Кому контролировать Главу правительства?

Заместитель председателя Правительства О.Натсак распространила в СМИ сведения о том, что проваленную Программу переселения граждан с аварийного и ветхого жилья Правительство нужно наверстать и выполнить к концу этого года. Не знаю, каким-то образом Правительство думает отчитаться по домам, которые планировали сдать еще в 2015 году. Смотрите, согласно программе переселения граждан из аварийного жилья на территории республики к 2016 году планировалась полная ликвидация аварийного жилищного фонда республики.

В Кызыле – это 168 многоквартирных домов. Вы можете ознакомиться с официальным перечнем аварийных многоквартирных домов, снос которых был запланирован на 2013-2015 годы:

2013 год. Ул. Баянкольская, 13, 15, 3, 5, 7, ул. Дзержинского, 12, 13, ул. Дружбы, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 39, 41, 42, 43, 47, 48, 49, ул. Заводская, 12/1, 16, 20, 24а, ул. Интернациональная, 17, 30, ул. Комсомольская, 107, 85, ул. Кочетова, 10, 13, 14, 15, 161, 17, 19, 20, 23, 26, 8, ул. Паротурбинная, 19, 19/1, ул. Сумонная, 32. Всего 42 дома.

2014 год. Ул. Баянкольская, 20, 22, ул. Дзержинского, 10, 11, 3, 5, 6, 7, 9, ул. Дружбы, 127, 136, 16, ул. Заводская, 10, 12, 12а, 14, 18, 26, 28, 8, ул. Западная, 13, ул. Интернациональная, 105, 105а, 94, 96, ул. Каа-Хем, 22, 56, 58, 80, ул. Калинина, 100, ул. Кечил-оола, 67, 71, ул. Клубная, 3, ул. Колхозная, 10а, 46, 48, ул. Комсомольская, 36а, ул. Красноармейская, 59, 79, ул. Красных Партизан, 21а, ул. Крюкова, 112, 95, ул. Кузнецова, 30, 32, ул. Ленина, 13а, 6, 8, ул. Лопсанчапа, 18, пер. Медицинский, 6, 8, пер. Механизации, 23, ул. Мира, 1, 11, 14, 3, 5, 9, ул. Новоселов, 26, ул. Оюна Курседи, 147, 177, ул. Пальмбаха, 29, 29/1, ул. Паромная, 7, ул. Паротурбинная, 13, 11, 15, 17/1, 19а, пер. Пограничный, 8, ул. Полевая, 48, ул. Пушкина, 4, ул. Рабочая, 175, 7, 79, 83, 85, ул. Рихарда Зорге, 188, ул. Семирацкого, 43, ул. Сибиряков Гвардейцев, 32, ул. Суворова, 29, ул. Чульдума, 35, 6, ул. Щетинкина-Кравченко, 10, ул. Кузнецова, 28. Всего 85 домов.

2015 год. Ул. Заводская, 24, ул. Каа-Хем, 54, ул. Красноармейская, 74, ул. Красных Партизан, 19, 21, 23, ул. Лопсанчапа, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, пер. Медицинский, 9, пер. Механизации, 1, 10, 11, 12, 13, 15, 28, 5, ул. Новоселов, 31, ул. Парижских Коммунаров, 34, ул. Паротурбинная, 1, 3, 5, 7, 9, ул. Проточная, 5, ул. Полевая, 44, ул. Ровенская, 1, ул. Складская, 2, ул. Суворова, 60/1, 60/2, 64, ул. Целинная, 31, ул. Чехова, 8, ул. Щетинкина-Кравченко, 17. Всего 41 дом.

Итого: 168 домов.

В начале этой Программы открывались широчайшие возможности помочь местным строительным организациям, таким как «Тувастрой», «Жилье» и другим, находящимся в загоне в силу недостаточности подрядов. По логике, Глава должен собрать всех руководителей местных строительных организаций (доколе будем терпеть «кидалово» гастарбайтеров), объявить о представившихся возможностях. А главное – дальше вести протекционистскую политику в отношении своих строителей. На деле он сделал всё ровно наоборот.

