Дело банды четырёх

или Преступление, которого не было

Советник юстиции Н.О. Гвоздев 26 сентября, судя по всему, даже не прочитав ни одной строчки, подписал ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по делу №1-73/2017. А до этого, 22 сентября, появилась подпись руководителя Дзун-Хемчикского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по РТ капитана юстиции А.С. Ензак под грифом «СОГЛАСЕН» на Обвинительном заключении, которое вынесла Старший следователь Дзун-Хемчикского МСО СУ СК РФ по РТ майор юстиции Салчак А.К. И уже 1 декабря 2017 года судья Монгун-Тайгинского районного суда Самба Е.Ш. впопыхах ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ вынесла приговор 15-летнему мальчишке за преступление, которого он, скорее всего, не совершал и которого, как бы, и не было вовсе.

По моему мнению, все эти четверо – Гвоздев, Ензак, Салчак и Самба – персонально ответственны за сломанную судьбу конкретного маленького человека. И ответственны перед жителями села Моген-Бурен – их 271 человек, в отчаянии написавших ОБРАЩЕНИЕ в редакцию и Верховный суд республики.

Какая связь между этими, с позволения сказать, блюстителями российской законности? Они расследовали состав преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4-й статьи 131 УК РФ. А если вот взять, да и расследовать их связи между собой? Каков состав преступления этой так называемой «банды четырёх»? Давайте подсчитаем.

Они за то, чтобы подсудимого У. Херела (имя изменено) взяли под стражу в зале суда и отправили в СИЗО – за всё это время исправно получали свою нескромно большую зарплату. Ни один из них ни разу не включил свои мозги. Сердце и душа, совесть и честь по определению – это не про них, про это даже и не стоит поминать. Кто кому и кем приходится в этой связке?

Прокурора Гвоздева, как говорится, по-житейски понять можно – он подписал Обвинительное заключение, возможно, просто от злости. Не стал даже читать, не то чтобы вчитываться и разбираться в той безобразной галиматье, которую насобирала полуграмотная следовательша. Почему не стал читать? Да просто ему было некогда, в те дни, говорят, он уже сидел на чемоданах – то ли его уже должны были уволить с работы, или он сам по каким-то причинам увольнялся... Что вертелось в голове капитана юстиции по фамилии Ензак – тоже никому неизвестно. Может, капитанше на момент подписания документа очень захотелось в уборную по малой нужде, и она тоже не стала ничего читать? Кто знает – поди разберись сейчас. А, может, капитан Ензак и майор Салчак – родственницы? Или, случайно, бывает, выпивают вместе? Почему нет?

И почему следователь Салчак – солидная дама в возрасте и при больших звёздах на погонах – так по-хамски хладнокровно наплевала на всё процессуальное производство, на свидетельские показания, на откровенные признания самой «потерпевшей»? Кого следователь прикрывала, кого уводила от наказания? Кем ей приходится взрослый мужчина, долгое время растлевавший несовершеннолетнюю инвалида-школьницу? Родственником, знакомым, родственником знакомых – кем?

Какая связь между судьёй Самба и следователем Салчак? Почему судья не стала ни в чём разбираться? Не умеет? Или не знает, не хочет знать? До того, как получить статус федерального судьи, она работала помощницей какого-то судьи. Чему и у кого она научилась? Вопрос риторический. Может быть, в день вынесения приговора судья изрядно умаялась? Ведь дорога до Монгун-Тайги – дальняя, рельеф местности сложный. И добираться из Кызыла до рабочего кабинета в районном суде надо 8, а то и все 10 часов. Покатайся! Может быть, пока Самба Е.Ш., подпрыгивая на ухабах по дороге, размышляла о рельефе, а в это время из её головы всё и повытряхивалось? Женщине в годах вот так ездить почти что каждый день из Кызыла в Монгун-Тайгу и обратно – это как? Выводы можете делать сами, почему новоиспечённая судья так соображает.

271 человек обратились в редакцию за помощью, написали ОБРАЩЕНИЕ в Верховный суд и отдельно на имя председателя Кужугет Н.Ч. Они просят разобраться и оправдать мальчика, обвинённого в изнасиловании. Однако надежды мало, ведь в Верховном суде Тувы почти все апелляционные дела рассматриваются судьёй Тюлюшом за 20 минут, там тоже долго не думают. Наверное, не умеют. Или не хотят.

10 декабря защитники осужденного У. Херела, 2002 года рождения, должны обжаловать в апелляционном порядке приговор и подать в судебную коллегию по уголовным делам в Верховный суд Республики Тыва. Честно признаюсь, я почему-то уверена, что никто не будет там не то что разбираться – там даже читать дело не будут, оставят приговор без изменения. И 271 человек самого отдалённого района Тувы не просто разуверятся в справедливости нашего суда – кто ему вообще сейчас верит, но будут знать хотя бы имена четырёх служителей закона, которые не захотели (а, может, и не смогли по состоянию собственных умственных способностей) расследовать простое дело.

