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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 4, 31 января / Каадыр-оол Бичелдей: От политики до воровства
   
 
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№4, 31 января 2017 года.


Каадыр-оол Бичелдей: От политики до воровства

Каадыр-оол Бичелдей: От политики до воровства

Почти 10 лет некомпетентного правления республикой нанесло ей непоправимый ущерб. Согласно проведённому исследованию РИА «Рейтинг», Тува опустилась по рейтингу качества жизни населения на самое последнее 85 место в РФ. Численность населения, находящегося за чертой бедности по итогам первого полугодия 2016 года составила более половины от всей численности населения. В России такого социального позора больше нет нигде. Вряд ли кто даже из числа высокопоставленных чиновников тувинского правительства будет спорить, что сегодняшняя Тува – один из самых отсталых регионов России не только по экономическому положению, но и по социальному.

За годы правления Кара-оола официальная статистическая безработица в республике увеличилась более чем на 6 тыс. мест. Фактическая безработица зашкаливает за 30% трудоспособного населения. Перегруженность школ, дефицит мест в детских садах, очереди в поликлиниках вызывают справедливое недовольство жителей республики. Мало того: численность дневных общеобразовательных школ сокращается. Стало нормой систематическое недофинансирование школ. Численность детей, состоящих на учёте для определения в дошкольные учреждения, возросла почти в два раза: с 10513 человек в 2007 году до 18279 человек в 2014 году. Растёт число зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые – с 182,6 тысяч в 2007 году до 222,6 тысяч в 2014 году. При этом, начиная с 2010 года, рост зарегистрированных больных имеет устойчивый характер. Это привело к ухудшению доступности и качества медицинских услуг, резкому росту очереди на приём к врачам. Все приведённые мною цифры находятся в свободном доступе, и с ними при желании может ознакомиться любой человек.

Я об этом пишу не случайно. Правительство Тувы планомерно создаёт условия жизни таким образом, что сохранение здоровья людей становится их личной проблемой. И наш премьер во имя укрепления духа и здоровья нации по случаю и без оного призывает всех в свободное время активно заниматься спортом.

Премьера Тувы Шолбана Кара-оола понять можно: будучи человеком весьма скромного роста и потому ослеплённым комплексом Наполеона, он всегда стремился (и стремится до сих пор) преподносить себя сторонником активного спортивного образа жизни и большим другом всех спортсменов. Переживая по поводу своих физических недостатков, он пытается изобразить себя человеком мужественным, физически крепким и выносливым. В этом плане примечателен видеоролик, снятый им и размещённый в Интеренете, где он на фоне собственного коттеджа, построенного сомнительным образом за счёт средств строителей, со зверски-злобным выражением лица демонстрирует умение владеть оружием восточных бандитов – нунчаками.

В такой ситуации можно понять стремление тувинских властей изыскивать финансовые средства для строительства спортивных площадок в районах, при школах и клубах. Однако, что бы ни делал Кара-оол, к чему бы он ни стремился, в итоге получается одно и то же – воровство.

Свежий пример. Как только к власти пришёл Шолбан Кара-оол, в республике вдруг обнаружился некий «талантливый бизнесмен». Зовут его Орлан Николаевич Кужугет. Этот индивидуальный предприниматель однажды на беду министерства образования республики нашёл общий язык с министром образования Тувы Каадыр-оолом Бичелдеем и решил помочь Минобразованию РТ построить 14 современных спортивных площадок на территории образовательных учреждений Республики Тыва общей стоимостью более 31 млн. рублей. Для чего принял участие в электронных торгах, организованных властями. И с блеском их выиграл, случайно оказавшись единственным претендентом. Затем он 18 ноября 2014 года подписал с министром Бичелдеем государственный контракт №2014.290731 на выполнение работ на объектах по «Устройству универсальных спортивных площадок в районах Республики Тыва» на сумму 31 633 387 рублей.

Читатели мне, наверное, тут готовы попенять: а что тут такого зазорного в действиях «талантливого предпринимателя» Кужугета и «зрелого государственного деятеля» Бичелдея? Да на первый взгляд – ничего особенного. Если не вникать в детали взаимодействия министра и бизнесмена. Известно, что электронные торги – это универсальный инструмент для проведения честных конкурсных процедур, в которых шансы всех участников равны. Но это только на первый взгляд.

Как упоминалось выше, госконтракт Бичелдей и Кужугет подписали 18 ноября 2014 года. А по нему Кужугет брал на себя обязательства построить в районах республики 14 спортивных площадок в срок до ... 30 ноября 2014 года. Да, никакой ошибки тут нет – за пару недель! Для любого не самого «талантливого предпринимателя» было очевидно, что в указанные сроки не то что 14 – и одной спортивной площадки построить невозможно, поскольку для этого как минимум необходимо сначала закупить 14 комплектов специального оборудования резинового покрытия для обустройства спортивных площадок. Как потом выяснило следствие, Кужугет только в декабре смог заключить такой договор с ООО «Спецгазнефть-аутсортинг».

Понятно, что и Кужугет, и Бичелдей, подписывая государственный контракт, заведомо знали: он не исполним, То есть были уверены в том, что совершают мошенническую сделку. И были очень уверены друг в друге – министр Какдыр-оол Бичелдей был уверен, что у бизнесмена Орлана Кужугета нет ни людей, ни денег, ни оборудования для исполнения госконтракта, а бизнесмен был уверен, что министр на всё закроет глаза и перечислит ему всю сумму по контракту. С точки зрения закона действия обоих упомянутых лиц подпадают под понятие «мошенничество в особо крупном размере». Но если Кужугет – частное лицо, то Бичелдей в этом деле фигурирует как облачённое официальными полномочиями государственное лицо.

Но чтобы прибрать казённые денежки к рукам, они как минимум должны поступить на счёт предпринимателя. А как они туда поступят, если у того нет ни людей, ни техники, ни оборудования, чтобы хотя бы начать строительство?

Вышли из положения просто: предприниматель Кужугет и министр Бичелдей, как и положено по контракту, 1 декабря 2014 года подписали фиктивные документы: Акты формы КС-2 и справку, содержащие заведомо недостоверные сведения о выполнении работ на сумму контракта – 31 633 387 рублей на объектах: средняя общеобразовательная школа №2 имени С.К. Тока с.Сарыг-Сеп Каа-Хемского района, средняя общеобразовательная школа с.Иштии-Хем муниципального района Улуг-Хемского кожууна, средняя общеобразовательная школа с.Эрзин Эрзинского кожууна, Самагалтайская средняя общеобразовательная школа №2, средняя общеобразовательная школа с.Барлык Барун-Хемчикского кожууна, Хандагайтинская средняя общеобразовательная школа Овюрского кожууна, средняя общеобразовательная школа в с.Чодураа Улуг-Хемского кожууна, Аржаанская средняя общеобразовательная школа Пий-Хемского кожууна, средняя общеобразовательная школа с.Балгазын Тандинского кожууна, Чыраа-Бажынская средняя общеобразовательная школа Дзун-Хемчикского района, Хемчикская средняя общеобразовательная школа с.Хемчик Бай-Тайгинского кожууна, средняя общеобразовательная школа №2 с.Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна, Ак-Дашская средняя общеобразовательная школа Сут-Хольского кожууна и «Аграрный лицей-интернат Республики Тыва» в с.Сукпак Кызылского района.

22 декабря 2014 года Министерство образования и науки Республики Тыва, во исполнение заключенного государственного контракта №2014.290731 от 18.11.2014 г. на основании подписанных актов формы КС-2 о приемке выполненных работ и справки формы КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат, перечислило на расчётный счёт индивидуального предпринимателя Кужугета Орлана Николаевича №40702810457000000636, открытый в Тувинском региональном филиале акционерного общества «Россельхозбанк», денежные средства, поступившие из федерального бюджета, в сумме 31 633 387 (тридцать один миллион шестьсот тридцать три тысячи триста восемьдесят семь) рублей в качестве оплаты по государственному контракту №2014.290731 от 18 ноября 2014 года на выполнение работ по устройству универсальных, спортивных площадок на территории вышеуказанных общеобразовательных учреждений Республики Тыва. Затем Кужугет по версии следствия заключил договор с ООО «Спецгазнефть-аутсортинг» и перечислил часть из полученных от «доброго дяди» Бичелдея 31 633 387 рублей – 18 022 760 рублей.

Впоследствии в рамках уголовного дела №2-7195/2016 была проведена строительно-техническая экспертиза, которая установила, что ИП Кужугет О.Н. завысил стоимость и объёмы строительных работ по данному контракту на 12 494 928 рублей. Но денежки эти «добрый дядя» Бичелдей ему на счёт перечислил ещё в 2014 году... Отсюда риторический вопрос: где деньги, Зин?

В общем, дело простое. Совершенно очевидно, что министром образования Тувы Бичелдеем двигали не совсем благородные цели, когда он сговаривался с предпринимателем по поводу этого контракта до проведения электронных торгов, при подписании контракта, при оформлении заведомо фиктивных актов о выполненных работах и при перечислении предпринимателю незаработанных средств. И если бы не правоохранители, то, скорее всего, вообще бы ничего не было построено по тому контракту. Следователи полагают, что из похищенных Кужугетом 12 млн. бюджетных рублей, как минимум, половина осела в карманах министра. Иначе, зачем ему нужно было ввязываться в преступные сговоры и подписывать липовые бумаги, рискуя должностью, свободой и авторитетом? Просто так, «за здорово живёшь»? Да и Кара-оолу, наверное, тоже нужно было что отстёгивать – он, как известно, Богом наделён даром ничего не делать даром. И ещё одна деталь: почти сразу же после удачной сделки Бичелдея видели в автосалоне Абакана, когда он приобретал дорогущий джип... Уж не на деньги ли детишек «отоваривался» наш замечательный министр?

В этой истории всё очень примечательно.

Все понимают, если государство вдруг заключает какой-то контракт на исполнение работ или услуг с коротким, заведомо невыполнимым сроком исполнения, да ещё, если этот претендент был единственным на торгах, то это означает только одно: заказчик в лице какого-то чиновника и предприниматель заранее обо всём договорились. В том числе и о том, как они будут «пилить» бюджетные миллионы. А если затем подписываются некие фиктивные документы о выполнении работ или услуг, то и тут всё понятно: идёт делёж денег. Ни один чиновник в России никогда бесплатно не подпишет ни одной липовой бумажки. И даже за ту, что отражает реалии, он обязательно что-то попросит. Так что сладострастные объяснения Каадыр-оола Алексеевича о том, что он – честный человек и его «бес попутал», к тому же он действовал в интересах республики, чтобы та не потеряла финансирование, – несусветная чушь. Сначала Бичелдея привлекли к уголовной ответственности по ст.286 – превышение полномочий. Однако, совершенно очевидно, что для него, как и предпринимателя Кужугета, более подходит ч.4 ст.159 – мошенничество.

А теперь перейдём к главному.

Возбуждение уголовных дел в отношении чиновников правительства Тувы стало делом привычным. К примеру, не так давно на одного бывшего министра строительства завели уголовное дело, недавно – на второго бывшего министра строительства завели такое же, теперь уголовное дело, похоже, корячится новому министру строительства – Фалалееву. Скажите, ну что так не везёт с кадрами нашему премьеру Кара-оолу? Почему его так любят уголовники? Или он их?.. Ответьте, кто, к примеру, заставил Кара-оола назначить Бичелдея министром образования? Или он это сделал сам?

Могу поставить вопрос в другой плоскости.

Почему в правительстве Кара-оола столько уголовников? Они пришли к нему уже с криминальным опытом, или он их «пристроил к делу» сам? Тот же Бичелдей. Он всегда был негодяем, или таким его сделал Кара-оол? И по чьей рекомендации Бичелдей, снятый с должности министра, пошёл на повышение и оказался в кресле зампреда правительства? А там сколько украл? Или не украл? Пусть ответят следователи.

Тува огромна и богата. Но живут в ней почему-то недолго и не очень счастливо. Воруют. Нещадно. Всё, что плохо лежит. Когда это кончится? Ау, Владимир Владимирович! Кто у Вас там кадрами занимается? Пусть обратят внимание на Туву (к Шойгу прошу не обращаться).

