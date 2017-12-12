Пережегин в тувинском суде

Посадки друзей-строителей тувинского правительства начались

9 декабря весь мир отметил Международный день борьбы с коррупцией. Правда, в России эта дата не очень заметна: считается, что День борьбы с коррупцией есть, но самой борьбы в России как-то не видно. Ещё в 2012 году глава Счётной палаты РФ Сергей Степашин официально сообщил, что в стране ежегодно похищается только на госзакупках около 1 трлн. рублей. Голикова, сменившая Степашина на посту главного счетовода воровства, заявила, что «больное место бюджета – это нарушения в инвестиционной деятельности». В первую очередь к ним относятся нарушение сроков ввода объекта в эксплуатацию и несанкционированное увеличение стоимости контрактных работ. По её мнению, за прошлый год объём нарушений при распределении бюджетных денег превысил 516,5 млрд. руб., что сопоставимо с недостающими доходами казны в этом году, которые составят около 1,3 трлн. руб.

Казалось бы, при таком бюджетном дефиците властям просто не остаётся ничего другого, как воевать с коррупционерами не на жизнь, а насмерть. Пример такой борьбы даёт Саудовская Аравия, где недавно взошедший на престол наследный принц объявил о широкомасштабной антикоррупционной кампании. Арестованы несколько членов королевской семьи. По распоряжению Центробанка заморожены счета ряда высокопоставленных саудовцев. Среди задержанных – принц и племянник действующего короля Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, богатейший саудовский бизнесмен. По оценкам Fоrbеs, незадолго до ареста состояние предпринимателя составляло $18,7 млрд. А всего арестовано активов королевской семьи на сумму более чем в $100 млрд.

На этом фоне заявление Генпрокурора России Юрия Чайки о том, что ущерб от коррупционных преступлений в России за три года составил почти 150 млрд. рублей выглядит не очень убедительно. Это не соотносится с тем, что 2018 год станет годом конфискации зарубежных активов россиян, которых скопилось на сумму до двух триллионов долларов. Уже известно, что Президент США Д.Трамп начнёт конфискацию зарубежных активов российских олигархов и чиновников 2 февраля 2018 года. Впервые россияне смогут узнать засекреченную информацию о российских олигархах, размерах и источниках их доходов, сведения об активах родственников (включая жен, братьев и сестёр, детей и родителей), а также информацию об их деловых контактах с иностранными компаниями. Также будут раскрыты сведения обо всех чиновниках России, имеющих счета и имущество за границей.

В Великобритании с 1 января вступает в силу закон «О криминальных финансах». Этот закон значительно облегчит правоохранительным структурам Великобритании процесс конфискации награбленного коррумпированными бюрократами и мошенниками имущества. Компетентные органы полагают, что россияне ежегодно отмывают до 90 миллиардов фунтов стерлингов ($120 миллиардов). А всего уже насчитано укрытых счетов на $2 млрд. Теперь владельцы компаний, недвижимости, банковских счетов, другого имущества обязаны будут САМИ доказать законность происхождения средств.

Так зарубежные службы начнут противодействовать коррупционной деятельности в России. Хотя примеры «борьбы с коррупцией» генерала Сугробова и полковника Захарченко, скорее, говорят об отсутствии в России желания реальной борьбы.

А пока наши олигархи и вороватые чиновники трясутся в ожидании этого события, Франция уже начала одно антикоррупционное расследование – в отношении члена Совета Федерации РФ от Дагестана Сулеймана Kеримова. Прокурор Ниццы, расследующий дело Керимова, утверждает, что сенатор от Дагестана переправил во Францию на отмывание сумму в 750 млн. евро, или 900 млн. долларов. Kеримов, чьё состояние оценивается Forbes в 6,9 млрд. долларов, был схвачен французской полицией в аэропорту Ниццы 20 ноября.

Его обвинили во ввозе во Францию чемоданов с 750 миллионами евро. И это при том, что в соответствии с декларацией за 2016 год сенатор Керимов совсем не богатый человек – он владеет только двумя квартирами в России площадью в 37 и 53 кв. метра, а доход семьи не превышает 20 млн. рублей. Как он уверяет, четыре виллы во Франции, в которых он живёт – не его. Тем не менее, чиновник где-то нашёл деньги, и был отпущен под залог в 5 млн. евро.

