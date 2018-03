A- | A | A+ 12pt №11, 20 марта 2018 года. «Дело Скрипаля» Появилась версия, что Путин утратил контроль над «отрядом ликвидиаторов» Пока британские власти однозначно связывают отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери с российскими властями и требуют ответа, западная пресса обсуждает версию, согласно которой, возможно, попытка убийства двойного агента стала личной инициативой некоего «отряда ликвидаторов». В частности, об этом пишет журнал Newsweek. Не исключает варианта с потерявшим контроль над «мстителями» президентом Владимиром Путиным и бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. Великобритания обвинила в атаке нервно-паралитическим веществом лично Путина Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ использовать химическое оружие на британской территории с очень большой вероятностью отдал президент России Владимир Путин, сообщает Sky News 16 марта. Джонсон также заявил, что нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, незаконно разработали и производили в России. По его словам, очевидно, что нападение также организовала Россия. «Мы считаем чрезвычайно вероятным, что именно Путин приказал использовать нервно-паралитическое вещество на улицах Британии, на улицах Европы – впервые со Второй мировой войны», – заявил Джонсон. Власти Великобритании возложили на Россию ответственность за отравление бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое произошло в британском городе Солсбери 4 марта. Яд в чемодане Газета The Telegraph сообщила, что британские спецслужбы отвергли версию, согласно которой отравители экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля проникли на территорию Великобритании и сами провезли отравляющее вещество. Теперь полицейские полагают, что яд могли поместить в чемодан его дочери Юлии до отлета из Москвы в Лондон. Возможно, им был пропитан предмет одежды или косметика. Эту версию косвенно подтверждает тот факт, что злоумышленников не обнаружили ни на одной камере видеонаблюдения. Издание предполагает, что также пострадавший полицейский Ник Бэйли мог подвергнуться воздействию отравляющего вещества в доме Сергея Скрипаля, а не в торговом центр. В полиции графства Уилтшир рассказали, что в контакт с нервно-паралитическим веществом мог вступить 131 человек, из которых 46 человек обратились в больницу, опасаясь, что они могли отравиться. Все страны НАТО солидарны с Великобританией Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил главу британского МИД Бориса Джонсона в поддержке линии Соединенного Королевства в отношении России. Он заявил о «единстве стран НАТО в противостоянии угрозе, которую представляет собой Россия не только для Великобритании, но и для всех союзников по НАТО». Накануне президент США Дональд Трамп выразил согласие с выводами Лондона относительно возможной причастности РФ к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По словам американского лидера, на вероятную причастность РФ указывают доказательства, которыми располагает Британия. Выводы Лондона в Вашингтоне будут воспринимать как факты, пояснил президент США. Главы МИД Франции и Германии также выразили всецелую поддержку Великобритании. По словам главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, если будет доказана причастность России к «использованию запрещенного химоружия», это будет иметь очень серьезные последствия. Германский Бундестаг объявил, что Британия может рассчитывать на солидарность своих союзников. Там заявили, что если Россия не будет сотрудничать, то последует «совместный ответ Запада». Замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис накануне на заседании Совета ЕС по экономике и финансам объявил, что Евросоюз поддержит Великобританию в связи с делом Скрипаля. «Великобритания может рассчитывать, что Евросоюз проявит солидарность в этом деле», – сказал он. Соратника Березовского Николая Глушкова задушили в Лондоне собачьим поводком Лондонские следователи считают, что соратника Бориса Березовского – российского бизнесмена Николая Глушкова задушили в его доме собачьим поводком. Как передает ТАСС, британская газета The Independent сообщила об этом со ссылкой на специалистов, изучающих обстоятельства смерти предпринимателя. «Следователи полагают, что Николай Глушков был задушен собачьим поводком», – сказано в новости. Накануне контртеррористическое подразделение заявило, что в результате проведения патологоанатомической экспертизы установлено, что Глушков скончался из-за «сдавливания шеи». В Скотланд-Ярде отметили, что связь между убийством соратника Березовского и отравлением бывшего российского полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери не прослеживается. Журналист Newsweek Оуэн Мэтьюз