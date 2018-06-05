A- | A | A+ 12pt №22, 5 июня 2018 года.

«Верьте президенту» Идет пятый год войны, в Петербурге гремит Международный экономический форум, в российской тюрьме умирает украинский кинорежиссер, а вся страна готовится к чемпионату мира по футболу. «Что случилось с подводной лодкой?» – «Она утонула».

«Могла ли ракета, сбившая малайзийский «Боинг», принадлежать России?» – «Нет, конечно!»

«Верьте президенту», – говорит Песков. И как тут не поверить? 36% россиян больше всего удовольствия получают от просмотра телевизора. Наша телепрограмма: Путин, Путин, Путин. Именно за это 18 марта проголосовали 55 млн. россиян – за то, чтобы в России ничего не менялось. Но уже через два месяца 56% граждан заявляют, что хотят перемен, а 76% российских бизнесменов считают состояние экономики в стране катастрофическим (данные кремлевского ВЦИОМа!), но при этом изображают оптимизм на экономическом форуме. И все это одни и те же люди. Привыкли к абсурду. Общественный когнитивный диссонанс – верный признак нарастающей опасности. На Петербургском международном экономическом форуме дежурные экономисты дискутируют. Новоиспеченный глава Счетной палаты спорит с министром финансов. Кудрин уверяет, что за счет увеличения государственного долга можно развивать здравоохранение и образование. Силуанов, понимая, что экономика мечется между стагнацией и рецессией, что механизмы развития парализованы политикой, категорически возражает против влезания в новые долги. На образование и медицину, о которых показательно печется Кудрин, Силуанову наплевать – удержать бы экономику от краха. Да и вливать деньги в старые неэффективные системы бессмысленно, а изменений никаких не планируется. Между прочим, Кудрин так и не объяснил, чем долг покрывать. На том придворные экономисты и разошлись. Результат дискуссии налицо: роста экономики нет, экономической политики нет, зато есть экономический форум. Потому и в кулуарах форума говорят не о российской экономике, с которой всем все и так ясно. Расширение НАТО на восток и три президентских срока подряд – вот о чем говорит президент Путин на полях ПМЭФ, наглядно подтверждая, что в современной России политика продолжает убивать экономику. Случайно или нет, но именно в дни проведения самого разрекламированного события международного уровня в нашей стране Россию прямо обвинили в причастности к крушению малайзийского «Боинга» над Донбассом в июле 2014 года. В результате рассказы Путина о том, как Россия будет входить в пятерку ведущих экономик мира, западные журналисты на форуме в Петербурге постоянно прерывали вопросами о принадлежности ракеты, сбившей гражданский самолет. Но со сбитым «Боингом» все куда очевиднее, чем с экономикой. Самолет с пассажирами, я думаю, никто сбивать не собирался, это случайность. Но на войне как на войне – может произойти что угодно. Поэтому ответственность за сбитый самолет несут именно те, кто развязал гибридную кровавую криминальную войну, кто спонсирует, вооружает и поддерживает боевиков. И решение об использовании в этой войне зенитных ракетных комплексов было принято в России – как часть боевых действий. И да, эту войну начала российская власть. Кремль до сих пор пытается использовать кровоточащий Донбасс как средство воздействия на Украину. Гибель 298 пассажиров малайзийского самолета и есть следствие всего этого. Известно, что немецкая разведка знала о наличии установок «Бук» на театре военных действий. Поэтому ключевые европейские политики и военные были осведомлены о том, что в этом районе присутствует и используется зенитный ракетный комплекс, смертельно опасный для полетов прежде всего гражданской авиации. Однако в Европе, не зная, как противостоять России и квалифицировать военное вторжение на территорию соседнего государства, растерялись и промолчали. В результате не было обеспечено закрытие воздушного пространства над районом боевых действий. Поэтому ответственность за растерянность и стыдливое непризнание войны, а следовательно, и за гибель пассажиров сбитого самолета несут и в Европе. Кстати, о том, как именно был сбит «Боинг», благодаря спутникам и разведданным, стало известно практически сразу и американской разведке. Но и американская администрация, тоже не зная, что с этим делать, предпочла засекретить эту информацию. Тем не менее первоочередную и самую главную ответственность за произошедшее несет тот, кто начал войну на территории соседа. Тот, кто в своих политических интересах – чтобы было чем давить на Киев – устроил кровопролитие. Путин и по сей день следует концепции «ограниченного суверенитета» Украины, повторяя, как мантру, что главная причина всего в «государственном перевороте» в Киеве в 2014-м. Однако с тех пор прошло четыре года, ситуация в мире и место России в нем изменились. Количество переходит в качество. Нежелание российского руководства признавать свою политическую ответственность делает невозможным исправление сделанных ошибок политическими средствами, и это уже отдельная, самостоятельная проблема. Давно понятно, что политика эта тупиковая, что ее заложниками стали беднеющие, утратившие перспективу россияне и, главное, жители Донбасса. Приоритетом российского государства оказываются не интересы людей (ну или хотя бы национальные интересы в их традиционном, государственническом понимании), а нечто совсем иное. На встрече с главами мировых информагентств Путин похвалил Эрдогана: «Очень трудно добиться какого-либо результата, используя различные инструменты давления на господина Эрдогана. Напротив, это делает Эрдогана еще сильнее». Вот он – ориентир и пример для подражания. За скобками остается то, что политика Турции как члена НАТО (на расширение которого Путин традиционно жаловался той же аудитории) согласуется с интересами России на Ближнем Востоке лишь в минимальной степени (и то временно и разве что тактически), на Кавказе не согласуется вообще, а о будущем Крыма в Турции совсем другие представления. Абсурд как содержание российской повседневной политической жизни. Привыкайте! Правда, это для страны, для нас абсурд, а у Путина, очевидно, такая иерархия ценностей: чисто личное «меня не продавить» оказывается выше национальных интересов, потому что, по его мнению, государство – это он. Вот поэтому и «не может ракета принадлежать России». Вот поэтому и оставляет Россия людей на войне с Украиной, которая скоро будет продолжительнее, чем Первая мировая или Великая Отечественная. Вот поэтому ничего толком не известно о наших реальных потерях в Сирии. Но Путин не собирается ничего этого признавать. Он на пути войны и конфронтации. А ложь будет только нарастать. Люди будут погибать. Григорий Явлинский (прочитано 433 раза) http://risk-inform.ru/article_7358.html +11

