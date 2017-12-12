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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 49, 12 декабря / Когда же дети-сироты будут жить в нормальных квартирах?
   
 
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№49, 12 декабря 2017 года.

    Нам пишут
Нам пишут

Когда же дети-сироты будут жить в нормальных квартирах?

Здравствуйте. Я житель города Кызыла, и мне нравится ваша газета, и только ваша газета всех выводит на чистую воду.

Я читал в вашей газете про то, как воруют деньги на строительстве жилья для детей сирот, и меня это больше всего беспокоит.

Дело в том, что я сам сирота и тоже стою в этой очереди по получению жилья больше двадцати лет, и мне уже больше сорока лет и имею двоих детей. Один уже студент, второй ребенок в седьмом классе. Дети у меня постоянно спрашивают, когда мы будем жить в нормальной квартире, вот, когда дети задают такой вопрос, у меня просто нет слов.

И вам спасибо за такие разоблачающие публикации, так держать. И вправду, когда же дети-сироты получат им по закону положенные квадратные метры? Спасибо еще раз.

Алдын-Херел

(прочитано 98 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7051.html
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