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A- | A | A+ 12pt №19, 16 мая 2017 года.
В ком русские в Туве видят защиту от произвола?
PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 12 по 14 мая 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле и районах республики. Выяснялся вопрос о правовом статусе русскоязычного населения в республике. В ходе исследования было опрошено 207 человек, которые ответили на следующий вопрос:
«Кто защищает интересы русскоязычных граждан в Туве?»
Были получены следующие ответы:
Федеральная власть
14,98%
Республиканская власть
1,93%
Муниципальная власть
1,45%
Свободные СМИ
26,09%
Сами русскоязычные граждане
23,19%
Никто
32,37%
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(гость) Аноним 21-05-2017 04:49:04
#2
[ru]
О каком годе экологии можно говорить,писать?Население задыхается от сажи.В первую очередь,решайте этот вопрос,неуважаемые правители!Пустозвоние Ваше надоело!
(гость) Аноним 20-05-2017 09:01:38
#1
[ru]
Отъезд здравомыслящих людей из Тувы способствует,в первую очередь,экология!!!Засаженность в г.Кызыле превосходит все нормы!!! А потом уже низкий уровень культуры,алкоголизация населения и т.д.
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Я бы хотел, чтобы соавтором Дарьи Донцовой был Гоголь. Она пишет, он сжигает.