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Путин отдыхает в Туве. Раздел: Люди
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 46, 27 ноября / Военное положение
   
 
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№46, 27 ноября 2018 года.

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Военное положение

Военное положение

Месяц назад министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова фактически уволила сама себя.

В споре с депутатом облдумы Николаем Бондаренко она неосторожно заявила, что прожиточного минимума в размере 3,5 тысячи рублей в месяц «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». При этом поставить над собой эксперимент и прожить месяц на 3,5 тысячи рублей Соколова отказалась, сославшись на «статус министра». После этого саратовский губернатор Валерий Радаев её уволил.

Недавно история получила продолжение. Тот самый депутат Бондаренко рассказал, что собирается предложить Госдуме и правительству РФ увеличить размер потребительской корзины до 10 тысяч рублей, а прожиточный минимум – до 20 тысяч.

Информагентство Regions.ru попросило депутатов и сенаторов прокомментировать это заявление. Среди прочих отличилась член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Екатерина Лахова. В Совфеде она представляет Брянскую область и состоит в партии «Единая Россия». Госпожа Лахова не нашла ничего лучше, чем подбодрить тех, кто не может себе позволить нормально питаться, напоминанием о тяготах войны.

Полностью цитата звучит так:

«Обычно перед выборами выбрасывают такие вопросы. Странно, что сейчас об этом речь завели. Понятно, что прожиточный минимум очень маленький, как и потребительская корзина, хотелось бы лучше. Да и кто будет против увеличения? Все будут «за»! Но надо смотреть, каким образом этого добиться, а не популизмом заниматься.

Конечно, питаться на 3500 рублей трудно. Я, например, иногда весь день гречкой питаюсь. Для здоровья полезно периодически устраивать такие дни. На следующие день желания уже нет продолжать в том же духе. Понятное дело, что организму нужно разнообразие. И если каждый день питаться скудно, то организм «спасибо» не скажет.

Но вот что интересно: я все время думаю о тех, кто прошел войну. Люди, которые пережили ужасы и голод. Какая у них была потребительская корзина? Люди выживали, как могли. И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая! Может, как раз стрессы и лишения тому причиной?

Другое дело, что до крайностей доходить не надо. И 3500 рублей в месяц – это, понятное дело, очень мало. Но как легко сказать, что надо поднять прожиточный минимум! Так говорят обычно люди, которые неподготовленными приходят во власть».

Вон оно что получается... Оказывается, итоги 18 лет правления Путина сенатор от «Единой России» сравнивает с вторжением гитлеровских войск.

В блокадном Ленинграде вообще норма для работающих была 600 граммов хлеба в день, а для детей – 300. И ничего! Так что 3500 рублей в месяц – это ещё много!

Да и вообще, хороший на самом деле аргумент. Мне кажется, чиновникам надо учиться у Екатерины Лаховой.

– Дороги плохие!
– Так в войну вообще дорог не было! И жили как-то!

– Детей за мемы сажают!
– Так по законам военного времени за такое вообще бы расстреливали!

И сразу легче становится. И даже немного стыдно... Деды воевали, фашистскую гадину задушили – и нам надо соответствовать. Не время раскисать! Соберитесь, тряпки!

Илья Варламов

(прочитано 564 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7661.html
+5

<< Комментарии к статье (Всего: 14) >>
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Аноним (гость) 30-11-2018 11:45:07   #14 [ru]
НАЦИОНАЛИСТ написал:
"что именно Россия украла у доверчивых тувинцев???" самое главное для любого государства - это НЕЗАВИСИМОСТЬ!!!"

