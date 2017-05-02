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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 17, 2 мая / Гнилое руководство Министерства внутренних дел Тувы
   
 
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№17, 2 мая 2017 года.

Гнилое руководство Министерства внутренних дел Тувы

Министру внутренних дел Российской Федерации Колокольцеву В.А.
адрес: 127994, Москва, ул. Петровка, 38.

Уважаемый Владимир Александрович!

В связи со сложившейся ситуацией в Министерстве внутренних дел по Республике Тыва, я вынужден обратиться лично к Вам. Особенно меня возмущают действия руководящего состава указанного министерства.

К примеру, после назначения министром внутренних дел по РТ Лобанова А.Ф., на ключевые должности стали назначаться люди «со стороны, приезжие», абсолютно не владеющие особенностями национальной республики. Местные сотрудники, в том числе и сотрудники коренной национальности, имеющие большой опыт работы и авторитет среди сослуживцев, практически лишились возможности повышения по службе, в то время как сотрудники, находящиеся под протекцией Лобанова А.Ф., стремительно растут по карьерной лестнице. Например, Чернышов Н., прибывший в Республику Тыва из г.Томска, где ранее нес службу Лобанов А.Ф., был сразу назначен в должности старшего оперуполномоченного УУР МВД по РТ, а спустя год был повышен на руководящую должность, в настоящее время заместитель начальника полиции по оперативной работе МВД по РТ.

Лобанов также привез свою жену, которая сразу же была назначена на вышестоящую должность и получила звание полковника. Являясь человеком, приближенным к министру, имела свободный режим работы. Служебная квартира была обставлена дорогой мебелью, которая была куплена за счет средств МВД. Ни один из предыдущих министров не проживал в такой роскоши, как Лобанов.

Другой пример, Хаустов А.Ю., заместитель министра внутренних дел МВД по РТ, тоже прибыл в Республику Тыва из г.Томск.

Из г.Томск в Республику Тыва прибыл и начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ Кох А.В.

Особое внимание следует уделить врио начальника Управления по работе с личным составом Барановой О.Л., ибо руководитель, не только в плане своей деловой компетенции, но и в своих моральных качествах должен быть образцом для подчиненных. Руководитель служит эталоном поведения для подчиненных, следовательно, чрезвычайно важно, чтобы каждый сотрудник полиции в каждом отдельном случае соблюдал нормы профессиональной морали, которые олицетворяют профессию в целом и создают авторитет и репутацию сотрудника полиции, но не в случае с Барановой О.Л. Используя служебное положение и имея допуск к важным документам, она смогла изъять сведения о судимости своего мужа Баранова Евгения Анатольевича, 07.08.1970 г.р., уроженца с.Усть-Хайзы Аскизского района Республики Хакасия, в конце 90-х годов служившего заместителем командира взвода отдельной роты ДПС ОГАИ МВД РТ и в 1999 году осужденного Кызылским районным судом Республики Тыва по п.п. «а, б» ч. 3 статьи 286 УК РФ, что подтверждается Определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Тыва по делу №22-99/1999 года, которое я прилагаю к жалобе.

После осуждения мужа, Баранова О.Л. формально расторгла брак с ним, но, несмотря на это, она продолжила проживать с ним и вести совместное хозяйство, а в 2003 году у них родился сын.

Баранова О.Л., используя свою должность, в полицейские ряды устроила и свою дочь. В газете «Риск» за №22 от 24-30 декабря 2013 г., на странице 3 опубликован материал под названием «Служба оборотней напоказ». Любой другой кандидат на работу в органы внутренних дел получил бы отказ при устройстве на работу, имея судимого близкого родственника, но не в случае с дочерью Барановой О.Л.

Сотрудники тувинской полиции знают о неблаговидных делах Барановой О.Л. еще в бытность ее службы в должности руководителя правового отдела МВД по РТ. Кроме того, сотрудниками центрального аппарата МВД РФ была проведена проверка, по результатам которой были выявлены крупные хищения в МВД республики Тыва. В министерстве при размещении заказов на обслуживание зданий и прилегающих территорий, а также при заключении госконтрактов неверно определялась площадь помещений и стоимость работ, а ведь правовую экспертизу документов, и тем более госконтрактов, обязана была проводить Баранова О.Л. Похищенные деньги до настоящего времени не возвращены.

