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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 46, 27 ноября / Перекрёсток мнений
   
 
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№46, 27 ноября 2018 года.

    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Свежий анекдот

Аноним, 21-11-2018 #1[ru]

Опасно такое показывать людям! Вдруг начнут требовать такие коммунальные удобства для себя? Так и до бунта не далеко!

В Туве сформировано правительство негодяев?

Аноним, 21-11-2018 #1[ru]

Верните швейную фабрику республике!

Аноним, 21-11-2018 #2[ru]

Дамба-Карлик психически нездоров и может избежать наказания.

Аноним, 21-11-2018 #3[ru]

#2, В психушке его в смирительной рубашке будут насиловать санитары и буйные психи. Все его ненавидят. От желающих устроиться санитарами не будет отбоя.

Националист, 21-11-2018 #5[ru]

Сколько же ублюдков и мерзопакостных тварей во властных структурах! И все учат, как жить... Просто писдэс какой-то...

Аноним, 21-11-2018 #6[ru]

Наполеон Генералович Генеколог, верни фабрику – сцукащ! Но до чего же мерзопакостная неличность! Пока в канализацию сливать – неуважаемый псих с комплексом Бонапарта!!!

Аноним, 21-11-2018 #7[ru]

https://wciom.ru/news/ratings/indeks_soc_ozhidanij/ Здесь данные ВЦИОМ индексы ожидания народа! И эти индексы неприятны для власти! Потому как народ злой, а денег нет, чтобы народ заткнулся. И поэтому власти сейчас будут готовы на все, чтобы только удержаться. И им плевать, кого слить. Если надо будет, они их всех подчистую сдадут! «Им одним лямку тянуть неохота!»

Аноним, 21-11-2018 #8[ru]

Интересная статейка. Не бомба конечно, но уже петарда небольшая, предновогодняя! Но самое интересное, что я впервые полностью согласен с комментарием националиста.

Аноним, 21-11-2018 #9[ru]

В недалеком будущем, когда республиканская власть, правящая элита, сменится, придется возвращать народу все столичные гостиницы, Сайзырал, рынки, элитные земельные участки вдоль берега Енисея и многое другое. А чтоб процесс шел поактивнее, жителей Тувы призываю быть политически грамотными, объединяться, шустрее защищать свои интересы. Будущий год – ключевой для нас. Выборы – единственный шанс изменить внешний и внутренний курс, выкинуть вороватую шайку во главе ШВК.

Аноним, 21-11-2018 #10[ru]

Жулик на жулике и жуликом погоняет... Для чего такой состав нужен? А чтобы проще в родном криминальном кругу грабить бюджет и свой народ.

Аноним, 21-11-2018 #12[ru]

Под «предательством чиновников» имелся в виду ДХАП.

Аноним, 21-11-2018 #13[ru]

Говорят, карлики приватизировали уже все, что можно и нельзя. Не удивлюсь, если Хурал и Дом Правительства – уже частная собственность.

Аноним, 21-11-2018 #14[ru]

Куда пропал ушлый хакас Килижеков?

Аноним, 21-11-2018 #15[ru]

Воровать уже нечего, поэтому и нет Килижекова.

Аноним, 21-11-2018 #16[ru]

Комиссия из Фонда ЖКХ приехала.

Аноним, 22-11-2018 #17[ru]

Ааа поэтому спешно переселяют в людей с бараков.

Аноним, 23-11-2018 #18[ru]

Близко к Шойгу подобрались – задержан начальник ГУ по работе с личным составом Минобороны Михаил Барышев. Как стало известно РЕН ТВ, Барышев был задержан следователями военно-следственного управления СК России и оперативниками ФСБ. Барышев подозревается в причастности к многомиллионным хищениям в период его работы начальником Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА). В Минобороны и СК РФ пока данную информацию не комментировали.

Аноним, 23-11-2018 #20[ru]

Шолбан Валерьевич, спасите г.Кызыл от сажи! Невозможно вечером дышать, дети идут с садика со школы – охота погулять на улице, поиграть на спортивных площадках... а дышать нечем. Просто кошмар... неужели нельзя решить этот вопрос на уровне правительства...

Аноним, 23-11-2018 #24[ru]

Он увернулся, и теперь снаряд летит к вам, Конвиз! Увернулся – это значит он молодцом стал. Страсти по Кара-оолу как «водочные короли» и «политические маргиналы» решили отомстить тувинскому губернатору.

Коротко

Националист, 21-11-2018 #1[ru]

Горячо поддерживаю новые налоги и инициативы «народного» правительства. Давайте ещё пакет законов, пожёстче. А то чёта медленно пилите сук, на котором сидите.

Аноним, 21-11-2018 #7[ru]

Всякую херню придумывают! Деграданты долбаные!!! Цирк, мля «Монти Пайтен»! Идиоты глумливые! Лучше бы придумали, чтобы всем гражданам до 18 лет любую мед. помощь и реабилитацию финансировало государство, в том числе и за границей (если в своем отечестве не могут). А то смотришь, как бедные родители клич кидают по всей стране на спасение больного ребенка «нужно собрать 2000000 на лечение или операцию, промедление смерти подобно». Смотришь у матери глаза на мокром месте, малыш страдает... Господа управители, опомнитесь или будете поглощены вечной тьмою!

Аноним, 21-11-2018 #8[ru]

Лаптев, уничтоживший парк... Ховалыг, уничтоживший Кызыл... Проверенные кадры – с такими воровать одно удовольствие! Ждем от них новых «достижений»...

Националист, 21-11-2018 #10[ru]

В связи с заявлением Матвиенко об импортозамещении в области медицины, нам всем пора понять масштаб этой катастрофы. Одна пациентка спросила у своего нейрохирурга, что будет тогда? Он ответил кратко: «Вообще Ничего...» А потом добавил: «У нас в операционной из отечественного только хирурги...»

Без качественного образования нет будущего

Националист, 21-11-2018 #1[ru]

Вот, что сделал с образованием в Грузии Михаил Саакашвили. Он сам пишет в Инстаграме: «Если хочешь узнать будущее страны – загляни в ее школы. Когда я стал президентом Грузии, зарплата учителя была 35 долларов, и средний возраст учителей был 55 лет. Когда я покинул свой пост, средняя зарплата учителя была 650 долларов, а стать учителем стремились многие из молодежи. Но наша реформа образования не ограничивалась лишь повышением зарплат. Мы к чертовой бабушке упразднили все эти районо и гороно. Вместо них в каждом районе мы создали круглосуточные Дома Учителей, где учителя могли повышать свою квалификацию, чтобы сдать сертификационные экзамены, от которых зависела их зарплата. Деньги на образование из бюджета шли за каждым учеником, и те школы, куда родители стремились отдать своих детей, зарабатывали больше. Родители, учителя и администрации школ совместно определяли, на что должен пойти бюджет школы. Мы пригласили более 1500 волонтеров из англоязычных стран, которые преподавали английский язык детям даже в горных селах. А 1 сентября каждый первоклассник получал в подарок ноутбук со всеми предустановленными образовательными программами для того, чтобы с детства дети приобщались к новым технологиям. Деньги на это, кстати, мы в буквальном смысле вырыли из земли, конфисковав их у наркобарыг и коррупционеров».

Аноним, 21-11-2018 #2[ru]

С изложенным в статье полностью согласна. В соседнем регионе, Хакасии, новый губернатор проводит свою кадровую политику по всем направлениям. У нас в Тувинском университете через два месяца будут выборы нового ректора. И будем надеется, что произойдут изменения в образовании в лучшую сторону.

Аноним, 22-11-2018 #5[ru]

В США тратят огромные деньги, чтобы из дебилов сделать нормальных людей. В РФ тратят огромные деньги, чтобы нормальных людей сделать дебилами...

Аноним, 24-11-2018 #7[ru]

Правда, что на допросе наша министр Санчаа потеряла сознание и описалась?

Дурилка ЖКХ

Аноним, 21-11-2018 #1[ru]

2 рубля в месяц, украденные с каждой квартиры – это десятки миллионов в масштабе всей страны... Когда ж вы жретесь, суки?

Пресс-служба прокуратуры сообщает

Аноним, 21-11-2018 #1[ru]

Анай-оол для Кара-оолов – уже отработанный материал, это ясно всем. А племянник КШВ ушлый Евгений Чигден, бывший депутат горхурала Кызыла от партии жуликов и воров, стыривший 20 млн. руб., до сих пор не осужден. Говорят, в собственности у Чигдена только земельных участков на 100 млн. рублей, в том числе остров на малом Енисее около Серебрянки. С кем поделился Чигден, чекисты знают, но ходу делу почему-то не дают без отмашки из Москвы. Но это – дело времени.

Перекрёсток мнений

Эрмак, 21-11-2018 #2[ru]

Что ж, НАЦИСТ может РАДОВАТЬСЯ... Моих Комментариев то НЕТ, а его Редакция напечатала МНОГО...

Аноним, 21-11-2018 #3[ru]

Шумов написал: «Моих Комментариев то НЕТ, а его Редакция напечатала МНОГО». Отвечаю для Андрея Семеновича на вопрос, почему перестали печатать, с моей точки зрения: Вы пишете все время одно и то же и при этом ваши комментарии – это полная чушь!.. Вот поэтому и надоело! Как всегда, Ваш Аноним!

Аноним, 22-11-2018 #9[ru]

Оргазма – любимая женщина гинеколога / генерала / мышонка / мошонка / клопенка / писенка.

Пока в Туве единственная националистка – это я

Аноним, 21-11-2018 #1[ru]

Два продажных карлика-урода довели Туву до полного уничтожения.

Аноним, 21-11-2018 #26[ru]

Дорогой Карлик! Просим вас в зимний период воровать чуть-чуть поменьше и подать пример другим коррупционерам. Своим поступком вы дадите многим шанс выжить до весны. Спасибо.

Аноним, 21-11-2018 #30[ru]

Понятно, что ШВКа не повезло со своим окружением. Ответственность всегда несет руководитель. Это нелегкая на самом деле ноша главы, вот они и берут свое, так сказать, и забирают свое, воруют свое ...

Аноним, 21-11-2018 #33[ru]

Беда Шойгу и Кара-оола – это их придурки-добровольцы из окружения, которые действуют сами в основном, прикрываясь именами Шойгу и Кара-оолом

Аноним, 22-11-2018 #35[ru]

Не по воле местного Карлика, но в его воле следить за экологией, за сбором налогов с китайской компании.

Анонимам35и34, 22-11-2018 #36[ru]

Вот тут вы ошибаетесь! Как раз по воле Карлика, да еще и с его подачи и сам ножками стучал и требовал – на моих глазах все было!

Аноним, 22-11-2018 #37[ru]

Главный инженер Лунсина из Москвы не вылазит! Это тогда как понять?

Анониму37, 22-11-2018 #38[ru]

Вот так и понимайте – тогда в то время Кара-оол их притащил и пролобировал сам. Я на совещаниях слышал, а теперь, видимо, китайцы переступили через него, потому как чуют, что Кара-оол – хромая утка.

Аноним, 22-11-2018 #41[ru]

Анониму 38. Если они через Кара-ола переступили, то, извиняюсь, какого чёрта они держат и принимают на работу его протеже, которые приносят только вред компании... Все и так понятно. Но надо как-то патрону значимость прибавить и обелить!

Аноним, 22-11-2018 #43[ru]

Автор цитаты неизвестен, но сказано правильно «Люди не делятся на национальности, партии, фракции и религии. Люди делятся на умных и идиотов. А вот идиоты делятся на национальности, партии, фракции...»

Аноним, 23-11-2018 #44[ru]

Анониму 43. Видимо, Вы правы. У нас, в стране бандитов, воров, убийц и т.д. отвечать по закону, по решению суда заставить – невозможно. Они все неприкосновенны по причине своей убогости по здоровью, наличием различных полномочий, званий, регалий и медалей. С идиота ведь не спросишь. Но вот по понятиям ответить – это можно! Судить Карлика, конечно, никто не будет, а вот чайком напоить, а потом на повышение и... венок и некролог за счёт благотворительного фонда «Три поросёнка» – здрасьте вам!

Аноним, 24-11-2018 #56[ru]

Шумов написал: «Судя по Активности здесь Агентов Иностранных Спец Служб, ФСБ готовит почву для Закрытия Вашей Газеты». Шумов, не пугай – тут уже давно все пуганные! Захотели бы закрыть – давно бы закрыли, и тебя не спросили. И второе: когда хотят – то Шумова не спрашивают, потому как вы, Шумов, в этом вопросе не авторитет! Газета всего лишь только и мешает кому, так это Кара-оолу, потому как его власть покусывает. Вот так мы и вычислили, кому газета «Риск» мешает! Ко всем остальным, в том числе и Спец Службам ФСБ, она пока нейтральна! Как всегда, Ваш Аноним (специально для Шумова подписался)

(прочитано 702 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7664.html
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<< Комментарии к статье (Всего: 10) >>
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Аноним (гость) 29-11-2018 16:10:24   #10 [ru]
Грёбанному нацику:
пидорок-нацик, а сообщи-ка нам сирым сколько Маргаритка Тэтчеровна определила народишку для нашей страны? Ты пидорок-нацик надеешься попасть в число тех кого они оставят в живых?
Тебе не привыкать, ты же пидорок....дырочка
 
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Националист (гость) 29-11-2018 06:01:06   #9 [ru]
Обыкновенный русский фашизм

http://imglink.ru/pictures/29-11-18/7e6f094fa014f857d5996def6c0527d2.jpg
 
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Националист (гость) 28-11-2018 16:13:55   #8 [ru]
Русский журналист Олег Кашин заявил в эфире «Эха Москвы»:
«Глупо отрицать, что у одних (народов) вклад больше, у других — меньше, третьи вообще украинцы, извините".

Вот она - настоящая страна победившего нацизма. Что уж про Соловьеба говорить, когда на Эхе такой идиот в эфире пи@дит.

Остается только гадать, всегда ли Кашин был русским фашистом, или он стал таким, после того, как его били арматурой по голове и видно несколько раз, но моральным уродом он был всегда.
 
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Националист (гость) 28-11-2018 13:49:07   #7 [ru]
Также почитайте статью о том, как устроено политическое поле в Telegram, кто откуда спонсируется и как зарабатывает. Очень даже интересно...

Телега из Кремля. Рассказ о том, как власти превратили Telegram в телевизор
www.proekt.media
 
0
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националисту (гость) 28-11-2018 09:50:13   #6 [ru]
Ну неужели, грамотному и толковому человеку _пусть и называет он себя "Националистом " трудно отличить быдло ,пусть и в тельняшке от настоящего воина( комментарий №2)? Или трудно отличить пусть и поэта ,но обслуживающего власть и зарабатывающего деньги на этом ,от Поэта Гражданина своей страны ( Поэт -Гражданин говорит о боли своей страны и своего народа в стихах)? Неужели трудно отличить отравленного пропагандой человека от человека думающего?( ну это же проще чем отличить шимпанзе от гориллы) Вы же нормальный человека почему все время живете странным негативом? Да я согласен это все есть! Но для того чтобы этого не было надо этому противостоять? Вы спросите как? Да в разных случаях по разному ! Ну с горе пьяными вдвшниками все верно поступили , Да и девушку оправдали ( просто чем больше выступило бы в защиту то быстрее отпустят и тут надо о ней говорить до суда ,а не тогда когда суд прошел) ! Ну песни добронравова не все мне нравятся -терпеть не люблю во славу ( не важно партии ,комсомола или там рабочего) . Поэтому думаю что толковые люди должны давать идеи как это искоренять и показывать на примере! Я так примерно думаю ,как всегда ,Ваш Аноним.
 
+3
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Националист (гость) 28-11-2018 09:22:58   #5 [ru]
http://imglink.ru/pictures/28-11-18/8a4d5cb6bb4de1536ce5e282798f136e.jpg
 
0
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Националист (гость) 28-11-2018 09:18:54   #4 [ru]
Публикую ссылки на каналы в Telegram. Вот только некоторая часть, которые советую читать после просмотра или чтения прокремлевских журнашлюх, чтобы знать реальную картину происходящих событий... Но в любом случае, кому вы хотите верить, первым или вторым - зависит от вашего выбора.

FTP t.me
Антискрепа t.me
Баблишко t.me
База Данных | bewareofthem.org t.me
Банкста t.me
Бойлерная t.me
Взгляд изнутри t.me
Дабл Ять t.me
Депутатские будни t.me
Ёшкин Крот t.me
Исповедь кремлебота t.me
Караульный t.me
Код Дурова t.me
Компромат 2.0 t.me
Кремлёвский мамковед t.me
КСТАТИ t.me
Лентач t.me
Методичка t.me
НЕЗЫГАРЬ t.me - прокремлевский канал для слива инфы.

СерпомПо t.me также в
facebook.com
vk.com
twitter.com

Сталингулаг t.me - автор канала хорошо пишет, когда трезвый...
Усы Пескова t.me
Футляр от виолончели t.me...
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Националист (гость) 28-11-2018 09:12:21   #3 [ru]
В Хакасии прекратили уголовное дело об экстремизме в отношении защитницы коренных народов республики Лидии Баиновой. Активистку обвиняли в призывах к насилию в отношении русских из-за поста в социальной сети. Об этом сообщил адвокат правозащитной группы "Агора" Владимир Васин. www.svoboda.org

А это и есть Лидия Баинова...
http://imglink.ru/pictures/28-11-18/e08a080d9a3ebaa40c6c4ea4ebb91893.jpg
 
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Националист (гость) 28-11-2018 08:19:59   #2 [ru]
А так делают с русскими "националистами" в Латвии...

Латвия. 2 августа 1992 г. Вечно пьяные и наглые ватноголовые оккупанты в тельняшках, а-ля "ВДВ - никто кроме нас", понимают лишь язык силы. И, заметьте, латвийские полицейские всех положили "мордой в асфальт", но никто даже не пискнул, несмотря на то, что ещё 10 минут назад сыпались угрозы и рвались тельняшки на груди...

Интересно, а наши полицаи 2 августа (День ВДВ), как будут действовать в подобной ситуации?! Или как обычно и трусливо "не заметят"?!
 
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Националист (гость) 28-11-2018 08:11:37   #1 [ru]
Еще уже о русском "национализме".

В субботу вечером, в передаче Галкина, на 1-м хавноканале, которая посвящена 90-летию совкодрочера Добронравова и его творчеству, увидел еще раз подтверждение того, что основная часть России - это расисты.

Ведущий спросил у Витоса, чем отличаются китайские зрители от наших? И (!) старый жид по фамилии Добронравов, показал указательными пальцами на своих глазах, азиатский вид. А зрители в студии засмеялись и зааплодировали! На что молодой жид, по фамилии Галкин (видно более толерантно относящийся к китайцам) сказал, что и в России тоже есть люди с таким видом и они являются гражданами нашей страны...

В нормальных и цивилизованных, а тем более, в многонациональных странах, этот старый пердун, уже приносил свои извинения, но только не в скрепной и "интернациональной" стране. На этой территории, даже назвать африканца "негром", не является предосудительным высказыванием...
 
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