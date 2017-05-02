«Открытая Россия» и Навальный назначены главными врагами

Вакансии главных внутренних врагов России в данный момент, видимо, заполнены. Ими назначены «Открытая Россия» Михаила Ходорковского и Алексей Навальный в личном качестве.

В силу существенных отличий между двумя этими вражескими объектами в войне с ними используются разные средства. Генпрокуратура 26.04.2017 признала нежелательной деятельность на территории России организации «Открытая Россия», одноименного общественного сетевого движения и Института современной России. Генеральная прокуратура сообщает, что «деятельность этих организаций направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации». Кроме того, как выяснила Генпрокуратура, все эти нежелательные организации «ведут программы и проекты в целях дискредитации результатов выборов, признания их итогов нелегитимными».

Если организация «нежелательная», ее деятельность в России запрещена, членов этой организации надо штрафовать на сумму до 15 тысяч рублей, а начальство такой организации полагается сажать на 6 лет. Правда, с «Открытой Россией» у Генпрокуратуры возникли небольшие заминки временного характера, которые главное надзорное ведомство, конечно, преодолеет. Дело в том, что Минюст РФ уже сообщил, что на территории РФ нет филиалов трех иностранных общественных организаций, которые Генпрокуратура признала нежелательными. Ни Otkrytaya Rossia, зарегистрированная в Великобритании, ни Open Russia Civic Movement, Open Russia, зарегистрированное там же, ни Inc (Институт современной России), зарегистрированный в США, никаких видимых юридическому глазу следов на территории России не оставляли, и поэтому решение Генпрокуратуры в соответствии с законом является довольно бессмысленным и к российской общественной организации «Открытая Россия» не должно иметь никакого отношения.

Но это по закону. В реальности все происходит проще. В московском офисе «Открытой России» полиция при поддержке бойцов Национальной гвардии устраивает обыск, ищет экстремистские материалы, изъяли всю технику и документы. В Кирове полиция арестовывает весь тираж обращений «Открытой России» к Путину. Кировская мэрия в данный момент внимательно разглядывает пустые бланки обращений с целью обнаружения в них экстремизма. В Татарстане арестован на 5 суток координатор «Открытой России» Илья Новиков, полиция без всяких документов вломилась в офис его компании «Райден».

Война на уничтожение, которую власть объявила «Открытой России», вызвана двумя обстоятельствами. Непосредственным поводом стала акция «Надоел», назначенная на 29.04.2017, в ходе которой планируется передать в приемные Путина обращения к тому же Путину с призывом не избирать себя на очередной президентский срок. Акция «Надоел», несмотря на точное название, выглядит довольно наивно, если не сказать неуклюже. Кроме того, мобилизационный потенциал «Открытой России» не позволял до сих пор предположить, что акция по массовости будет сопоставима с протестом 26.03.2017. Однако война на уничтожение против «Открытой России» может вдохнуть в эту мертворожденную акцию то содержание, которое изначально в ней отсутствовало, а самой «Открытой России» добавить уважения в обществе.

Вторая причина, по которой власть так жестко взялась за сравнительно безобидную общественную организацию, это инерция восприятия МБХ в качестве главного личного врага Путина. Головы Путина и его подручных устроены так, что они уважают только деньги и готовность к насилию и в качестве «уважаемого врага» видят того, у кого есть либо то, либо другое. МБХ остается для Путина и его опричнины главным или одним из главных врагов, поскольку в Кремле подозревают, что у него есть деньги. Кроме того, в том мире, в котором обитает президент России, Ходорковский поступил «не по понятиям»: обещал в момент своего освобождения не заниматься политикой, а сам вон чего устроил – семинары всякие проводит, конференции, на выборах разных людей поддерживает. Отягчающим обстоятельством в деле Михаила Ходорковского стало его заявление о намерении поддержать на президентских выборах Навального, а на мэрских – Гудкова.

В восприятии Кремля два главных внутренних врага образовали политическую ОПГ. С Навальным Кремль ведет борьбу намного более разнообразными методами, нежели с «Открытой Россией». Из последних – нападение на него 27.04.2017 возле офиса ФБК. Алексея Навального в очередной раз облили зеленкой, но на сей раз это уже далеко не только моральный и материальный ущерб. У Навального диагноз «химический ожог правого глаза», он отправлен в больницу. То есть достаточно серьезная травма. Полиция отказалась изымать камеры наблюдения, несмотря на то, что на них отчетливо виден преступник, напавший на политика.

На минувшей неделе стартовала кампания по дискредитации Навального, вышел первый фильм, в котором он представлен «как Гитлер». Зеленка становится новым оружием путинского пролетариата, которое по эффективности не уступает булыжнику. Только что, 26.04.2017, в Йошкар-Оле зеленкой облили журналиста-расследователя Галину Сидорову, приехавшую читать лекцию. В тот же день в Ставрополе дважды облит зеленкой блогер Илья Варламов. Ранее той же процедуре подвергся Касьянов на марше памяти Бориса Немцова.

«Зеленочные» атаки лишь выглядят как символические нападения. Помимо реальных травм, которые может получить атакуемый, есть и другая проблема. Формируемая в обществе атмосфера истерической ненависти облегчает переход от зеленки к пуле. До того как Немцова убили, его долго травили в СМИ, забрасывали яйцами, сбрасывали унитаз на его машину. Стандарт поведения, который старательно формирует российский телевизор: все эти ведра с дерьмом, драки в телестудиях, постоянные истерические призывы к массовым убийствам, – все это создает ту общественную среду, которая насилие воспринимает как абсолютно нормальную форму отношений с политическим оппонентом. Впрочем, нет у нас никаких оппонентов – только враги. А враг, как известно, если не сдается, подлежит уничтожению. В списке врагов пока двое: «Открытая Россия» и Навальный. Список друзей, кстати, тоже впечатляет: «Хезболла», Асад, стражи Исламской революции...

Игорь Яковенко

«Еженедельный журнал»