Население Республики Тыва недовольно кадровой постановкой вопроса по распределению участковых уполномоченных инспекторов, многим из которых приходится обслуживать сразу 3-4 населенных пункта.

Самым вопиющим фактом является покровительство Лобановым А.Ф. своего заместителя – начальника Следственного Управления МВД по РТ Дуюна Е.А. Все знают, что он не чист на руку как при принятии на работу новых сотрудников, так и по уголовным делам, которые расследуют его подчиненные. Полагаю, именно покровительство Лобанова А.Ф., а точнее высокопоставленного родственника его жены, работающего в Совете Федерации, спасло Дуюна Е.А. от привлечения к уголовной ответственности за получение взятки. О том злополучном факте получения денег Дуюном Е.А. знает вся республика, об этом писалось в газете. Более того: вся республика знает, какова такса для устройства в следственные органы. Большинство сотрудников центрального аппарата знают не понаслышке о совместных гулянках Лобанова и Дуюна.

В 2016 году состоялась инспекторская проверка из МВД РФ, по результатам которой, работу министерства оценили как неудовлетворительную, но это не помешало опять же, скорее всего, при содействии высокопоставленного родственника его жены, продлить контракт Лобанову А.Ф. еще на четыре года.

До настоящего времени в полиции добрым словом вспоминают предшественника Лобанова – Лесняка Виктора Ивановича, который действительно был честным, принципиальным, высокопрофессиональным руководителем. Но он был отстранен от должности в результате двух инцидентов с участием сотрудников в то время милиции, хотя сам министр на тот момент находился в отпуске и к этому прямого отношения иметь не мог.

При Лобанове А.Ф. какие только преступления не совершают сотрудники, начиная от простых побоев и заканчивая педофилией, убийством, незаконным оборотом наркотиков. Об ухудшении криминальной обстановки, обстановки в самой тувинской полиции мы знаем как никто другой.

На основании изложенного выше, в соответствии со статьей 2 ФЗ от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан»,

ПРОШУ:

провести проверку по указанным в моем обращении фактам и решить вопрос о дальнейшем прохождении службы вышеуказанных сотрудников в органах полиции.

От редакции:

Автор редакции известен, однако мы не приводим его данных, чтобы с ним не случилось несчастья, как с генералом Колесниковым.

(прочитано 716 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6632.html
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Аноним (гость) 03-05-2017 18:04:00   #7 [ru]
Да больных, подлых, завистливых, и глупых людишек ну очень много. Бог с ними со всеми, обидно что себя ни кто не видит в этой жизни, жизнь и так коротка не понятно на что время тратится, живите радуйтесь жизни а не творите зло, зло вернется и очень скоро, скорей чем вы думаете да еще в двойне задумайтесь.
 
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Аноним (гость) 03-05-2017 16:50:34   #6 [ru]
В статье все правильно написано, МВД вообще хреново работает!
 
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Аноним (гость) 03-05-2017 15:53:15   #5 [ru]
А ещё то,а ещё это, а у этого то не так, а у этого все хорошо, но с женой что то не так....вам лишь бы написать говно какое... Авторы подобных статей живут без счастья, без собственных жизненных радостей и состоят только из негатива, жаль таких людей.вы можете писать про кого угодно и что угодно, это неделю помусолят и забудут, руководство МВД так и останется руководством, а вы писатели будете дальше гнить от своей ничтожности)
 
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Аноним (гость) 03-05-2017 15:25:22   #4 [ru]
Ну точно обиженный написал, ну,как говорится.. На обиженных воду возят и в жопу.. Ну вы поняли))
 
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Аноним (гость) 03-05-2017 09:22:27   #3 [ru]
Про Баранову классно , лично с ним знаком тот еще типчик, до смерти избили пацана мотоциклиста.в 1999 г.
 
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Аноним (гость) 03-05-2017 07:58:21   #2 [ru]
Где-то и когда-то про зто уже писали, и фамилию автора можно прочесть между строк, обиженый титул.
 
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Аноним (гость) 03-05-2017 07:44:26   #1 [ru]
А еще Араик Игитханян, который возит суррогатный алкоголь в республику открыто хвастался, что Лобанов его близкий кореш и, когда задержали огромную партию технаря,Лобанов лично покрывал армян с их бизнесом. Жена Лобанова - конченая алкашка.
 
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