Если бы бабушка 13-летней Алдынай (имя изменено) 6 июня не привезла бы её в перинатальный центр в Кызыле делать аборт, то никакого бы уголовного и судебного дела не было. Просто есть ведомственные инструкции, по которым следует сразу сообщать по инстанциям о малолетних беременных. Возможно, Алдынай бы родила здорового ребёнка, а бабушка стала бы счастливой прабабушкой. Может быть, его бы оставили на попечение государства, а 15-летний мальчишка, чистый и невинный, дождался своей первой любви и, став взрослым, на своём опыте узнал, как это быть с женщиной. Но ему это на протяжении долгих месяцев упорно втолковали три женщины – Салчак, Ензак и Самба – во время следствия и на суде. Алдынай, как, в конце концов, сама призналась, от страха оговорила Херела. И во время следствия, и потом во время суда она пыталась дать показания, что с Херелом еле знакома – просто односельчанин, просто из одной школы, что он ни в чём не виноват. Но следователь и судья этого не захотели слышать.

19 февраля четверо мальчишек из озорства сбежали с уроков и до 27-го числа находились в местечке Булуттуг-Кара-суг на чабанской стоянке у сарлыковода Конгаржапа. 22 свидетеля в один голос подтверждают алиби Херела. Все учителя школы и родители одноклассников тоже подтверждают, что мальчишек не было в деревне больше недели. Но чем сильна «бессмертная бабская мафия»? Сплочённостью! Если одна следовательша сказала, что этот мальчишка – насильник, опытный развратник и преступник, то так тому и быть! А если вторая следовательша в чине капитана согласилась с этим, то что остаётся бабе-судье? Осудить!

И бесполезно им что-либо говорить. Сплочённость по скудоумию и бессердечию – это да. Но не по чести профессионализма.

В завершающей части судебного процесса – в прениях сторон – судья не дала слово «потерпевшей» Алдынай, которая хотела покаяться и сказать, что Херел не виноват. Судья отклонила ходатайство, и не стала вызывать в суд дополнительных свидетелей, которые видели в январе в общественном туалете на улице вполне себе половозрелого мужчину крупного телосложения и Алдынай. Они безо всякого преступного умысла на изнасилование, просто на почве собственных сексуальных побуждений для удовлетворения своей половой потребности по обоюдному согласию совершали половой акт.

Не буду сейчас утверждать, что для девочки такое выражение любви в общественных деревянных туалетах – привычное дело. Но почему судья не захотела выслушивать такие свидетельские показания? Не потому ли, что абортированный материал (вес плода 220 грамм, вес последа – 280 грамм) указывает на почти что 20-недельную беременность и что это никак не соответствует тому, что нарисовала следователь в уголовном деле? Никто не захотел выслушать показания школьницы, которой Алдынай сама призналась, что беременна желанной беременностью от Иргита Анчы.

Многие односельчане предполагают, что Иргит Анчы Алексеевич каким-то образом связан то ли со следователями, то ли с судьёй, а потому они упорно игнорируют давнюю половую связь взрослого мужчины с малолетней школьницей-инвалидом. Ведь если что, то ему по российским законам сидеть не пересидеть, а по тувинскому правосудию – на нары отправили вместо него пацана. Алдынай и А. Иргит даже особо ни от кого и не скрывали своих отношений. Они переписывались в социальных сетях. Полные тяжёлых женских страстей сообщения от Алдынай «Сердца плачут без тебя Прошу тебя вернись ко мне» (так в тексте – прим. автора) получали в ответ от «Алексеевича» скупую мужскую продержку «Человек Совершает Ошибки».

Какие «ошибки» они обсуждали, о чём переписывались? Будет ли судья разбираться в такой ерунде?

Когда 26 мая этого года во время школьного медосмотра выяснилось, что Алдынай беременна, и её бабушка решительно запретила даже думать о сохранении ребёнка, то Алдынай, видимо, под давлением выдумала и под протокол дала показания, что якобы девственности её лишил Херел 22 февраля 2017 года «в период времени между 20-21 часами, находясь возле сельского дома культуры» прямо на улице. И она сразу тут же на этом самом месте преступления забеременела. В клубе, по её показаниям, был концерт в честь 23 февраля. И всё! Дальше этих показаний ни одна из этой «бабской мафии» в мундирах не пошла. Всё село криком кричит – не было в тот день никакого концерта, клуб не работал, концерт был в другом месте! Все подтверждают, что не было Херела и трёх его одноклассников в то время в Моген-Бурене, что Херел ещё ни с одной девочкой даже не дружил, ни с кем его ни разу не видели!

Односельчане и учителя школы, отлично характеризующие своего ученика, настроены отстаивать права Херела на защиту, которых его лишили следователи, прокуроры и судьи, связанные одной цепью – круговой порукой непрофессионализма, безграмотности и бездушия. Всё время делать авторские оговорки, что не все они такие, что есть честные следователи, неподкупные прокуроры и справедливые судьи, стоящие на страже закона, поверьте, уже не хочется. Да, есть такие, есть, но их ничтожно мало. К такому выводу прихожу постоянно, сталкиваясь с десятками и сотнями поломанных и исковерканных судеб.

Но и вот о чём всё чаще приходится задумываться и искать ответы на вопросы: что же такое произошло с нашим тувинским обществом, что тринадцатилетние обвиняют четырнадцатилетних в изнасилованиях?

Очень вредная тувинка