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин

(прочитано 1523 раза)

 http://risk-inform.ru/article_6445.html
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Аноним (гость) 03-02-2017 05:41:13   #14 [ru]
Россия Матушка идет к большим Президентским выборам. Возможно даже досрочным. Это главные выборы России в 21 веке-это понятно всем. Кандидату Путину придется проводить зрелищные мероприятия для настроения простого народа. Крым, Донбасс, Сирия, должного эффекта на выборах уже не сыграют. Борьба с коррупцией, с нечестными чиновниками-вот желанная тема народных масс. Поэтому, материалы собранные во время арт-подготовки правоохранительными органами совместно чекистами последние годы, пригодятся для масштабных арестов, в самых высоких кабинетах органов власти Тувы. Организованная преступная группа, во главе Высшего должностного лица с ручным парламентом должны предстать перед судом. Отмыание бюджетных денег "законными" путями, приватизация обьектов недвижимости, убийство конкурентов, бесспредел проводимый окружением главного пахана тувы-пусть судебная система без политического отенка разбирается и даст оценку. Роль каждого члена ОПГ.
 
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Аноним (гость) 03-02-2017 02:45:05   #13 [ru]
Бесславный конец
 
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Аноним (гость) 02-02-2017 16:02:13   #12 [ru]
По-моему, с Бичелдеем всё ясно было ещё в 90-х годах, когда он будучи депутатом Госдумы подрабатывал дедом морозом на копоративах у олигархов. Имидж ничто, бабло - всё!
 
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Аноним (гость) 02-02-2017 12:17:48   #11 [ru]
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Аноним (гость) 02-02-2017 11:55:32   #10 [ru]
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Аноним (гость) 02-02-2017 10:34:35   #9 [ru]
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Аноним (гость) 02-02-2017 10:21:05   #8 [ru]
В Волгограде реконструкция набережной в 5 раз дешевле, чем в Кызыле.
Нам есть чем гордиться!!!!
news.yandex.ru
 
+1
Аноним (гость) 02-02-2017 10:00:02   #7 [ru]
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 01-02-2017 22:05:01   #6 [ru]
Аноним № 4
А может в Этом то и Его Стратегическое Задание от ВВ Путина? Confused Confused Very Happy
Согласись, что даже Медали то Дают за Выполнения Задания... Very Happy
А "проценты"... Very Happy
Да в Туве то живет избирателей меньше чем в обычном городском района Красноярска, Новосибирска... Very Happy
И что это за " проценты", ВСЕ, начиная с Кремля то Знают... Правда одни Дураками прикидываются, но Все равно Знают... Very Happy
Так что Сперва Надо ЗНАТЬ , а какое же Задание то Дал Путин Кара-оолу, и Понимать, за что Такую то Медаль Дают...
Все же " За Заслуги"... Very Happy
А не "за Взятие Берлина"... Very Happy
 
+4
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 01-02-2017 21:48:43   #5 [ru]
Мне понравилось мнение Анонима номер 1...
Человек пишет на Русском, и скорей всего не знает Русскую Мудрость " Муж и жена одна Сатана"... Very Happy
Если бы я не знал Бичелдея столько лет, то возможно бы и поверил тебе Аноним Номер 1... Very Happy Very Happy Very Happy
Но... Его знаю не только я, но очень много в Туве, да и за Саянами живущих... Very Happy
Здесь в статье показаны Чистые конкретные цифры...
А кто сможет ПОДСЧИТАТЬ, сколько ущерба Бичелдей принес Туве как " ученый" Филолог?
Именно как ФИЛОЛОГ Отбрасывая Свой Народ с Понятия МОНГОЛ на понятие Моол?
Внушая Молодежи что Их Предки были не РАЗВИТЫЕ Монголы, а примитивные Дикие Лесные, которых якобы , как " наемник" Сам Субедей гонял за Их " ДИКОСТЬ" и " ВОРОВСТВО"...
У Нас Говорят " Рыба Гниет с Головы"...
И самое главное, чтоб УНИЧТОЖИТЬ Народ, Надо Извратить Его Язык, Историю... Чем и Занимался Бичелдей... Которого представляли как некого " националиста" , а я Всегда считал и Считаю его Агентом Моол в Туве..
Которые то себе Прихватизировали не Только Историю Монголов, кто Их то ГОНЯЛ, но и Самого ЧАНГЫС-ХААНА...
По Законам Чангыс- Хаана Ему Давно Грозило Две Березы Согнутых, за Вершины которых привязывали Монголы Своих Предателей...
А так... Ну получит срок условный, и даже пенсии не лишат... И будет " заслуженный" пенсионер... Very Happy...
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