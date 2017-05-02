Останавливать бегство русских из Тувы – экстремизм?

Русские – народ шустрый, побежит – не догонишь. Нет, конечно, если кто хочет, тот, пожалуйста, может со мной поспорить, кто быстрее бегает – русские или тувинцы? Но по всем признакам всё-таки русские. Ладно, мне не верите, но великие классики русской литературы, как их там... э-э-эээ... Гоголь, ну да – Гоголь же про то, что русский медленно запрягает, но быстро мчится? Правда, сам Гоголь тоже не совсем русский, но его цитата осталась и приговорила этот народ на века к прозванию «Русь-тройка». Так вот, в день рождения не менее великого человека, национальность которого до сих пор вызывает сомнения, но известного под псевдонимом Ленин, а по фамилии Ульянов, в этот самый день 22 апреля оппозиционеры Тувы, вперемешку русские с тувинцами и иными примкнувшими к ним несогласными с коррупцией инородцами, собрались на митинг.

Лозунги на транспарантах пробивали на дрожь – там и про Путина с фальсификациями, и про коррупцию с ложью и воровством. Народу, честно сказать, было немного, но все представители основных слоёв населения присутствовали – чиновники мэрии и правительства, правоохранители из МВД и ФСБ и сами граждане, несогласные с коррупцией и воровством, захлестнувших маленькую Туву чёрной волной натурального бандитизма.

У тувинских митингов есть своя небольшая, но отличительная особенность – приходят на них исключительно заинтересованные лица: чиновники, правоохранители и оппозиционеры. Кого больше, а кого из них меньше навскидку сразу не поймёшь, но все же понимают расклад сил: кто ворует из бюджетных денег – чиновники в основном, кто чиновников-коррупционеров обличает – только оппозиция, кто за всеми наблюдает – силовики-правоохранители. И так много лет подряд. Придут на митинг, посмотрят внимательно друг на друга, почитают протестные лозунги и плакаты и тихо – мирно разойдутся. Ни драки тебе, привычной в наших местах, ни какого другого политического хулиганства с выкручиванием рук и закидыванием в полицейские «воронки».

Нет-нет, идиллии на самом деле нет никакой, потому что понятно же – все друг друга не то что бы ненавидят, но как-то активно не любят, но тихо и, заметьте, культурно это делают. Чиновники, понятное дело, не любят оппозиционеров и правоохранителей. Оппозиционеры – чиновников и правоохранителей. А уж правоохранители, естественно, до зубной боли терпеть не могут всех подряд. Нет, ну в самом деле, суббота как бы выходной, а тут приходится тащиться на митинг и следить за ворами и их обличителями, чтобы, не дай бог, врукопашную не кинулись бы друг на друга.

Э-эээ.., да что там – до рукопашной у нас далеко, так что полицаям и фээсбэшникам, по правде-то, бояться нечего. Но вот после этого последнего митинга чиновники вдруг взбеленились, возбудились и решились на уголовное дело. На политическое, ясно – понятно, у них ни духу, ни ума не хватает, а вот начать уголовное преследование – это за милую душу. У них, в общем-то, уголовное дело тоже не получилось, а вот ОПРЕДЕЛЕНИЕ №4523 о возбуждении административного преследования выжать из полицейского начальства удалось. Преследовать административным образом по этому ОПРЕДЕЛЕНИЮ будут Виктора Молина – председателя Союза русскоязычных граждан Республики Тыва «Россияне» по заявлению гражданина В.М. Сарыглара.

Вы, уважаемые читатели, следите за мыслью: были-были многие годы митинги, никто ни к кому не придирался, а как только русские робко-робко проклюнулись, как подснежники ранней весной, так чиновники правительства и мэрии вскинулись искать у русских следы экстремизма. Мне вот просто смешно – у кого, у русских в Туве, экстремизм? Это у 8 процентов? Да они, как мыши в норах, прижали хвосты и уши, дрожат, сидят на чемоданах – готовы стартануть вслед за теми 24 процентами, обосновавшимися за высокими Саянами. Да арифметика совсем простая: 24 да 8 это 32, было 32 % государствообразующей нации, то есть русских в Туве, а теперь не то, что раньше – теперь всего 8 или того меньше.

