиво, постоянно, надёжно. Я прожила несколько десятков лет при социализме, и мне есть, что с чем сравнить. Сегодня же всё наоборот. Всё бесплатное стало платным при тех же налогах. Что было народным достоянием, перешло в руки собственников. Цены на всё повышаются постоянно, и никто их не сдерживает. Какая стабильность, если человек не может найти работу, предприятия – банкроты десятками и сотнями выбрасывают людей на улицу, рабочие жалуются на многомесячные задержки зарплаты. Стабильно горят леса, падают самолёты и вертолёты, люди ежедневно гибнут на автодорогах, в том числе дети. Горят дома престарелых и инвалидов, психоневрологические диспансеры, в деревнях закрываются ФАПы, и население остаётся без медицинской помощи. Стабильно пропадают деньги в жилфондах, а люди десятками травятся суррогатным алкоголем. – Сосед, у тебя есть в жизни хоть какая-то стабильность? – Конечно, есть. Стабильная нехватка денег. Мы все работаем за деньги – на дворе не коммунизм. Но удивляет что. Как только предъявляется претензия к некачественно выполненной кем-то работе, в ответ слышится оправдательный аргумент: «А что вы хотите? У него маленькая зарплата». Получается, что врач удалит аппендикс лучше, учитель объяснит правило доступнее, а участковый догонит и обезвредит преступника быстрее за десять тысяч в месяц, чем за пять? При чём здесь зарплата? Каждый обязан выполнять свою работу профессионально, даже если он её делает без оплаты. Призвание рублями не измеряется. От жизни не спрячешься, на беспредел глаза не закроешь. Люди всё видят и знают. СМИ каждый день рассказывают, как некоторые стараются обойти закон и урвать себе кусок прибыли то чёрные лесорубы, то чёрные риэлторы, как разоблачаются махинации с земельными участками или сиротским жильём, когда можно подсунуть несведущему человеку барак под видом благоустроенной квартиры с капитальным ремонтом. Показывают подвалы, где изготавливают боевое оружие или фальсификат лекарств. Говорят о поборах в школах и гимназиях под видом «добровольного пожертвования». Платные филиалы университетов с солидными вывесками и фальшивыми дипломами умудряются открывать даже в маленьких городах. Больше двухсот вузов в стране не имели права работать. За каждый семестр плати. Сначала деньги, а качество обучения – потом. Недавно тележурналист спросил выпускницу экономического факультета Приморского университета: – Что такое девальвация? – Не знаю. – Кто написал «Капитал»? – Не знаю. Путин, наверное. Только сейчас по радио рассказали, что в Красноярске инспектор охранной зоны сам за большие деньги поставлял осужденным алкоголь и наркотики. Ну а разговоры про плохие дороги уже набили оскомину. И везде – деньги, деньги... Прокуратура защитила незаконный сбор денег на капитальный ремонт, хотя его нет, и никогда не будет. Исчезает уважение к кумирам спорта. То один, то другой лишаются чемпионского титула из-за допинговых скандалов. Большой спорт превратился в большой бизнес. На фоне «всё можно» активизировались бандитские группировки, всякого рода жулики и аферисты, а старики, пенсионеры и просто доверчивые люди стали идеальной мишенью для злоумышленников. Биржевые игроки затягивают в свои хитросплетения несведущих. Банковские счета, карты, микрозаймы под прицелом аферистов. Косметические фирмы, сеансы ясновидящих, лекари-шарлататы – всё пущено в ход. На счета неработающих жён чиновников и депутатов, будто с неба, падают миллионы. И это далеко не все приметы нашего времени. Но всё это разъедает страну изнутри, вызывает недовольство населения, даже агрессию, особенно среди молодёжи, а это уже небезопасно. Время, в которое мы живём, тяжёлое. Объединяющая национальная идея так и не найдена. Капитализм показал волчьи зубы, дала трещину нравственная основа общества, всякие представления о моральных нормах утрачены. Как-то чиновник, постоянно присутствующий на телеэкране, сказал, что надо любить Родину, какая она есть. Не ему бы учить нас патриотизму! Дети его учились за границей, там и остались работать, его счета и недвижимость тоже там, да и сам он мысленно давно не в России. Любовь к Родине доказывается не словом, а делом, трудом и своим авторитетом. Чужбина Родиною не станет. Главное богатство страны – человек. И порядочные, честные люди, настоящие патриоты никуда не делись. Они есть и будут, и слово Родина для них не пустой звук. Они работают, по зову сердца совершают подвиги, во имя людей преодолевают опасности, делают нашу жизнь лучше. Многие занимаются честным бизнесом, поставляют экологически чистую продукцию на рынок, материально помогают нуждающимся. Доноры сдают кровь, волонтеры-добровольцы, тимуровские бригады помогают одиноким пенсионерам по хозяйству, собирают урожай, чистят дворы. Работают федеральные, региональные, городские проекты «Карта добра», «Обнажённые сердца», специальные сайты. Бескорыстная помощь людям – их естественная потребность. Здесь не господствует власть денег над умом и душой, они не живут по принципу гоголевского Павлуши Чичикова, полученного от отца: «Больше всего угождай учителям и начальникам, которые побогаче, чтобы при случае могли быть тебе полезными, а больше всего береги копейку, эта вещь надёжнее всего. Всё сделаешь, и всё прошибешь на свете копейкой». Всё, да не всё! За деньги не купишь ум, талант, способности, честь, знания, совесть, мастерство, профессионализм, настоящую любовь, дружбу – всё то, чем так велик настоящий человек. В нашей семье, в семьях моих подруг и родственников никогда не было культа денег. У нас были другие интересы. Мы общались, помогали друг другу, в беде и радости были вместе. Сплочённость, духовное родство, доверие, уважение к старшим – главное, что нас объединяло. Роскошь была не нужна, жили скромно, в доме было красивое убранство, сделанное своими руками. Голодными не ходили, работали на огороде, на полях совхоза, летом на сенокосе. Одевались не хуже других, на танцы ходили нарядными. Все закончили техникумы, институты, стали прекрасными специалистами. Мы часто собираемся вместе, и нам есть о чём поговорить и что вспомнить. И не мы одни такие. Много людей, которые оставят в наследство детям и внукам не приватизированные золотые прииски, а главную заповедь: Родина, повторяю, не пустой звук, не отвлечённое понятие, а реальная душевная сила, требующая не только организации труда, воли, просвещения, культуры и совести, но ещё умения изыскивать всевозможные способы прекращать всякое зло, причиняющее вред своей стране. И надо сказать спасибо Всевышнему, что у нас ещё есть места, где природа сохранилась в первозданном виде, где есть источники чистой воды, где не объявляют режим чёрного неба и можно дышать чистым воздухом. И хорошо, что есть на земле что-то живое, куда ещё не дотянулась мохнатая рука очередного олигарха и где живут люди с чистыми помыслами. Родина у нас одна, и сегодня она, как никогда, нуждается в особой защите. Защищайте её от двуличных,

