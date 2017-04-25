За будущее Тувы!

22 апреля 2017 года на Предмостной площади города Кызыла прошел митинг «За будущее Тувы!», организованный Союзами ветеранов государственной и муниципальной службы и русскоязычных граждан Тувы «Россияне». Организаторы митинга ставили целью поддержать инициативу президента России по противодействию коррупции и обратить внимание Кремля на деградацию экономики социальной сферы Тувы в последние 10 лет.

Митинг открыли руководители общественных организаций-организаторов Хемер-оол В.Д. и Молин В.А., которые отметили очевидный рост коррупционных действий со стороны чиновников Тувы. Также выступающие подчеркнули, что контролирующие органы, и в первую очередь Счётная палата РТ, отделение ОНФ и МВД Тувы, которые по статусу обязаны реагировать на коррупционные проявления, фактически бездействуют. В.Молин также обратил внимание собравшихся на деградацию судебной власти Тувы, фактически обслуживающую правительство РТ. Поэтому не случайно с протестными акциями выступают общественные организации.

Кстати, поддержать инициативу Путина в борьбе с коррупцией не явился ни один депутат от «Единой России», ни один чиновник правительства или мэрии. Так что сомневаться в том, кто занимается коррупцией в Туве, не приходится. Примечательно, что мэр Кызыла Ховалыг, которого по сведениям из ФСБ ожидает уголовное преследование с печальными перспективами, отказал организаторам митинга в перекрытии движения автомобилей по улице и участникам пришлось располагаться среди деревьев возле жилых домов.

Выступил заместитель председателя Союза ветеранов Хоюгбан А.С., который, в частности, подчеркнул, что тема митинга не случайно звучит как «За будущее Тувы!». Правительство Республики Тыва, вот уже 10 лет возглавляемое Шолбаном Кара-оолом, (вы вникните в эту цифру: «10 лет!») так и не смогло разработать Программу развития Тувы и никто даже представить себе не может, какое же будущее ожидает нас и наших детей. Впрочем, загадки тут никакой нет: с людьми, у которых в уме только шальные миллионы и, простите, женщины с низкой социальной ответственностью, другого результата ожидать не приходится. Поэтому республика движется в тупик. Это видно хотя бы потому, как осенью прошлого года избирательная комиссия Тувы «нарисовала» Кара-оолу победу на выборах с умопомрачительным результатом, хотя он даже не сподобился представить избирателям какую-нибудь внятную Программу, к тому же опросы населения указывали, что на самом деле у него очень низкий рейтинг и репутация, скорее, жулика и проходимца, чем мудрого государственного деятеля, озабоченного судьбами простых граждан. Амыр Сатович предложил обратиться к президенту Путину с просьбой отправить премьера Тувы Ш.Кара-оола в отставку за недоверие, а также провести консультации с участниками гражданского общества Тувы по вопросу кандидатур для назначения на переходный период исполняющим обязанности Председателя Правительства, главная задача у которого должна быть – проведение честных и чистых выборов Председателя Правительства, депутатов всех уровней, а также выборы Президента России. Также он предложил расформировать избирательные комиссии всех уровней и по новой сформировать избирательные комиссии максимально прозрачно и с максимальным привлечением участников гражданского общества.

На митинге выступили: Монгуш М.С., сопредседатель регионального отделения партии «ПАРНАС», ветераны труда Хомушку К.О., Ондар О.Ш., Кызыл-оол С.Н., руководитель коммунистов г. Кызыла Яндай-оол В.Б., представитель молодежи Маады А.Н. и другие.

Известный в республике экономист В.Б.Салчак, в частности, отметил: «Ситуация действительно тревожная. Не только потому, что по основным показателям мы на последнем месте среди субъектов РФ. А потому, что мы движемся в обратном направлении, все объективные показатели падают, идёт деградация по многим направлениям. Если Тува в 2011 году находилась на 78 месте по качеству жизни среди регионов страны, то сейчас – на последнем 85 месте, упав сразу на 7 позиций и набрав 12,5 баллов, что почти в два раза меньше, чем наш сосед по рейтингу – Ингушетия.

