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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 16, 25 апреля / За будущее Тувы!
   
 
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№16, 25 апреля 2017 года.

За будущее Тувы!

За будущее Тувы!

22 апреля 2017 года на Предмостной площади города Кызыла прошел митинг «За будущее Тувы!», организованный Союзами ветеранов государственной и муниципальной службы и русскоязычных граждан Тувы «Россияне». Организаторы митинга ставили целью поддержать инициативу президента России по противодействию коррупции и обратить внимание Кремля на деградацию экономики социальной сферы Тувы в последние 10 лет.

Митинг открыли руководители общественных организаций-организаторов Хемер-оол В.Д. и Молин В.А., которые отметили очевидный рост коррупционных действий со стороны чиновников Тувы. Также выступающие подчеркнули, что контролирующие органы, и в первую очередь Счётная палата РТ, отделение ОНФ и МВД Тувы, которые по статусу обязаны реагировать на коррупционные проявления, фактически бездействуют. В.Молин также обратил внимание собравшихся на деградацию судебной власти Тувы, фактически обслуживающую правительство РТ. Поэтому не случайно с протестными акциями выступают общественные организации.

Кстати, поддержать инициативу Путина в борьбе с коррупцией не явился ни один депутат от «Единой России», ни один чиновник правительства или мэрии. Так что сомневаться в том, кто занимается коррупцией в Туве, не приходится. Примечательно, что мэр Кызыла Ховалыг, которого по сведениям из ФСБ ожидает уголовное преследование с печальными перспективами, отказал организаторам митинга в перекрытии движения автомобилей по улице и участникам пришлось располагаться среди деревьев возле жилых домов.

Выступил заместитель председателя Союза ветеранов Хоюгбан А.С., который, в частности, подчеркнул, что тема митинга не случайно звучит как «За будущее Тувы!». Правительство Республики Тыва, вот уже 10 лет возглавляемое Шолбаном Кара-оолом, (вы вникните в эту цифру: «10 лет!») так и не смогло разработать Программу развития Тувы и никто даже представить себе не может, какое же будущее ожидает нас и наших детей. Впрочем, загадки тут никакой нет: с людьми, у которых в уме только шальные миллионы и, простите, женщины с низкой социальной ответственностью, другого результата ожидать не приходится. Поэтому республика движется в тупик. Это видно хотя бы потому, как осенью прошлого года избирательная комиссия Тувы «нарисовала» Кара-оолу победу на выборах с умопомрачительным результатом, хотя он даже не сподобился представить избирателям какую-нибудь внятную Программу, к тому же опросы населения указывали, что на самом деле у него очень низкий рейтинг и репутация, скорее, жулика и проходимца, чем мудрого государственного деятеля, озабоченного судьбами простых граждан. Амыр Сатович предложил обратиться к президенту Путину с просьбой отправить премьера Тувы Ш.Кара-оола в отставку за недоверие, а также провести консультации с участниками гражданского общества Тувы по вопросу кандидатур для назначения на переходный период исполняющим обязанности Председателя Правительства, главная задача у которого должна быть – проведение честных и чистых выборов Председателя Правительства, депутатов всех уровней, а также выборы Президента России. Также он предложил расформировать избирательные комиссии всех уровней и по новой сформировать избирательные комиссии максимально прозрачно и с максимальным привлечением участников гражданского общества.

На митинге выступили: Монгуш М.С., сопредседатель регионального отделения партии «ПАРНАС», ветераны труда Хомушку К.О., Ондар О.Ш., Кызыл-оол С.Н., руководитель коммунистов г. Кызыла Яндай-оол В.Б., представитель молодежи Маады А.Н. и другие.

Известный в республике экономист В.Б.Салчак, в частности, отметил: «Ситуация действительно тревожная. Не только потому, что по основным показателям мы на последнем месте среди субъектов РФ. А потому, что мы движемся в обратном направлении, все объективные показатели падают, идёт деградация по многим направлениям. Если Тува в 2011 году находилась на 78 месте по качеству жизни среди регионов страны, то сейчас – на последнем 85 месте, упав сразу на 7 позиций и набрав 12,5 баллов, что почти в два раза меньше, чем наш сосед по рейтингу – Ингушетия.

В 2010 году за чертой бедности в Туве жило 29,6% населения, а сейчас – более половины. Фактически 70-80%. К примеру, у Республики Алтай за это же время наблюдается снижение уровня бедности с 31% до 24,3%, в соседней Хакасии с 18,4% до 18%. Ожидаемая продолжительность жизни составляет 63 года, а мужчин в сельской местности – 51,7 лет. Преступность растёт, хотя в других регионах она снижается. По главному показателю экономики – ВРП – мы на последнем месте. И разрыв растёт. В 2010 году на душу населения у нас и Республика Алтай – 10800 рублей. В 2014 году у них 18400 руб., у нас – 14900 руб. Разрыв растёт.

И это при том, что федеральный центр постоянно выделял республике средства на развитие образования, здравоохранения, развитие сельского хозяйства, реформирование жилищно-коммунального хозяйства, переселение граждан из аварийного жилья, на строительство жилья для детей сирот, на снижение напряжённости на рынке труда и на многие другие цели. И в гораздо большем объёме, чем нашим соседям. Однако правительство Тувы не смогло их использовать по-хозяйски в интересах жителей республики. Огромные средства были затрачены на заведомо убыточные проекты. А часть средств вообще разворована.