До 2007 года русский был другой, побойчей смотрел на всех, даже я бы сказала, как-то и чуть-чуть свысока на нас посматривал. Ну, а с другой стороны, как по-другому – Россия она 10 лет назад тоже была другой, а нынче не то что давеча, вот и поубавилось в процентном соотношении до этих пресловутых восьми. А если с этой стороны посмотреть да рассудить, то я бы русских напрямую спросила – а чего это вы всё бегаете туда-сюда? кого здесь испугались вы, потомки великих победителей? что вы смогли за 10 лет, кроме того, как делать забеги на длинные дистанции по федеральной трассе М-54 в сторону России? Допустим, если верить статистике, допустим, что в 2007 году вас было 32% – это же немалая сила, это же, в конце концов, в масштабе государства влиятельный политический ресурс в небольшой национальной республике! И вот, прошло 10 лет, как ставленник земляка-генерала Шойгу, этот самый пресловутый Кара-оол, развернул собственную агитацию и пропаганду, а вы, русские, потихоньку всё своё влияние профукали. Не так разве? Теперь вот только вышли на митинг с плакатом, а вас за это тут же за шкирку и к ответу. Скажите спасибо, что хоть к административному ответу, а не к уголовному.

Ой, вот только не надо плакаться, мол, здесь остались только те, кому некуда ехать. А тувинцу, в таком случае, есть куда ехать что ли? Столько специалистов-тувинцев уехало – не сосчитать. Шолбан Кара-оол – кто только его за язык постоянно тянет? – сам написал у себя в Интернете, мол, что врачи разъезжаются из Тувы в разные стороны, а время придёт – к «разбитому корыту» придётся возвращаться, да? Всем известно, что язык Кара-оола говорит не то, что его голова думает, потому что, как я подозреваю, у него она и вовсе зачастую не функционирует, а потому про «разбитое корыто» он сам точно определил. Тува – это разбитое корыто. Прожорливые чёрные свиньи, пока дрались у бюджетного корыта, разбили его вдрызг – республика нищая и разорённая, нагая и ободранная.

Если немножко истории, то ведь ещё не так давно русского человека с уважением называли старшим братом, а в итоге – что? В итоге вышли русские на митинг, а их за это ОПРЕДЕЛЕНИЕМ №4523 как шарахнули – не смейте больше высовываться. Так что ли? Видать, так, потому что там прописано: «В действиях гражданина Молина Виктора Алексеевича усматриваются признаки состава правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)».Чем нарушил Молин? Тем что русские держали плакат?

А на самом деле всё было как? Есть такой в мэрии чиновник – фамилия его Сарыглар, а инициалы В.М. Этого В.М. Сарыглара мэрия назначила уполномоченным лицом при проведении этого митинга. Ну, а мы с вами, уважаемые читатели, установили уже, кто такие чиновники на митингах. Если мягко выражаться, то не всегда порядочные люди. И вот, этот Сарыглар В.М. от начала до конца ходил туда-сюда на митинге, сидел, вставал, слонялся без дела, чего-то в блокнотик записывал, со всеми за ручку здоровался и никому, ни единой душе не сказал, что лозунг про русских какой-то неправильный. Я думаю, что он и не догадывался, что у лозунга неприятный запах. А я думаю, что ему после митинга в каком-то очень высоком кабинете объяснили, что русские в республике живут припеваючи и никто их никуда не гонит, а потому лозунг «Остановить бегство русских из Тувы» пахнет экстремизмом. А того они не понимают, что Гоголь бы даже и не перевернулся в гробу, если бы его слова переиначили и сказали: эх, Тува-тройка, куда ты мчишься?

Чем пахнет в Туве – всем известно. Бедностью и беспросветной нищетой. И теперь валить всё на русского Молина?

Очень вредная тувинка