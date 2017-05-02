Как Россия не дотягивает до пенсии

«Реальное время» поднимает грустную, но важную тему смертности людей в трудоспособном возрасте. В России почти четверть смертей приходится на людей старше 18 лет, но еще не достигших пенсионного возраста. Меньше всего таковых в кавказских регионах, больше всего – на Чукотке. Главными причинами «преждевременных» смертей являются сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, при этом 80% ушедших из жизни в трудоспособном возрасте – мужчины.

В России умирают от новообразований и болезней системы кровообращения

С января по декабрь 2016 года в России умерло около 1,89 млн. человек. Из них почти четверть (23%, или 435,8 тысяч человек) пришлась на людей в трудоспособном возрасте.

Самые распространенные в России причины смерти людей в трудоспособном возрасте – также болезни системы кровообращения. В 2016 году на них пришлось около 30% смертей. Почти половина из них приходится на одну конкретную болезнь – ишемическую болезнь сердца.

Вторая по распространенности причина смертей людей в трудоспособном возрасте – злокачественные новообразования. На них приходится 15% смертей. Это очень значительный показатель, но отметим, что он лишь немногим больше, чем количество смертей от ишемической болезни сердца, не говоря уже об общем количестве смертей от болезней системы кровообращения.

Еще одна значительная причина смертности людей в трудоспособном возрасте – болезни органов пищеварения. На них приходится 9% случаев смертей. Кроме того, на инфекционные и паразитарные болезни приходится 7%.

При этом, к примеру, на болезни органов дыхания в 2016 году в России пришлась такая же доля смертей, как на все виды транспортных травм и самоубийства – 4%. Доля убийств в причинах смертей людей трудоспособного возраста составляет 2%.

По сравнению с 2015 годом доля смертей людей в трудоспособном возрасте незначительно снизилась – на 1%, с 24% до 23%. При этом общее количество смертей снизилось на 24 тысячи человек, а количество смертей людей трудоспособного возраста – на 23 тысячи человек. Распределение по причинам смерти практически не изменилось.

На Кавказе меньше сердечно-сосудистых заболеваний, а на Чукотке нет случаев смерти в ДТП

Общие цифры по России далеко не всегда характеризуют ситуацию в конкретном регионе. Доля смертей в трудоспособном возрасте в общем количестве смертей в некоторых случаях значительно превышает указанные средние 23%. Касается это в основном северных регионов. Лидер по доле смертей людей в трудоспособном возрасте – Чукотский автономный округ, здесь больше половины людей умерли до выхода на пенсию (52%). Аналогичный показатель в Республике Тыва составил 45%, в Ханты-Мансийском автономном округе – 41%. 37% смертей пришлось на людей трудоспособного возраста в Магаданской области, Якутии, Ненецком автономном округе. Насколько эти цифры отражают тенденцию – не совсем понятно, ведь указанные регионы зачастую пользуются популярностью у жителей России для кратковременных поездок на заработки – соответственно, там выше не только смертность людей до пенсионного возраста, но и общее число таких людей.

Если же говорить о причинах, то и тут есть регионы с нестандартными результатами. К примеру, смертность от болезней системы кровообращения гораздо выше среднероссийской в Новгородской и Псковской областях, Ставропольском крае, а также в Архангельской области без учета Ненецкого автономного округа (37-38%). Наименьшая смертность по этой причине – в Дагестане (18%) и Самарской области (19%).

По доле смертей людей трудоспособного возраста от новообразований лидируют регионы Северного Кавказа: в Ингушетии этот показатель доходит до 20%, в Дагестане – до 22%, а в Чечне – до 26%. Те же 20% – и в Белгородской области. Речь здесь, однако, идет, скорее всего, не о какой-то особой распространенности онкологии, а о меньшем распространении сердечно-сосудистых заболеваний. Наименьшая доля «онкологических» смертей в Республике Тыва – 8%.

В некоторых регионах, кроме того, неожиданно распространенными оказались довольно редкие в целом по России причины смерти: к примеру, в Кемеровской и Иркутской областях от инфекционных и паразитарных болезней умирают 15-16% людей трудоспособного возраста при общероссийском показателе в 7%. На Сахалине в два раза выше средней по России доля смертей от болезней органов дыхания (8%), в Северной Осетии и Вологодской области распространены (14%) смерти от болезней органов пищеварения. В Пензенской области в три раза чаще среднего умирают от отравлений алкоголем (6%), а, к примеру, в Калмыкии, Астраханской области, Чечне и на Сахалине в 2016 году таких случаев официально не было вообще.

Интересно тут и то, что в Чукотском автономном округе за 2016 год не было зафиксировано ни одной смерти человека в трудоспособном возрасте в результате ДТП. При этом в Дагестане и Карачаево-Черкесии процент смертей по этой причине составляет 9-10% – в три раза больше, чем в среднем по России. А вот от убийств самый большой процент смертей – в Республике Тыва: 7% против среднероссийских 2%.

Лидерами среди регионов России по смертности людей в трудоспособном возрасте являются опять-таки северные и восточные регионы. Самые высокие показатели зафиксированы в Чукотском автономном округе (815 человек на 100 тысяч человек трудоспособного населения), Тыве (806), Еврейской автономной области (772), Новгородской области (715), Иркутской области (711).

Самая низкая смертность людей трудоспособного возраста зафиксирована в регионах Северного Кавказа. В Ингушетии, к примеру, на 100 тысяч человек трудоспособного населения смертность в 2016 году составила всего 156 человек, в Дагестане – 178, в Чечне – 187. В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии эти показатели составили 300 и 333 человека соответственно. Самыми благополучными регионами по этому показателю, за вычетом кавказских регионов, оказались Москва (357 человек) и Санкт-Петербург (393 человека).

Для мужчин опасны сердечно-сосудистые заболевания, для женщин – онкология

Статистика по распределению причин смерти людей трудоспособного возраста значительно различается для мужчин и женщин. Прежде всего отметим, что из общего числа умерших в трудоспособном возрасте россиян в 2016 году почти 80% составили мужчины – их было 346 тысяч против 89,5 тысяч женщин. При этом, если причиной смерти 23% женщин стали новообразования, то у мужчин этот показатель – «всего» 13%. С болезнями системы кровообращения ситуация обратная: среди мужчин смертность от нее составляет 31%, в то время как у женщин – лишь 22%. Вывод, таким образом, довольно неожиданный: женщины допенсионного возраста в России чаще умирали от новообразований, чем от болезней системы кровообращения.

При этом среди женщин в два раза чаще (4% против 2% у мужчин) в качестве причины смерти выступали самоубийства. Также женщины чаще (9% против 6% у мужчин) умирают от инфекционных и паразитарных болезней и от болезней органов пищеварения (12% против 8% у мужчин).

Однако, если посмотреть на эти же цифры в другом контексте, посчитав, какой процент людей, умерших от определенного недуга, составили представители мужского и женского полов, то становится очевидно, что в трудоспособном возрасте мужчины умирают чаще женщин практически при любом заболевании и по любой причине.

К примеру, 88% самоубийц в 2016 году были мужчинами. Из умерших от новообразований процент мужчин составил 68%, от болезней системы кровообращения – 84%. Даже, казалось бы, в ситуации, где пол человека не должен иметь решающего значения – смерть в результате ДТП – процент мужчин оказался равным 80%.

Максим Матвеев

«Реальное время»