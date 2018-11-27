Тувинский политех: Деньги есть, но только для «своих»

Тувинский политехнический техникум – учреждение, которое финансируется из бюджета Республики. Имея достаточно хорошую материально-техническую базу – учебные корпуса, гаражи, столовую, общежитие, унаследованную еще с советских времен, техникум зарабатывает хорошо, сдавая в аренду помещения в общежитии, в учебных корпусах, гаражи, оказывая платные образовательные услуги. С 2016 года открыли много платных групп автомехаников, социальных работников, программистов, водителей. Соответственно, кроме бюджетных средств формируются и внебюджетные средства, которые должны быть направлены на развитие техникума, улучшение и обновление материально-технической базы кабинетов, мастерских, лабораторий, используемых в учебном процессе более 40 лет, заработную плату педагогических работников. Но материально-техническая база из года в год изнашивается, а ничего для обучающихся не покупается, кроме как для обучения инвалидов на московские деньги.

Исполняющей обязанности директора назначена в сентябре 2014 года Биче Рада Казаковна. Этот руководитель получает заработную плату в двойном размере, т.е. из бюджета и из внебюджетных средств техникума (данные имеются в редакции – ред.). Биче Р.К. также погашала свои долги по исполнительному листу из внебюджетных средств техникума. Если только за один 2015 год 526 311,72 рубля, то, что говорить о следующих 2016, 2017, 2018 годах.

Главный бухгалтер техникума Санчат С.Д., не имея высшего образования, уже много лет работает на этой должности и получает оклад бухгалтера с высшим образованием. В техникуме ведется двойная бухгалтерия, про что знают все работники. Работники техникума не получают заработную плату в полном объеме, особенно в последние месяцы. Куда исчезают деньги? Ведь финансируется все в полном объеме. С вопросами о своей зарплате работники подходят в бухгалтерию, но в ответ никаких пояснений не получают. Одна надежда у всех на централизованную бухгалтерию. Премиальные получают только особо приближенные к директору.

С весны 2018 года Шолбан Валерьевич дал указание снять Биче Р.К., и тут же появились желающие на ее место. Одна из них – ее заместитель Монгуш Ш.В., которая устроила пьяную драку со своей подчиненной в техникуме на глазах у работников и учащихся. Если назначат, то будет боевой директор.

По госзакупкам техникум много лет «сотрудничает» с Донгаком Азисом Владимировичем – зятем главного бухгалтера Санчат С.Д. Он поставляет в техникум любые товары: продовольственные и непродовольственные (продукты, стройматериалы). Раньше у него была фамилия Кончук. У него ООО «Аржаан-17», которому техникум перечисляет иногда до одного миллиона рублей в месяц.

Даваа Анаймаа Кужугетовна – основной подрядчик по ремонтным работам. На ее счет перечисляют большие суммы денег. О качестве выполненных работ речи не идет.

Закуплено брусчатки на сумму 1 млн. 200 тыс. руб. (2 камаза). Необходимо рассчитать брусчатку в наличии в техникуме. Где остальное? Почему работники техникума работают на доме директора?

Крыша в общежитии и в классах течет – куда делись три пачки шифера?!

Для проверки достаточно провести сверку казначейства и банка.

Почему работников техникума не ставят в известность о результатах проверок, которых было очень много. Пусть сами проверяющие на общем собрании все рассказывают!

Шолбан Валерьевич, почему министр Санча Т.О. не выполняет Ваши указания?!

Пишем в министерство, прокуратуру, правительство о нарушениях, а воз где стоял, там и стоит. Наверное, крыша крутая.