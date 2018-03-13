Яды и меркадеры Владимира Путина

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Бывший военный разведчик Сергей Скрипаль был найден 4.03.18 в бессознательном состоянии на скамейке возле торгового центра в британском городе Солсбери. Рядом с ним была его дочь Юлия, тоже без сознания. Сейчас их обоих пытаются спасти врачи. До этого Скрипаль неоднократно обращался в полицию по поводу опасений за свою жизнь.
Сергей Скрипаль, бывший полковник ГРУ, был осужден 9.08.2006 за измену и приговорен к 13 годам колонии строгого режима. Затем, в рамках операции по обмену шпионов, 9.07.2010 он был помилован указом президента Медведева и в том же году получил убежище в Великобритании.
Путин, который в то время служил премьер-министром, на встрече с российскими шпионами, вернувшимися на родину в результате этого обмена, объяснил, что «это результат предательства, а предатели всегда плохо кончают». Позже во время прямой линии Путин развернул этот тезис так: «А что касается предателей, они сами загнутся, уверяю вас». Кроме того, Путин назвал некоего безымянного предателя «скотиной» и «свиньей» и заверил россиян, что 30 сребреников колом встанут у него в горле.
Чуть позднее выяснилось, что Путин имел в виду бывшего заместителя начальника американского отдела Управления «С» СВР полковника Потеева, который обеспечил провал группы российских нелегалов, среди которых была, в том числе, Анна Чапман. Высокопоставленный сотрудник Администрации президента тогда же уточнил слова Путина в отношении судьбы Потеева, заявив: «Мы знаем, кто он и где он. Можете не сомневаться, Меркадера за ним уже послали».
Слова Путина оказались пророческими. Потеев скончался летом 2016 года в возрасте 64 лет при неясных обстоятельствах.
Те, кто открыто выступает против Путина, часто погибают, но это бывает не всегда. Список убитых врагов Путина, в котором есть имена Немцова, Политковской, Щекочихина и многих других, довольно длинный, но ему можно противопоставить большой список тех путинских недругов, которые пока живы. Хуже обстоит с теми, кого Путин считает предателями.
В апреле 2010 года бывший дипломат Евгений Тодоров, бежавший в Канаду, умер от удара током в собственной ванне.
Экс-офицер СВР Сергей Третьяков, сотрудничавший с американскими спецслужбами, умер 13.06.2010 у себя дома во Флориде в возрасте 53 лет. Подавился куском мяса во время еды. Возможно, очередной путинский Меркадер решил пунктуально выполнить указание шефа насчет «колом в горле».
Другие исполнители путинской воли были более склонны к импровизациям. Для Литвиненко – полоний. Для Березовского – шарфик. Но в основном, конечно, яды. Диоксин, фелтанин, полоний...
По данным новостного портала BuzzFeed, после прихода Путина к власти в Великобритании были убиты не менее 14 человек, деятельность которых могла не понравиться Кремлю.
Те страшилки, которые Путин показывал, оглашая 14-е послание, являются, скорее всего, попыткой взять мир на испуг и не имеют под собой ничего реального. А вот тактика индивидуального террора – это реальность. Путин, став президентом, остался гэбэшником и свято хранит традиции Лаврентия Берии и Павла Судоплатова.
Месседж, который Путин посылает миру, напоминает слова бандита Фокса из фильма «Место встречи изменить нельзя»: «Ядов у нас на всех хватит, наглотаетесь досыта».
Отравление Скрипаля может повлечь за собой проблемы для Романа Абрамовича и его Челси
Автор статьи напоминает читателям два события: суд по иску Б. Березовского к Р. Абрамовичу в 2011-м году, а также убийство С. Магнитского в 2009-м – убийство, причиной которого стало стремление независимого аудитора пролить свет на коррупционные схемы по отмыванию денег представителями так называемой «элиты» из Российской Федерации.
В свое время Билл Браудер (владелец хедж-фонда и работодатель покойного Магнитского – ред.) написал, что его подчиненный погиб из-за 150-ти млн. дол., которые были получены друзьями Путина в результате налоговых махинаций.
По мнению господина Сида, еще тогда, в 2009-м, стоило поставить под сомнение законность приобретения Абрамовичем «Челси», но все попытки раскрыть детали одного из наиболее громких скандалов в британском спорте пресекались на корню. Тем не менее, с точки зрения журналиста, сегодня вся эта история может набрать новый оборот, а «Закон Магнитского» вполне способен стать частью британского права.
1. Сегодня с утра в Британии начались административные аресты недвижимости, принадлежащей гражданам России.
2. Эмиграционные власти готовят списки русских граждан для депортации из Британии. Высылка затронет в первую очередь членов семей российских чиновников: жен и детей, обучающихся в Британии.
3. Представители Саудовских банков ведут консультации на предмет замораживания активов и транзакций из России.
4. Власти Кипра вчера сделали заявление о том, что поддержат любые действия Британии против России. Речь идет о лишении Кипрского гражданства российский олигархов и чиновников, получивших его по инвестиционной программе (закон это допускает), а также об инициативе расследования о происхождении их средств, находящихся в банках Кипра.
5. Сегодня у Трампа состоялось внезапное заседание на которое в экстренном порядке вылетели представителя ряда стран.
Присутствовали: представители Великобритании, Израиля, Саудовской Арвии, Египта, ОАЭ, Франции, Германии, Швейцарии, Норвегии, Канады, Кипра, Италии, Японии, Нидерландов, Швеции, а также представитель ООН.
6. Совбез ООН экстренное соберется, чтобы обсудить отравление Скрипаля.
Тереза Мэй напрямую обвинила Россию в агрессии против Британии из-за покушения на Скрипаля. Не надо обольщаться заголовками, где это смягчается словами «скорее всего». На самом деле, премьер-министр сказала следующее: «Либо это были прямые действия российского государства против нашей страны, либо российское руководство потеряло контроль над этим катастрофически вредным нервно-паралитическим веществом и позволило ему попасть в другие руки».
Однако тут явный намёк на первую версию: потому что были «предыдущие случаи политических убийств, заказанных российским правительством».
Как нам – жить в стране, которую официально обвиняют в практике политических убийств? Как сейчас будет бизнесменам, выводившим деньги в Британию? Каких новый санкций ждать – и что, в свою очередь, ждет Воронеж?
Правильно сейчас говорили на «Эхе»: ситуация ужасна тем, что в ней нет никакой логики. Ни малейшей выгоды для России – просто тупая и слепая месть. После нас – хоть потоп, неумение просчитать хотя бы на два шага вперед. И ровно это же неумение во всем – от Крыма до ядерного шантажа.
Понятно, что никакого внятного ответа России о газе в Британии не дождутся – ни завтра, никогда. А значит – новый виток изоляции.
Нынешняя власть – это не только война, это еще и стена, которой мир отгораживается от нас.
Я тоже, как и господин Яковенко, морально страдаю.
Ни спать, ни кушать не могу - беспокоюсь о судьбе предателей, продавших Родину за американские тугрики и французские шекели.
Мягко ли им спится, вкусно ли питаются они в англиях-америках, навещают ли их российские родственники.
Позор! Позор!
Позор принимающим странам! Раз вы их завербовали - так охраняйте!
Дело Скрипаля в российских СМИ: это предупреждение предателям
"Я [...] не желаю никому смерти. Но исключительно из педагогических целей для всех, кто мечтает о подобной карьере, хотел бы выступить с предостережением", - прокомментировал Клейменов дело об отравлении Скрипаля.
"Профессия предателя - одна из самых опасных в мире. По статистике, намного более опасная, чем наркокурьер. Очень редко те, кто ее избрали, доживали в спокойствии и умиротворении до почтенных седин", - продолжил ведущий "Первого канала".