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Будни Тувы Раздел: Родной край
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 49, 12 декабря / Перекрёсток мнений
   
 
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№49, 12 декабря 2017 года.

    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Русская действительность в Туве

Аноним, 06-12-2017 #3[ru]

Кара-оол так и не смог объединить, хотя бы свою маленькую Тувинскую нацию. Я преднамеренно, тут отсекаю русскоязычных жителей Тувы. Ибо, Кара-оол, по моему мнению, закоренелый националист. И ему некомфортно иметь дело с русскими людьми. Он также чувствует себя ущербным с грамотными и свободными тувинцами. Комплекс за природные внешние данные его постоянно давит. Поэтому, он постоянно нуждается в лизоблюдстве со стороны окружения. Также для чувства собственного достоинства Караоол периодически унижает и даже физически причиняет боль своим подчинённым. Он понимает: с русскими такое ханское поведение «не прокатит». Из-за этого выработалась даже откровенная ненависть к ним.

Аноним, 06-12-2017 #7[com]

Если бы Москва не разрешала, в регионах бы так не воровали. И губернаторы квартиры за 150 млн. и салоны красоты за миллиард не покупали бы.

Аноним, 06-12-2017 #8[com]

Вы что думаете, ФСБ не знает, как Карлик и его черные братья воруют? Всё знают! Только брать его пока не велено.

Аноним, 06-12-2017 #10[com]

Да Щуровский не только не ловит жуликов – он их покрывает! К примеру, министр труда Тас-оол украла деньги, выделенные на строительство сетей к неврологическому диспансеру. Все об этом знают, газета даже запрос прокурору Боровкову направила, а воз и ныне там. Так что Щуровский, Боровков, Кара-оол и его братья и министры – все одна шайка-лейка.

Аноним, 06-12-2017 #11[com]

Оказывается, 40% русских, что ещё живут в Туве, хотят уехать... И кто у вас останется?

Аноним, 06-12-2017 #18[ru]

«40% русских, что ещё живут в Туве, где факты нет этих процентов». Официальные статистические данные вынуждают признать: Республика Тыва по-прежнему остается в числе самых отстающих регионов страны, к тому же с отрицательной динамикой и низкими рейтингами по всем основным показателям социально-экономического развития, по уровню и качеству жизни населения. За 2010-2015 годы отток населения за пределы республики постоянно рос и за пределы республики выехало 31.196 человек, в связи с чем отрицательное сальдо миграции населения составило 17.540 человек. Особенно тревожит возобновившийся активный отток русского и русскоязычного населения республики, доля которого в обществе по разным оценкам сократилась с 32% до 8%. Это и есть главный итог деятельности Правительства Республики Тыва за последние 10 лет.

Аноним, 06-12-2017 #24[ru]

Что в России, что в Туве наверх вылазят люди, не имеющие даже базового образования. Потому и бардак в стране. А то, что министром строительства поставили балбеса, не имеющего ни образования, ни опыта работы в строительстве – дело закономерное. Карлик использует его, а затем за ним придут полицаи и посадят. Вот увидите.

Аноним, 06-12-2017 #25[ru]

«Орусы уедут – тувинцы останутся. Ничего, как-нибудь проживём. Без воровства и междуусобицы». Официальные статистические данные вынуждают признать: Республика Тыва по-прежнему остается в числе самых отстающих регионов страны, к тому же с отрицательной динамикой и низкими рейтингами по всем основным показателям социально-экономического развития, по уровню и качеству жизни населения. С момента назначения Шолбана Кара-оола прошло почти 10 лет, однако ни одно его обещание до сих пор не исполнено. Общественно-политическая ситуация продолжает обостряться после выборов 2016 года. И Русские здесь не при чём

Аноним, 07-12-2017 #36[ru]

28 – я сделал для развития Тувы больше, чем ты. Работаю рядом с Карликом и знаю кухню изнутри. Он – никчемный человек с мелкой душонкой. Он со своими братьями показал свою несостоятельность. Очень много госсобственности, земли хапнула эта семейка. С каждого тендера получают проценты. Везде расставлены друзья и родственники. Неудивительно, что многие уезжают из республики. Из-за безработицы и бедности все переехали в город.

