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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 19, 16 мая / Иисус с качествами покемонов
   
 
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№19, 16 мая 2017 года.

    Пишут в блогах

Иисус с качествами покемонов

Иисус с качествами покемонов

Еще раз приходится повторить: Руслан Соколовский – идиот. И это как раз то, чего он не отрицает. Идиот – слово совершенно не обидное. Оно характеризует человека, который совершает определенного рода поступки. Если поступки идиотские, то человек, их совершающий – идиот. Что, конечно, прискорбно, но не наказуемо в уголовном порядке. Но если Соколовский – идиот, то кто же люди, которые его судят? Как назвать людей, которые на пустом месте превратили идиота в героя, а мелкое происшествие превратили в дело государственной важности и божественного значения? Они в лице Соколовского чуть ли не дьявола решили за решетку упечь. И процесс превратился в галиматью.

Проживая в светском государстве, в третьем тысячелетии, мы вынуждены публично выслушивать всякую муть вроде того, что Соколовский оскорблял чувства верующих «через отрицание существования Бога». Завтра эти же слова могут произнести миллионы жителей России. И формально они будут правы. Потому что до сих пор не предъявлено ни одного документального свидетельства наличия Бога, что можно считать доказательством Его отсутствия – и пока не доказано обратное, Соколовский не может быть виновен. Но по факту он виноват, и по аналогии с ним можно посадить под замок полстраны.

Суд, вынося приговор, не нуждается в уликах и документах – суд опирается на чувства, которые нельзя проверить и вычислить. В этом смысле еще веселее было обвинение в оскорблении феминисток. С какого дня в нашей стране вдруг оказались в почете феминистки, я не знаю, но в любом случае ни одной реально пострадавшей от Соколова феминистки в суде так и не показали. Таким образом, у нас можно судить не только на основании неосязаемых чувств, но и пострадавшие могут быть неосязаемыми. Почти как покемоны.

Но самое жуткое, судя по всему, что совершил Соколовский – он наделил Христа качествами покемонов. После такого уже не страшно, что Соколовский негативно отзывался о политическом строе, утверждал, что в стране господствует мракобесие, загружал ролики в интернет и транслировал, зараза, на своем канале свою точку зрения. Видимо, вместо того, чтобы транслировать избранные речи Патриарха. Да, он же еще и слова нехорошие использовал, такие как «ворвались» и «доставили». Подобная лексика также оскорбительна для верующих и феминисток.

Тем не менее, в постановлении суда есть один интересный момент, на который я хочу обратить ваше внимание. По мнению этого суда, Соколовский возбуждал ненависть к Русской православной церкви. Так вот я вам скажу, что никто не делает для возбуждения ненависти к РПЦ больше, чем сама Русская православная церковь. И в ее интересах, чтобы Бога на самом деле не существовало. Потому что если Бог есть, если существуют рай и ад, эти товарищи будут вертеться на самых больших сковородках у самых свирепых чертей.

Антон Орехъ

(прочитано 560 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6661.html
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 19-05-2017 05:41:17   #1 [ru]
Весь ИДИОТИЗМ Нашей системы Образования, Включая естественно и Духовное, заключен в том, что Мы до сих пор не понимаем, а почему появляются эти Соколовские?
У нас много говорили и говорят о Убийстве последней императорской семьи... Но при этом СТЫДЛИВО Замалчивают, что 9 января 1905 года названного " Кровавым Воскресеньем", убивали не только тех, кто шел с Портретами Императора, но и ПУЛЯМИ Пробивали Иконы, и Сами Портреты Николя 2 го...
И ПОКА в РПЦ МП не Поймут БОГОМ Созданные Законы. а то что в Вселенной Действует ЗАКОН, это понимают и Светские уже ученые то они ОПЯТЬ себе создадут Противовес. Как в Свое Время в 610 году создали Ислам, затем Большевизм, а сейчас формируют НЕО Язычество... Жаль что РПЦ МП не научил не 1905 год, не 1917 год...
 
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