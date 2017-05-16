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Путин отдыхает в Туве. Раздел: Люди
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 19, 16 мая / Лжегерой или Нос по ветру
   
 
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№19, 16 мая 2017 года.


Русский вопрос в Туве глазами Прокуратуры РТ

Лжегерой или Нос по ветру

Эта история началась давно, в девяностых. И написать об этом все как-то не хотелось. Все надеялась: что-то изменится, и человек переосмыслит свою деятельность и вдруг начнет работать по совести, на благо Тувы и его народа. Ведь это люди выбирали его депутатом ВХ. Но...

Вместо этого он, Чучев И.В., продолжал помогать тем, кто разваливал и прихватизировал то, что еще оставалось с советских времен. Конечно, и ему кое-что перепадало.

В то время около Наумовой организовался кружок людей, которые занимались наукой, поэзией, куда и входил профессор Виктор Викторович Бугровский с моим другом Виртом Николаем Антоновичем, который увлекался изучением астрологии. Кстати, Наумова тогда очень часто печатала гороскопы в газете «Центр Азии». Вот Вирт Н.А. и привел Бугровского В.В. к нам в КПРФ. Вместе с Биче-оолом В.М. мы очень близко с ним сошлись на почве политических убеждений. Бугровский В.В. интересовался жизнью в Туве и говорил: «У вашей республики есть все, чтобы жить самостоятельно, а не просить у кого-то».

В то время Чучев И.В. работал директором совхоза в селе Балгазын и прибирал к рукам то, что бросалось разорявшимися совхозами. Вот и название его совхоз носил коммунистическое «Ленинский путь» или «Путь Ильича» сейчас уже и не помню. Потом он сменил название на «Совхоз имени С. Шойгу». Коммунисты Тувы хотели выдвинуть Чучева И. от КПРФ в депутаты, и он поначалу согласился. Но потом поступило приглашение от «Наш Дом – Россия», и он переметнулся туда.

Бугровский В.В. сам из Москвы, а работал в Центре Убсунурской котловины вместе с Курбатской Светланой Сюрюновной, с которой впоследствии и мы с Биче-оолом общались. Был знаком с депутатом Верховного Совета СССР, отвечающим за награды, Сажи Умалатовой, у которой каким-то образом остались наградные листы и наградные знаки вплоть до Героевских. Вот Бугровский В.В. и привез в Туву два таких наградных знака «Герой СоцТруда», один предназначался директору совхоза в г.Туране Гончарову, другой – Чучеву И. Однако Гончаров отказался, объяснив, что это не легитимно, что СССР нет. А вот Чучев И. с радостью нацепил звезду Героя и пользуется, наверное, до сих пор всеми льготами, положенными герою этой награды, незаконно, я считаю. Подписываюсь под каждой буквой и строчкой, написанными мной.

Встречалась и с людьми из этого совхоза, когда-то руководимого Чучевым И. Отзываются они о нём не очень лестно. Продавал, точнее, рассчитывался с совхозниками продукцией, выпускаемой совхозом: молоком, хлебом по реализационным ценам, а не по себестоимости.

С годами желание Чучева И. жить хорошо переросло в принцип «жить очень хорошо». Организовалась группа, которая добывала для него дичь и рыбу. У него всегда есть дикое мясо, и он изредка делится им со своими старыми знакомыми. Конечно, это узкий круг, но он есть. Кому-то помогает из этого круга дите в я/с устроить, кому-то в больнице чабанской полечиться. А вот к просьбам избирателей – глух. Сколько раз его просили помочь с обеспечением воды улиц Маяковского, Карбышева. Вот и сейчас вода нужна для полива огородов, а цена-то на нее – золотая. Как жить престарелым людям с их мизерной пенсией?

Но заботы других не волнуют не только Чучева И.В., но и других депутатов ВХ. Стоит задаться вопросом: «А нужны ли народу всевозможные выборы, на которые тратится столько денег?». Да и проходят не те, которые могли бы что-то изменить в нашей с вами жизни, а те, кто удобен власти, как например Чучев И.

И хотя я русская и за русских, но и за тех, кто думает о простых людях разных национальностей, а не за тех, которые попирает интересы жителей республики в угоду кому-то.

Н.К. Золотухина

 

От редакции.

Да, личность Ивана Чучева в республике известна. Главный его принцип – не иметь никаких принципов. Не иметь никаких собственных политических воззрений. Главное – дружить с властью. Сколько он поменял партий, точно никто не помнит. Состоял в КПСС. Затем пришла очередь вступить в КПРФ. Когда лидером стал В. Оюн и его «Партия Жизни» – он подался туда. И «Партия Жизни» сделала его депутатом парламента. Кара-оол поманил его беспроцентной ссудой в 2 млн. рублей как «молодого специалиста» – он быстро перебежал к нему в правительство и партию «Единая Россия». В правительстве не справился – снова по спискам «ЕР» подался в парламент и там протирает штаны. Думается, если к власти вдруг придут националисты – он и к ним побежит одним из первых.

Кара-оолу Чучев был нужен, чтобы растащить бюджет через реконструкцию птицефабрики и строительство водочной линии. Чучев был в первых рядах радетелей этой идеи. В итоге огромные бюджетные деньги были потрачены зря – оба предприятия в состоянии банкротства. Ни в чём глубоко не разбираясь, ни имея за плечами серьёзного образования, этот убелённый сединой неуч бегает за Кара-оолом, как пацан и, не раздумывая, видимо, за деньги или иные блага, агитирует за него.

Такие люди, перекати-поле, очень опасны, поскольку олицетворяют собой безнравственность, беспринципность, корысть и всеядность. Именно из таких горе-хозяйственников сельское хозяйство в Туве находится в стадии деградации. Поэтому необходимо, чтобы читатели газеты знали про его истинное лицо.

(прочитано 1185 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6657.html
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Аноним (гость) 21-05-2017 06:27:02   #1 [ru]
А прокуратура и следственные органы навряд ли будут интересоваться каким образом дочь Чучева (ранее - Чучева, Ретунская), а теперь, уже Гостюхина Оксана Ивановна назначена на должность начальника МСЧ МВД республики при поддержке Лобанова и иже с ним. Ушла на пенсион из УИС практически не годной по здоровью, получив деньги за это, и вдруг, совершенно "здоровая", годная на аттестованную должность, и полкана получит! А Вы говорите, Чучев. Она со всеми дружит, с Лобановыми, и пр.нужными. Супруга прокурора Амирова работает в МСЧ МВД. Что Вы, такие "Чучевы" никогда не тонут, как кое-что.
 
+3
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