Подхалимов и клеветников,

И от умников заграничных,

И отечественных дураков.

Защищайте, как наши высоты,

Нашей совести рубежи.

Наших женщин от хамства чьего-то

И детей от безверья и лжи.

Е. Евтушенко Хорошо сказано. К месту и ко времени. Ирина Добычина,

Заслуженный учитель школы РСФСР. (прочитано 379 раз) http://risk-inform.ru/article_6789.html +4

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Шумов Андрей Семенович Эрмак 20-07-2017 08:04:13 #4 [ru] И Кстати, спросите Любую Старушку старше 80 лет, и они то ВСПОМНЯТ, как Своих Отцов они Называли Тятя, и как в Школах Их от этого Отучивали, и Заставляли быть " культурными", и отцов Называть Папа... Превращали в Папистов...

Так что Плакаты это Одно, а Реальность Бытия в СССР была другая... Где за Советские деньги готовили таких " специалистов" как Бичелдей... Отправляли его Кстати учиться в МНР... +1 Шумов Андрей Семенович Эрмак 20-07-2017 07:58:59 #3 [ru] Аноним № 2

Живущие в то Время в Кызыле, конечно не видели как бежали тувинцы с земель, которые в результате Войны Китая с Индией в начале 60 годов прошлого века отдали в МНР...

Откуда ей то Знать, как после событий на острове Доманском, в начале 70 годов уже русские БЕЖАЛИ из южных районов Тувы в Центральные, в сам Кызыл, и за Саяны...

Разве Она то Видела Посты Милиции, и как эти посты объезжали автомашины Русских с пожитками ?

Разве Она то Знает, как, сама то пишет " Дружно" собирали свои манатки из того же села Кочетово, оплота Красных Партизан, и где сейчас НЕТ не одной Русской семьи?

Да, я тоже Вырос в то Время... Но помню не только газводу с СИРОПОМ за 3 копейки, но помню как пришлось и уезжать моим родителям из Самагалтая... И при этом Их то не кто не преследовал, но нужно было Учить меня, моих братьев, и уехали в Дальний Каа-Хем... Хотя потом отец всегда ездил работать в Эрзин, Самагалтай...

