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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 46, 27 ноября / Тувинский политех: Деньги есть, но только для «своих»
   
 
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№46, 27 ноября 2018 года.

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Тувинский политех: Деньги есть, но только для «своих»

Тувинский политехнический техникум – учреждение, которое финансируется из бюджета Республики. Имея достаточно хорошую материально-техническую базу – учебные корпуса, гаражи, столовую, общежитие, унаследованную еще с советских времен, техникум зарабатывает хорошо, сдавая в аренду помещения в общежитии, в учебных корпусах, гаражи, оказывая платные образовательные услуги. С 2016 года открыли много платных групп автомехаников, социальных работников, программистов, водителей. Соответственно, кроме бюджетных средств формируются и внебюджетные средства, которые должны быть направлены на развитие техникума, улучшение и обновление материально-технической базы кабинетов, мастерских, лабораторий, используемых в учебном процессе более 40 лет, заработную плату педагогических работников. Но материально-техническая база из года в год изнашивается, а ничего для обучающихся не покупается, кроме как для обучения инвалидов на московские деньги.

Исполняющей обязанности директора назначена в сентябре 2014 года Биче Рада Казаковна. Этот руководитель получает заработную плату в двойном размере, т.е. из бюджета и из внебюджетных средств техникума (данные имеются в редакции – ред.). Биче Р.К. также погашала свои долги по исполнительному листу из внебюджетных средств техникума. Если только за один 2015 год 526 311,72 рубля, то, что говорить о следующих 2016, 2017, 2018 годах.

Главный бухгалтер техникума Санчат С.Д., не имея высшего образования, уже много лет работает на этой должности и получает оклад бухгалтера с высшим образованием. В техникуме ведется двойная бухгалтерия, про что знают все работники. Работники техникума не получают заработную плату в полном объеме, особенно в последние месяцы. Куда исчезают деньги? Ведь финансируется все в полном объеме. С вопросами о своей зарплате работники подходят в бухгалтерию, но в ответ никаких пояснений не получают. Одна надежда у всех на централизованную бухгалтерию. Премиальные получают только особо приближенные к директору.

С весны 2018 года Шолбан Валерьевич дал указание снять Биче Р.К., и тут же появились желающие на ее место. Одна из них – ее заместитель Монгуш Ш.В., которая устроила пьяную драку со своей подчиненной в техникуме на глазах у работников и учащихся. Если назначат, то будет боевой директор.

По госзакупкам техникум много лет «сотрудничает» с Донгаком Азисом Владимировичем – зятем главного бухгалтера Санчат С.Д. Он поставляет в техникум любые товары: продовольственные и непродовольственные (продукты, стройматериалы). Раньше у него была фамилия Кончук. У него ООО «Аржаан-17», которому техникум перечисляет иногда до одного миллиона рублей в месяц.

Даваа Анаймаа Кужугетовна – основной подрядчик по ремонтным работам. На ее счет перечисляют большие суммы денег. О качестве выполненных работ речи не идет.

Закуплено брусчатки на сумму 1 млн. 200 тыс. руб. (2 камаза). Необходимо рассчитать брусчатку в наличии в техникуме. Где остальное? Почему работники техникума работают на доме директора?

Крыша в общежитии и в классах течет – куда делись три пачки шифера?!

Для проверки достаточно провести сверку казначейства и банка.

Почему работников техникума не ставят в известность о результатах проверок, которых было очень много. Пусть сами проверяющие на общем собрании все рассказывают!

Шолбан Валерьевич, почему министр Санча Т.О. не выполняет Ваши указания?!

Пишем в министерство, прокуратуру, правительство о нарушениях, а воз где стоял, там и стоит. Наверное, крыша крутая.

(прочитано 1003 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7660.html
+7

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<< Комментарии к статье (Всего: 8) >>
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Аноним (гость) 29-11-2018 19:53:29   #8 [ru]
Международное сообщество должно создать специальный суд, который мог бы судить коррумпированных политиков из стран, неспособных наказать их самостоятельно, считает главный лоббист этой идеи, американский судья Марк Вулф. Российские лидеры в глазах судьи Вулфа - явные кандидаты в подсудимые.
Очень многие юристы и политики сомневаются в том, что идея Международного антикоррупционного суда (МАКС) реализуема, и даже в том, что она разумна. Одни оппоненты судьи Вулфа и его соратников говорят, что суд не сможет работать, поскольку большинство стран, в том числе наиболее коррумпированных, его не признает. Другие - что пока для борьбы с коррупцией вполне достаточно имеющихся международных институтов.
Но 72-летний судья Вулф верит в успех и намерен в следующем году запустить большую международную кампанию за создание МАКС.
 
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Аноним (гость) 29-11-2018 08:53:18   #7 [ru]
аноним №6 написал :
"надо её вместе со всем правительством Тувы в одну подводную лодку законопатить... и как дать по ней торпедой!!! "

ну а дальше то что будет ? Придут новые и так же начнут воровать. Придут и будут воровать. И те правы ,которые говорят что эти нахапали уже. Так и есть нахапали ,но не остановятся! Что каждый год покупать подводные лодки ,законопачивать туда всех и покупать торпеды? Не хватит ни торпед ни подводных лодок! Вон в Китае даже расстреливают ,а они все одно воруют! Тогда многие могут сказать ,что нет средств против воровства! НО НА САМОМ ДЕЛЕ ЕСТЬ! Все просто -это сменяемость власти и подотчетность народу и главное чтобы новые кто пришел к власти проверили тех кто ушел и только после того что все убедились в том что ничего не украл вступают в силу положенные по закону льготы! Ну а если проворовался то тюрьма с конфискацией! И чтобы наказание было неминуемо! И все !
 
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Аноним (гость) 29-11-2018 08:27:01   #6 [ru]
надо её вместе со всем правительством Тувы в одну подводную лодку законопатить... и как дать по ней торпедой!!! Мерзкие людишки.
 
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Аноним (гость) 29-11-2018 07:08:08   #5 [ru]
Это называется безнаказанность. Она от КТЭИП ущла безнаказанной, получала огромную зарплату, оставила многомиллионные долги. Бухгалтера осуждены. Материальная база не обновлялась, зарплату сотрудникам не выдавала, даже отпускные получали по частям до конца года. Об этом писал в газете "Тувинская правда" Тинмей Д.Л. Из-за долгов работникам КТЭИП не могут поднять зарплату.
 
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Аноним (гость) 29-11-2018 01:48:11   #4 [ru]
С проверок толку нет .... решают все в правительстве кого поставить и кого убрать, такой закон в республике... везде так ... если бы после проверок были результаты увольнения руководителей, было бы совсем по другому, как раньше в советское время...
 
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Аноним (гость) 28-11-2018 20:05:24   #3 [com]
Санчаа ещё не в сизо?Ей очень подойдёт тюремная роба.
 
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Аноним (гость) 28-11-2018 08:57:08   #2 [ru]
Министерство образования у нас только для освоения бабла. Образовательную функцию совсем не выполняет. Разогнать всех к чертовой матери и закрыть все эти шаражки! А освободившиеся деньги отдать одаренным детям на обучение в нормальных учебных заведениях России или заграницы!
 
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Аноним (гость) 28-11-2018 07:28:16   #1 [ru]
Кто эту мошенницу поставил туда? Она же развалила кооперативный техникум.
 
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