Правоохранительная система Тувы: своих уголовников не сдаём!

Эпохальным событием недели стала ежегодная пресс-конференция Президента В.Путина, проведённая накануне объявления выборов президента Путина, показанная по всем центральным телеканалам. Из неё мы узнали, что Путин решил не рисковать и не стал связывать своё выдвижение с правящей партией – «Единой Россией». Он пойдёт на выборы как самовыдвиженец. Видимо, так меньше риска. А с учётом того, что реальную оппозицию типа Алексея Навального и Ксению Сабчак решено на выборы не пускать, победа Владимира Владимировича видится безусловной.

А ещё мы узнали, что правоохранительная система страны окончательно прогнила. И что самое примечательное – это касается в том числе и ФСБ, где на место уволенных и посаженных в тюрьму коррупционеров тут же приходят точно такие же новые коррумпированные правоохранители, которые сразу же организуются в очередное преступное сообщество.

Но больше всего ВВП удивил откровением о том, что руководство страны не дотягивается до регионов и порой не знает, что там происходит, что очень плохо. Потому что для эффективного управления страной нужно знать всё. Примером стремления ВВП вникнуть в региональные проблемы и вопросы являются его регулярные встречи с губернаторами, на которых он «выкатывает» им те проблемы, с которыми граждане выходят на главу государства. Но это бывает нечасто и не сглаживает общей проблемы страны.

Тем не менее, главной темой прямого эфира ВВП была, вне всякого сомнения, проблема предстоящих выборов президента Путина в условиях противостояния России и большей части остального мира. Сколько бы мы не заявляли о том, что для нас санкции и всё прочее проклятой заграницы ничего не значат и даже наоборот – позволяют сплачиваться и укреплять страну, весь этот пропагандистский туман не может скрыть того, что мы очень зависим от развитых стран, и сотрудничество с ними – непременное условие прогресса в России.

И с этим, судя по всему, у нас большие проблемы, поскольку скандально известный тувинский премьер Кара-оол – это скорее российская закономерность, чем исключение. И его удержание у власти всеми способами, невзирая на очевидные провалы по всем направлениям – зона ответственности Путина и никого другого. На пресс-конференции ВВП признался, что он «не дотягивается до регионов и порой не знает, что там происходит». Для нас, живущих в Туве, это очевидно, поскольку держать третий срок во главе депрессивного региона деятеля, который фактически разваливает экономику региона, порождает внутренние противоречия в обществе и обрекает население на вымирание или миграцию, при котором большая часть русского населения уже покинула регион и до 40% оставшихся собирается это сделать в ближайшее время, власти могут только тогда, когда они толком не знают, что этот деятель творит и как обстоят дела в этом регионе.

Удивительно, но даже скандал, разразившийся в связи с тем, что Тува по итогам девяти месяцев 2017 года заняла первое место в России по уровню преступности, не стал поводом для кадровых решений. Центр как-то вяло реагирует на то, что у нас один из самых высоких уровней безработицы в стране, как минимум втрое превышающий средний уровень в России, а бедность за последние пять лет возросла почти вдвое и теперь даже по официальным данным Росстата более половины населения Тувы живёт за чертой бедности, еле-еле сводя концы с концами.

Помнится, премьер Медведев однажды, ещё на заре рождения федеральной программы переселения заявил, что те губернаторы, кто не справятся с программой переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, будут уволены. Однако к сожалению он сам, видимо, не очень высоко ценит собственные заявления. Программа закончилась в сентябре. Тува по этому показателю заняла последнее место с 14% выполнения. Но и Медведев, и Кара-оол до сих пор остаются на своих местах.

И это при том, что в ходе исполнения программы по сведениям следственных органов было похищено более 1,2 млрд. средств федерального бюджета, что составляет порядка 40% всех выделенных Туве средств. Возбуждено и расследуется более 50 уголовных дел, фигурантами которых кроме руководителей подрядных организаций являются начальники УКСа правительства, руководители ГКУ «Госстройзаказ», министры и даже зампред правительства. Из тех, кто принимал важнейшие мошеннические решения, касающиеся избежания конкурсных процедур при выделении земельных участков под строительство жилых домов в Кызыле и келейном распределении государственных контрактов, только премьер Ш.Кара-оол, глава г.Кызыла Д.Оюн и мэр столицы В.Ховалыг каким-то чудесным образом избежали уголовного преследования. И это, пожалуй, является главным доказательством того, что региональные УФСБ и МВД РФ по РТ фактически прикрывают главных коррупционеров и на деле являются «крышей» для преступников, облачённых властью. С одной стороны это подтверждает заявление ВВП на пресс-конференции о том, что правоохранительная система страны в целом засорена коррупционерами и находится в критической ситуации, а с другой подрывает авторитет не только власти вообще, но в частности и Путина, который на этом криминальном фоне в очередной раз идёт на собственные перевыборы.

В связи с этим стоит ребром тема легитимности очередного переизбрания Путина Президентом страны. В этом свете смена «волшебника Чурова» на «честную Панфилову» в должности главного выборщика страны весьма показательна. Только это уже пройденный этап, который на выборах Президента Путина никакой роли не сыграет, поскольку при «честной Панфиловой» на выборах творится то же самое, что и под руководством «волшебника Чурова».

Путин пытается придать предстоящим выборам вид законности и честности – хочет обеспечить избирательные участки электронными урнами и видеокамерами, но совершенно очевидно, что никакой честности, прозрачности и законности на выборах достичь невозможно, если исполнительными властями на местах в избирательных комиссиях специально подобраны жулики, главной задачей которых как раз и является придание выборам честности, прозрачности и законности, сохранив при этом «карусели», «вбросы», «переписывание протоколов» и другие «чудеса», в своё время отработанные на местах исполнительными органами власти при «волшебнике Чурове».

Впрочем, понять поведение ВВП перед выборами можно: последние выборы в Москве показали, что там, где активно работали команды оппозиционеров Яшина и Гудкова, ни один (!) кандидат от «Единой России» не смог пробиться в муниципальный совет. Ни один! С одной стороны, это говорит об обманчивости замеров общественного мнения и о росте протестных настроениях в обществе, с другой – о катастрофическом имидже правящей партии, с лёгкой руки Навального прозванной партией жуликов и воров, с третьей стороны – об эффективности работы оппонентов власти с жуликами, окопавшимися в избирательных комиссиях. А всё вместе указывает на то, что на выборах Президента Путина потребуется полная мобилизация всех сил и средств для обеспечения легитимной победы Президента Путина, которую можно будет выставить на показ для мирового признания.

Россия – страна огромная. Но состоит она из отдельных регионов. Поэтому мозаика «честности, прозрачности и законности» выборов зависит от того, что будет твориться на выборах в тех или иных регионах. В России известна одна закономерность: чем хуже обстоят дела в регионе, тем лучше показатели голосования избирателей этого региона на выборах. Фактически руководители провальных регионов подменяют работу по развитию экономики и обеспечению социальной стабильности «рисованием» итогов выборов, в которые, кстати, и верить-то невозможно нормальному человеку. Тува регулярно отчитывается о явке избирателей за 90% и голосованием за кандидатов от власти до 95% – как в Венесуэле или где-нибудь в Гондурасе. Понятно, что такие результаты сами по себе говорят о массовых фальсификациях на выборах. Правда, это почему-то не привлекает внимания председателя ЦИК РФ «честной» Эллы Панфиловой... Видимо, такая ситуация с выборами в Туве её тоже устраивает.

Но давайте на конкретном примере разберёмся, кто у нас в Туве работает в Избирательной Комиссии, и кому мы обязаны за «рисование» таких расчудесных итогов голосования, которые ставят Туву в один ряд с такими странами, как Гондурас и Венесуэла.

И.Н. Монгуш является членом Избирательной Комиссии Тувы с 2016 года. Выдвинут он был самой Избирательной Комиссией Тувы. Достопримечательностью этого человека является то, что он – фигурант уголовного дела, возбуждённого по ч.1 ст.282 за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Эта статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

В соответствии с фабулой обвинения И.Н.Монгуш в 2012 году открыл персональную страницу в сети «Интернет» и размещал там материалы экстремистского характера о т.н. «Хачиках». Нужно сказать, что этот Монгуш – замечательная личность, можно сказать, «первая ласточка» официального распространения сведений, которые провоцируют межнациональные конфликты. По идее, такого человека не то, что в Избирательной Комиссии – на свободе быть не должно. А он есть. Жив и здоров. Более того: 31 октября 2017 года, в преддверии выборов, следствие ни с того ни с сего приостановило расследование, сославшись на п.1 ч.1 ст.208 УПК РФ в связи с неустановлением лица, совершившего преступление. А это уже попахивает должностным преступлением...

Впрочем, давайте пока отвлечёмся от криминальной личности И.Н. Монгуша и посмотрим на ситуацию с членом ИК РФ с правом решающего голоса с другой стороны. Как известно, нашего Главу правительства Ш.Кара-оола трудно отнести к категории законопослушных граждан. Примеров его правового нигилизма более чем достаточно. То он в течение двух лет не являлся в суд по повестке, ссылаясь на «загруженность», то он сам, находясь, скорее всего, в нетрезвом состоянии, выбил глаз русскому охраннику боулинг-клуба «Страйк», но ушёл от уголовной ответственности «за примирением сторон», то он даёт личное поручительство за своего дружка-насильника, в группе изнасиловавшего русскую девушку, то покровительствует подозрительным лицам, объединившимся в «Чоннун Оолдары» для группового насилия над гражданами, то... Этот список можно продолжать долго. Но чтобы этого не делать, напомню лишь о том, что один его брат хвастается тем, что контролирует алкогольный рынок Тувы, а другой отмотал на зоне срок за сбыт чемодана наркоты. Так что лидирующие в России позиции Тувы по части роста преступности при нём – дело скорее закономерное, чем случайное.

Оно всегда так: если регионом руководит бандит, то массовый бандитизм рано или поздно наступит. А если им руководит коррупционер и вор, то эта зараза обязательно примет в регионе массовый характер.

Я не стану утверждать, что Кара-оол – вор, коррупционер, бандит и наркодилер, поскольку для этого нужно соответствующее вступившее в законную силу решение суда. А при Щуровском и Макарове такого решения можно ожидать вечность. Но то, что при нём Тува превратилась в самый бедный в России регион-рекордсмен по преступности, говорит о многом. И в этом плане появление И.Н.Монгуша, обвиняемого в разжигании межнациональной розни, в членах с решающим голосом ИК РТ, выдвинутого самой ИК РТ – весьма показательно. Во-первых, вряд ли такое выдвижение потенциального уголовника могло состояться без участи Шолбана Кара-оола, а во-вторых, такое выдвижение говорит о криминализации в целом всей ИК РТ.

О том, что эта личность не случайна, говорит и то, что И.Монгуш – не просто член ИК РТ с правом решающего голоса, но к тому же является сейчас начальником отдела правового, кадрового и документального обеспечения ИК РТ. Фактически потенциальный уголовник является мозгом и мотором всей ИК РТ. Понятно, что такое случайным быть не может. Судя по всему, в данном случае речь идёт о целенаправленном проведении политики, направленной на «выдавливание» из Тувы лиц некоренной национальности. Этот Монгуш часто появляется в компании с премьером Кара-оолом. Говорят, что он – частый гость не только у него в кабинете, но и дома. И то, что преследование в отношении Монгуша временно приостановили, чувствуется рука Кара-оола. Другому просто не под силу «нагнуть» руководителя СКР по РТ. А если вспомнить о том, что Монгуш одновременно является учредителем и председателем региональной общественной организации «Комитет содействия политики Президента по противодействию коррупции», то очевидно, что у Кара-оола на этого проходимца имеются некие виды. Вы представляете, кто у нас помогает Президенту Путину бороться с коррупцией в Туве? И как вы думаете после этого, что у нас с этой самой коррупцией станет?

И всё же, скорее всего, дело не в этом. Все официальные должности, как говорят, весьма недалёкого Монгуша от того, что он знает, с кем спать. Думается, что ключом для открытия тайны карьерного роста человека, подозреваемого в разжигании межнациональной ненависти, является его сожительство с некой Виолеттой Викторовной Догус-оол. А сама Виолетта примечательна тем, что является племянницей скандально известного вице-премьера тувинского правительства А.Монгала. Судя по всему, это сожительство и дало криминальному активисту разжигания ненависти на расовой и национальной почве такой карьерный рост. По крайней мере, никакими другими талантами Монгуш пока не прославился.

Я не раз обращал внимание на факт привлечения губернатора Коми Гайзера к уголовной ответственности за создание им преступного сообщества с целью присвоения государственного имущества. Думаю, со мной многие согласятся, что наш губернатор Кара-оол ничем от Гайзера не отличается. И ему тоже вполне можно предъявить похожие обвинения. Ну, скажите, разве формирование правительства из уголовников и избирательной комиссии из фигурантов уголовных дел можно назвать случайностью? А если это – закономерность, то кто тогда Кара-оол? Неужели для Щуровского и Боровкова это не очевидно? В России уже федеральному министру экономики дали срок – а в Туве всё по-прежнему, всё по-старому – «СВОИХ НЕ СДАЁМ!». Поэтому уголовники чувствуют себя вольготно и в парламенте, и в правительстве, и в избирательных комиссиях. Да и сами руководитель УФСБ Щуровский с прокурором республики Боровковым никакой вины в создавшейся криминальной обстановке за собой не чувствуют.

В народе говорят: рыба гниёт с головы. И когда же голову отправят на нары?

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин