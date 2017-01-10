Глюк в процессе

2016 год побил рекорд по абсурдным приговорам и ни за что поломанным человеческим судьбам

«От таких вещей, когда я смотрю, у меня просто волосы оставшиеся дыбом встают. Что это такое? Вы совсем с ума сошли, что ли? Просто удивительно». В. Путин, президент Российской Федерации

• Молодую мать, возмутившуюся издевательством над детьми, посадили на 2 с лишним года за то, что она выложила в сеть фото, чтобы привлечь внимания к преступлению.

• Пожилого члена «Мемориала» арестовали за фото собственной внучки, которое каким-то, скорее всего, незаконным образом попало в руки стукачам.

• Байкера приговорили к реальному сроку за купленный сто лет назад брелок с видеокамерой, который он хотел использовать в качестве видеорегистратора.

• Блогеров приговорили к реальным срокам за пост, репост и перепост.

• Экзальтированную девицу, которая дважды выходила замуж по скайпу и влюбилась в человека, которого никогда не видела даже на фото, отправили в колонию на 4,6.

• Весьма неактивного пользователя соцсетей осудили за пересказ учебника истории.

• В московском районном суде идет процесс по поводу «госпереворота» в Украине.

• Школьнику влепили срок за якобы осознанное участие в запрещенном «Правом секторе».

Таким образом, вся эта безумная и хорошо упакованная за наш счет рать судей, прокуроров, следователей, приставов, караульных, тюремщиков показательно и с особым цинизмом занимается фигней (если, конечно, не брать во внимание разрушенные жизни семей и потерянные навсегда репутацию и доступ к социальной лестнице осужденных).

При этом все эти важные люди не в состоянии довести до реального приговора ни одно из действительно серьезных преступлений.

• Все МВД, ФСБ и СКР бессильны в том, чтобы вытащить из Чечни и доставить на суд какого-то мелкого офицера Росгвардии по фамилии Руслан Геремеев, которого подозревали в причастности к убийству Бориса Немцова. Суд утерся – Окружной военный суд компенсировал этот свой позор позорным приговором Карауловой, дело которой слушалось иногда в том же зале, что и дело по убийству Немцова.

• Где те, кто нападал на журналиста Кашина?

• Где убийцы Натальи Эстемировой (ведь пофамильно известны)?

• Где заказчики убийства Анны Политковской и Пола Хлебникова?

• Где те, кто бил оппозиционных активистов в Питере и поджигал их машины, напал на Юлию Латынину, ломал камеру нашему корреспонденту Лиманскому?

Можно, конечно, сказать, что все эти вопросы относятся к сфере политической. По мне так, в большей степени, – к профессиональной компетентности и профессиональной гордости. (Слово «честность» опустим – не те времена.)

И вот еще какой вывод напрашивается – в связи с объявленной Верховным судом гуманизацией уголовного права (что, без условно, стоит только поддерживать). Гуманизация эта – в виде нового понятия «уголовный проступок» и перевода части составов преступлений из УК в Административный Кодекс – никак не коснется тех дел, что завели и расследуют бездельники из числа сотрудников ФСБ и полицейских центров по борьбе с экстремизмом. Они же должны хоть как-то оправдывать свое существование в ожидании гипотетических социальных катаклизмов, рисуя «палки» в отчетах; их не коснутся сокращения и реформы, а судьи, может быть, и сдерживая тошноту, будут арестовывать деда, сфотографировавшего свою внучку в ванной, сажать мать маленького ребенка за пост и байкера за брелок.

Они, действительно, сошли с ума, – вы правы, господин президент. Только сделали это намеренно.

Сергей Соколов

«Новая газета»