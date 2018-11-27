Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Путин отдыхает в Туве. Раздел: Люди
Комментариев: 20
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 82
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 32
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 46, 27 ноября / Пресс-служба прокуратуры сообщает
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№46, 27 ноября 2018 года.

    Пресс-служба прокуратуры сообщает

Добросовестный труд ветерана

С 16.11.2018 по приказу прокурора Республики Тыва от 31.10.2018 №786-к старший советник юстиции Кривдик Василий Степанович по собственному желанию в связи с выходом на пенсию за выслугу лет, освобожден от должности старшего помощника прокурора Республики Тыва по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью.

Василий Степанович в органах прокуратуры республики прослужил более 16 лет. Работал в должностях главного специалиста по связям со средствами массовой информации и работе с общественностью, помощника прокурора, старшего помощника прокурора Республики Тыва по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью. Неоднократно поощрялся приказами Генерального прокурора Российской Федерации и прокурора Республики Тыва за примерное исполнение служебных обязанностей.

Коллектив прокуратуры Республики Тыва выражает Василию Степановичу искреннюю благодарность за многолетний труд и вклад в освещении деятельности органов прокуратуры.

Прокуратура Республики Тыва.

Защита законных прав детей-сирот

Сотрудниками прокуратуры Барун-Хемчикского района Республики Тыва при проверке обращения гражданина о несогласии с размером назначенного ГКУ «Центр занятости населения в г.Ак-Довураке» пособия по безработице установлены нарушения гарантий социальной поддержки детей-сирот.

Проверкой установлено, что заявитель относится к детям-сиротам. В 2018 году он окончил «Кемеровский горнотехнический техникум», а 1 августа впервые обратился в ГКУ «Центр занятости населения в г.Ак-Довураке» для постановки на учет в качестве безработного и поиска ему подходящей работы.

Приказом директора Центра занятости от 8 августа текущего года он признан безработным и ему назначено 1190 рублей пособия по безработице.

В назначении пособия по безработице в размере среднего заработка, юноше отказано в связи с тем, что он ранее работал в ООО «Шахта Бутовская». Выпиской из лицевого счета застрахованного лица установлено, что за него уплачены страховые взносы в Пенсионный фонд.

Изучение истребованных трудовых договоров, заключенных между ООО «Шахта Бутовская» и заявителем, показало, что они заключены на период прохождения производственной практики по направлению ГПОУ «Кемеровский горнотехнический техникум» с 6 по 21 июня 2017 года и с 15 февраля по 17 мая 2018 года. Уволен юноша по окончании прохождения практики.

Пунктом 6 ст. 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» закреплено, что основные профессиональные образовательные программы предусматривают проведение практики. Согласно пункту 2 Приказа Минобрнауки России от 18 апреля 2013 года №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» видами практики обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, являются: учебная практика и производственная практика.

Прохождение производственной практики на действующем производственном предприятии по избранной профессии, предусмотрено учебной программой профессионального образования и не зависит от желания, либо нежелания обучающегося. Производственная практика является неотъемлемой частью процесса обучения и не является трудовой деятельностью. Заявитель был принят на работу временно, только в связи с прохождением производственной практики, учеником подземного горнорабочего, а не на штатную должность.

Поскольку заявитель окончил обучение в июле 2018 года, в рассматриваемые периоды прохождения производственной практики он не имел профессии подземного горнорабочего, по которой мог бы быть принятым на работу в ООО «Шахта Бутовская». Поэтому, вставая на учет в ГКУ РТ «Центр занятости населения г. Ак-Довурака» по окончании учебного заведения, он искал работу впервые и ранее не вступал в трудовые отношения.

При таких обстоятельствах заявитель имеет право на получение пособия по безработице в повышенном размере как ребенок-сирота, впервые ищущий работу.

В связи с выявленным нарушением прокуратурой района в ГКУ «Центр занятости населения г. Ак-Довурака» внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушенные права молодого человека восстановлены. Ему произведен перерасчет и в октябре текущего года ему выплачено 66 171 рубль пособия.

Прокуратура Барун-Хемчикского района.

(прочитано 586 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7662.html
0

Остальные материалы номера 46:
 
   
   
 
Материал входит в разделы тематического архива:
 
   

Когда Буратино узнал, что Мальвина изменяет ему с Пьеро, он взял сверло и... засверлился.

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank