Изучаем мнение граждан В ком русские в Туве видят защиту от произвола? PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 12 по 14 мая 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле и районах республики. Выяснялся вопрос о правовом статусе русскоязычного населения в республике. В ходе исследования было опрошено 207 человек, которые ответили на следующий вопрос: «Кто защищает интересы русскоязычных граждан в Туве?» Были получены следующие ответы: Федеральная власть 14,98% Республиканская власть 1,93% Муниципальная власть 1,45% Свободные СМИ 26,09% Сами русскоязычные граждане 23,19% Никто 32,37%

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