Теперь, вы не поверите, по слухам, Председатель Правительства ищет деньги на заявленные выше госпожой О.Натсак цели. То есть дома должны были быть построены еще в 15-м году. А они только сейчас ищут на эти цели деньги! Говорят, Кара-оол уже распотрошил своего прикормленного друга-бизнесмена Р.Доржу то ли на полмиллиарда, то ли на весь миллиард. Столько же, по слухам, хочет стрясти с Народного банка. Кроме того, злые языки предупреждают бюджетников, что их кровные могут пойти на латание финансовых дыр, образованных, мягко говоря, неумелыми действиями главного распорядителя кредитами республики.

Вот только мне непонятно, почему же Кара-оол сейчас занимается поиском денег? Кажется, сейчас на дворе уже 2017 год. Как стало известно из сообщений прокуратуры, деньги эти давно уже расхищены, откаты рассованы по карманам. По идее, на данный момент Глава должен сидеть в местах не столь отдаленных и давать показания. Чудеса, да и только.

Я уже писал о вине О.Натсак и А.Дамба-Хуурака за провал Программы. Конечно, они несут социальную ответственность. А вот прямую ответственность за раздрай всей финансовой системы, кроме министра финансов, министра строительства, должен нести наш парламент. Где были наши депутаты в 2016 году, когда Программа на 2015 год была исполнена лишь на 4%? Вернее, это цифра на конец 2016 года, а к концу 2015, скорее всего, было 0%. Где были Председатели и члены Комитетов парламента с длинными названиями.

Например, в Комитете по финансовой и экономической политике, предпринимательстве и инвестиционной политике председателем числится Донгак А.Х., там же заседают Чульдум Маргарита Михайловна, Наважап Радислав Николаевич, Конгар Алдын-Кыс Темир-ооловна, Бартына-Сады Виталий Монгушевич, Монгуш Николай Давааевич, Санчат Александр Санданович, Уюсов Сергей Васильевич, Волошина Лидия Васильевна, Кара-Сал Седен-Очур Павлович и Монгуш Аяна Самыяевна.

В Комитете по энергетике, строительству, транспорту, ЖКХ председателем является Конгар А.Д., членами там значатся Хуурак Эрес Михайлович, Кара-оол Юрий Валерьевич, Кара-Сал Седен-Очур Павлович, Монгуш Амир Эрес-оолович, Санчат Александр Санданович, Дудко Олег Викторович, Кувезин Альберт Будачиевич и Ондар Маадыр Алдын-Херелович.

Как видите, некоторые персоны заседают в обоих комитетах. Так вот эти вышеназванные люди, которые, мягко говоря, по недоразумению занимают кресла депутатов, несут прямую ответственность за то, что люди годами и поколениями живут в нечеловеческих условиях, пока Глава вытворяет с деньгами чудеса, будто это его личный карман. Ведь надо понимать, что это деньги народные. Как тратить их, все прописано в законодательных документах, принимаемых вышеназванными персонами. Где действенный депутатский контроль за исполнением бюджета, где наказание за нарушение законов?

Более того, почему депутаты не несут ответственность за назначаемых ими чиновников, когда те оказываются банальными казнокрадами, когда этих казнокрадов Глава переставляет с одного хлебного места на другое? Почему они не дают объективную оценку деятельности членов Правительства, деятельности лично Председателя Правительства, когда республика по большинству показателей плетется в хвосте всех субъектов России?

Я считаю, вся социальная и экономическая сферы у нас запущены оттого, что Главе некогда заниматься ими. 99,9% времени у него уходит на то, чтобы каждый раз, после возбуждения уголовного дела против его вероятных, по версии следствия, подельников, уладить возникшие с этим непростые вопросы. При этом самое печальное, что это ничуть не волнует депутатов.

Амыр Хоюгбан