отмечает, что обвинения в адрес Кремля в отравлении Скрипаля боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок» не удивительны с учетом угроз «предателям», высказанных несколько лет назад занимавшим тогда пост премьер-министра Путиным. В 2010 году после громкого скандала с разоблачением российских шпионов в США он выразил уверенность, что предатели «сами загнутся», и пригрозил, что «какие бы тридцать сребреников эти люди ни получали, они колом встанут в их горле». Впрочем, автор статьи считает, что было бы «слишком вопиющим», если бы российский президент заказал подобное нападение на британской почве. «Но более пугающим вариантом является то, что покушение на убийство было делом российского отряда ликвидаторов, официально действующего безнаказанно, но по собственной инициативе», – говорится в статье, которую цитирует InoPressa. Между тем в Британии не все согласны с заявлением, высказанным премьер-министром Терезой Мэй, о возложении вины в отравлении Скрипаля на Кремль. Так, неназванный депутат британского парламента, бывший член комитета по обороне палаты общин считает, что было бы «невероятной глупостью» отдать приказ на ликвидацию Скрипаля в данный момент, когда «Россия старается вести себя наилучшим образом» перед чемпионатом мира по футболу. «Путину от этого один только ущерб», – уверен парламентарий. С другой стороны, рассуждает автор статьи, Скрипаль, без сомнения, попадает под путинское определение «предателей». Однако покушение на человека, прошедшего через процедуру официального обмена, подрывает всю логику протокола, установленного во времена холодной войны, пишет издание. Бывший британский дипломат, фамилия которого также не называется, отмечает, что ликвидация людей, которых договорились обменять, противоречит смыслу процедуры и затрудняет подобные переговоры в будущем. В свою очередь, Марк Галеотти из Института международных отношений в Праге предполагает, что отравителей Скрипаля, возможно, не беспокоили политические последствия покушения, заключающиеся в том, что контроль Путина над разведслужбами «дает новые трещины». По версии Галеотти, покушение могло стать результатом соперничества между разными службами безопасности. ФСБ все активнее действует за границей, утверждает Галеотти. Эта служба сильно отличается от традиционного ГРУ, она действует «безнаказанно и под благосклонной защитой Кремля». Сотрудники ФСБ не знают старого этикета и не стараются его соблюдать, считает он. В то же время, по мнению британского дипломата, нападение могло быть работой офицеров ГРУ, чья карьера была разрушена в результате предательства Скрипаля в 1990-х годах. Ведь, по некоторым данным, он раскрыл до 300 агентов и офицеров: если кто-то из них был моложе Скрипаля, то сейчас мог дослужиться до генерала и наконец получить возможность отомстить. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, комментируя в интервью немецкому телеканалу ZDF покушение на Скрипаля, тоже предположил, что «отряд ликвидаторов» может не подчиняться Путину и действовать самостоятельно. «Есть два варианта: либо Путин отдал приказ, либо он вообще не контролирует ситуацию и не контролирует военную разведку», – предположил Ходорковский. Говоря о мотивах, которые стояли за попыткой покушения на убийство «с отчетливым российским отпечатком», Ходорковский, слова которого приводит InoPressa, заявил: «Во-первых, это месть, а затем демонстрация остальным, что руки Кремля, военной разведки могут дотянуться везде. Иными словами, если политики дают им эту возможность, то они ее используют. Это мы знаем из российской истории». Отвечая на вопрос, насколько безопасно в свете последних событий он чувствует себя, проживая в Лондоне, Ходорковский сказал: «Я на протяжении десяти лет жил в большей опасности, но, если Путин сейчас отдаст приказ, мне будет так же трудно защититься». Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом 4 марта. Их нашли без сознания рядом с торговым центром в Солсбери. Практически сразу появилась версия о «руке Москвы», а в минувший понедельник Тереза Мэй официально потребовала объяснений от России, в любом случае, по ее словам, ответственной за инцидент, поскольку яд был произведен на ее территории. РФ на ультиматум не ответила, и теперь, вероятно, Лондон, как было обещано, прорабатывает ответные меры в связи с инцидентом. «NEWSru.com» Алексей Навальный: чем ответит Лондон? К сожалению, Британия сделает ровно то, что и было запланировано теми, кто готовил это убийство. Все эти рассуждения имеют смысл, только если причастность России к покушению на Скрипаля и его дочь будет доказана. Но давайте предположим, что доказана. Дальше есть два варианта развития событий. 1) По сценарию Путина. 2) И по сценарию, который Путину неприятен. Чего хотел бы добиться Путин от британских властей? запрета на вещание RT

