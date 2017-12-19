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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 50, 19 декабря / Декабрьские тезисы Путина
   
 
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№50, 19 декабря 2017 года.


Декабрьские тезисы Путина

Декабрьские тезисы Путина

Владимир Путин 14 декабря в рамках большой пресс-конференции ответил на вопросы журналистов из России и других стран. The New Times собрал самые значимые заявления, из которых вытекает, что российский президент:

Простил налоговые долги

Президент заверил, что налоги в России не будут расти до конца 2018 года, при этом Путин заявил, что с граждан необходимо списать налоговую задолженность. «Нужно обратить внимание на налоговую задолженность, которая возникла на протяжении предыдущих многих лет в силу обстоятельств, которые даже с человеком иногда не связаны, в силу несовершенства нашей налоговой системы. Эти задолженности касаются 42 млн. человек. И общий объем этой задолженности – 41 млрд. руб. Может, кто-то будет ругаться на меня из моих либеральных оппонентов. Но я думаю, что нужно освободить людей от этих выплат. И сделать это нужно максимально дебюрократическим способом, без обращения человека в налоговые инспекции», – заявил Путин, отметив, что тоже самое нужно сделать для индивидуальных предпринимателей.

Защитил Центробанк

Отвечая на вопрос о «массовой зачистке банковской отрасли», Путин защитил действия Центрального банка РФ. По его словам, контроль над ним ведется прокуратурой и другими органами, но серьезных нарушений не выявлено. Он также поддержал оздоровление финансовой системы через санацию банков. «Я слышу критику в отношении ЦБ: что своими действиями ЦБ огосударствляет банковскую систему. Это не так. Во-первых, повторяю, банков 521 или больше, 521, по-моему, а кредитных учреждений еще больше, потому что банки – это не все кредитные учреждения. Это, во-первых. Во-вторых, Центральный банк, если он что-то и забирает даже под себя – с целью последующей приватизации», – сказал Путин.

Правительству поставил «удовлетворительно»

«Я в целом считаю, что оно работает удовлетворительно, несмотря на известные проблемы. В целом правительство действует достаточно уверенно, и результаты его работы удовлетворительные. Об этом говорит, кстати сказать, возвращение к устойчивому росту экономики, к решению ряда других вопросов, к устойчивому макроэкономическому развитию, что, безусловно, является базой для развития экономики в будущем», – сказал Путин. О будущей конфигурации кабинета министров президент предпочел не говорить, отметив, что это вопрос будущего и будет решаться после марта 2018 года.

Сравнил Навального с Саакашвили

Отвечая на вопрос Ксении Собчак о давлении на оппозицию, Путин ответил, что оппозиция должна выйти с позитивной программой развития страны, а не с лозунгом «против всех». Говоря об Алексее Навальном, он сравнил его с Михаилом Саакашвили. «Вот те, кого вы назвали, – это Саакашвили в российском издании. И вы хотите, чтобы такие «саакашвили» дестабилизировали ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы мы переживали от одного Майдана к другому? Чтобы у нас были попытки государственных переворотов?» – ответил вопросом на вопрос Путин и добавил, что уверен, что большинство россиян этого не хочет.

Обещал обмен пленных

До Нового года может быть произведен обмен пленными между Украиной и непризнанными республиками Донбасса, несмотря на то, что в последний момент украинская сторона внесла изменения в пофамильный список, дал понять Путин. По его словам, с украинской стороны подготовкой обмена пленными по поручению президента Порошенко занимается украинский политик Виктор Медведчук, доводящийся Путину кумом. Именно Медведчук, по словам Путина, попросил его «повлиять на ситуацию», что, видимо, означает – убедить руководство ДНР-ЛНР в необходимости не затягивать обмен пленными и не противодействовать ему.

Эффективность «минского формата» президент назвал низкой, «прежде всего, из- за неконструктивной позиции представителей сегодняшней киевской власти». Путин в очередной раз подчеркнул, что российской армии на территории Донбасса нет. «Но там действительно созданы определенные военные милицейские формирования, которые являются самодостаточными и готовы отразить любые крупномасштабные военные акции против Донбасса. Мы считаем, что это соответствует интересам тех людей, которые проживают на этой территории, потому что, если у них такой возможности не будет, та резня, о которой вы сказали, – и даже хуже, чем в Сребренице, – будет осуществлена так называемыми националистическими батальонами», – сказал Путин. Он заявил также, что Россия согласилась на присутствие сил ООН на всей территории Донбасса и таким образом не стала возражать против постановки под международный контроль этой территории. «Но для этого нужно киевским властям договариваться с самим Донбассом. И вообще, конфликты подобного рода в мире нигде не решались только через посредников, они везде решались в ходе прямых контактов между конфликтующими сторонами. Сегодняшние киевские власти, к сожалению, уклоняются от этих прямых контактов», – подытожил Путин.

Обвинил в корейском кризисе США

Россия не признает ядерного статуса КНДР, заявил Путин, а ядерные и ракетные испытания, проводимые Пхеньяном, контрпродуктивны. При этом ответственность за сложившуюся ситуацию, по мнению Путина, в значительной степени лежит на США. По словам Путина, в недавнем прошлом Америка после достижения соглашений с КНДР по ее ядерной программе (очевидно имеются в виду рамочные договоренности 1994 года и Шестисторонние переговоры, прерванные в 2005 году. – NT) продолжала выдвигать все новые требования к Северной Корее, в результате чего та вышла из переговорного процесса. Шанс на урегулирование Путин видит в прямых контактах Вашингтона и Пхеньяна. Заявления госсекретаря США Тиллерсона о готовности к таким переговорам Путин назвал «очень хорошим сигналом».

