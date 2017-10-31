Как в Военкомате относятся к ветеранам Минобороны

Уважаемая редакция газеты «РИСК»!

Прошу вас опубликовать наше письмо и разобраться в столь путанной и не понятной нам ситуации. Дело в том, что мой муж Монгуш Владимир Олчейович вот уже 3,6 года инвалид 1-группы. На данный момент страдает заболеванием «Гемиорогический инсульт головного мозга, гипертония 3 ст. риск высокий, тазонедержание, моченедержание». Имея свой частный дом в г.Туране, мы не можем проживать там, так как нет условий проживания по выше указанным медицинским симптомам, постоянно нужна стирка и мытье больного. Стоим на очереди уже 3 года, очередь № 9, но продвижений нет за 3 года.

Мне пришлось снимать благоустроенную квартиру в городе Абакане, чтобы создать надлежащие условия больному мужу, но Шулепова Зоя Федоровна, начальник финансового отдела Ресвоенкомата, сказала, что мы не имеем права более 90 дней отсутствовать вне пределов Республики Тыва. Я привозила мужа отмечаться, как осужденного, потому что приходили с участковым проверять, есть ли такой в наличии. Разве можно это делать? Он больной, и такое унижение терпеть.

Во-первых, стаж у него есть, более 12 лет проработал в Республике Тыва, после увольнения в запас работал в ГО, после перевелся в Правительство РТ начальником военномобилизационного отдела, перевелся в Таможню РТ. И я нашла Указ о том, что мужчины, проработавшие на Севере и приравненных к нему районам восемь и более лет, имеют право на выезд с сохранением северных надбавок, то есть 40%. Но госпожа Шулепова З.Ф. не удосужилась это знать или просто не захотела. Просто меня возненавидела, что я требую все, что положено моему мужу. Она мне это высказала все, что думает обо мне в отрицательную сторону, что я «противная и жадная».

После этого у нас с Шулеповой З.Ф. не сложились нормальные отношения, когда я просила материальную помощь, каждый раз отвечали отказом «НЕТ».

Мой муж прослужил 27 календарных лет, является ветераном ВВС и ничего не заслужил, даже уважения со стороны работников Ресвоенкомата. Обращалась к военкому, но тот ответил, что и Шулепова З.Ф.

Уважаемая редакция, обращаемся к вам за помощью. Дело в том, что моему мужу, инвалиду 1-группы, не доплачивали на протяжении этих лет денежную сумму семь тысяч рублей ежемесячно на протяжении всего времени инвалидности. Хотя я после ВВК завозила мужа в РВ на коляске, и показывала каждый раз справки об инвалидности Шулеповой З.Ф., и это ее обязанность, справку приобщить в дело пенсионера М.О., но этого не было сделано.

В 2017 году в июле я пришла оформить направление в госпиталь им. Вишневского в г. Москве. Шулеповой З.Ф. не было в кабинете, и я зашла к бухгалтеру Наталье Петровне. При разговоре выяснилось, что эти справки отправлены вообще не по месту назначения, то есть не в гражданский пенсионный нужно было, а именно сюда, в Ресвоенкомат. Она стала пересчитывать и выяснилось, что мы не дополучали в течение этих лет такую огромную для нас сумму денег. После этого меня чуть не хватил инфаркт от таких новостей.

Пришла начальник финансового отдела, я стала спрашивать, почему вы так сделали? Заставила сначала привезти одну справку (забрать из Пенсионного г. Турана) и оплатить только по одной справке, но мне Наталья Петровна подсказала, что везите и вторую справку. Япривезла и первую, и вторую справку. Но Шулепова З.Ф. распорядилась оплатить с одной временной 1-группы за 6 месяцев и со второй справки 1-группы пожизненно. В общей сложности за 12 месяцев. Я стала спрашивать: «А где остальные деньги? Я буду жаловаться военкому и, если он не примет меры, пойду в Прокуратуру». На что она меня пристращала, будешь рыпаться, сниму 40% с твоего мужа, и докажи, что я виновата, еще ни один суд не присуждал Министерству обороны, вот и получили деньги. Я заплакала и ушла. Выходит, только по настроению можно законные деньги моего мужа получить. А ведь это по халатности и наглости Шулеповой З.Ф. и по моему незнанию, мой муж пострадал в невыплате заслуженных инвалидных денег.

После всего этого мой муж Монгуш Владимир Олчейович просил меня записать его на прием к военкому, но тот, узнав причину визита, сослался, что он в командировке, и назначил встречу через три недели, хотя сам был в Военкомате. О чем это говорит? Что в таких, как мой муж, уже не нуждаются. Хотя он в общей сложности прослужил и оставил все свое здоровье на благо Родине – 47 лет. Они даже не давали мне направление первый год в Госпиталь. Пришлось обращаться к Шойгу Сергею Кужугетовичу, через 10 дней нас сразу пригласили в Госпиталь. Хоть спасибо ему за внимание к офицеру запаса, ветерану и инвалиду. Мы ездим один раз в год в Госпиталь им. Вишневского в г. Москва.

Они ведь все знали об этом и не доплачивали, молчали. Благодаря бухгалтеру, по доброте душевной Натальи Петровны, я и мой муж узнали всю правду, что могут быть такие люди в лице Шулеповой З.Ф., которые могут обкрадывать инвалида, и еще шантажировать, чтобы не рыпалась, а то больше потеряю. Поэтому просим вас опубликовать наше письмо, может быть, проверяющие органы государства обратят внимание и проведут проверку, а в случае нарушений – заставят выплатить моему мужу всю недостающую сумму, что ему полагается.

С уважением, Монгуш Т.Т.,

супруга Монгуш В.О.