Уровень коррупции достиг небывалых размеров. Под следствием находятся многие министры, члены правительства. Такого, чтобы членов правительства привлекали к уголовной ответственности, ранее никогда в республике не было. Те, кому мы доверили управлять нашей республикой, нашим бюджетом нас же обкрадывают. Жертвами становятся самые уязвимые слои населения. Крадут деньги у детей-сирот, престарелых граждан и инвалидов. Сотни миллионов рублей украдены у граждан, живущих в аварийных домах. Уже ясно, что тысячи жителей, живущих в аварийных домах, не получат новые квартиры.

А чиновники, вместо того, чтобы бороться с коррупцией, сами погрязли в ней, тем самым дискредитируя политику Президента РФ Путина В.В. и подставляя его. Они подрывают доверие народа к институтам власти, к Президенту России.

В стороне от борьбы с коррупцией стоят наши региональные органы службы и контроля. Сами стали участниками коррупционных дел, как Конституционный суд и Служба по финансовому надзору.

Дальше сидеть молча нельзя. Надо консолидироваться, собрать все здоровые силы общества, встать против коррупции. А поскольку наша региональная власть не слышит нас, другого выхода нет, как применить наши конституционные права на проведение митингов, шествий и демонстраций. Надо объявить недоверие правительству и Парламенту республики. В демократических государствах при таких обстоятельствах порядочные руководители сами подают в отставку. Но от наших властей такого ждать не приходится».

Манифестанты приняли резолюцию митинга, копия которой будет направлена Президенту РФ В.В.Путину.

РЕЗОЛЮЦИЯ

1. Участники митинга озабочены с катастрофическим ухудшением социально-экономического положения республики, ростом нищеты и преступности, падением уровня и качества жизни абсолютного большинства населения. Считаем, что все эти негативные явления связаны с коррупцией в органах власти республики, которой охвачены все основные отрасли экономики и социальной сферы, государственные и муниципальные органы власти. Объектами коррупции становятся самые уязвимые слои населения: дети-сироты, граждане, проживающие в аварийных домах, инвалиды и престарелые. По вине коррупционеров сорваны программы обеспечения жильём людей этой категории.

2. Выражаем недоверие Правительству РТ и Верховному Хуралу РТ, которые довели республику до критического состояния и которые своими коррупционными делами дискредитируют Президента РФ и государственную власть в целом. Требуем привлечь виновных за коррупцию и разбазаривание государственных средств к административной и уголовной ответственности.

3. Обращаемся к Президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу с просьбой обратить внимание на положение дел в Республике Тыва и дать принципиальную оценку деятельности Главы республики, допустившему небывалый размах коррупции и не обеспечившему исполнение Программы переселения населения из аварийного жилья и Программы строительства жилья для детей-сирот.

4. Организаторы намерены использовать проведение митингов, шествий и демонстраций как последний законный способ привлечения внимания властей к ситуации в республике и искоренения коррупции.

За будущее Тувы!

За будущее Тувы!

За будущее Тувы!

За будущее Тувы!

За будущее Тувы!

За будущее Тувы!

За будущее Тувы!

За будущее Тувы!

За будущее Тувы!

Наш корр.

(прочитано 181 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6615.html
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<< Комментарии к статье (Всего: 3) >>
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Аноним (гость) 26-04-2017 07:51:12   #3 [ru]
Вконтакте создана целая группа правительственная в которой состоят аж 6 тысяч человек. Это все работники правительства, республиканских министерств и ведомств, которых заставляют под своими именами регистрироваться. Для того, чтобы они каждый день заходили на страницу кара-оола, группу правительства и еще несколько групп министерств, ставили лайки и респостили их. да чего же низко пали эти чинуши, придумавшие эту якобы работу..... думают, что таким образом они повышают рейтинг главы и работы правительства.
взять этот же митинг... опять же под вымышленным именем раздули статейку и выложили в одну из правительственных групп, дабы оттуда все сделали репосты и оставили комментарии. высказываются там все кто угождает своему начальству. нарепостили уже около 50 штук по разным группам и аккаунтам. смешно!!!!!
даже официальная группа телеканала Новый век выложила эту же статейку будто бы свою и закрепила на стене))) уже и на их сайте она же висит. отрабатывает Максим Тунев свою должность. чо еще сказать-то ))))
 
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Аноним (гость) 26-04-2017 07:40:12   #2 [ru]
Говорят на митинг пришли люди с плакатами, призывающими к ответственности Тувинский Народный Фронт. Как только развернули плакаты, к ним подошли серьезные люди и отобрали все материалы. Нанятые Правительством молодчики, так называемые сынки Караола, были готовы устроить провокации. Но не было возможности. Количества людей, для подобных действий было недостаточно. Да и спецслужбы следили за каждым участником на площадке.
 
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Аноним (гость) 26-04-2017 06:38:16   #1 [ru]
"300" спартанцев вышли! мужественные люди, патриоты своей малой родины!
 
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Остальные материалы номера 16:
 
   
   
 
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Комментариев: 1
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