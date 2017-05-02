Заключенные СИЗО в Туве прекратили двухнедельную голодовку

Девять заключенных СИЗО №1 города Кызыла в Туве, в том числе бывшие сотрудники регионального МВД, прекратили голодовку, которую держали с 11 по 25 апреля. Это произошло лишь после того, как учреждение посетила комиссия во главе с омбудсменом.

25 апреля комиссия в составе уполномоченного по правам человека в республике, представителей прокуратуры и УФСИН провели встречу с заключенными, объявившими голодовку.

Омбудсмен Ольга Россова в беседе с «Новой газетой» рассказала, что накануне в ее аппарат поступило заявление от шести заключенных о нарушении их прав.

«На следующей неделе мы снова посетим СИЗО №1», – пообещала она.

Голодовка уже завершена, но восемь человек, чьи дела рассматривает Кызылский районный суд, готовы возобновить ее в любой момент, сообщила адвокат находящегося под следствием бывшего начальника полиции Тере-Хольского района Шолбан-оола Шивит.

Как стало известно «Новой газете» от родственников осужденных экс-сотрудников МВД, заключенные написали обращение, которое разослали в надзорные органы и СМИ Тувы. В нем в числе прочего было требование отставки руководителей силовых ведомств и председателя Верховного суда Республики Тувы.

Супруга и мать одного из голодающих – бывшего начальника полиции Тере-Хольского района Шолбан-оола Шивит – рассказали «Новой» о том, что он второй год находится в СИЗО, за все это время семья не получила ни одного свидания. Следователи, по словам его матери, применяли пытки и побои, обещали «повесить» другие нераскрытые преступления.

Мать и жена Шолбан-оола Шивит считают, что дело против бывшего капитана полиции было сфабриковано по оговору. С их слов, ранее он занимался расследованием скотокрадства, и главная причина его ареста связана именно с этим обстоятельством. Они отметили, что в своих расследованиях Шивит вышел на крупных сбытчиков краденного скота, косвенно замешанным и в данном уголовном деле.

Работавшая ранее в системе МВД и поддерживающая связь с заключенными Алла Донгур-оол отметила, что «доверия к ОНК региона у голодающих нет, так как в нарушение всех норм они сформированы из отставных ветеранов системы УФСИН и МВД».

По ее словам, масштабы голодовки могли быть больше. Ее «морально» поддерживали заключенные исправительной колонии ИФК №1. Однако они не присоединились, узнав, что среди протестующих оказались бывшие сотрудники МВД.

Следственный изолятор тувинской столицы был образован Приказом НКВД в 1944 году, ровно через две недели после вступления Тувы в состав СССР.

Саяна Монгуш

«Новая газета»