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Аноним (гость) 08-06-2018 15:34:46 #6 [ru] Друг Путина, олигарх Абрамович не знает куда ему приткнутся, Европа несмотря на его наворованные миллиарды дала ему под зад, пришлось еврею на историческую родину в Израиль, где ему сразу дали паспорт, сейчас он самый богатый человек в Израиле. Остальные тоже мечутся с награбленными в России миллиардами по Европе, и хочется, и колется. Но в Россию никто не хочет вернутся. +3 Шумов Андрей Семенович Эрмак 08-06-2018 10:46:24 #5 [ru] аноним Номер 4...

То что Явлинский ГЛУП, об этом сказал Наш Народ...

Но проблема НАРОДА в Том, что он ПОНИМАЕТ, что Если Они ПОКА не поняли Чем РУССКИЕ Сыновья и Дочери Матери России отличаются от РАБА Путина.

Если Русские до сих пор не понимают, почему Они ШЛИ ПЕШКОМ в 19 веке при императорах, в начале 20 века, а затем в период СССР при Генсеках в Туву. как Страну "Беловодье"...

А затем при президенте первом и Последним СССР Горбачеве, при вроде ВЫБРАННЫХ Ельцине, Путине, Медведеве, а сейчас опять Путине сейчас из Тывы БЕГУТ даже Тувинцы, чтоб не жить в Нищете, и не быть ЗАРЕЗАННЫМИ, не Майданутыми Хохлами на Украине, не ИГОвцами, как в Сирии, а СВОИМИ...

Я смотрел вчера "разговор" Путина с Народом... Спектакль...

Джаз...

А можете ли ВЫ представить себе Кара-оола, которого бы Путин попросил ОТВЕТИТЬ на Мой Вопрос, о Том, а Ради ЧЕГО Погиб Мой Дед Защищая ЕГО Мать в Ленинграде? +1 Аноним (гость) 06-06-2018 20:01:43 #4 [ru] Явлинский хорошо пишет и красиво говорит. Но из него хреновый политик. Если бы он не давил своих конкурентов внутри партии, то мы могли бы жить в другой стране... +7 Аноним (гость) 06-06-2018 14:41:50 #3 [ru] мое личное мнение! все воры а царь их крышует получая свою долю, как и все его вассалы, а далее, также по нисходящей! жаль наш народ, быдло все!

Хотелось бы сказать, что необходимо менять ситуацию, но все нам запретили, все может быть принято, как призыв к свержению больной, не способной к действиям власти. а,реально, кто вас (всех) выбирал! Итог вашего, т.н. голосования, очень оспорим!Люди, просто, думайте! +2 Шумов Андрей Семенович Эрмак 06-06-2018 11:40:53 #2 [ru] Хотя Явлинский и не любит Россию, но Он все же ПОДПИСЫВАЕТСЯ...

А Вы Аноним Номер 1 ?

Явлинский... Откуда Ему то Знать, что некто живущий в Туве считает Путина РАБОМ, а не Сыном Матери России и ОТЧЕ Нашего...

И я. в отличии от Тебя, не имеющий ПРАВО На Имя могу и задать Вопрос Путину, не как Сыну, а как РАБУ, до каких пор Они Рабы будет Разваливать Государство, и давать Повод таким Тварям как Явлинский, что то Вякать?

так что меня не могла Советская пропаганда заставить Отца Своего называть по Хренцузски "папа", прекратить в ПАПИСТА, и этого не получится и у Пропагандистов Рабов... про Путинских.

Экономика... Да Она в РФ РАЗВИВАЕТСЯ вопреки Правительству, и этих "депутатов"...

Да, в РФ есть и Вымирающие, но есть и Понимающие...

Кого за годы Империи и СССР научили жить по Божьим Законам, а не по Дурацким Думским...

Так что нет Разницы между Путиным, РАБОМ, Явлинским, Глупцом, и Вами, не имеющим ПРАВО на Имя... 0 Аноним (гость) 06-06-2018 10:31:06 #1 [ru] Президент да и всё его окружение настолько заврались, что ни один вменяемый человек не будет слушать, что они говорят. Судить по делам надо. А дела таковы, что Россия - страна-изгой, управляемая военными преступниками. Экономика деградирует и мы всё дальше с каждым годом отстаем от остального мира. Даже "оптимистический" рост в 1-2 процента - это деградация, потому что остальной мир растет на 3-4 процента (причем их 1 процент в живых цифрах - это как 10 наших). А олигархи решают свои неприятности за счет населения, повышая тарифы на ЖКХ и цены на бензин. +6 Остальные материалы номера 22: Свежий анекдот

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