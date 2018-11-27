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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 46, 27 ноября / Преступления во имя собственных детей
   
 
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№46, 27 ноября 2018 года.

    О главном начистоту

Преступления во имя собственных детей

Преступления во имя собственных детей

Интересно, а кто знает, где находится Финансовый университет при правительстве Российской Федерации? Правильно, конечно, в Москве – это же понятно, скажете вы, уважаемые читатели. А причём тут Хорошевский район Москвы, который относится к Северному Административному округу российской столицы, дальше продолжите недоумевать вы? А при том, отвечу я вам, что Хорошевский район – это вам не какие-то там Люберцы или Домодедовский район, перенаселённый понаехавшими азиатами, кавказцами и всякими прочими трудовыми мигрантами и лимитой. Там, как вы уже поняли из первых строчек, находится Финансовый университет, в котором учится дочь ставшей вдруг знаменитой госпожи Суге-Маадыр.

Минуточку-минуточку, я согласна с вами, совершенно согласна, что дети за преступления мамы с папой не отвечают. Просто наивные дети в полной мере и на всю катушку пользуются плодами финансовых преступлений своих высокопоставленных родителей. Меня, конечно, трудно остановить, если я начинаю негодовать по поводу плодов преступной финансовой деятельности тувинских чиновников, так что, если что, можете и не читать. Но, уважаемые читатели, мой профессиональный долг довести до вас, что госпожа Суге-Маадыр прославилась на всю Россию чувством безграничной материнской любви, толкнувшей её, как утверждает следствие, на многомиллионные преступления.

А, нет! Это я так предполагаю, что чувство материнства и всё такое прочее, а следователи и оперативники сами что-нибудь выяснят, если, конечно, выяснят. Меня же, уважаемые читатели, наверное, как и вас, потрясло совсем иное. А именно то, что мамаша Суге-Маадыр позаботилась не только о достойном образовании собственной единоутробной дщери, пристроив её в старейший и престижный университет страны, но и купила для неё квартиру на наши с вами деньги – на деньги налогоплательщиков – квартиру рядом с университетом.

Кстати, у девицы Суге-Маадыр, обучающейся с будущими финансистами страны, существует не только мамаша, но и папаша с одноимённой фамилией, который также неустанным трудом, проливая пот мешками на семейном преступном поприще, заработал на вторую квартиру в Москве.

Слушайте, да понимаю я, понимаю, что забота о детях прописана в Семейном кодексе. Но, с другой стороны, ни в каком другом кодексе не обозначено, что забота высокопоставленных чиновников о собственных отпрысках должна производиться за счёт налогов, собираемых с нас, простых граждан! Конечно, девице Суге-Маадыр несказанно повезло, что по какому-то чудесному совпадению её мамаша является самой главной начальницей налоговой инспекции. А у мамаши, наверное, от природных инстинктов в голове случился коллапс, и она подумала типа того, что тувинские налоги – это в некотором смысле её личные деньги. А потому и приобрели недвижимость в Москве в количестве двух штук квартир.

Точно не знаю, а выдумывать не стану, кого в качестве примера для себя выбрала мамаша Суге-Маадыр? Может быть, Юрия Кара-оола или с его родного брата Шолбана Кара-оола? Оба тоже известны своим чадолюбием. Например, папаша Кара-оол, который Шолбан, своей взрослой половозрелой дочери также приобрёл жильё на рынке недвижимости российской столицы, в которой она сейчас успешно продолжает плодиться и воспроизводить дальше караооловский род. Поначалу эта женщина замахнулась на квартиру стоимостью в 130 миллионов рублей, но её папаша, видимо, купил ей квартиру за другую сумму. Если бы Глава Тувы Ш. Кара-оол опроверг эту скандальную информацию про 130-ти миллионную квартиру для дочери и назвал бы честно, за какую сумму и из каких наших с вами налогов он купил, у меня бы не было вопросов. А так, ну непонятно же, из налогов ли, которые чемоданами носила папаше Кара-оолу мамаша Суге-Маадыр или не из наших с вами налогов они проявляли свою родительскую любовь к своим отпрыскам?

«Следователи Следственного комитета и ФСБ провели обыски в налоговой инспекции и по месту жительства подозреваемых»... Прямо романтика суровых будней борцов с коррупцией. Обыски они провели, видите ли, ага, нашли кучу доказательств. Всегда думаю, почему так странно устроены мозги тувинских правоохранителей, начиная с таинственных и грозных жандармов, простите, фээсбэшников с полицейскими ищейками и заканчивая прокурорами и всякими следователями бесчисленных управлений МВД и Следственного комитета? Чего-то там кряхтят и пыжатся, выбивают показания со свидетелей, суетятся с прослушивающими аппаратами и камерами слежения в поисках следов преступлений, бегают-бегают, в конце концов, встанут торчком и возбудятся не на шутку, а в итоге – пшик. Ну, зачастую пшик выходит, пусть громкий, но всё-таки пшик. Вспомните хотя бы криминальные истории с Бичелдеем, Анай-оолом и Якушевым – возбудились и по-тихому сдулись.

