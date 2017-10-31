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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 43, 31 октября / Перекрёсток мнений
   
 
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№43, 31 октября 2017 года.

    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Программа переселения граждан в Туве: планы и реальность

Аноним, 25-10-2017 #2[ru]

Благодаря нездоровой деятельности родных братьев Главы Тува погрузилась в шпиономанию и стукачество. Кто больше всех облизывает, тот и в струе. О здоровой конкуренции и речи нет. Должности покупаются. На серьезные должности назначаются любовницы. Бывают даже их мужья и родственники. А работать – некому. Устроили бардак. Свинорой! Сукакараол уходи!

Аноним, 25-10-2017 #3[ru]

В Кызыле бардак, а в районах ещё хуже – ветхим вообще никто не занимается.

Аноним, 25-10-2017 #19[com]

Тут и к бабке не ходи – чиновники сделали УКС генподрядчиком, чтобы через него без аукциона заключать госконтракты и тянуть со строителей мзду. А когда у тех кончились деньги – пересажали их.

Аноним, 25-10-2017 #22[com]

Во всём виноваты прокуратура и ФАС – допустили изменение Устава УКСа и прошляпили преступления.

Аноним, 25-10-2017 #23[ru]

Калинина с ОНФ лично проверяла все объекты и по телику показали полный застой: даже сторожей не было на объектах. Зашевелись только после ее выступления и обращения в Генеральную прокуратуру. Степашин тоже писал заявление в прокуратуру!

Аноним, 25-10-2017 #24[com]

Странное дело – министры, начальники УКСа и Госстройзаказа – кто в СИЗО, кто под домашним арестом, кто – на подписке. А Кара-оол, Ховалыг и Фалалеев, которые, скорее всего, и заработали на этом бардаке, разгуливают на свободе. И куда ФСБ смотрит? Они что, уже купили Щуровского? То-то его не видно и не слышно.

Аноним, 25-10-2017 #28[ru]

Пишут комментарии малообразованные свиньи из Абакана и Красноярска. Каражопцы. Кстати, все хищения связаны с приезжими: Тен, Килижеков, Пережогин, Подольский, Лендл и др. Даже отмазывать их в интернете привезли дебила Грицюка из Красноярска, который торговал игрушками. В общем, этот красноярский неудачник Грицюк стал целым министром у пустоголового Карлика.

Аноним, 26-10-2017 #32[ru]

Похоже, Килижеков из Хакасии – организатор всех хищений в Туве. В строительстве, дорожной отрасли, поставках в социальной сфере.

Аноним, 26-10-2017 #34[ru]

Говорят этот ворюга хакас называет тувинцев животными. Сам он чмо. И его не спасет домик в Швейцарии, куда собрался бежать, обчистив Туву.

Аноним, 26-10-2017 #43[ru]

Ворам и жуликам неспокойно. Это заметно по комментариям. Чувствуют свежий ветерок перемен. Боятся. Нахапали богатства, привыкли изысканно жить и питаться. Только оторви от бюджетной кормушки, думаю им пижидендер придет. Как будут жить на 20-30 тыс. руб. в месяц? Наворованную недвижимость надо обслуживать, платить налоги, двух-трехэтажная коммуналка, 4-5-комнатные счета за тепло. Накопленные средства быстро растворятся без дополнительной подпитки.

Аноним, 26-10-2017 #48[ru]

Красава Брокерт! Вообще нормальный мужик. Адекватный, мудрый. Все его уважают. А кто нет – то идите в топку мусора.

Эрмак, 26-10-2017 #49[ru]

Прочитал статью и коменты к ней. Автору надо понять, на его же собственных выводах, а почему так борзеют те, кто надеется, что Шойгу их прикроет? Сенатор от Тувы Нарусова – женщина Путина... Депутат Государственной Думы от Тувы – сестра министра Обороны. Есть еще выбранный от Тувы по спискам КПРФ какой-то писатель... Он один раз в Туву приезжал.

Аноним, 26-10-2017 #50[ru]

У Карлика мозгов сроду было мало, а нынешнее окружение – так вообще выпускники спецучереждений.

Аноним, 26-10-2017 #55[com]

Большую часть преступлений совершают сами тувинцы! Вы не забыли своего вождя, свиноподобного бичехряка?!! Сколько Ваших денег он украл?!!!

Аноним, 26-10-2017 #56[ru]

Задело правительственных чинуш эта статья за больное! Пишут, уверяют, что дома стоят, стройки везде и повсюду... Мол, лучше уж федеральные новости читать. А чего не читаете? Чего здесь отписывайтесь, фукаете?! Не знаю, что уж у вас там строится – то ли коровники, то ли дома, но реально кипучую строительную деятельность не видно. Каждый раз проезжаю мимо дома по Интернациональной, что напротив ЦТК (рядом с монгольским посольством) – там табличка висит что жителей должны расселить в 2013 году, на дворе 2017 – а из дома как идет дым (ибо дом на печном отоплении) так и идет, в окнах свет горит, цветочки на подоконниках. И не один такой дом. Кого расселяют – не знаем, не видим. Может родню вашу за комменты ярые?

