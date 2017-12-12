Когда же дети-сироты будут жить в нормальных квартирах?

Здравствуйте. Я житель города Кызыла, и мне нравится ваша газета, и только ваша газета всех выводит на чистую воду.

Я читал в вашей газете про то, как воруют деньги на строительстве жилья для детей сирот, и меня это больше всего беспокоит.

Дело в том, что я сам сирота и тоже стою в этой очереди по получению жилья больше двадцати лет, и мне уже больше сорока лет и имею двоих детей. Один уже студент, второй ребенок в седьмом классе. Дети у меня постоянно спрашивают, когда мы будем жить в нормальной квартире, вот, когда дети задают такой вопрос, у меня просто нет слов.

И вам спасибо за такие разоблачающие публикации, так держать. И вправду, когда же дети-сироты получат им по закону положенные квадратные метры? Спасибо еще раз.

Алдын-Херел