На самом деле Тува получила при Ельцине независимости столько сколько захотела, а что получилось? Первое : стали сразу выгонять русских под руководством Бичелдея ,далее пошел развал экономики и спаивание народа Тыва при помощи поставок водки из Осетии заинтересованными тувинцами далее народ одурманили и споили - пришли к власти черные братки и туже поставили в правительство Бичелдея и что далее-- вот уже 11 год у власти один из идеологов независимости и что? Стало только хуже! Даже последний самолет -подарок Ельцина и тот продали и деньги разворовали! Что дальше то будете делать? Ведь все уже развалили? Будете чем торговать? Природными ресурсами? Так уже без вас Уважаемый Националист ими торгуют и китайцы уже давно в Туве! Так что вы и тут не при делах! Как всегда, Ваш Аноним
 
+1
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Националист (гость) 30-11-2018 11:11:03   #13 [ru]
Косноязычная фашистская орусня под #10, написал "Россия украла ...". Так вот читай историю Тувы. Что предатель своего народа Тока закончил сталинские курсы "Коммунистического университета трудящихся Востока"... И подложила под него подготовленную "жену"... чтобы... а дальше вы сами знаете, что произошло в 1944 г.

Так вот, спрашиваешь - "что именно Россия украла у доверчивых тувинцев???" самое главное для любого государства - это НЕЗАВИСИМОСТЬ!!!
 
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Аноним (гость) 29-11-2018 16:49:38   #12 [com]
Российское правительство: живите на 3500, вспомните, как было тяжело в войну!
Народ: но войны же нет...
Российское правительство: щавсёбудет! падажди
 
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Аноним (гость) 29-11-2018 16:05:13   #11 [ru]
"Чудо! Как хороша!!!"
Россия обокрала сказочность нищей феодалии! ха-ха-ха....
 
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Аноним (гость) 29-11-2018 08:49:33   #10 [ru]
А что именно Россия украла у доверчивых тувинцев??? Огласите весь список пожалуйста? А то, что Тува сегодня в составе РФ на правах Республики так ты за это Буяна Бадаргы благодари и Току Солчака! У Кыргызстана например есть суверенитет, только что с ним делать никто не знает, 1/3 населения в РФ на зароботках! Да и тувинцы последнее время все больше за саяны выезжают, кто на зароботки, кто на ПМЖ. Наверное потому что жизнь в Тыве сказочно хороша!?
 
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Националист (гость) 28-11-2018 09:40:11   #9 [ru]
Празднование победы СССР над Третьим Рейхом начинается только с 1965 года. 20 лет 9 мая - НОЛЬ!

Ждали пока поредеют реальные участники знавшие трусливое, подлое командование топившее врага в крови солдат.

Через 20 лет тыловые крысы и НКВД захотят день скорби сделать праздником.
 
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Националист (гость) 28-11-2018 09:29:24   #8 [ru]
Скоро может и так будет...

http://imglink.ru/pictures/28-11-18/21240a565b92eda46af973bccd35e371.jpg
 
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Националист (гость) 28-11-2018 09:03:46   #7 [ru]
На счет космоса...

http://imglink.ru/pictures/28-11-18/d1b181b747bdb45634ad0464d818d2e7.jpg
 
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Националист (гость) 28-11-2018 09:01:04   #6 [ru]
Имперские амбиции Путина?! Польский военный Кремлю: "Вы хотите поделить Украину с Польшей? Скорее, мы с Украиной поделим Россию на мелкие государства!"

Идея конечно спорная и не реализуемая, но меня в этой статье заинтересовало совсем другое... высказывание (!) о Туве... "Или, может быть, Тува русская земля? Да вы ее просто заграбастали, обманув и ограбив доверчивых тувинцев". Подробнее www.dialog.ua
 
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Аноним (гость) 28-11-2018 09:00:39   #5 [ru]
Действительно. Советский союз через 16 лет после разрушительной войны отправил вперед всех человека в космос. А Путин уже почти 20 лет кивает на "лихие 90-е", а страна тем временем все глубже катится в жопу, просирая советское наследие...
 
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Остальные материалы номера 46:
 
   
   
 
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Когда Буратино узнал, что Мальвина изменяет ему с Пьеро, он взял сверло и... засверлился.

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