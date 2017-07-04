Глава – ребёнок

Выложенные на всеобщее посмешище в Интернете ролики, где Глава республики упражняется с «нунчаками», всякие «размахивания ножками», заставляют нас усомниться в его психическом здоровье. Не ребенок же он, наконец. Впрочем, ребячество его можно было распознать задолго до того, как Шойгу взгромоздил его на премьерский пьедестал. Для этого достаточно было одного единственного нашумевшего факта – драки, устроенной Кара-оолом в приснопамятном боулинг-клубе «Страйк». Уже тогда было ясно, что ребяческие прыгания-дрыгания, ножи-нунчаки – это с ним навсегда. Как говорится, до гробовой доски.

Этот клинический случай доказывает, что мы, члены Союза ветеранов государственной и муниципальной службы Республики Тыва, были правы на сто процентов, когда, оценивая деятельность Главы республики, давали меткие характеристики его личностных качеств.

В этих статьях мы сравнивали кадровую политику старой советской системы и систему нынешних, так называемых, «эффективных менеджеров». Сравнение, конечно, далеко не в пользу наших современников.

Мы писали: «Самым большим недоразумением, с колокольни критериев старой советской закалки, выглядит Глава республики – Кара-оол.

Строго говоря, в то время не каждый директор совхоза поставил бы управляющим самого задрипанного своего отделения человека с послужным списком, похожим на список Кара-оола. Обратите внимание: до того, как он стал депутатом Верховного Хурала, видимо задурив неизвестно чем простодушных «чаа-хольцев», он, по сути, никаким общественно-полезным делом и не занимался. Не руководил ни одним более или менее серьезным коллективом, не «влезал» в шкуру простого работяги, примерив себе его заботы и чаяния. Даже мимолетная преподавательская деятельность в Дальневосточном университете как-то пахнет подозрительно: в документах вроде написано, что он работал стажером-преподавателем, а в официальном перечне должностей такого нет. Так и не пристав ни к науке, ни к другой более или менее цивильной работе, он сосредоточился на банальной деятельности под названием «купи-продай».

Была еще и другая формальная причина не допускать к власти подобных Кара-оолу людей. Назовем её степенью криминогенной предрасположенности кандидата. Она играла решающую роль в советское время – партия проверяла судимость родственников кандидатов на какие-нибудь должности до седьмого колена. Ведь уже известно было, что родной брат его на то время мотал срок, да и сам он был замешан в скандале с «боулинг-клубом». Да что там говорить – и родители были далеко не ангелами.

Так вот, продавцу водкой (не исключено – паленой) сказочно повезло. Нашлась родственная душа. И, как следствие, он стал Главой региона. Справедливости ради надо отметить, что меньше всего здесь повинны его ум и способности, как об этом он сам возомнил. Просто время было такое – оно, видимо, требовало что-то типа «мерзавцев на подхвате». Он, как и его звездный покровитель, оказался на нужном месте в нужное время. И пошло-поехало.

Кара-оолу была неведома старая отработанная система кадровой политики. Да и не нужна она была ему. Прошло десять лет, но он, похоже, так и остался просто барыгой.

Думается, его деятельность в качестве барыги будет темой дальнейших наших журналистских расследований. А нужно сказать, что в этом он преуспел. Всплывающие то там, то здесь миллионы красноречиво свидетельствуют об этом.

Хотя для нас это дело, конечно, нелегкое, поскольку, не исключено, что Кара-оол достаточно комфортно себя чувствует оттого, что держится за широкой спиной звездного земляка. Даже позорный провал в выполнении Программы переселения из аварийного и ветхого жилья на 4%, похоже, сошел ему с рук.

Пусть все это будет на совести самого Шойгу. Говорят, защитив пигмея, сам становишься пигмеем. А он пигмей с рожденья. Выросший на обкомовских харчах, он не понимает Туву, не знает душу тувинца. Получив звезду Героя непонятно за что, принизил значение этой награды. Может быть, наконец, он сам объяснит нам, за что получил Звезду? Чтобы хоть мы знали и гордились этим? Не прослужив ни одного дня в вооруженных силах, стал генералом армии и министром обороны. По публикациям в СМИ, он развел в Армии такую коррупцию, что будет почище «сердюковщины».

И, наконец, полное его пренебрежение к тувинцам заключается не в том, что он не ответил ни на одно Обращение Союза ветеранов, а в том, что он ни разу не отреагировал на призыв общественности снизить цену на уголь, несмотря на многочисленные публикации в СМИ о том, что угольный разрез приватизирован Шойгу, Зиминым и Кара-оолом.

Амыр Хоюгбан