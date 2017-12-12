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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 49, 12 декабря / Бойкоту Олимпиады – не быть!
   
 
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№49, 12 декабря 2017 года.

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Сергей Конвиз

Бойкоту Олимпиады – не быть!

Наблюдаю истерику по поводу Олимпиады. Вернее, в связи с решением МОК не допускать к ней спортсменов, уличённых в использовании допинга, врачей, тренеров и спортивных чиновников, замешанных в напичкивании спортсменов запрещёнными препаратами. В заявлениях наших «патриотов» много апломба и вранья, но мало толку. Кричат: «Политика!». А те, кто могут мыслить умно и самостоятельно, имеют совсем другой взгляд на вещи.

К примеру, «Московский комсомолец» прямо пишет, что наказание для России – самое что ни на есть либеральное. И приводит конкретный пример, от которого становится не по себе: «Офицеры ВАДА приезжали в Россию, чтоб взять пробы. Ехали в тот населённый пункт, который указывал сам спортсмен, а там оказывался военный городок. Офицера не пускали, он уезжал без проб. Были и другие случаи, они все описаны в материалах ВАДА. Спортсмены убегали с соревнований, узнав, что их ищет офицер. Пытались подменивать мочу. Какая-то наша спортсменка была поймана с пробиркой в трусах... Другая выскочила в окно, узнав, что к ней пришёл офицер ВАДА с пробиркой».

А телеканал ОРТ вообще привёл убойный пример. Оказывается, главным доказательством подмен проб являются не царапины на пробирках, а анализ проб, установивших след применения допинга. Оказывается, в пробах 2014 года тех спортсменов, на которых указал информатор ВАДА Родченков, обнаружена соль. В пробах 2010 года её нет, а в этих появилась... Эта соль – остаток допинга. Причём анализ показал, что у всех проверенных спортсменов соль имеет одну и ту же формулу. Это подтверждает показания информатора о том, что допинг давался спортсменам системно. То есть один и тот же допинг давали всем. И название ему – «коктейль Дюшес».

Версия России состоит в том, что Родченков, будучи начальником, за свой счёт приобретал компоненты, из них изготавливал этот «коктейль Дюшес» и тайно от тренеров, врачей, спортивных чиновников и даже самих спортсменов давал их участникам олимпийских игр. Сами видите, какая «кривая» версия.

А всё потому, что сегодня власть живёт по принципу: «Не пойман – не вор!». А их взяли да поймали. И выставили на позор. При этом Мутко и те, кто вместе с ним, делают вид, что они – ни при чём. А МОК спрашивает: кого наказали? А нам как отвечать? Рассказать, что вместо увольнения министра Мутко повысили до зампреда правительства? Тут хоть кто скажет, что это была госпрограмма и Мутко – её начальник. А как иначе?

Что же до Родченкова, то он сбежал в США, когда его заместитель, здоровый, как лось, вдруг скончался от сердечного приступа. Он понял, что будет следующим, и сбежал. Но быстро понял, что ему сердечный приступ могут и в США организовать, и попросил убежище, стал информатором ВАДА. А куда ему было деваться?

Обратите внимание: теннисистка Шарапова призналась, что принимала мельдоний, её дисквалифицировали на 15 месяцев, срок прошёл – и она вновь выступает. А наши чиновники от спорта ушли в глухую защиту и всё отрицали до последнего. И только 5 декабря руководитель олимпийского комитета России признал вину и попросил прощения.

Дело в том, что эта история с допингом – типичная для России. У нас всё так – по принципу «Не пойман – не вор!». А если поймают? Стыдно не будет? Сейчас гадают: разрешит Путин спортсменам ехать на Олимпиаду в Корею, или нет. Думаю, что разрешит – ему идти на выборы президента Путина. Время покажет.

Сергей Конвиз

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 http://risk-inform.ru/article_7048.html
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