Аноним, 26-10-2017 #57[ru]

Автор всех махинаций Мэр Ховалыг. Почти все объекты, где средства украли, в Кызыле. Хурал города, во главе Дивановны, как рыбы об лёд. Напрашивается вопрос. Зачем нам преступная власть Кызыла? Нужно инициировать отставку Мэра и Хурал. Выбирать народный хурал и из народа Мэра. Предлагайте механизмы. Предлагайте кандидатур. Народ, просыпайтесь. Нас обдирают, обманывают. Где переселения, где зарплаты, где обещанные садики и школы? А автобусы? Вопросов много. А мы – молчим!

Аноним, 26-10-2017 #58[ru]

На заседании у Патрушева Кара-оол Ш. оправдался по поводу роста преступности в Туве тем, что ограничил время продажи вино-водочных изделий! С ума от такой тупости можно сойти! А не пробовал людям дать работу и шанс на нормальную человеческую жизнь?!

Гражданин, 26-10-2017 #62[ru]

Смотрите, как забеспокоились приспешники злого Карлика. Это все потому, что конец пришел их вожаку, который позволяет им сосать из кормушки народного бюджета. Слетит с кресла Карла скоро и, наверное, сбежит из Тувы, т.к. если останется тут, его народный гнев уничтожит где-нибудь в подворотне, куда он придет повидаться со своей очередной любовницей. Напрасно он активизировался – думает, хоть как-то обелить свое имя напоследок. Не получится, сильно много черного он сделал со своими братьями. Спасибо, за внимание.

Аноним, 27-10-2017 #64[ru]

Зубами, руками, ногами, соплями цепляется Карлик за кресло и власть. А большая часть народа вымирает и деградирует от нищеты, безработицы, пьянства, без надежды на будущее своих детей. Это умышленное уничтожение целого народа и имя Шойгу навсегда будет связано с этими ненавистными черными отродьями, которые от жадности кроме денег и власти уже ничего не видят.

Аноним, 27-10-2017 #65[ru]

Поддерживаю № #58 Он полный дебил и рыльцо у него в пушку – в аккурат по торговле паленой водки. Ограничил легальную продажу, узаконил во благо себе – паленую водку и думает, что он умный Дебил и им останется как Карлик на слуху.

Аноним, 27-10-2017 #66[com]

Читаю отклики чиновников Кара-оола и думаю: неужели у него нет ни одного умного работника? Даже в газету что-нибудь приличное написать не могут – только эмоции, что газета – дерьмо. Чего же тогда в неё лезете? Пишите в «Центр Азии». Защищать Главу республики нужно с умом, а не как эти малограмотные. И зачем в правительстве пресс-служба? Чем они там занимаются? Сексом, что ли? Шолбану Валерьевичу нужно об этом подумать хорошенько. А то работников много, а работы – нет.

Аноним, 27-10-2017 #69[com]

Да что там Монгал, Дамба-Хуурак и Чудаан-оол? А чем лучше министр образования и зампред Бичелдей, осужденный за воровство? Чем лучше министр труда Тас-оол, пойманная на приписках? А придурок Фалалеев, дважды разоривший Водоканал? Кара-оол собрал возле себя недостойных людей – работать не могут, только, похоже, воруют. Да и сам не работает – не умеет и не хочет. Он со своими братьями только тем и занимается, что богатеет.

Коротко

Аноним, 27-10-2017 #3[com]

Власть снимает с себя все социальные обязательства. Оставляет за собой лишь 3 функции: сбор дани, воровство, репрессии.

Обзор прессы

Аноним, 25-10-2017 #1[com]

ТувГУ превратился в коммерческую структуру: плати деньги – будет диплом, про знания уже никто не говорит.

Аноним, 25-10-2017 #2[ru]

Ходят слухи, что скоро выборы нового ректора ТувГУ. Ондар Лидия Шуртуевна все делает для того, чтобы занять эту должность и после этого в ТувГУ, надеюсь, будут положительные изменения в образовании наших студентов.

Ондаровна, 25-10-2017 #3[com]

Лидию Шуртуевну знаю давно, еще по работе в министерстве. Она – реальный руководитель. Думаю, она сможет на вести там порядок и поднять ВУЗ.

Аноним, 25-10-2017 #4[ru]

Слабое руководство, слабые преподаватели, слабые студенты, что еще можно добавить...