Коротко

Аноним, 08-12-2017 #3[ru]

28 россиян вошли в рейтинг 500 долларовых миллиардеров по версии Bloomberg. Их совокупный доход с начала 2017 года увеличился почти на $10 млрд (или на 600 млрд руб.). А 22 млн россиян (15% от общей численности населения) продолжают жить за чертой бедности, то есть зарабатывают менее 9909 руб. в месяц. Но если сложить доходы 28 супербогатых россиян и 22 миллионов нищих – то, в среднем, доходы россиян, конечно же, выросли. Так что правительство нас не обманывает.

Обзор прессы

Аноним, 06-12-2017 #1[com]

Наконец кто-то приехал... А то думали, что до Тувы никому нет дела, хотя мы по преступности – первые в России.

Аноним, 06-12-2017 #2[com]

Живём как на вулкане – или убьют по пьянее, или ограбят. И зачем нам эта полиция?

Аноним, 06-12-2017 #3[com]

Что за правительство у нас? Даже расчёты тарифов грамотно проверить не могут.

Аноним, 06-12-2017 #4[com]

Да всё они могут. Просто Карлик – один из собственников разреза. И дорогой уголь для него – лишний рубль в карман.

Аноним, 06-12-2017 #5[com]

Столько денег на разные губернаторские проекты списывают – лучше бы обеспечили электричеством чабанские стоянки – всё толк бы был.

Возможно ли в Туве развитие?

Аноним, 06-12-2017 #2[com]

Если бы не В. Салчак, так бы никто и не узнал, что там Брокерт насочинял. Спасибо Салчаку!

Аноним, 06-12-2017 #3[com]

Стратегию в глаза не видел, но Салчаку верю! Неужели в правительстве у Кара-оола нет ни одного умного? И где он этого Брокерта откопал? Неуч какой-то. Он что, экономист, что ли?

Аноним, 06-12-2017 #4[ru]

Будет смешно, когда наши Карлики за российский счет построят дорогу в Монголию-Китай, с прицелом продавать свой уголь за границу, а на самом деле китайцы-монгольцы начнут к нам привозить свой более дешевый уголь. Про прочий ширпотреб я вообще молчу.

Аноним, 06-12-2017 #5[com]

Ни Кара-оол, ни Брокерт не думают о народе. Им бы лишь торговать чем-нибудь.

Аноним, 06-12-2017 #7[ru]

...Согласен, что в Тувинском правительстве не дозрели до Государственного мышления, типа «после меня хоть потоп» рассуждения теперь у каждого чиновника в голове. Им за кресло надо хвататься, а не головой думать. Т.е. наспех состряпанная программа есть гарантия того, что они останутся в следующем Правительстве, после правления Шолбана. Не забудем, что требовал составить и подписал программу кандидат экономических наук с философским уклоном.

Аноним, 06-12-2017 #9[ru]

Разумные доводы Салчак В.Б. наводят на мысль о том, чтобы читатели откликнулись и поделились своими видениями развития Тувы. Мне кажется, не каждому надо быть экономистом, что б понять, насколько плохо мы живем и кто в этом виноват. Не экономисты ведь первыми изрекли: «Рыба гниет с головы», а народ. Шолбану во как нужен тупой, не думающий, вечно пьяный или обкуренный народ.

Аноним, 06-12-2017 #10[ru]

Кара-оор и слов то таких не знает умных. У него в голове только: украсть, подрезать, продать, трахнуть, бахнуть.

Стратегия развития Тувы: курам на смех

Аноним, 06-12-2017 #1[com]

Прав Конвиз – в правительстве Кара-оола одни идиоты. Сочиняют документы – лишь бы отчитаться. Этот Брокерт бумагомарательством ещё в правительстве Ооржака занимался.

Аноним, 06-12-2017 #2[com]

Помнится, Брокерт обещал развивать туризм лет этак 20 назад. И где туризм?

Непотопляемые чиновники и их семейный бизнес

Аноним, 06-12-2017 #1[ru]

110 % правду написали. Улуг-Хемско, Чаа-Хольский Женский батальон воротят бюджетными средствами. В Счётной Палате главным дирижёром работает тётя Кара-оола. Бадынаевна.

Аноним, 06-12-2017 #2[com]

Этот гл. врач Кызылской больницы Тюлюш, разваливший сначала санаторий Чедер, а затем поувольнявший русских из больницы – просто прохвост и жулик. Деньги воровал для себя и Карлика. Отсюда его непотопляемость. Но теперь будет сидеть.

Аноним, 06-12-2017 #5[ru]

...тут речь о коррупции, она всех касается... У коррупции одно лицо – без национальности. Жадность

Аноним, 07-12-2017 #7[ru]

Говорят, недавно завели уголовное дело на начальника Отдела образования Кызылского кожууна, Дадар-оол А.М. оказалось, что она вместе с Енданом воровала деньги со школ и дошкольных учреждений. Говорят Дадар-оол сказала Ендану, если меня уволишь, сдам тебя, и он ее оставил. Сергей Семенович напишите подробнее о семье Дадар-оол А.М.

Аноним, 07-12-2017 #8[ru]

А. М. Дадар-оол – это жена знаменитого Кошкендея что-ли. У Кошкендея клан очень сильный. Ендан может зубы потерять. Ему не стоит с ней ругаться. У них есть план: Ананьина убрать и дальше занять все ключевые посты в целом в Кызылском кожууне.

Аноним, 07-12-2017 #9[ru]

Боровков, проснись! Почему закон по борьбе с коррупцией не исполнятся? Криминалитет у власти!

Пеньки вместо тайги: как Китай вырубает Россию

Аноним, 06-12-2017 #2[ru]

Судя по тому, как мэрия Кызыла вырубает в городе деревья, пеньки и безжизненная пустыня – это идеал наших карликов во власти. Думаю, они за бесценок продадут всё живое в Туве, лишь бы циферки на личном счету увеличились.

Аноним, 06-12-2017 #3[ru]

Абсолютно согласен со всем вышеизложенным, т.к. по долгу службы видел все это своими глазами! Около 80% всей древесины экспортируется в Китай!!! Горько и печально!

Аноним, 06-12-2017 #5[ru]

Тунева спросите: куда он все леса и травы Тувы вывозит и хвастает, как из Китая тряпье в обмен завозит копеечное и перепродает втридорога...

Аноним, 06-12-2017 #6[ru]

Кто-кто? Конь в пальто Тунев все вырубает и вывозит китайцам сам признается 13 сент. 2016 г. программы «Новости» телекомпании «Новый век» (г. Кызыл) «ГОСТЬ В СТУДИИ». Предприниматель, директор ООО «Вавиол» – Травы Тувы ВИКТОР ТУНЕВ беседует с ведущей ЮЛИЕЙ ШМИДТ на тему поддержки и развития предпринимательства.

Аноним, 07-12-2017 #8[ru]

7й, так Кара-оол недавно хвастался, что наконец-то смог открыть таможню для нашего леса. Вот теперь и начнется массовая вырубка, как и на Байкале. Если построят железную дорогу, Тува за несколько лет в пустыню превратится.

Аноним, 08-12-2017 #9[ru]

Чиновники все продадут – лишь бы была сегодня прибыль, а завтра – по фигу

Бессмертная бабская мафия

Аноним, 06-12-2017 #1[ru]

Судьи думают, что никто ничего про них не знает, в Верховном суде работают убийцы собственных детей и не понесли наказание за это. Потому что продажные: прикрыли и закрыли глаза все как у Фемиды.

Аноним, 06-12-2017 #2[com]

Тувинский СПЧ – это наш позор.

Аноним, 06-12-2017 #3[com]

А когда в России начнётся чистка судей? Вроде обещали вынести из регионов апелляции и кассации...

Аноним, 06-12-2017 #4[ru]

Скорее бы преобразовали суды по примеру арбитражных – порядка будет на порядок больше!

Аноним, 06-12-2017 #5[com]

Гнать нужно Чычан-ооловну из Верховного суда! Все беды – от неё!

Аноним, 06-12-2017 #6[ru]

Судя по всему, чистки не будет, превратили некогда Великую Империю в вонючую барахолку! Ширпотреб не производим, кроме колбасы из импортного сырья, кушать которую опасно для здоровья. Ракеты с нового космодрома не запускаются, падают! Лес, газ, нефть за бугор, цены на бензин уже к мировым подобрались... Авиа перелет для большинства непозволительная роскошь, даже в пределах РФ. Медицина платная или по полису ОМС (никакая), в школу деньги неси, в детский сад – неси. Чиновники воруют по-черному, молодежь с Кавказа лезгинку возле вечного огня танцует, по ТВ чернуху всякую транслируют. Судьи продажные. Непонятно, как жить дальше, как дети жить будут???

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 http://risk-inform.ru/article_7054.html
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