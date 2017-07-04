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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 26, 4 июля / Кто победил, Дуров или Роскомнадзор?
   
 
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№26, 4 июля 2017 года.

    Пишут в блогах

Кто победил, Дуров или Роскомнадзор?

В Китае есть особый «культ лица». Иностранцу его понять сложно, точнее, сам культ понятен, но непонятна его важность. Лицо – или репутация, достоинство – для китайца куда важнее, чем для европейца. Китаец может выйти из переговоров проигравшим, и это будет для него нормальным, но не может выйти, потеряв лицо. В китайских телешоу стараются не смаковать неудачи лузеров. Для китайской женщины, которой изменяет муж, аргумент «Не поднимай шум, а то твой муж потеряет лицо!», весьма весомый.

Переговоры Роскомнадзора и Дурова шли по китайскому сценарию. РКН пришёл и попросил доступ к мессенджеру, его послали. Стерпеть обиду было никак нельзя! В ход пошли угрозы, обвинения в поддержке терроризма и разоблачительные сюжеты на федеральных каналах. Дуров был спокоен и стоял на своем. В итоге Роскомнадзор нашёл способ выйти из переговоров полностью проигравшим, но сохранить лицо. Вроде не так обидно получилось.

Все СМИ отрапортовали, что «Телеграм» внесли в реестр! Блогеры пишут, что Дуров прогнулся. А что это значит на самом деле? Внесение в реестр значит, что Роскомнадзор просто взял данные о юридическом адресе компании Дурова, его почту и название мессенджера и внёс в свою табличку. При этом Дуров ничего не давал, всё было взято из открытых источников.

– Откройте! Это Роскомнадзор! Нам нужен доступ к сообщениям пользователей!
– Пошли вон, не дам!
– У вас есть 5 минут, дальше будем стрелять!
... зевает.
– 4 минуты!
...
– 3 минуты!
...
– 2 минуты!
– Мужик, ну хватит уже цирк устраивать, отвали от двери...
– 1 минута!
...
– Ладно, дайте хоть данные для внесения в реестр...
– Вон там на двери всё написано...
– О, точно! Спасибо! Всего вам доброго!
– И вам не болеть...

Илья Варламов

(прочитано 390 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6765.html
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Сколковские учёные предложили не расщеплять, а распиливать атом. На распил запросили 2,5 миллиарда рублей.

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