Обещал не допустить гонки вооружений

Россия не собирается выходить из двусторонних договоров с США по безопасности. Напротив, такие намерения, по словам Путина, демонстрирует американская сторона. Американцы вначале вышли из договора по ПРО, а недавно создали позиционный район европейской ПРО в Румынии, разместив там ракеты-перехватчики, которые при желании можно оснастить крылатыми ракетами «Томагавк» с ядерными боеголовками, что уже является нарушением Договора по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД). Однако Россия не намерена втягиваться в новую гонку вооружений, заверил Путин. По его словам, безопасность и стратегический баланс будут обеспечены без увеличения расходов.

Позвал на встречу рыбопереработчиков

Под видом журналиста к Путину обратился председатель совета директоров рыбного комбината. Он рассказал о проблемах переработчиков рыбы. Путин сказал, что разделяет озабоченность промышленника. «Если мы не создадим условия для выгодной переработки, то все будет уходить за границу. Там будут создаваться рабочие места, добавленная стоимость, и цена на рыбу у нас будет оставаться такой же высокой», – согласился Путин. Отметив, что необходимо развивать логистику и пересмотреть вопрос по квотам. Он пообещал пригласить автора вопроса на рабочее совещание по проблеме рыбопереработки.

Согласился, что «Сечин мог бы и прийти в суд»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин «мог бы и прийти в суд» по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, сказал на пресс-конференции Путин, подчеркнув, что Сечин все-таки не нарушил законов. «Что касается Сечина и его неявки в суд, то если здесь есть какое-то нарушение закона, то закон должен соответствующим образом отреагировать на это. Но, насколько я себе это представляю, а я безусловно интересовался, поскольку видел реакцию общественности, закон здесь ни в чем не нарушен. И, как полагает следствие, достаточно собрано материалов, в том числе и показания самого Сечина. Но я не могу не согласиться в том, что Сечин мог бы и прийти в суд – чего здесь такого-то? Мог бы повторить, что он излагал в ходе предварительного следствия и допросов», – сказал Путин.

Похвалил Кадырова

«Рамзан все правильно делает», – заявил Путин, отвечая на вопрос журналистки телеканала «Грозный» о детях, которых с помощью главы Чечни Рамзана Кадырова вывозят из Сирии. «То, что Кадыров делает, – благородно и верно. Дети не принимали решения о том, что им надо туда ехать», – сказал Путин, пообещав всячески помогать чеченскому лидеру в этой работе.

The New Times

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 http://risk-inform.ru/article_7065.html
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Гудков (гость) 23-12-2017 19:11:54   #5 [com]
«Мы должны сделать Россию молодой», – заявил 65-летний усталый человек, идущий на пятый президентский срок. Дальше было еще радикальнее: «Нужно отбросить все, что мешает обновлению России». С трибуны выступающий после этого почему-то не убежал.

Или вот еще прекрасный тезис: надо, чтобы Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира! А что не так-то, мы уже давно там – правда, по размерам теневой экономики, но она нашему виолончелисту разве не ближе? От Нигерии мы, правда, еще отстаем, но в ближайшие 6 лет точно наверстаем.

Что дальше по списку? О, отличное: снизить уровень бедности, а то 20 миллионов нищих для страны, претендующий на мировое лидерство, – это многовато. Однако тут нам на помощь приходит статистика, которую злой Улюкаев скрывал от президента: сейчас по числу нищих мы находимся на уровне 2006 года. То есть скажем популярно: последние 11 лет были потрачены впустую. Мир шел вперед, а мы бежали на месте, обкалываясь допингом – рассказами о внешних и внутренних врагах.

И вишенку на торт: на все эти прекрасные вещи нужны деньги, поэтому пора пересмотреть налоговую систему. Готовьте кошельки, граждане: тех, кто пережил стабильность, добьют развитием.
 
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Аноним (гость) 22-12-2017 15:04:23   #4 [ru]
Просим Путина вернуть в республиканскую собственность Каа-Хемский угольный разрез, так как уголь в Туве дорогой, а морозы бывают под -50 гр.Даже Трамп начал войну с российскими олигархами.Он же помогает в борьбе с российской коррупцией!
 
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Аноним (гость) 22-12-2017 12:23:34   #3 [ru]
Как же дружбану Си Рожи на оборону от своего же народа не дать.
 
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Аноним (гость) 22-12-2017 04:55:07   #2 [com]
он живет в своем виртуальном мире, что немудрено, если его губернаторы обманывают. про экономику ни слова, а пульс экономики уже почти прямой. сокращения сокращения сокращения, безработица, сокращения расходов на образование и медицину, там и так жалкие миллирады, что на пересчете на каждого учителя и так копейки, и это на фоне увеличения почти в 2 раза и так на триллионные расходы на оборону.
 
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Аноним (гость) 21-12-2017 12:30:46   #1 [com]
Свой следующий президентский срок Владимир Путин посвятит решению проблемы, как остаться у власти после 2024 года. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил российский журналист Сергей Пархоменко.

"Он будет посвящен преодолению вот этого конституционного барьера в той или иной форме тем или иным способом, потому что, по действующей сегодня, я подчеркиваю, конституции, Путину больше нельзя, но ему ведь очень надо, деваться ему от этой власти некуда", – сказал он.
 
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Мои знакомые называют детскую комнату, где живёт их шестилетний сын, очень метким словом – сынарник.

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