Аноним, 27-10-2017 #8[ru]

Шуртуевну хорошо знаю как справедливого и делового руководителя. Она сможет что-то сделать в пользу простого народа.

Аноним, 27-10-2017 #9[com]

Шуртуевна – человек дела. Она сможет поднять наш Университет. Только её не пропустит Карлик.

Аноним, 27-10-2017 #12[com]

Наконец-то решились ликвидировать тувинский Упрдор ЕНИСЕЙ. Только чем теперь Уюсов будет заниматься – ему больше никто ремонтировать дороги не даст. А с ним и Карлик загнётся.

Аноним, 27-10-2017 #13[com]

Да Карлик, похоже, и без него скоро загнётся – Росфинмониторинг на него такую телегу накатал – никакой Шайтан не поможет.

Жизнь пенсионера в Кызыле: Денег нет, а вы держитесь...

Аноним, 26-10-2017 #3[ru]

Люди в России – это скот. Отработал свое во благо государства – все, не фиг из бюджета пенсии и помощь всякую требовать! Будь патриотом – ползи на кладбище!

Аноним, 26-10-2017 #4[ru]

Я вообще удивляюсь тому, что все молчат. Горячей воды нет в благоустроенных квартирах по ул. Кечил-оол. Сливаем ее по несколько минут, пока не появится чуть теплая. А это плюс дополнительные затраты из скудного семейного бюджета. В квартирах едва теплые батареи, но ведь платим-то исправно. У Кара-оола, интересно, какая температура в квартире? Их не мучает совесть, глядя на такие жизненные условия? Вряд ли дождемся помощи от таких людей.

Защищать закон или обслуживать власть?

Аноним, 25-10-2017 #2[com]

Эти «ЧО» – просто бандиты, нанятые Кара-оолом для устрашения конкурентов, торгующих пойлом. Таким был Герой во время Ооржака. Власть и криминал всегда найдут общий язык.

Аноним, 27-10-2017 #7[com]

Когда тувинские чекисты проснутся от спячки? Этот Щуровский их всех усыпил – и сам ничего не делает, и им работать не даёт. Лёг под Карлика и тихо полёживает, ждёт генерала. В перерывах играет с ним в баскетбол.

Россия отыгрывается на детях

Аноним, 27-10-2017 #2[ru]

Бедные дети в школах сколько подвергаются жестоким действиям педагогов. У педагога в личной жизни проблема – все сваливает на детей: издевательство, месть, преследование, многочисленные двойки. Плюс ко всему этому злые убийственные слова, неадекватное поведение на глазах ребенка! Буквально растерзает личность ребенка на части. Я даже не знаю куда обратиться. С ребенком находимся в шоковом состоянии. Это все продолжается с сентября месяца. Ребенок не хочет уйти в другую школу, т.к. со всеми остальными нет проблем, по учебе тоже все в порядке. Пусть министр образования обратит на это внимание. Поможет ли Уполномоченный по правам ребенка, сомневаюсь.

Перекрёсток мнений

Аноним, 26-10-2017 #10[ru]

Ссаный Карлик – уходи!

Аноним, 27-10-2017 #18[com]

Конвизы не вечны, а Тува ещё долго будет дырой, пока Карлики рулят.

Ксения Собчак – губернатор Тувы

Аноним, 25-10-2017 #1[ru]

Да уж лучше Собчак, или другой какой леший, чем твари Карлики, которые довели народ до нищеты и безработицы!

Аноним, 25-10-2017 #6[com]

Ксения – конечно, не фонтан. Но на фоне Кара-оола она может смотреться вполне респектабельно. По крайней мере, её с дурой Дивановной не сравнить. Хотя проститутка – она и в Туве проститутка.

Аноним, 25-10-2017 #9[com]

Видел вблизи. Если штукатурку отмыть – такая образина... Прям как наша Дивановна.

Аноним, 25-10-2017 #10[com]

Даёшь президента Тувы Ксению Собчак!

Эрмак, 26-10-2017 #19[ru]

Аноним №12... Итак, кто в Туве осмелится собирать подписи в ее поддержку? Разве Кара-оол согласится помогать дочери сенатора? ... Она действительно кандидат «Против Всех». В том числе и тех, кто голосовал за присоединения Севастополя и Крыма к России.

Аноним, 27-10-2017 #21[ru]

Ксюша молодец, пусть разгоняет весь судейско-прокурорский зажравшийся мусор! Надо что-то менять в этой жизни – мужиков нет нормальных, пусть идет, и мы ее поддержим!

Аноним, 27-10-2017 #22[com]

Молодец, ОВТ! Хоть ты это болото замутишь! А то сидят и властям в рот смотрят. Уж лучше Ксюшу, чем Карлика! Может, воровать будут поменьше.

(прочитано 784 раза)

 http://risk-inform.ru/article_6974.html
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