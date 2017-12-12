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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 49, 12 декабря / Болейте за наших
   
 
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№49, 12 декабря 2017 года.

    Пишут в блогах
Пишут в блогах

Болейте за наших

Я никогда не любил профессиональный спорт. У меня было несколько друзей, которые с детства занимались спортом именно профессионально, и в моих глазах это были глубоко несчастные люди. У них не было нормального детства, они не смогли получить хорошее образование (экстернат для спортсменов – это диплом для галочки), они жили ради одной цели: выиграть в лотерею – прокачать своё тело до предела, победить, заработать денег. Шанс на победу в этой игре невелик, на пьедестал взойдут единицы.

В тот момент, когда у обычного человека жизнь и карьера в самом расцвете, профессиональный спортсмен, скорее всего, оказывается у края пропасти. 35 лет: нет перспектив, нет образования, нет денег, ты никому не нужен. Самое главное – подорванное здоровье, как физическое, так и психика. Бесконечные таблетки, врачи, больницы, депрессии. Редко кому удаётся грамотно вложить заработанное на своём здоровье и начать новую жизнь. Мы знаем несколько десятков спортсменов, которые ушли в политику, стали тренерами или построили бизнес. Но что стало с тысячами, десятками тысяч ребят, у которых не получилось, которым не повезло, никто не знает. А они оказались на свалке жизни. Умрут, и про них никто не вспомнит.

Я никогда не понимал тех, кто отдаёт своих детей в профессиональный спорт. Карьера спортсмена – это полностью ответственность родителей, так как ребенок в 5-7-10 лет, когда надо всё бросать и начинать тренироваться, не понимает, что его ждёт. Не может трезво оценивать риски. Я не знаю, что движет такими родителями. И спортсмены для меня – это скорее жертвы эгоизма и тщеславия своих родителей, которые бросили их на амбразуру. Я с уважением и восхищением смотрю на этих людей, как смотрят на воинов, уходящих в неравный бой, откуда вернутся единицы.

В этой ситуации очень странно слушать от протокольных патриотов рассуждения о том, могут ли наши спортсмены участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом или нет. Сначала эти [твари] просрали спорт, дискредитировали Россию на международной арене, подставили спортсменов, подставили болельщиков, подставили миллионы честных людей. А теперь они говорят нам что-то про патриотизм и предательство? Предательство и позор – это Мутко, Жуков и другие, кто допустил эту ситуацию, кто годами разваливал российский спорт. Предательство и позор – это «Зенит-Арена», договорные матчи, коррупция и кумовство в спорте, российский футбол. А наши спортсмены – это гордость России. Они всю жизнь к этому шли, они угробили своё здоровье, карьеру, будущее, чтобы на финише какая-то охреневшая мразь схватила их своей костлявой рукой и утащила в свой ад?

Очень надеюсь, что ни один спортсмен не откажется от участия в Олимпиаде. А наши болельщики будут поддерживать наших ребят вне зависимости от того, под каким флагом они будут выступать. Все знают, что именно они представляют Россию, а не Мутко. Просто так вышло, что в этом году спортивные чиновники забрали у наших флаг.

Илья Варламов

(прочитано 61 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7053.html
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Наш независимый суд решил не вызывать больше Сечина для дачи показаний по уважительной причине – тот оказался ещё независимей.

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