Генпрокуратура Франции передала, что Kеримова обвиняют в продаже недвижимости по заниженной стоимости и в укрытии от налогов порядка 400 млн. евро. Если это подтвердится, то следует признать, что сенатор Керимов украл у наивных россиян, по крайней мере, миллиард долларов. Но ни главный следователь страны Бастрыкин, ни генеральный прокурор Чайка к Керимову почему-то претензий не имеют... Более того, целый ряд известных граждан России подписали письмо на имя президента Франции со словами поддержки сенатора, обвиняемого французским правосудием в уклонении от налогов. В общем, вся страна, как один, встали на защиту олигарха, которого во Франции обвиняют в воровстве денег у россиян... Такая вот разница в отношении к коррупции у нас и на Западе.

Впрочем, вернёмся к ситуации борьбы с коррупцией у нас в Туве. В статье «Правительство имени Шойгу: воровать, так с умом», газета «РИСК» рассказала, как ГКУ «Госстройзаказ» и Монгуш А.А. украли у детей-сирот жильё, которое должны были построить по ул. Каа-Хем 90«А» в г. Кызыле. Следует признать, что на сей раз прокуратура отреагировала мгновенно: было возбуждено уголовное дело, и Монгуш А.А. пошёл под суд. На днях состоялся приговор: ему присудили 4 года условно, штраф в полмиллиона и взыскание 40 млн. рублей. Правда, сиротам от этого приговора ни холодно, ни жарко. Комментировать его мы будем тогда, когда он вступит в законную силу. Остаётся надеяться, что прокуратура обжалует подозрительно мягкий приговор Кызылского городского суда, и Верховный суд отнесётся к этому уголовному делу серьёзнее.

А пока обратимся к другому аналогичному уголовному делу по хищению бюджетных средств, выделенных для переселения граждан из ветхого жилья, которое рассматривается в Кызылском городском суде. Его фигурант – предприниматель и, как полагает следствие, матёрый мошенник Михаил Алексеевич Пережегин. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ – «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», которое наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей». Такое впечатление, что эта статья писана специально для Пережегина – тут тебе и «организованная группа», тут и «лишение права гражданина на жилое помещение», а заодно и «особо крупный размер» – 46 222 308,50 рублей.

Чтобы всем было понятно, кто такой гастарбайтер Пережегин М.А., отвлечёмся ненадолго от этого уголовного дела и вспомним дела недавнего прошлого. Тогда Пережегин возглавлял скандально известное предприятие ООО «Водный мир», которое совершенно чудным образом стало вдруг получать строительные подряды правительства Тувы. От одного списка многомиллионных подрядов, доставшихся проходимцу из Новосибирска, можно потерять дар речи. Тут и реконструкция протоки р.Енисей в Кызыле, окончательно погубленной малограмотными строителями, тут и изувеченная Набережная г.Кызыла, в этом списке реконструкция всеобщей правительственной заимки Алдын-Булак, при которой на конференц-зал сначала был получен клееный брус от УКСа, а затем ему была оплачена его стоимость из казны ГКУ «Госстройзаказ». К этому списку мошеннических схем можно смело добавлять строительство по ул. Лопсанчапа в г.Кызыле жилья по программе переселения, инженерные сети в Кызыле по ул. Красных Партизан, где деньги получены в полном объёме, а работы не закончены до сих пор. Это и строительство из ворованных материалов бассейна в г.Ак-Довураке, которое не завершено до сих пор, невзирая на Акт сдачи объекта в эксплуатацию, и по которому, как поговаривают в УФСБ по РТ, лично начальник Щуровский никак не решится дать отмашку на привлечение Пережегина к уголовной ответственности.

Список можно продолжать долго – чего стоит хотя бы эпопея со строительством на маральнике в Пий-Хемском районе, где не без участия Пережегина пропало более 200 млн. бюджетных рублей. Впрочем, обо всём этом – в другой публикации. Однако один только перечень объектов, доставшихся строительной компании, которая ранее до переезда в Кызыл ничего, кроме бань не строила, заставляет задуматься: во сколько десятков или сотен миллионов бюджетных рублей обошлась нам дружба Шолбана Валерьевича с Михаилом Алексеевичем? И когда предмет этой суровой мужской дружбы станет предметом изучения сотрудников Федеральной службы безопасности и Следственного комитета? При этом предупреждаю, что я готов плюнуть в лицо любому, кто станет утверждать о бескорыстной любви этих двух мужчин, которая привела к таким печальным последствиям для тувинского бюджета. А факт того, что однажды Пережегин стал большим другом председателя правительства Тувы Ш.Кара-оола, вследствие чего на него полился поток заказов с щедрой предварительной оплатой, теперь уже ни для кого не секрет.

Если кто-то сомневается, может поглазеть на недострой Пережегина по ул. Красных Партизан. Думается, прокуратуре РТ будет любопытно, кто, почему и за какую взятку выделил Пережегину земельный участок под это строительство? Кто, когда и почему выдал ему Разрешение на строительство? А заодно узнает, правда ли, что Пережегин за эти явно противозаконные госуслуги пообещал Кара-оолу после окончания строительства безвозмездно передать ему треть отстроенных площадей?

Вообще, история развития отношений Кара-оола с Пережегиным достойна внимания. И дело не только в том, что их часто видели вместе, а правительство безоглядно кредитовало в миллиардных объёмах стройки ООО «Водный мир» даже тогда, когда гастарбайтером заинтересовались в ОБЭПе Тувы. Но как только Пережегин почувствовал, что «запахло жареным», тут же решением Арбитражного суда Новосибирской области по заявлению некоего охранного предприятия «С-Сервис» на его предприятии была введена процедура банкротства. Скорее всего, оно было липовым, однако наш Пережегин тут же изменил своё лицо и оказался при деле в роли теперь уже не директора, а зам. директора другого новосибирского строительного предприятия – теперь уже ООО «НСК-Град». И точно так же, как банкрот ООО «Водный Мир», стал получать от правительства Тувы халявные строительные подряды.

В столице местные строители злились на Пережегина и говорили, что он купил Кара-оола, но до сих пор это предположение юридического подтверждения не получило. Так что пока об этом говорить рано. А вот об уголовном деле, поступившем в суд, разговор будет предметным.

Согласно зачитанному прокурором в суде обвинительному заключению, Пережегин Михаил Алексеевич, являясь заместителем директора Общества с ограниченной ответственностью «НСК-Град», совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

27.05.2013 Постановлением Мэрии г.Кызыла №639 была утверждена муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

10 января 2014 года на основании приказа директора ООО «НСК-Град» М.Старкова (судя по всему, фигура мифическая, никому в Туве неизвестная – некий зитц-председатель на случай уголовного преследования) М. Пережегин был назначен на должность заместителя директора ООО «НСК-Град». Он был наделён всеми возможными организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в ООО «НСК-Град» в соответствии с доверенностью Старкова М.А., и таким образом он в отсутствие директора стал должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «НСК-Град».

11 июля 2014 года между мэрией г.Кызыла и ГБУ РТ «Управление капитального строительства» были заключены муниципальные контракты на приобретение 550 благоустроенных жилых помещений в муниципальную собственность в целях реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

И уже 4 сентября 2014 года, Пережегину в здании ГБУ РТ «УКС» без проведения конкурсных процедур (аукциона) был представлен договор подряда №287 на строительство благоустроенных квартир общей площадью не менее 8 000 кв.м. в мркн. Южный. Стоимость контракта составила 256 800 000 рублей. Был установлен срок исполнения контракта – 31 декабря 2014 года.

Таким образом, Пережегин, зная, что такой объём строительных работ невозможно выполнить менее чем за четыре месяца хотя бы потому, что отсутствовали разрешительные документы на технологические подключения к водо-, тепло- и энергоустановкам, а также отсутствовала проектно-сметная документация, заключил договор. Но договор, невзирая на все элементы преступного сговора, имел некоторые ограничения: согласно п.11.1. и п.11.1.1 предполагалась предоплата в размере 20 030 400 рублей.

Затем 30 декабря 2014 года Пережегин, используя своё должностное положение, обладая полномочиями действовать от имени ООО «НСК-Град», заведомо зная, что свои обязательства по договору подряда №287 от 04 сентября 2014 года ООО «НСК-Град» не выполнит, с целью придания видимости исполнения принятых на себя обязательств по договору подряда, а также создания у должностных лиц ГБУ РТ «УКС» убеждённости в намерениях ООО «НСК-Град» осуществить строительство благоустроенных квартир с целью дальнейшего получения денежных средств от ГБУ РТ «УКС» по договору подряда, заключил дополнительные соглашения с ГБУ РТ «УКС», имеющее все признаки фиктивного, на строительство благоустроенных квартир общей площадью не менее 10 047,90 кв.м. в мкрн. «Южный». Стоимость работ составила 322 537 590 рублей. Срок окончания работ был установлен до 30 декабря 2015 года.

Также Пережегин заключил дополнительное соглашение к договору подряда №287 с переносом даты окончания строительства с 31 декабря 2014 года на 1 октября 2016 года.

Затем он подрядился выполнить строительство благоустроенных квартир общей площадью не менее 10 047,90 кв.м. в мкрн. «Южный» и передать Заказчику в целях реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в количестве 1-го 171-кв. жилого дома и 2-х 72-кв. жилых домов до 1 октября 2016 года. Срок исполнения по договору №287 был продлён до 30 апреля 2017 года. Затем 25 января 2017 года этот в договор были внесены изменения по срокам исполнения – теперь уже до 20 мая 2018 года.

По данному договору УКС незаконно перечислил на расчётный счёт ООО «НСК-Град» в период с 04 сентября 2014 года по 04 июля 2016 года 169 324 780,50 рублей федерального бюджета, которыми Пережегин распорядился по своему усмотрению.

При этом следствие установило высокую степень самостоятельности Пережегина в принятии решений. Так, пользуясь покровительством чиновников правительства Тувы, Пережегин в целях создания у должностных лиц ГБУ РТ «УКС» убеждённости в намерениях ООО «НСК-Град» осуществить строительство благоустроенных квартир с целью получения денежных средств от ГБУ РТ «УКС» по договору подряда, организовал производство строительных работ по двум монолитным домам по адресу: г.Кызыл, ул.О. Лопсанчапа, №37/17, 37/18, строительство которых в августе 2015 года приостановил. А затем самовольно организовал производство строительных работ по двум панельным домам по адресу: г.Кызыл, ул.О.Лопсанчапа, 37/13, 37/14. При этом экспертиза установила: строительный объект в г. Кызыл, ул. О.Лопсанчапа, 37/13 не соответствует нормативным требованиям в области строительства в части монтажа внутренних стеновых панелей и устройства монолитных бетонных стыков между панелями стен, на объекте ул. О.Лопсанчапа, объект 37/18 не соответствует нормативным требованиям в области строительства в части устройства монолитных железобетонных колонн и стен.

Таким образом, по версии следствия, заместитель директора ООО «НСК-Град» Пережегин М.А., реализуя свой преступный умысел с 04 сентября 2014 года по 04 июля 2016 года, направленный на хищение бюджетных денежных средств, принадлежащих Министерству строительства и ЖКХ Республики Тыва и выделенных в рамках реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, используя своё должностное положение, обладая полномочиями умышленно, из личных корыстных побуждений, путём обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о том, что ООО «НСК-Град» имеет намерение и возможность исполнить свои обязательства по договору подряда №287 от 04 сентября 2014 года, а именно осуществит строительство благоустроенных квартир общей площадью не менее 8 000 кв.м, заведомо зная, что им в полном объёме условия данного договора выполнены не будут. Осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Министерству строительства и ЖКХ Республики Тыва, не выполнило в полном объёме работы на объекте «Строительство благоустроенных квартир общей площадью не менее 8 000 кв.м. в мкрн. «Южный», находящегося по адресу: г.Кызыл, ул. О.Лопсанчапа, 37/13; 37/14; 37/17; 37/18, по договору подряда №287 от 04 сентября 2014 года на общую сумму 46 222 308,50 рублей.

Таким образом, следствие полагает, что М.А. Пережегин совершил преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Судебная часть криминальной истории уголовных строительных процессов Пережегина в Туве только началась. Я буду внимательно отслеживать ход судебного преследования новосибирского гастарбайтера и сообщать о результатах читателям газеты.

До встречи.

Кондрат Пчёлкин