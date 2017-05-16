Иисус с качествами покемонов

Еще раз приходится повторить: Руслан Соколовский – идиот. И это как раз то, чего он не отрицает. Идиот – слово совершенно не обидное. Оно характеризует человека, который совершает определенного рода поступки. Если поступки идиотские, то человек, их совершающий – идиот. Что, конечно, прискорбно, но не наказуемо в уголовном порядке. Но если Соколовский – идиот, то кто же люди, которые его судят? Как назвать людей, которые на пустом месте превратили идиота в героя, а мелкое происшествие превратили в дело государственной важности и божественного значения? Они в лице Соколовского чуть ли не дьявола решили за решетку упечь. И процесс превратился в галиматью.

Проживая в светском государстве, в третьем тысячелетии, мы вынуждены публично выслушивать всякую муть вроде того, что Соколовский оскорблял чувства верующих «через отрицание существования Бога». Завтра эти же слова могут произнести миллионы жителей России. И формально они будут правы. Потому что до сих пор не предъявлено ни одного документального свидетельства наличия Бога, что можно считать доказательством Его отсутствия – и пока не доказано обратное, Соколовский не может быть виновен. Но по факту он виноват, и по аналогии с ним можно посадить под замок полстраны.

Суд, вынося приговор, не нуждается в уликах и документах – суд опирается на чувства, которые нельзя проверить и вычислить. В этом смысле еще веселее было обвинение в оскорблении феминисток. С какого дня в нашей стране вдруг оказались в почете феминистки, я не знаю, но в любом случае ни одной реально пострадавшей от Соколова феминистки в суде так и не показали. Таким образом, у нас можно судить не только на основании неосязаемых чувств, но и пострадавшие могут быть неосязаемыми. Почти как покемоны.

Но самое жуткое, судя по всему, что совершил Соколовский – он наделил Христа качествами покемонов. После такого уже не страшно, что Соколовский негативно отзывался о политическом строе, утверждал, что в стране господствует мракобесие, загружал ролики в интернет и транслировал, зараза, на своем канале свою точку зрения. Видимо, вместо того, чтобы транслировать избранные речи Патриарха. Да, он же еще и слова нехорошие использовал, такие как «ворвались» и «доставили». Подобная лексика также оскорбительна для верующих и феминисток.

Тем не менее, в постановлении суда есть один интересный момент, на который я хочу обратить ваше внимание. По мнению этого суда, Соколовский возбуждал ненависть к Русской православной церкви. Так вот я вам скажу, что никто не делает для возбуждения ненависти к РПЦ больше, чем сама Русская православная церковь. И в ее интересах, чтобы Бога на самом деле не существовало. Потому что если Бог есть, если существуют рай и ад, эти товарищи будут вертеться на самых больших сковородках у самых свирепых чертей.

Антон Орехъ