Разве Она то знает, что в период только СССР в Туве было ТРИ Волны Выезда из республики?

А сейчас идет уже Четвертая... +3 Аноним (гость) 19-07-2017 10:36:02 #2 [ru] В первой части начала хорошо, симптомы описала верно. Во второй части пошло что-то не то - диагноз "виноваты во всем деньги" не верен. В третьей части все встало на место - обычная ностальгия по советскому прошлому, когда и трава была зеленее, и солнышко теплее...



Если СССР был так хорош, то почему против его разрушения ни одна скотина не вышла в защиту? Почему в советское время меньше воровали? Потому что деньги некуда было потратить. Больше ценился блат и неформальные связи с нужными людьми, которые могли бы достать тебе дефицитный товар.



Деньги - не зло. Деньги - это средство. А то, как их используют люди - это проблема тупости самого человека, в чем, кстати, вина самих учителей, которые не смогли привить детям правильные мечты. Вот выросли они, стали большими начальниками, наворовали кучу бабла - а куда его тратить? Остается скупать золотые унитазы... +8 Шумов Андрей Семенович Эрмак 19-07-2017 09:37:09 #1 [ru] Уважаемая, правда " забыла" сказать о том, что помогали сперва Китаю, а потом получили Остров Доманский...

Помогали любому ЛЮДОЕДУ в Африке, кто смог выговорить слово " социализм"...

А сколько денег в этих Людоедов вбухали?

Но и сейчас то Страной Управляют именно те, кого и ВЫУЧИЛИ в Советское Время...

Где Учился Путин или Порашенко?

Может на Западе?

Вспоминаю разговор с Чабаном про перестройку...

Я ему говорю, чем больше будешь получать ягнят, тем Выше у тебя зарплата будет...

А он отвечает, а мне и сейчас не плохо, получаю по 86 ягнят от 100 овцематок, и передовик, а буду получать по 200 ягнят за туже зарплату?

И сейчас к примеру УЖЕ Ищут, и Выводят те Породы, которые приносят по Четыре Ягненка...

Так что ИДИОТИЗМ с самим Понятием " Деньги" как был в Советское Время, таковым остается на Государственном Уровне и Сейчас.

Действительно, если бы ГОСУДАРСТВО было заинтересованно в ПРОИЗВОДСТВЕ, то Цена Копейки была бы Возвращена...

Но если Государство превратили в Сырьевой придаток Запада и Китая с Японией, то чем НИЖЕ стоимость рубля, тем Выше доход от продажи Сырья...

Но и насчет " Национальной Идеи"...

Как можно Объединить Одной Идеей Атеистов, Рабов Божьих, и Сыновей и Дочерей Матери Родины и Отче Нашего?

А еще в России есть и Слуги Аллаха, кто конечно Выше Атеистов, кого Опустили Духовно На Уровень Даврвинских Обезьян, и кто ВЫШЕ Рабов, но Они все же СЛУГИ того, кого Русские Называют Отче Наш...

Так что ПОКА Государством Управляют Полу Атеисты, Полу Рабы Божьи, говорить о его Развитии Просто ГЛУПО. Так как Рабы Уже Разваливали Российскую Империю, Атеисты Развалили СССР, но а Полу Рабы, Полу Атеисты просто Обязаны Развалить уже и Федерацию. Так что ИДИОТИЗМ с самим Понятием " Деньги" как был в Советское Время, таковым остается на Государственном Уровне и Сейчас.Действительно, если бы ГОСУДАРСТВО было заинтересованно в ПРОИЗВОДСТВЕ, то Цена Копейки была бы Возвращена...Но если Государство превратили в Сырьевой придаток Запада и Китая с Японией, то чем НИЖЕ стоимость рубля, тем Выше доход от продажи Сырья...Но и насчет " Национальной Идеи"...Как можно Объединить Одной Идеей Атеистов, Рабов Божьих, и Сыновей и Дочерей Матери Родины и Отче Нашего?А еще в России есть и Слуги Аллаха, кто конечно Выше Атеистов, кого Опустили Духовно На Уровень Даврвинских Обезьян, и кто ВЫШЕ Рабов, но Они все же СЛУГИ того, кого Русские Называют Отче Наш...Так что ПОКА Государством Управляют Полу Атеисты, Полу Рабы Божьи, говорить о его Развитии Просто ГЛУПО. Так как Рабы Уже Разваливали Российскую Империю, Атеисты Развалили СССР, но а Полу Рабы, Полу Атеисты просто Обязаны Развалить уже и Федерацию. +4 Остальные материалы номера 28: Свежий анекдот

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