Почему рост доходов россиян по плану правительства упадёт в 10 раз

Депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин – о новых прогнозах благосостояния россиян

Министерство экономического развития понизило в 10 раз свой же собственный прогноз на рост реальных доходов населения в 2019 году – с 1% до 0,1%.

Почему? А повышения пенсионного возраста и роста НДС уже вполне достаточно, чтобы говорить даже не о минимальном росте, а о снижении реальных доходов. Но снижение, видимо, никто признавать не хочет. И эта тенденция продолжится.

Одновременно с этим Росстат доложил о росте теневой экономики в России. Причины – те же. Рост НДС, бесспорно, выталкивает людей на работу не по правилам. Равно как и повышение пенсионного возраста способствует уводу трудовых отношений в тень: работающим пенсионерам никаких доходов не индексируют, они часто трудоустроены неофициально.

Падение реальных доходов населения сопровождается ростом безработицы, что ведет к снижению покупательной способности населения, замедлению экономического роста, а также росту преступности в обществе.

И как они теперь собираются выполнять задачу по снижению бедности, поставленную президентом Путиным? Эта задача декларативна. Она просто не может решаться в условиях, когда все системные мероприятия направлены на повышение бедности.

Но параллельно у нас включается принцип адресности, который означает, что человеку нужно доказать его отчаянное положение, обзавестись кучей справок, а далеко не все могут пройти через это прокрустово ложе. Но это не только российская ситуация. Скажем, в Италии от общего числа реальных безработных пособия получают всего 3%, остальные не могут пройти через принцип адресности и сбор всякого рода справок. То есть наши власти заимствуют отрицательный опыт.

Если говорить о реальной борьбе с бедностью и падением доходов, то начинать надо с отмены налоговых преференций для корпораций, поскольку одной из причин происходящего является низкий уровень налогообложения большого капитала, низкая собираемость налогов в бюджет. То есть если в Европе доля налогообложения экономики порядка 45%, то в России – 32%, разница составляет 13 трлн. рублей ежегодно – сумма весьма приличная. Вторая системная мера, которая должна быть принята – это снижение пенсионного возраста и той самой продолжительности трудовой рабочей недели, о которой правительство говорит, но ничего делать не собирается.

Почему мы об этом говорим? Происходит перестройка экономики, такое количество рабочих рук экономике просто не нужно, соответственно, если мы не хотим получить армию безработных, нам нужно абсорбировать с рынка труда лишнюю рабочую силу. Но мы видим, что в этом направлении ничего не движется, а движется фактически в обратном. Сегодня 32% российских работников трудятся сверхурочно.

А доходы все равно падают.

«Собеседник»