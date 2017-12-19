Беззаконие и произвол в Кунгуртуге

В редакцию газеты «РИСК»

От жителей пос. Кунгуртуг Тере-Хольского кожууна

Уважаемая редакция газеты «РИСК»! Здравствуйте. Очень просим вас напечатать это письмо.

Нас, коренных жителей пос. Кунгуртуг Тере-Хольского кожууна, очень волнует нынешнее положение, что творится в нашем районе. Поселок у нас маленький, мы здесь живем очень долго, что творится в поселке, кто, чем дышит, даже маленькие подробности нам становятся сразу же известными.

Как к нам в маленький поселок приехали бывшие сотрудники милиции, которые уволились из МВД, Б. и И. (данные имеются в редакции). Они устроились работать в администрации Тере-Хольского кожууна и начали творить тихий ужас в нашем районе, против нас, коренных жителей нашего района. Даже давно все видевшие старожилы нашего района говорят, что такого беспредела и беззакония, травли и шантажа, клеветы и обмана за все существование Тере-Хольского кожууна не было.

Б. пишет везде и на всех, от имени других людей пишет в Генеральную прокуратуру, неоднократно пишет в Правительство Республики Тыва, их заместителям. Ее писанины не кончаются, она позорит наш район, пишет на наших депутатов, на Председателя администрации, на работников администрации, на работников прокуратуры, на Главу Тере-Хольского кожууна. Все устали от ее писанин, спокойно работать всем не дают. Когда И. уехала, все жители поселка вздохнули с облегчением. Но нет, она одна сейчас начала писать на всех, начала выступать против своего же народа, своих сослуживцев. Думаем, это подло и низко, но она это не замечает. Самое главное – Правительство верит на все ее писанины. Когда их не было, никто ни на кого не писал, жили тихо, мирно спокойно, а сейчас покой нам только снится.

То ли они ранее работали в милиции, то ли они работали и работают в администрации, участковые уполномоченные также одно время творили беспредел и беззаконие под их чутким руководством.

В 2016 году сотрудники администрации Тере-Хольского кожууна совместно с участковыми инспекторами полиции предпринимателям запрещали продавать коктейли, пиво в течение двух месяцев, нарушая действующее законодательство.

Так, постановлением администрации Тере-Хольского кожууна от 13 мая 2016 года за №141 запретили продавать пиво и коктейли с 13 мая по 17 июня 2016 года, после этого постановлением №141 от 17 июня 2016 года запретили продавать пиво и коктейли с 17 июня по 17 июля 2016 года. После этого случая предприниматели Тере-Хольского кожууна данные постановления обжаловали в прокуратуру Кызылского кожууна.

14.07.2016 года прокурор межрайонной прокуратуры Кызылского кожууна своим протестом отменил постановление администрации Тере-Хольского кожууна от 17.06.2016 года «О продлении месячника по борьбе с суррогатом и запрете продажи алкогольных напитков, суррогатной продукции, пива и коктейля».

08.02.2016 года участковым инспектором полиции С.А.А. в отношении одного предпринимателя был составлен протокол об административном правонарушении по ч.3 ст.14.16 КоАП РФ, из-за того, что она продала пиво «Большая кружка» одной гражданке. Она была привлечена к административной ответственности по ч.3 ст.14.16 КоАП РФ. Хотя в постановлении Тере-Хольского районного суда прямо указано возвратить индивидуальному предпринимателю изъятую спиртосодержащую продукцию, сотрудники ППК №9 Межмуниципального отдела МВД долгое время не реагировали, не хотели возвращать, ссылаясь на то, что часть они выпили. И только 05.04.2016 года по акту приема передачи от 05.04.2016 года сотрудники полиции возвратили часть изъятой продукции. При возврате изъятой продукции была выявлена недостача 97 (девяносто семь) двухлитровых бутылок пива «Большая кружка» и 5 двухлитровых бутылок коктейля «Мартини» на сумму 26 020 рублей, все это они выпили, т.е. сотрудники полиции.

Сотрудник полиции дал расписку, о том, что он обязуется выплатить недостающую сумму в течение месяца. Только после обращения в суд предпринимателя он выплатил данную сумму.

Б. постоянно с участковыми инспекторами заходила в магазины предпринимателей, даже бывали случаи, когда они силой хотели выпроводить продавцов из магазина, хотя Путин своим указом запретил оказывать давление на предпринимателей.

Бывали случаи, когда незаконно возбуждали административные протоколы под указкой этих женщин, бывших сотрудников, они уговаривали жителей, чтобы они дали неправдивые показания на того или другое лицо, который сделает на их адрес замечание, а сотрудники полиции плясали по их дудку и творили, что хотели.

Весь этот беспредел увидела наш депутат Долзатмаа Айлаш Эрес-ооловна, сделала им замечание как депутат от имени народа. Но не тут-то было: в отношении нашего депутата и очень ответственного работника администрации, которая выполняла свою работу добросовестно, посыпались писанины, они начали писать на нее в Генеральную прокуратуру, незаконно начали стряпать административные протоколы, писали в Правительство Республики Тыва, их заместителям, в прокуратуру. Даже бывали случаи, когда одна женщина сама упала, то они просили, чтобы она сказала, что ее избила Долзатмаа, но женщина сказала, что наговаривать на невиновного человека она не будет, что у нее тоже есть совесть. Через несколько дней они все-таки на нее сфабриковали одно уголовное дело по факту избиения всеми подставными свидетелями. Им удалось оштрафовать Долзатмаа, мы слышали, они учили этих свидетелей, какие показания они будут давать на суде, сегодня эти свидетели раскаиваются – нам, жителям, они об этом говорят.

Это только цветочки, ягодки были еще впереди. Мы думали, после того как суд оштрафовал Долзатмаа, они отстанут от нее, но не тут то было.

После этого случая нашего депутата в течение двух лет таскает Следственный комитет – на нее видите ли из-за предположительных данных, выдуманных показаний, возможно, возбудили уголовное дело по статье доведение до самоубийства. СМЕХ и ГРЕХ, наши правоохранители похлеще подобного случая ни разу не возбуждали уголовные дела. Никакой предсмертной записки даже не было, которая обвинила бы нашего депутата. Видимо, они работают только в тех случаях, когда погибают близкие родственники сотрудников Следственного комитета.

С печалью в сердцах, мы наблюдаем за всей этой несправедливостью, когда СК возбудил уголовное дело, эти бывшие сотрудники милиции так гордятся этим, постоянно поговаривают, что правдами и неправдами все-таки удалось сломить Долзатмаа, этого депутата, заступницу народа, что она даже смотреть в их сторону боялась, не то что сделать замечание.

Неужели такие страшные люди, как Б., могут работать в администрации кожууна, что нам жителям от нее все можно ожидать?

Мы слышали, что Б. не смогла работать в милиции и уволилась сама. Когда она уволилась с МВД, сотрудники МВД все вздохнули с облегчением. После увольнения с МВД нигде не смогла устроиться и приехала в наш далекий район, занялась писаниной против нашего района. Ее муж судимый, отбывает срок наказание в местах лишения свободы.

Мы все жители говорим сегодня вышеуказанным лицам: Руки прочь от нашего депутата! Оставьте наш район в покое! Не позорьте наш район! Не травите людей, не пишите в генеральную прокуратуру, больше не пишите в правительство!

Продолжайте свои писаны, в каком-либо другом далеком районе, а мы отдохнем от ВАС.

С уважением,

жители Тере-Хольского района

Багай-оол О.С., Ондар О.Ч.