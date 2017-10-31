    Перекрёсток мнений

Аноним, 25-10-2017 #2[ru]
Благодаря нездоровой деятельности родных братьев Главы Тува
погрузилась в шпиономанию и стукачество. Кто больше всех облизывает, тот и в
струе. О здоровой конкуренции и речи нет. Должности покупаются. На серьезные
должности назначаются любовницы. Бывают даже их мужья и родственники. А
работать – некому. Устроили бардак. Свинорой! Сукакараол уходи!
Аноним, 25-10-2017 #3[ru]
В Кызыле бардак, а в районах ещё хуже – ветхим вообще никто
не занимается.
Аноним, 25-10-2017 #19[com]
Тут и к бабке не ходи – чиновники сделали УКС
генподрядчиком, чтобы через него без аукциона заключать госконтракты и тянуть
со строителей мзду. А когда у тех кончились деньги – пересажали их.
Аноним, 25-10-2017 #22[com]
Во всём виноваты прокуратура и ФАС – допустили изменение
Устава УКСа и прошляпили преступления.
Аноним, 25-10-2017 #23[ru]
Калинина с ОНФ лично проверяла все объекты и по телику
показали полный застой: даже сторожей не было на объектах. Зашевелись только
после ее выступления и обращения в Генеральную прокуратуру. Степашин тоже писал
заявление в прокуратуру!
Аноним, 25-10-2017 #24[com]
Странное дело – министры, начальники УКСа и Госстройзаказа –
кто в СИЗО, кто под домашним арестом, кто – на подписке. А Кара-оол, Ховалыг и
Фалалеев, которые, скорее всего, и заработали на этом бардаке, разгуливают на
свободе. И куда ФСБ смотрит? Они что, уже купили Щуровского? То-то его не видно
и не слышно.
Аноним, 25-10-2017 #28[ru]
Пишут комментарии малообразованные свиньи из Абакана и
Красноярска. Каражопцы. Кстати, все хищения связаны с приезжими: Тен,
Килижеков, Пережогин, Подольский, Лендл и др. Даже отмазывать их в интернете
привезли дебила Грицюка из Красноярска, который торговал игрушками. В общем,
этот красноярский неудачник Грицюк стал целым министром у пустоголового
Карлика.
Аноним, 26-10-2017 #32[ru]
Похоже, Килижеков из Хакасии – организатор всех хищений в
Туве. В строительстве, дорожной отрасли, поставках в социальной сфере.
Аноним, 26-10-2017 #34[ru]
Говорят этот ворюга хакас называет тувинцев животными. Сам
он чмо. И его не спасет домик в Швейцарии, куда собрался бежать, обчистив Туву.
Аноним, 26-10-2017 #43[ru]
Ворам и жуликам неспокойно. Это заметно по комментариям.
Чувствуют свежий ветерок перемен. Боятся. Нахапали богатства, привыкли
изысканно жить и питаться. Только оторви от бюджетной кормушки, думаю им
пижидендер придет. Как будут жить на 20-30 тыс. руб. в месяц? Наворованную
недвижимость надо обслуживать, платить налоги, двух-трехэтажная коммуналка,
4-5-комнатные счета за тепло. Накопленные средства быстро растворятся без
дополнительной подпитки.
Аноним, 26-10-2017 #48[ru]
Красава Брокерт! Вообще нормальный мужик. Адекватный,
мудрый. Все его уважают. А кто нет – то идите в топку мусора.
Эрмак, 26-10-2017 #49[ru]
Прочитал статью и коменты к ней. Автору надо понять, на его
же собственных выводах, а почему так борзеют те, кто надеется, что Шойгу их
прикроет? Сенатор от Тувы Нарусова – женщина Путина... Депутат Государственной
Думы от Тувы – сестра министра Обороны. Есть еще выбранный от Тувы по спискам
КПРФ какой-то писатель... Он один раз в Туву приезжал.
Аноним, 26-10-2017 #50[ru]
У Карлика мозгов сроду было мало, а нынешнее окружение – так
вообще выпускники спецучереждений.
Аноним, 26-10-2017 #55[com]
Большую часть преступлений совершают сами тувинцы! Вы не
забыли своего вождя, свиноподобного бичехряка?!! Сколько Ваших денег он
украл?!!!
Аноним, 26-10-2017 #56[ru]
Задело правительственных чинуш эта статья за больное! Пишут,
уверяют, что дома стоят, стройки везде и повсюду... Мол, лучше уж федеральные
новости читать. А чего не читаете? Чего здесь отписывайтесь, фукаете?! Не знаю,
что уж у вас там строится – то ли коровники, то ли дома, но реально кипучую
строительную деятельность не видно. Каждый раз проезжаю мимо дома по
Интернациональной, что напротив ЦТК (рядом с монгольским посольством) – там
табличка висит что жителей должны расселить в 2013 году, на дворе 2017 – а из
дома как идет дым (ибо дом на печном отоплении) так и идет, в окнах свет горит,
цветочки на подоконниках. И не один такой дом. Кого расселяют – не знаем, не
видим. Может родню вашу за комменты ярые?
