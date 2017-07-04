ПуПуСта

Три святых величины, три хранителя страны

Вот левадовский опрос. Это главный летний вброс. Впереди товарищ Сталин в белом венчике из роз. Он немного впереди, а немного позади Путин с Пушкиным на пару, каждый с бантом на груди. Три святых величины, три хранителя страны – разбегаются соседи, умиляются скины! Едут три богатыря, в чешуе, как жар горя, и народ богохранимый афоризмами даря – в орденах и образках, с сединою на висках, федералы, генералы, каждый в собственных войсках (Пушкин тоже генерал: он от пули умирал и военную карьеру многократно примерял).

Едет Сталин на коне в благородной седине – по мечтам о русском праве, по державе и по мне. Едет Пушкин на коне в звонком ямбе, как в броне, с «Бородинской годовщиной» и с «Евгением Оне...» Едет Путин на коне – чисто всадник Фальконе, но с Медведевым под мышкой и с Песковым на ремне. Едут трое в кураже на последнем рубеже – то ли новая триада, то ли троица уже: знак эпохи испитой под названием «отстой», Сталин – папа, Путин – сына, Пушкин типа Дух святой. Это наш, на всех един, сувенирный магазин – «Спор славян между собою» (с долей негров и грузин).

Сталин, кстати, был поэт. Пушкин – тоже. Путин – нет. Впрочем, может, тоже пишет и сливает в интернет?

В тридевятые края едут три самурая; в этой доблестной триаде роль у каждого своя. Сталин страху задает, словно бешеный койот; Путин смертный сон наводит, Пушкин песенки поет. Пушкин – светлый русский дух, Сталин – наша птица Рух, Путин – то ли вырожденье, то ли синтез этих двух. Пушкин создал, чуть возник, нашу вольность и язык, Сталин это все угробил, Путин памятник воздвиг. Пушкин – дерзкий наш Приап, Сталин – мерзкий наш сатрап, ну а Путин, как ни крутим, – окончательный этап. Это русский наш проект, а точней, его конспект, но какой-то в нем таился огорчительный дефект. Семь веков, как семь колец. Тонут кормщик и пловец, и какой печальной тройкой все накрылось наконец!

...Пушкин вертится в гробу, Сталин шепчет: «Я гребу», а полезно и приятно лишь галерному рабу. Это главный наш итог, окончательный виток перед полным превращеньем в запыленный закуток. Это русская судьба – триединство и борьба сочинителя, тирана и галерного раба. Это блоковская, та роковая пустота – три российских аватара, сокращенно ПуПуСта.

Дмитрий Быков

«Новая газета»