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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 10, 13 марта / Яды и меркадеры Владимира Путина
   
 
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№10, 13 марта 2018 года.

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Яды и меркадеры Владимира Путина

Яды и меркадеры Владимира Путина

Бывший военный разведчик Сергей Скрипаль был найден 4.03.18 в бессознательном состоянии на скамейке возле торгового центра в британском городе Солсбери. Рядом с ним была его дочь Юлия, тоже без сознания. Сейчас их обоих пытаются спасти врачи. До этого Скрипаль неоднократно обращался в полицию по поводу опасений за свою жизнь.

Сергей Скрипаль, бывший полковник ГРУ, был осужден 9.08.2006 за измену и приговорен к 13 годам колонии строгого режима. Затем, в рамках операции по обмену шпионов, 9.07.2010 он был помилован указом президента Медведева и в том же году получил убежище в Великобритании.

Путин, который в то время служил премьер-министром, на встрече с российскими шпионами, вернувшимися на родину в результате этого обмена, объяснил, что «это результат предательства, а предатели всегда плохо кончают». Позже во время прямой линии Путин развернул этот тезис так: «А что касается предателей, они сами загнутся, уверяю вас». Кроме того, Путин назвал некоего безымянного предателя «скотиной» и «свиньей» и заверил россиян, что 30 сребреников колом встанут у него в горле.

Чуть позднее выяснилось, что Путин имел в виду бывшего заместителя начальника американского отдела Управления «С» СВР полковника Потеева, который обеспечил провал группы российских нелегалов, среди которых была, в том числе, Анна Чапман. Высокопоставленный сотрудник Администрации президента тогда же уточнил слова Путина в отношении судьбы Потеева, заявив: «Мы знаем, кто он и где он. Можете не сомневаться, Меркадера за ним уже послали».

Слова Путина оказались пророческими. Потеев скончался летом 2016 года в возрасте 64 лет при неясных обстоятельствах.

Те, кто открыто выступает против Путина, часто погибают, но это бывает не всегда. Список убитых врагов Путина, в котором есть имена Немцова, Политковской, Щекочихина и многих других, довольно длинный, но ему можно противопоставить большой список тех путинских недругов, которые пока живы. Хуже обстоит с теми, кого Путин считает предателями.

В апреле 2010 года бывший дипломат Евгений Тодоров, бежавший в Канаду, умер от удара током в собственной ванне.

Экс-офицер СВР Сергей Третьяков, сотрудничавший с американскими спецслужбами, умер 13.06.2010 у себя дома во Флориде в возрасте 53 лет. Подавился куском мяса во время еды. Возможно, очередной путинский Меркадер решил пунктуально выполнить указание шефа насчет «колом в горле».

Другие исполнители путинской воли были более склонны к импровизациям. Для Литвиненко – полоний. Для Березовского – шарфик. Но в основном, конечно, яды. Диоксин, фелтанин, полоний...

По данным новостного портала BuzzFeed, после прихода Путина к власти в Великобритании были убиты не менее 14 человек, деятельность которых могла не понравиться Кремлю.

Те страшилки, которые Путин показывал, оглашая 14-е послание, являются, скорее всего, попыткой взять мир на испуг и не имеют под собой ничего реального. А вот тактика индивидуального террора – это реальность. Путин, став президентом, остался гэбэшником и свято хранит традиции Лаврентия Берии и Павла Судоплатова.

Месседж, который Путин посылает миру, напоминает слова бандита Фокса из фильма «Место встречи изменить нельзя»: «Ядов у нас на всех хватит, наглотаетесь досыта».

Игорь Яковенко

(прочитано 440 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7208.html
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<< Комментарии к статье (Всего: 7) >>
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Националист (гость) 15-03-2018 04:23:56   #7 [ru]
«Испанский диспетчер», видевший, как украинцы сбили MH17, рассказал, что получил за эту роль $48000 от России.
Источник theins.ru
 
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Националист (гость) 15-03-2018 04:20:58   #6 [ru]
Отравление Скрипаля может повлечь за собой проблемы для Романа Абрамовича и его Челси

Автор статьи напоминает читателям два события: суд по иску Б. Березовского к Р. Абрамовичу в 2011-м году, а также убийство С. Магнитского в 2009-м – убийство, причиной которого стало стремление независимого аудитора пролить свет на коррупционные схемы по отмыванию денег представителями так называемой «элиты» из Российской Федерации.

В свое время Билл Браудер (владелец хедж-фонда и работодатель покойного Магнитского – ред.) написал, что его подчиненный погиб из-за 150-ти млн. дол., которые были получены друзьями Путина в результате налоговых махинаций.

По мнению господина Сида, еще тогда, в 2009-м, стоило поставить под сомнение законность приобретения Абрамовичем «Челси», но все попытки раскрыть детали одного из наиболее громких скандалов в британском спорте пресекались на корню. Тем не менее, с точки зрения журналиста, сегодня вся эта история может набрать новый оборот, а «Закон Магнитского» вполне способен стать частью британского права.

Более подробно rusmonitor.com
 
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Националист (гость) 15-03-2018 04:14:53   #5 [ru]
Аноним #4, не стоит вести отсебятину. Понимаю, что необходимо выслужится перед кара-тышкой. В пункте 6 написано другое содержание.

6. Серверы МО РФ, а также ряд правительственных серверов, подключенных к интертнету сегодня с утра были подвергнуты кибератаке.

www.facebook.com или rusmonitor.com
 
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Аноним (гость) 14-03-2018 18:48:25   #4 [ru]
1. Сегодня с утра в Британии начались административные аресты недвижимости, принадлежащей гражданам России.

2. Эмиграционные власти готовят списки русских граждан для депортации из Британии. Высылка затронет в первую очередь членов семей российских чиновников: жен и детей, обучающихся в Британии.

3. Представители Саудовских банков ведут консультации на предмет замораживания активов и транзакций из России.

4. Власти Кипра вчера сделали заявление о том, что поддержат любые действия Британии против России. Речь идет о лишении Кипрского гражданства российский олигархов и чиновников, получивших его по инвестиционной программе (закон это допускает), а также об инициативе расследования о происхождении их средств, находящихся в банках Кипра.

5. Сегодня у Трампа состоялось внезапное заседание на которое в экстренном порядке вылетели представителя ряда стран.
Присутствовали: представители Великобритании, Израиля, Саудовской Арвии, Египта, ОАЭ, Франции, Германии, Швейцарии, Норвегии, Канады, Кипра, Италии, Японии, Нидерландов, Швеции, а также представитель ООН.

6. Совбез ООН экстренное соберется, чтобы обсудить отравление Скрипаля.

Путин опять всех переиграл! Ма-ла-дец!
 
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Дмитрий_Гудков (гость) 14-03-2018 12:35:03   #3 [com]
Тереза Мэй напрямую обвинила Россию в агрессии против Британии из-за покушения на Скрипаля. Не надо обольщаться заголовками, где это смягчается словами «скорее всего». На самом деле, премьер-министр сказала следующее: «Либо это были прямые действия российского государства против нашей страны, либо российское руководство потеряло контроль над этим катастрофически вредным нервно-паралитическим веществом и позволило ему попасть в другие руки».

Однако тут явный намёк на первую версию: потому что были «предыдущие случаи политических убийств, заказанных российским правительством».

Как нам – жить в стране, которую официально обвиняют в практике политических убийств? Как сейчас будет бизнесменам, выводившим деньги в Британию? Каких новый санкций ждать – и что, в свою очередь, ждет Воронеж?

Правильно сейчас говорили на «Эхе»: ситуация ужасна тем, что в ней нет никакой логики. Ни малейшей выгоды для России – просто тупая и слепая месть. После нас – хоть потоп, неумение просчитать хотя бы на два шага вперед. И ровно это же неумение во всем – от Крыма до ядерного шантажа.

Понятно, что никакого внятного ответа России о газе в Британии не дождутся – ни завтра, никогда. А значит – новый виток изоляции.

Нынешняя власть – это не только война, это еще и стена, которой мир отгораживается от нас.
 
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Аноним (гость) 14-03-2018 07:13:21   #2 [ru]
Я тоже, как и господин Яковенко, морально страдаю.
Ни спать, ни кушать не могу - беспокоюсь о судьбе предателей, продавших Родину за американские тугрики и французские шекели.
Мягко ли им спится, вкусно ли питаются они в англиях-америках, навещают ли их российские родственники.
Позор! Позор!
Позор принимающим странам! Раз вы их завербовали - так охраняйте!
 
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Националист (гость) 14-03-2018 06:35:19   #1 [ru]
Путинский пропагандон открыто намекает...

Дело Скрипаля в российских СМИ: это предупреждение предателям
"Я [...] не желаю никому смерти. Но исключительно из педагогических целей для всех, кто мечтает о подобной карьере, хотел бы выступить с предостережением", - прокомментировал Клейменов дело об отравлении Скрипаля.

"Профессия предателя - одна из самых опасных в мире. По статистике, намного более опасная, чем наркокурьер. Очень редко те, кто ее избрали, доживали в спокойствии и умиротворении до почтенных седин", - продолжил ведущий "Первого канала".

Источник www.bbc.com
 
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