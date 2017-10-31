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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 43, 31 октября / Коррупция – движущая сила тувинского сепаратизма
   
 
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№43, 31 октября 2017 года.

    О главном начистоту

Коррупция – движущая сила тувинского сепаратизма

Коррупция – движущая сила тувинского сепаратизма

Ой, помните, как всего три года назад правительственные активисты из партии жуликов и воров сгоняли население Кызыла на площадь Арата на митинги «Крым – наш», помните, как там орали под руководством Дивановны и пели патриотические песни вместе с Верой Лапшаковой и Юрой Кара-оолом? Ну вот, пожалуйста – теперь Крым, действительно, наш! Разведка донесла – в Крыму и Туве высокопоставленные чиновники обкрадывают население с одинаковым миллиардным размахом.

Если кто не знает, так разведчики есть не только в ФСБ. Я не буду хвалить финансовых разведчиков или ругать чекистов. По мне, так те и другие зря едят хлеб, потому что работают, спустя рукава и свесив погоны – результаты ничтожны. Можете со мной не соглашаться, но посмотрите архив «Риска» и вы сразу увидите, что на протяжении почти 10 лет мы разоблачали махинаторов из правительства. Ну что тут сложного? Возьми и прочитай, всё документально подтверждено, указаны время и место преступлений, фамилии и все дела. Сейчас вот зависло где-то между Следственным комитетом, прокуратурой и ФСБ коррупционное дело по министру Людмиле Тас-оол, никто ничего не может поделать – прямо какая-то сплошная правоохранительная импотенция.

Ну, так вот, про разведчиков, которые только-только что разобрались, и докладывают Путину по телевизору, мол, так и так, мы трудились, пот мешками проливали, распутывали хитроумные схемы и искали концы коррупции и, наконец-то, нашли: в Крыму и Туве воруют по-чёрному! По-чёрному в Туве – это ясно почему, про способности и аппетиты братьев чёрных знают все, ну а в Крыму цвет воровства пусть тамошнее население само определит, это их Крым – их проблемы. Как говорится, на вкус и цвет у жуликов товарищей нет.

Кстати, про вкус. У тувинской коррупции привкус сепаратизма. Или, нет, наоборот – у тувинского сепаратизма коррупционный привкус. Так будет правильней. Этим разведчикам и чекистам пока не покажешь пальцем, где воруют народные деньги, пока не ткнёшь их носом – всё будут бегать по оппозиционным митингам и одиночным пикетам и крутить руки старушкам и очкарикам, винтить студентов и школьников, будто других дел нет. А потому они и не понимают про специфику коррупционного сепаратизма.

Сейчас про специфику объясню. Для начала ответьте на вопрос – зачем Бичелдею самоопределение? Кто не в курсе, так Каадыр-оол Бичелдей – самый завзятый, как утверждают исторические хроники, сепаратист. Нет, сепаратист не ругательное слово, ничего плохого в нём нет и я, если что – тоже националист(ка) и за самоопределение. Я громко говорю и всегда спрашивала, когда же вы, чёрт бы вас всех подрал таких-то и сяких-то правоохранителей со всякими там разведчиками и спецслужбами, когда же вы самоопределитесь и начнёте холодным умом, горячим сердцем и чистыми руками душить коррупцию, выводить на белый свет чёрные дела грязных братков в Туве? В ответ – тишина.

Думаете, почему они молчат? А молчат они не потому, что плевать бы они хотели на меня, а лишь вследствие интеллектуальной немощности и непонимания самой животрепещущей российской проблемы, которая называется «право наций на самоопределение». Это право закрепила ООН, а Бичелдей понял по-своему и, как все говорят, научил своего питомца Кара-оола Шолбана строить жалобные гримасы и беспрестанно вытягивать из Москвы денег, мол, если не дадите, то мы тут такой сепаразитизм устроим – мало не покажется!

А что Москва? Москва реально не доглядывает за такими бичелдеями и кара-оолами. А они только и успевают ездочиться то в Китай, то в Японию, а потом покупают то джипы, то торговые центры. Ну, теперь понятно, что Бичелдей сторонник сепаразитизма, а не развития тувинской нации и её территории?

Сепаразитизм – это такое псевдополитическое движение, в основе которого лежит банальный шантаж. Формула шантажа: гоните бабло, а мы уж тут сами будем решать – как, кому и за что это бабло распределять. Если ещё короче, то для Бичелдея и Кара-оола очень важно, чтобы из Кремля не было указаний – посадить. А тут выясняется, что у Кремля что-то неладно с обонянием и он не понимает, что наш местный сепаразитизм имеет ярко-выраженный финансовый душок. Кремль полагает, что если правительству Кара-оола можно подкидывать внеочередную порцию денег на воровство, то они будут спокойны и не требовать для себя каких-то дополнительных привилегий, как для национальной окраины. Но Кремль крупно ошибается.

Для Бичелдея, по которому, как говорится в русской поговорке, тюрьма давно стонет и плачет, истинные националисты и патриоты – это пехота, пушечное мясо на случай, если вдруг начнётся кровавая заварушка. Настоящие патриоты республики, тувинцы и русские, требуют от федеральной власти самоопределения – с кем ты, власть? С такими, как Бичелдей, чёрные братки и бандиты? Или с нами, кто выживает с «Роллтоном»? Если с Бичелдеем – отцом тувинского сепаразитизма и адептами этого коррупционного движения в лице братьев чёрных, то настоящим патриотам Тувы остаётся надеяться только на себя и своё самоопределение.

Очень вредная тувинка

(прочитано 1959 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6975.html
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Аноним (гость) 05-11-2017 15:54:02   #27 [ru]
Кто агент внедренный?
 
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Аноним (гость) 04-11-2017 18:39:09   #26 [com]
ДО это тайное оружие оппозиции, агент внедренный для дискредитации власти.

Но тугодумы не могут до этого додуматься.
 
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Аноним (гость) 04-11-2017 16:13:31   #25 [ru]
Овт по любви,а Дивановна за деньги
 
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Аноним (гость) 04-11-2017 10:15:11   #24 [ru]
Да бросьте, Овт точно по ремеслу переплюнула Дивановну.
 
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Аноним (гость) 03-11-2017 20:58:42   #23 [ru]
Такая жилая,а древнее ремесло не бросает что ли ?
 
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Аноним (гость) 03-11-2017 16:18:31   #22 [com]
Не может быть, ан.21! А с виду меньше 70 не дашь!
 
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Аноним (гость) 03-11-2017 15:41:33   #21 [ru]
Дивановне 60 лет, если что. Так, что на молодуху она не тянет.
 
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Аноним (гость) 03-11-2017 06:38:20   #20 [ru]
А педофилам интересно читать про молодух.
 
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Аноним (гость) 02-11-2017 14:44:16   #19 [com]
"у тувинки думаю не обидки к Дивановне, а зависть. Та же моложе и энергичнее стареющей тувинки"

Уважаемые анонимы! Какие обидеи, какие претензии?! Ну сколько можно писать об этих полоумных старухах? Кому это интересно? Разве что геронтофилам.
 
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Аноним (гость) 02-11-2017 14:20:27   #18 [com]
Всех желающих "порулить" надо проверять властью - и воров сразу на нары! Так быстро отфильтруются те, кто думает только о своём кармане.
 
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Да (30 голосов)
85.71%
Нет (1 голос)
2.86%
Не знаю (4 голоса)
11.43%

Всего ответов: 35
Жадность губит
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