Яды и меркадеры Владимира Путина

Бывший военный разведчик Сергей Скрипаль был найден 4.03.18 в бессознательном состоянии на скамейке возле торгового центра в британском городе Солсбери. Рядом с ним была его дочь Юлия, тоже без сознания. Сейчас их обоих пытаются спасти врачи. До этого Скрипаль неоднократно обращался в полицию по поводу опасений за свою жизнь.

Сергей Скрипаль, бывший полковник ГРУ, был осужден 9.08.2006 за измену и приговорен к 13 годам колонии строгого режима. Затем, в рамках операции по обмену шпионов, 9.07.2010 он был помилован указом президента Медведева и в том же году получил убежище в Великобритании.

Путин, который в то время служил премьер-министром, на встрече с российскими шпионами, вернувшимися на родину в результате этого обмена, объяснил, что «это результат предательства, а предатели всегда плохо кончают». Позже во время прямой линии Путин развернул этот тезис так: «А что касается предателей, они сами загнутся, уверяю вас». Кроме того, Путин назвал некоего безымянного предателя «скотиной» и «свиньей» и заверил россиян, что 30 сребреников колом встанут у него в горле.

Чуть позднее выяснилось, что Путин имел в виду бывшего заместителя начальника американского отдела Управления «С» СВР полковника Потеева, который обеспечил провал группы российских нелегалов, среди которых была, в том числе, Анна Чапман. Высокопоставленный сотрудник Администрации президента тогда же уточнил слова Путина в отношении судьбы Потеева, заявив: «Мы знаем, кто он и где он. Можете не сомневаться, Меркадера за ним уже послали».

Слова Путина оказались пророческими. Потеев скончался летом 2016 года в возрасте 64 лет при неясных обстоятельствах.

Те, кто открыто выступает против Путина, часто погибают, но это бывает не всегда. Список убитых врагов Путина, в котором есть имена Немцова, Политковской, Щекочихина и многих других, довольно длинный, но ему можно противопоставить большой список тех путинских недругов, которые пока живы. Хуже обстоит с теми, кого Путин считает предателями.

В апреле 2010 года бывший дипломат Евгений Тодоров, бежавший в Канаду, умер от удара током в собственной ванне.

Экс-офицер СВР Сергей Третьяков, сотрудничавший с американскими спецслужбами, умер 13.06.2010 у себя дома во Флориде в возрасте 53 лет. Подавился куском мяса во время еды. Возможно, очередной путинский Меркадер решил пунктуально выполнить указание шефа насчет «колом в горле».

Другие исполнители путинской воли были более склонны к импровизациям. Для Литвиненко – полоний. Для Березовского – шарфик. Но в основном, конечно, яды. Диоксин, фелтанин, полоний...

По данным новостного портала BuzzFeed, после прихода Путина к власти в Великобритании были убиты не менее 14 человек, деятельность которых могла не понравиться Кремлю.

Те страшилки, которые Путин показывал, оглашая 14-е послание, являются, скорее всего, попыткой взять мир на испуг и не имеют под собой ничего реального. А вот тактика индивидуального террора – это реальность. Путин, став президентом, остался гэбэшником и свято хранит традиции Лаврентия Берии и Павла Судоплатова.

Месседж, который Путин посылает миру, напоминает слова бандита Фокса из фильма «Место встречи изменить нельзя»: «Ядов у нас на всех хватит, наглотаетесь досыта».

Игорь Яковенко