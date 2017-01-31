Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения
   

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Центральное кладбище Кызыла. Раздел: Родной край
Комментариев: 15
Исправь ошибку
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 53
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 8
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 4, 31 января / Пресс-служба прокуратуры сообщает
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№4, 31 января 2017 года.

    Пресс-служба прокуратуры сообщает

С призывниками не работают

Прокуратурой Чеди-Хольского района Республики Тыва проверено исполнение законодательства о воинской обязанности и военной службе.

Проверкой установлены факты ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления обязанностей по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Отдельные председатели администраций сельских поселений не оформляют учетные документы призывников, не направляют своевременно списки призывников в Военный комиссариат Тандинского района.

Прокуратурой района установлены другие существенные нарушения требований Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», Положения о воинском учете, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года №719.

По выявленным нарушениям прокуратурой района на имя председателей администраций сельских поселений Элегест, Чал-Кежиг, Хендерге и Хову-Аксы Чеди-Хольского района внесены представление об устранении нарушений закона. Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры района.

Адыгжы Маспык-оол, заместитель прокурора Чеди-Хольского района.

На средства материнского капитала

Прокуратурой Тандинского района Республики Тыва проверено исполнение Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Проверкой выявлены нарушения прав несовершеннолетних граждан при реализации одного важнейшего направления приоритетного национального проекта – улучшение жилищных условий с использованием средств материнского (семейного) капитала.

Проверкой установлено, что граждане предоставляют в Управление Пенсионного Фонда РФ в селе Бай-Хааке Тандинского района нотариально удостоверенные обязательства, согласно которым они в течение 6 месяцев со дня перечисления средств материнского (семейного) капитала продавцу жилого помещения, обязуются оформить жилое помещение в общую долевую собственность семьи.

Согласно платежным поручениям, Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Республике Тыва перечислило на счета лиц средства материнского (семейного) капитала. Прошло шесть месяцев, но жилые помещения, приобретенные с использованием средств материнского капитала, до настоящего времени в общую собственность несовершеннолетних детей не оформлены. Этот факт установлен при сверке с данными Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Тыва. Согласно выписке из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним у детей нет. Тем самым нарушаются жилищные права детей, которые не могут их защитить в силу своего возраста.

Прокуратурой района в Тандинский районный суд предъявлено 20 исковых заявлений в интересах несовершеннолетних детей о понуждении матерей к исполнению в течение двух месяцев после вступления в законную силу решения суда обязательств по оформлению в общую долевую собственность семьи жилых помещений, приобретенных в результате распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Пять исковых заявлений судом уже удовлетворены, а 15 находятся на рассмотрении.

Валерия Куулар, прокурор Тандинского района.

Ребёнок-инвалид получит жильё

Прокуратурой Дзун-Хемчикского района Республики Тыва проверено обращение матери ребенка-инвалида, которая сообщала, что сыну администрация города Чадана не предоставляет жилое помещение для проживания.

Проверкой установлено, что женщина имеет несовершеннолетнего ребенка-инвалида, который нуждается в постоянном постороннем уходе, о чем имеются удостоверяющие документы. До проведения реконструкции домов по ул. Победы в городе Чадане семья проживала в имеющемся доме на основании договора социального найма.

После завершения реконструкции дома администрация г.Чадана не включила семью в список претендентов на получение жилья, чем было нарушено жилищное право матери и ее малолетнего сына-инвалида.

По результатам проверки прокуратурой района в Дзун-Хемчикский районный суд направлено исковое заявление о понуждении администрации городского поселения к предоставлению ребенку-инвалиду жилья. Заявление судом удовлетворено. Но администрация города обжаловала решение суда первой инстанции ответчиком в апелляционном порядке. Однако Судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда Республики Тыва решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

В настоящее время решение суда находится на исполнении районного отдела Службы судебных приставов по Дзун-Хемчикскому и Сут-Хольскому районам.

Альберт Соян, прокурор Дзун-Хемчикского района.

(прочитано 462 раза)

 http://risk-inform.ru/article_6453.html
+1

 Доска объявлений 
Куплю ваш автомобиль. Дорого.
Тел. 8913 543 1142, 8923 385 7007
В Туве создан Союз русскоязычных граждан «Россияне». В связи с участившимися запросами граждан сообщаю, что любой гражданин Тувы может обратиться в эту общественную организацию по почтовому адресу: 667001, г.Кызыл, а/я №57, Молину В.А. А также по электронному адресу: rossiane.tuva@gmail.com
Председатель Союза «Россияне» В.А. Молин
Продам гараж в районе машзавода. Дешево.
Тел. 8963 204 4880
Продам торговые стеллажи. Холодильные витрины, холодильные шкафы, кондитерские витрины.
Тел. 8913 357 0592
<< Комментарии к статье (Всего: 1) >>
Комментарии можно добавлять только к материалам текущего номера.
Сообщения не связанные с темой статьи будут удаляться.
Система определила вас как робота. Если это не так, сообщите администрации.

avatar
Аноним (гость) 01-02-2017 07:13:37   #1 [ru]
Стыдно за такую прокуратуру ((((((((((
 
0
Остальные материалы номера 4:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№3, 24 января)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№2, 17 января)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№1, 10 января)
» Липовое «новоселье»... (№52, 27 декабря)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№51, 20 декабря)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№50, 13 декабря)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№49, 6 декабря)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№48, 29 ноября)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№47, 22 ноября)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№46, 15 ноября)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№45, 8 ноября)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№44, 1 ноября)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№43, 25 октября)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№42, 18 октября)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№41, 11 октября)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№40, 4 октября)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№39, 27 сентября)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№38, 20 сентября)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№36, 6 сентября)
» Выявлены многочисленные нарушения при строительстве жилья (№35, 30 августа)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№34, 23 августа)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№33, 16 августа)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№31, 2 августа)
» Решается вопрос о возбуждении дела в отношении Главы Улуг-Хемского района (№31, 2 августа)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№30, 26 июля)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№27, 5 июля)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№26, 28 июня)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№25, 21 июня)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№24, 14 июня)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№22, 31 мая)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№21, 24 мая)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№20, 17 мая)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№19, 10 мая)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№18, 3 мая)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№17, 26 апреля)
» Прокуратура проверит законность выделения бюджетных средств (№16, 19 апреля)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№16, 19 апреля)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№14, 5 апреля)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№13, 29 марта)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№12, 22 марта)
 
   

Бабушку, которая умеет писать эсэмэски, подруги во дворе называют ведьмой.

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank