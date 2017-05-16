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Путин отдыхает в Туве. Раздел: Люди
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 19, 16 мая / В ком русские в Туве видят защиту от произвола?
   
 
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№19, 16 мая 2017 года.

    Изучаем мнение граждан

В ком русские в Туве видят защиту от произвола?

PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 12 по 14 мая 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле и районах республики. Выяснялся вопрос о правовом статусе русскоязычного населения в республике. В ходе исследования было опрошено 207 человек, которые ответили на следующий вопрос:

«Кто защищает интересы русскоязычных граждан в Туве?»

Были получены следующие ответы:

Федеральная власть 14,98%
Республиканская власть 1,93%
Муниципальная власть 1,45%
Свободные СМИ 26,09%
Сами русскоязычные граждане 23,19%
Никто 32,37%

Кто защищает интересы русскоязычных граждан в Туве?

(прочитано 928 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6654.html
+3

<< Комментарии к статье (Всего: 2) >>
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Аноним (гость) 21-05-2017 04:49:04   #2 [ru]
О каком годе экологии можно говорить,писать?Население задыхается от сажи.В первую очередь,решайте этот вопрос,неуважаемые правители!Пустозвоние Ваше надоело!
 
+2
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Аноним (гость) 20-05-2017 09:01:38   #1 [ru]
Отъезд здравомыслящих людей из Тувы способствует,в первую очередь,экология!!!Засаженность в г.Кызыле превосходит все нормы!!! А потом уже низкий уровень культуры,алкоголизация населения и т.д.
 
0
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Комментариев: 34
Бичелдей - основатель националистического движения Хостуг Тыва
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Я бы хотел, чтобы соавтором Дарьи Донцовой был Гоголь. Она пишет, он сжигает.

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