В 2010 году за чертой бедности в Туве жило 29,6% населения, а сейчас – более половины. Фактически 70-80%. К примеру, у Республики Алтай за это же время наблюдается снижение уровня бедности с 31% до 24,3%, в соседней Хакасии с 18,4% до 18%. Ожидаемая продолжительность жизни составляет 63 года, а мужчин в сельской местности – 51,7 лет. Преступность растёт, хотя в других регионах она снижается. По главному показателю экономики – ВРП – мы на последнем месте. И разрыв растёт. В 2010 году на душу населения у нас и Республика Алтай – 10800 рублей. В 2014 году у них 18400 руб., у нас – 14900 руб. Разрыв растёт.

И это при том, что федеральный центр постоянно выделял республике средства на развитие образования, здравоохранения, развитие сельского хозяйства, реформирование жилищно-коммунального хозяйства, переселение граждан из аварийного жилья, на строительство жилья для детей сирот, на снижение напряжённости на рынке труда и на многие другие цели. И в гораздо большем объёме, чем нашим соседям. Однако правительство Тувы не смогло их использовать по-хозяйски в интересах жителей республики. Огромные средства были затрачены на заведомо убыточные проекты. А часть средств вообще разворована.

Уровень коррупции достиг небывалых размеров. Под следствием находятся многие министры, члены правительства. Такого, чтобы членов правительства привлекали к уголовной ответственности, ранее никогда в республике не было. Те, кому мы доверили управлять нашей республикой, нашим бюджетом нас же обкрадывают. Жертвами становятся самые уязвимые слои населения. Крадут деньги у детей-сирот, престарелых граждан и инвалидов. Сотни миллионов рублей украдены у граждан, живущих в аварийных домах. Уже ясно, что тысячи жителей, живущих в аварийных домах, не получат новые квартиры.

А чиновники, вместо того, чтобы бороться с коррупцией, сами погрязли в ней, тем самым дискредитируя политику Президента РФ Путина В.В. и подставляя его. Они подрывают доверие народа к институтам власти, к Президенту России.

В стороне от борьбы с коррупцией стоят наши региональные органы службы и контроля. Сами стали участниками коррупционных дел, как Конституционный суд и Служба по финансовому надзору.

Дальше сидеть молча нельзя. Надо консолидироваться, собрать все здоровые силы общества, встать против коррупции. А поскольку наша региональная власть не слышит нас, другого выхода нет, как применить наши конституционные права на проведение митингов, шествий и демонстраций. Надо объявить недоверие правительству и Парламенту республики. В демократических государствах при таких обстоятельствах порядочные руководители сами подают в отставку. Но от наших властей такого ждать не приходится».

Манифестанты приняли резолюцию митинга, копия которой будет направлена Президенту РФ В.В.Путину.

РЕЗОЛЮЦИЯ

1. Участники митинга озабочены с катастрофическим ухудшением социально-экономического положения республики, ростом нищеты и преступности, падением уровня и качества жизни абсолютного большинства населения. Считаем, что все эти негативные явления связаны с коррупцией в органах власти республики, которой охвачены все основные отрасли экономики и социальной сферы, государственные и муниципальные органы власти. Объектами коррупции становятся самые уязвимые слои населения: дети-сироты, граждане, проживающие в аварийных домах, инвалиды и престарелые. По вине коррупционеров сорваны программы обеспечения жильём людей этой категории.

2. Выражаем недоверие Правительству РТ и Верховному Хуралу РТ, которые довели республику до критического состояния и которые своими коррупционными делами дискредитируют Президента РФ и государственную власть в целом. Требуем привлечь виновных за коррупцию и разбазаривание государственных средств к административной и уголовной ответственности.

3. Обращаемся к Президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу с просьбой обратить внимание на положение дел в Республике Тыва и дать принципиальную оценку деятельности Главы республики, допустившему небывалый размах коррупции и не обеспечившему исполнение Программы переселения населения из аварийного жилья и Программы строительства жилья для детей-сирот.

4. Организаторы намерены использовать проведение митингов, шествий и демонстраций как последний законный способ привлечения внимания властей к ситуации в республике и искоренения коррупции.

Наш корр.