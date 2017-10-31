Коррупция – движущая сила тувинского сепаратизма
Ой, помните, как всего три года назад правительственные
активисты из партии жуликов и воров сгоняли население Кызыла на площадь Арата
на митинги «Крым – наш», помните, как там орали под руководством Дивановны и
пели патриотические песни вместе с Верой Лапшаковой и Юрой Кара-оолом? Ну вот,
пожалуйста – теперь Крым, действительно, наш! Разведка донесла – в Крыму и Туве
высокопоставленные чиновники обкрадывают население с одинаковым миллиардным
размахом.
Если кто не знает, так разведчики есть не только в ФСБ. Я не
буду хвалить финансовых разведчиков или ругать чекистов. По мне, так те и
другие зря едят хлеб, потому что работают, спустя рукава и свесив погоны –
результаты ничтожны. Можете со мной не соглашаться, но посмотрите архив «Риска»
и вы сразу увидите, что на протяжении почти 10 лет мы разоблачали махинаторов
из правительства. Ну что тут сложного? Возьми и прочитай, всё документально
подтверждено, указаны время и место преступлений, фамилии и все дела. Сейчас
вот зависло где-то между Следственным комитетом, прокуратурой и ФСБ
коррупционное дело по министру Людмиле Тас-оол, никто ничего не может поделать
– прямо какая-то сплошная правоохранительная импотенция.
Ну, так вот, про разведчиков, которые только-только что
разобрались, и докладывают Путину по телевизору, мол, так и так, мы трудились,
пот мешками проливали, распутывали хитроумные схемы и искали концы коррупции и,
наконец-то, нашли: в Крыму и Туве воруют по-чёрному! По-чёрному в Туве – это
ясно почему, про способности и аппетиты братьев чёрных знают все, ну а в Крыму
цвет воровства пусть тамошнее население само определит, это их Крым – их проблемы.
Как говорится, на вкус и цвет у жуликов товарищей нет.
Кстати, про вкус. У
тувинской коррупции привкус сепаратизма. Или, нет, наоборот – у тувинского
сепаратизма коррупционный привкус. Так будет правильней. Этим разведчикам и
чекистам пока не покажешь пальцем, где воруют народные деньги, пока не ткнёшь
их носом – всё будут бегать по оппозиционным митингам и одиночным пикетам и
крутить руки старушкам и очкарикам, винтить студентов и школьников, будто
других дел нет. А потому они и не понимают про специфику коррупционного
сепаратизма.
Сейчас про специфику объясню. Для начала ответьте на вопрос
– зачем Бичелдею самоопределение? Кто не в курсе, так Каадыр-оол Бичелдей –
самый завзятый, как утверждают исторические хроники, сепаратист. Нет,
сепаратист не ругательное слово, ничего плохого в нём нет и я, если что – тоже
националист(ка) и за самоопределение. Я громко говорю и всегда спрашивала,
когда же вы, чёрт бы вас всех подрал таких-то и сяких-то правоохранителей со
всякими там разведчиками и спецслужбами, когда же вы самоопределитесь и начнёте
холодным умом, горячим сердцем и чистыми руками душить коррупцию, выводить на
белый свет чёрные дела грязных братков в Туве? В ответ – тишина.
Думаете, почему они молчат? А молчат они не потому, что
плевать бы они хотели на меня, а лишь вследствие интеллектуальной немощности и
непонимания самой животрепещущей российской проблемы, которая называется «право
наций на самоопределение». Это право закрепила ООН, а Бичелдей понял
по-своему и, как все говорят, научил своего питомца Кара-оола Шолбана строить
жалобные гримасы и беспрестанно вытягивать из Москвы денег, мол, если не
дадите, то мы тут такой сепаразитизм устроим – мало не покажется!
А что Москва? Москва реально не доглядывает за такими
бичелдеями и кара-оолами. А они только и успевают ездочиться то в Китай, то в
Японию, а потом покупают то джипы, то торговые центры. Ну, теперь понятно, что
Бичелдей сторонник сепаразитизма, а не развития тувинской нации и её
территории?
Сепаразитизм – это такое псевдополитическое движение, в
основе которого лежит банальный шантаж. Формула шантажа: гоните бабло, а мы уж
тут сами будем решать – как, кому и за что это бабло распределять. Если ещё
короче, то для Бичелдея и Кара-оола очень важно, чтобы из Кремля не было
указаний – посадить. А тут выясняется, что у Кремля что-то неладно с обонянием
и он не понимает, что наш местный сепаразитизм имеет ярко-выраженный финансовый
душок. Кремль полагает, что если правительству Кара-оола можно подкидывать
внеочередную порцию денег на воровство, то они будут спокойны и не требовать
для себя каких-то дополнительных привилегий, как для национальной окраины. Но
Кремль крупно ошибается.
Для Бичелдея, по которому, как говорится в русской
поговорке, тюрьма давно стонет и плачет, истинные националисты и патриоты – это
пехота, пушечное мясо на случай, если вдруг начнётся кровавая заварушка.
Настоящие патриоты республики, тувинцы и русские, требуют от федеральной власти
самоопределения – с кем ты, власть? С такими, как Бичелдей, чёрные братки и
бандиты? Или с нами, кто выживает с «Роллтоном»? Если с Бичелдеем – отцом
тувинского сепаразитизма и адептами этого коррупционного движения в лице
братьев чёрных, то настоящим патриотам Тувы остаётся надеяться только на себя и
своё самоопределение.
Очень вредная тувинка