неприезда представителей британского начальства на ЧМ. Неприезд сборной – тоже окей

выделение дополнительной помощи Украине

«согласование позиции с НАТО» и прочей ерунде, которая ни на что не повлияет, но даст возможность выпустить еще три сезона сериала «Посмотрите, как Запад ущемляет и третирует Матушку Россию. Они даже наш телеканал блокируют, а ещё нас демократии учат». Неприятный сценарий для Путина заключается в том, что англичане наконец-то вытурят из своей страны с десяток наших чиновников и олигархов с их семьями и деньгами. И тут есть три ключевые фамилии: Абрамович, Усманов, Шувалов. Плюс начнут реально использовать свой замечательный The Bribery Act против наших жуликов (см. дело «Дерипаска и Приходько на яхте»). Самое интересное, что подобный сценарий будет еще и в России воспринят на ура. Оппозицией с ликованием. Лоялистами – со скрытым злорадством. Однако, к сожалению, весь наш опыт наблюдения за подобными ситуациями показывает, что Британия пойдёт по первому пути и сделает ровно то, что и было запланировано теми, кто готовил это убийство. Они запретят RT, а мы им в ответ запретим BBC. Ну и все такое прочее. Огромное и коррумпированное лобби английских банкиров и адвокатов не даст нарушить покой российских олигархов и чиновников, обосновавшихся в Лондоне. (прочитано 133 раза) http://risk-inform.ru/article_7221.html 0

<< Комментарии к статье (Всего: 3) >> Система определила вас как робота. Если это не так, сообщите администрации.

Националист (гость) 21-03-2018 13:12:48 #3 [ru] Текст Игоря Чубайса, опубликованный на "Эхе Москвы", но исчезнувший с сайта через 50 минут...



…«Там, у них», вообще, довольно четкое правило – если вокруг чиновника возникает скандал, он обязан отреагировать и уйти в отставку. У нас ситуация обратная – наши скандалы слышат все вокруг, кроме самих чиновников. Примеры в студию? Пожалуйста.



-Мельдоний, олимпиада… Если кого-то из своих «наказывают», то только с повышением. А с Родченко (как и со Скипалем?) еще обещают разобраться.



-Скандал с малайзийским Боингом? –Мы тут не причем, а ваши доказательства – ничего не доказывают!



С самолетом Качиньского, вообще отстаньте. И отдавать его не собираемся… Да, про сбитый Южно-Корейский Боинг до последнего не признавались, но это не ваше дело…



Про Дерипаску, Приходько и Рыбку – этого быть не могло, поэтому срочно удалите записи…

Кокаин из Аргентины, на правительственном самолете – я вас умоляю, не верьте бредням и сплетням. Это же совместная операция полицейских двух стран…



-Война с Украиной? И в Сирии? Ну, придумайте сами что-нибудь. Правильно, это называется «спекулировать на трудностях». Мы тут совершенно не причем, хотя и несем большие потери …



Ну, хватит, хватит. Про убийство Немцова, про хакеров и выборы на Западе и т.д. и т.п. - в другой раз…



Подробнее Про Дерипаску, Приходько и Рыбку – этого быть не могло, поэтому срочно удалите записи…Кокаин из Аргентины, на правительственном самолете – я вас умоляю, не верьте бредням и сплетням. Это же совместная операция полицейских двух стран…-Война с Украиной? И в Сирии? Ну, придумайте сами что-нибудь. Правильно, это называется «спекулировать на трудностях». Мы тут совершенно не причем, хотя и несем большие потери …Ну, хватит, хватит. Про убийство Немцова, про хакеров и выборы на Западе и т.д. и т.п. - в другой раз…Подробнее www.facebook.com 0 Шумов Андрей Семенович Эрмак 21-03-2018 10:17:57 #2 [ru] кто такой этот Скрипаль и его дочь?

Отработанный ВЫБРОШЕННЫЙ материал, и ОБМЕННЫЙ...

Кто такая бывшая "велико" британка, которая не может остановить пресс САМОУНИЧТОЖЕНИЯ уже бывшей "велико" Британии, который начался с момента формирования США?

Я конечно РАБУ Божьему Путину не ВЕРЮ, и только потому что он как РАБ пытается формировать ФЕДЕРАЦИЮ не Как РАВНОПРАВИЕ Регионов, Краев, Областей, Республик, а как Унитарное Государство, которое УЖЕ ПРИДУРКИ за один Век разваливали ДВАЖДЫ...

конечно, БЫВШЕЙ "велико" британке понятно, что скоро Шотландия, Северная Ирландия уйдут , но при этом то обидно Им на фоне Крыма, Севастополя, Донбасса , что РУССКИЕ пытаются сохранить ТО Государство, которое ВОРЫ в России пытаются РАЗВАЛИТЬ. +1 Националист (гость) 21-03-2018 07:53:56 #1 [ru] Все пропало

0 Остальные материалы номера 11: Свежий анекдот

Страна и люди с подмоченной репутацией

Коротко

Обзор прессы

Мания СССР

Власти России: тупость, неуправляемость, недальновидность

Русофоб Кара-оол против Президента...

Ректорский беспредел. У них свои законы

Перекрёсток мнений

Проголосовал за Путина – получи Кара-оола