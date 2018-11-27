    Пресс-служба прокуратуры сообщает

Добросовестный труд ветерана

С 16.11.2018 по приказу прокурора Республики Тыва от 31.10.2018 №786-к старший советник юстиции Кривдик Василий Степанович по собственному желанию в связи с выходом на пенсию за выслугу лет, освобожден от должности старшего помощника прокурора Республики Тыва по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью.

Василий Степанович в органах прокуратуры республики прослужил более 16 лет. Работал в должностях главного специалиста по связям со средствами массовой информации и работе с общественностью, помощника прокурора, старшего помощника прокурора Республики Тыва по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью. Неоднократно поощрялся приказами Генерального прокурора Российской Федерации и прокурора Республики Тыва за примерное исполнение служебных обязанностей.

Коллектив прокуратуры Республики Тыва выражает Василию Степановичу искреннюю благодарность за многолетний труд и вклад в освещении деятельности органов прокуратуры.

Прокуратура Республики Тыва.

Защита законных прав детей-сирот

Сотрудниками прокуратуры Барун-Хемчикского района Республики Тыва при проверке обращения гражданина о несогласии с размером назначенного ГКУ «Центр занятости населения в г.Ак-Довураке» пособия по безработице установлены нарушения гарантий социальной поддержки детей-сирот.

Проверкой установлено, что заявитель относится к детям-сиротам. В 2018 году он окончил «Кемеровский горнотехнический техникум», а 1 августа впервые обратился в ГКУ «Центр занятости населения в г.Ак-Довураке» для постановки на учет в качестве безработного и поиска ему подходящей работы.

Приказом директора Центра занятости от 8 августа текущего года он признан безработным и ему назначено 1190 рублей пособия по безработице.

В назначении пособия по безработице в размере среднего заработка, юноше отказано в связи с тем, что он ранее работал в ООО «Шахта Бутовская». Выпиской из лицевого счета застрахованного лица установлено, что за него уплачены страховые взносы в Пенсионный фонд.

Изучение истребованных трудовых договоров, заключенных между ООО «Шахта Бутовская» и заявителем, показало, что они заключены на период прохождения производственной практики по направлению ГПОУ «Кемеровский горнотехнический техникум» с 6 по 21 июня 2017 года и с 15 февраля по 17 мая 2018 года. Уволен юноша по окончании прохождения практики.

Пунктом 6 ст. 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» закреплено, что основные профессиональные образовательные программы предусматривают проведение практики. Согласно пункту 2 Приказа Минобрнауки России от 18 апреля 2013 года №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» видами практики обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, являются: учебная практика и производственная практика.

Прохождение производственной практики на действующем производственном предприятии по избранной профессии, предусмотрено учебной программой профессионального образования и не зависит от желания, либо нежелания обучающегося. Производственная практика является неотъемлемой частью процесса обучения и не является трудовой деятельностью. Заявитель был принят на работу временно, только в связи с прохождением производственной практики, учеником подземного горнорабочего, а не на штатную должность.

Поскольку заявитель окончил обучение в июле 2018 года, в рассматриваемые периоды прохождения производственной практики он не имел профессии подземного горнорабочего, по которой мог бы быть принятым на работу в ООО «Шахта Бутовская». Поэтому, вставая на учет в ГКУ РТ «Центр занятости населения г. Ак-Довурака» по окончании учебного заведения, он искал работу впервые и ранее не вступал в трудовые отношения.

При таких обстоятельствах заявитель имеет право на получение пособия по безработице в повышенном размере как ребенок-сирота, впервые ищущий работу.

В связи с выявленным нарушением прокуратурой района в ГКУ «Центр занятости населения г. Ак-Довурака» внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушенные права молодого человека восстановлены. Ему произведен перерасчет и в октябре текущего года ему выплачено 66 171 рубль пособия.

Прокуратура Барун-Хемчикского района.