Аноним, 26-10-2017 #57[ru]
Автор всех махинаций Мэр Ховалыг. Почти все объекты, где
средства украли, в Кызыле. Хурал города, во главе Дивановны, как рыбы об лёд.
Напрашивается вопрос. Зачем нам преступная власть Кызыла? Нужно инициировать
отставку Мэра и Хурал. Выбирать народный хурал и из народа Мэра. Предлагайте
механизмы. Предлагайте кандидатур. Народ, просыпайтесь. Нас обдирают,
обманывают. Где переселения, где зарплаты, где обещанные садики и школы? А
автобусы? Вопросов много. А мы – молчим!
Аноним, 26-10-2017 #58[ru]
На заседании у Патрушева Кара-оол Ш. оправдался по поводу
роста преступности в Туве тем, что ограничил время продажи вино-водочных
изделий! С ума от такой тупости можно сойти! А не пробовал людям дать работу и
шанс на нормальную человеческую жизнь?!
Гражданин, 26-10-2017 #62[ru]
Смотрите, как забеспокоились приспешники злого Карлика. Это
все потому, что конец пришел их вожаку, который позволяет им сосать из кормушки
народного бюджета. Слетит с кресла Карла скоро и, наверное, сбежит из Тувы,
т.к. если останется тут, его народный гнев уничтожит где-нибудь в подворотне,
куда он придет повидаться со своей очередной любовницей. Напрасно он
активизировался – думает, хоть как-то обелить свое имя напоследок. Не
получится, сильно много черного он сделал со своими братьями. Спасибо, за
внимание.
Аноним, 27-10-2017 #64[ru]
Зубами, руками, ногами, соплями цепляется Карлик за кресло и
власть. А большая часть народа вымирает и деградирует от нищеты, безработицы,
пьянства, без надежды на будущее своих детей. Это умышленное уничтожение целого
народа и имя Шойгу навсегда будет связано с этими ненавистными черными
отродьями, которые от жадности кроме денег и власти уже ничего не видят.
Аноним, 27-10-2017 #65[ru]
Поддерживаю № #58 Он полный дебил и рыльцо у него в пушку –
в аккурат по торговле паленой водки. Ограничил легальную продажу, узаконил во
благо себе – паленую водку и думает, что он умный Дебил и им останется как
Карлик на слуху.
Аноним, 27-10-2017 #66[com]
Читаю отклики чиновников Кара-оола и думаю: неужели у него
нет ни одного умного работника? Даже в газету что-нибудь приличное написать не
могут – только эмоции, что газета – дерьмо. Чего же тогда в неё лезете? Пишите
в «Центр Азии». Защищать Главу республики нужно с умом, а не как эти
малограмотные. И зачем в правительстве пресс-служба? Чем они там занимаются?
Сексом, что ли? Шолбану Валерьевичу нужно об этом подумать хорошенько. А то
работников много, а работы – нет.
Аноним, 27-10-2017 #69[com]
Да что там Монгал, Дамба-Хуурак и Чудаан-оол? А чем лучше
министр образования и зампред Бичелдей, осужденный за воровство? Чем лучше
министр труда Тас-оол, пойманная на приписках? А придурок Фалалеев, дважды
разоривший Водоканал? Кара-оол собрал возле себя недостойных людей – работать
не могут, только, похоже, воруют. Да и сам не работает – не умеет и не хочет.
Он со своими братьями только тем и занимается, что богатеет.
Аноним,
27-10-2017 #3[com]
Власть снимает с себя все социальные обязательства.
Оставляет за собой лишь 3 функции: сбор дани, воровство, репрессии.
Аноним, 25-10-2017 #1[com]
ТувГУ превратился в коммерческую структуру: плати деньги –
будет диплом, про знания уже никто не говорит.
Аноним, 25-10-2017 #2[ru]
Ходят слухи, что скоро выборы нового ректора ТувГУ. Ондар
Лидия Шуртуевна все делает для того, чтобы занять эту должность и после этого в
ТувГУ, надеюсь, будут положительные изменения в образовании наших студентов.
Ондаровна, 25-10-2017 #3[com]
Лидию Шуртуевну знаю давно, еще по работе в министерстве.
Она – реальный руководитель. Думаю, она сможет на вести там порядок и поднять
ВУЗ.
Аноним, 25-10-2017 #4[ru]
Слабое руководство, слабые преподаватели, слабые студенты,
что еще можно добавить...
Аноним, 27-10-2017 #8[ru]
Шуртуевну хорошо знаю как справедливого и делового
руководителя. Она сможет что-то сделать в пользу простого народа.
Аноним, 27-10-2017 #9[com]
Шуртуевна – человек дела. Она сможет поднять наш
Университет. Только её не пропустит Карлик.
Аноним, 27-10-2017 #12[com]
Наконец-то решились ликвидировать тувинский Упрдор ЕНИСЕЙ.
Только чем теперь Уюсов будет заниматься – ему больше никто ремонтировать
дороги не даст. А с ним и Карлик загнётся.
Аноним, 27-10-2017 #13[com]
Да Карлик, похоже, и без него скоро загнётся –
Росфинмониторинг на него такую телегу накатал – никакой Шайтан не поможет.
Аноним, 26-10-2017 #3[ru]
Люди в России – это скот. Отработал свое во благо
государства – все, не фиг из бюджета пенсии и помощь всякую требовать! Будь
патриотом – ползи на кладбище!
Аноним, 26-10-2017 #4[ru]
Я вообще удивляюсь тому, что все молчат. Горячей воды нет в
благоустроенных квартирах по ул. Кечил-оол. Сливаем ее по несколько минут, пока
не появится чуть теплая. А это плюс дополнительные затраты из скудного
семейного бюджета. В квартирах едва теплые батареи, но ведь платим-то исправно.
У Кара-оола, интересно, какая температура в квартире? Их не мучает совесть,
глядя на такие жизненные условия? Вряд ли дождемся помощи от таких людей.
Аноним, 25-10-2017 #2[com]
Эти «ЧО» – просто бандиты, нанятые Кара-оолом для устрашения
конкурентов, торгующих пойлом. Таким был Герой во время Ооржака. Власть и
криминал всегда найдут общий язык.
Аноним, 27-10-2017 #7[com]
Когда тувинские чекисты проснутся от спячки? Этот Щуровский
их всех усыпил – и сам ничего не делает, и им работать не даёт. Лёг под Карлика
и тихо полёживает, ждёт генерала. В перерывах играет с ним в баскетбол.
Аноним, 27-10-2017 #2[ru]
Бедные дети в школах сколько подвергаются жестоким действиям
педагогов. У педагога в личной жизни проблема – все сваливает на детей:
издевательство, месть, преследование, многочисленные двойки. Плюс ко всему
этому злые убийственные слова, неадекватное поведение на глазах ребенка!
Буквально растерзает личность ребенка на части. Я даже не знаю куда обратиться.
С ребенком находимся в шоковом состоянии. Это все продолжается с сентября месяца.
Ребенок не хочет уйти в другую школу, т.к. со всеми остальными нет проблем, по
учебе тоже все в порядке. Пусть министр образования обратит на это внимание.
Поможет ли Уполномоченный по правам ребенка, сомневаюсь.
Аноним, 26-10-2017 #10[ru]
Ссаный Карлик – уходи!
Аноним, 27-10-2017 #18[com]
Конвизы не вечны, а Тува ещё долго будет дырой, пока Карлики
рулят.
Аноним, 25-10-2017 #1[ru]
Да уж лучше Собчак, или другой какой леший, чем твари
Карлики, которые довели народ до нищеты и безработицы!
Аноним, 25-10-2017 #6[com]
Ксения – конечно, не фонтан. Но на фоне Кара-оола она может
смотреться вполне респектабельно. По крайней мере, её с дурой Дивановной не
сравнить. Хотя проститутка – она и в Туве проститутка.
Аноним, 25-10-2017 #9[com]
Видел вблизи. Если штукатурку отмыть – такая образина...
Прям как наша Дивановна.
Аноним, 25-10-2017 #10[com]
Даёшь президента Тувы Ксению Собчак!
Эрмак, 26-10-2017 #19[ru]
Аноним №12... Итак, кто в Туве осмелится собирать подписи в
ее поддержку? Разве Кара-оол согласится помогать дочери сенатора? ... Она
действительно кандидат «Против Всех». В том числе и тех, кто голосовал за
присоединения Севастополя и Крыма к России.
Аноним, 27-10-2017 #21[ru]
Ксюша молодец, пусть разгоняет весь судейско-прокурорский
зажравшийся мусор! Надо что-то менять в этой жизни – мужиков нет нормальных,
пусть идет, и мы ее поддержим!
Аноним, 27-10-2017 #22[com]
Молодец, ОВТ! Хоть ты это болото замутишь! А то сидят и
властям в рот смотрят. Уж лучше Ксюшу, чем Карлика! Может, воровать будут
поменьше.