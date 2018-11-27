Военное положение

Месяц назад министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова фактически уволила сама себя.

В споре с депутатом облдумы Николаем Бондаренко она неосторожно заявила, что прожиточного минимума в размере 3,5 тысячи рублей в месяц «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». При этом поставить над собой эксперимент и прожить месяц на 3,5 тысячи рублей Соколова отказалась, сославшись на «статус министра». После этого саратовский губернатор Валерий Радаев её уволил.

Недавно история получила продолжение. Тот самый депутат Бондаренко рассказал, что собирается предложить Госдуме и правительству РФ увеличить размер потребительской корзины до 10 тысяч рублей, а прожиточный минимум – до 20 тысяч.

Информагентство Regions.ru попросило депутатов и сенаторов прокомментировать это заявление. Среди прочих отличилась член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Екатерина Лахова. В Совфеде она представляет Брянскую область и состоит в партии «Единая Россия». Госпожа Лахова не нашла ничего лучше, чем подбодрить тех, кто не может себе позволить нормально питаться, напоминанием о тяготах войны.

Полностью цитата звучит так:

«Обычно перед выборами выбрасывают такие вопросы. Странно, что сейчас об этом речь завели. Понятно, что прожиточный минимум очень маленький, как и потребительская корзина, хотелось бы лучше. Да и кто будет против увеличения? Все будут «за»! Но надо смотреть, каким образом этого добиться, а не популизмом заниматься.

Конечно, питаться на 3500 рублей трудно. Я, например, иногда весь день гречкой питаюсь. Для здоровья полезно периодически устраивать такие дни. На следующие день желания уже нет продолжать в том же духе. Понятное дело, что организму нужно разнообразие. И если каждый день питаться скудно, то организм «спасибо» не скажет.

Но вот что интересно: я все время думаю о тех, кто прошел войну. Люди, которые пережили ужасы и голод. Какая у них была потребительская корзина? Люди выживали, как могли. И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая! Может, как раз стрессы и лишения тому причиной?

Другое дело, что до крайностей доходить не надо. И 3500 рублей в месяц – это, понятное дело, очень мало. Но как легко сказать, что надо поднять прожиточный минимум! Так говорят обычно люди, которые неподготовленными приходят во власть».

Вон оно что получается... Оказывается, итоги 18 лет правления Путина сенатор от «Единой России» сравнивает с вторжением гитлеровских войск.

В блокадном Ленинграде вообще норма для работающих была 600 граммов хлеба в день, а для детей – 300. И ничего! Так что 3500 рублей в месяц – это ещё много!

Да и вообще, хороший на самом деле аргумент. Мне кажется, чиновникам надо учиться у Екатерины Лаховой.

– Дороги плохие!

– Так в войну вообще дорог не было! И жили как-то!



– Детей за мемы сажают!

– Так по законам военного времени за такое вообще бы расстреливали!

И сразу легче становится. И даже немного стыдно... Деды воевали, фашистскую гадину задушили – и нам надо соответствовать. Не время раскисать! Соберитесь, тряпки!

Илья Варламов