Тут ведь как получается, сейчас у тувинцев уже шеи вытянулись, образно говоря, от ожидания долгожданных вестей – всех членов правительства скопом отправят на скамью подсудимых или будут хватать выборочно? Только простых членов правительства или, простите, вместе во главе с Главой республики? Или только Главу республики вкупе с начальницей налоговой инспекции? На самом деле эти романтики не с того конца начинают. Сколько лет мы в «Риске» писали о квартирах, приобретённых чиновниками (и не только чиновниками, но и другими высокопоставленными лицами и т.д.) в Москве и других городах России и даже за рубежом? Чего напрасно кряхтеть и делать вид, что борешься с коррупцией? Ты не кряхти и не выкатывай зверски глаза, как при затянувшихся родах, а пройдись по следам наших публикаций, почитай внимательно «Перекрёсток мнений» и действуй. Там все адреса, явки, пароли, кто кому роднёй, кому сватом и кумом приходится, сколько украли и хотят украсть, у нас все цепочки и нити преступлений прописаны открыто и подробно.

Да вот хотя бы председатель тувинского парламента Даваа Кан-оол – тот ещё любвеобильный папаша! Правда, район Москвы, в котором он приобрёл для собственных отпрысков квартиру, не так престижен, как у отпрысков Суге-Маадыр и Кара-оолов. Но рядом со станцией метро «Коньково».

Стоп-стоп, если бы Кан-оол во всеуслышание заявил, что, мол, вредная тувинка лжёт, что он купил московскую недвижимость на деньги, доставшиеся в наследство от богатого американского дядюшки, я бы ничего не сказала. Но ведь он промолчал! Значит, дядюшки в Америке у него нет, а если есть, то ещё не помер. Но сам он, как известно, является сыном бедной женщины из Улуг-Хемского района... Откуда деньги, Даваа? Кто давал? За что давал? Или сам взял? Тогда – откуда взял, за что взял?

Много вопросов не только к Даваа Кан-оолу, но даже к депутату парламента мадам Самойленко... Ой, простите, к Самойленко вопросы снимаю, у неё, по её версии, жил-был богатый дядюшка-еврей. И он оставил ей на всякий случай несколько квартир. Говорят, на случай бегства.

Ну, что я поделаю, если люди говорят? Люди бы не говорили, если бы все они, которые покупают и продают, обогащаются и жиреют за наш с вами счёт, уважаемые читатели, если бы они сами открыто информировали о своих... Чуть не написала «о преступлениях». А, с другой стороны, только преступным путём в бедной Туве можно грести деньги из бюджета – то есть из нашего кармана. Только по-воровски крысятничать, давить и так задавленный налогами нищий народ и обеспечивать безбедное будущее своего потомства, приобретая образование, имущество и жильё.

Сейчас про романтиков, борющихся с коррупцией, пишут так: у ФСБ, у Следственного комитета или, например, у прокуратуры много вопросов, которые будут разрешены в ходе оперативных мероприятий и следственных действий. А мне смешно и грустно: ну, господа-товарищи, ну какие вопросы? Читайте газету «Риск» и вопросов у вас не будет.

Очень вредная тувинка

(прочитано 1451 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7665.html
+12

<< Комментарии к статье (Всего: 4) >>
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Аноним (гость) 28-11-2018 22:08:52   #4 [com]
Приснился хороший добрый сон :Кара оол умер.
 
0
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Аноним (гость) 28-11-2018 20:02:37   #3 [com]
ОВТ-оправдали?Браво, браво судьям!Красиво карлика послали на х*й.
 
+2
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Аноним (гость) 28-11-2018 10:32:16   #2 [ru]
Все они понимают! Просто они забыли кто они и откуда, как их имена, кто их деды и прадеды! Их ждет забвение! И глуп тот кто им завидует, или равняется на них! Буддисты... бл-дь!
 
+3
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Аноним (гость) 28-11-2018 09:30:33   #1 [ru]
Самое интересное, что ни один из даргаларов, включая Кара-оола, не пытается планировать будущее своих детей в Туве. Все они скупают недвижимость где-нибудь подальше отсюда. Я еще могу понять русских - здесь заработали/украли и покатили в теплые края, а тувинцы как? Они не понимают, что буквально грабят собственный народ, лишая будущего всю республику?
 
+3
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Комментариев: 2
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