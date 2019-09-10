    Перекрёсток мнений

Аноним, 04-09-2019 #2[ru]

Печально, что Ооржак и Оюн не договорились и заранее не поделили округа между своими самыми сильными кандидатами. Людям придется делиться между ЛДПР и СР, а в итоге опять победит Единая Россия. «Умного голосования» как в Москве, похоже, не получится...

Аноним, 04-09-2019 #4[ru]

ИДИОТЫ! Националист прав. Вы кому жалуетесь? Создателям, исполнителям и защитникам этих псевдовыборов? Ещё раз идиоты.

Аноним, 04-09-2019 #5[ru]

Жаловаться надо хотя бы ради того, чтобы посмотреть, как они будут изворачиваться и опять врать. Или вы предлагаете тупо молчать?

Аноним, 04-09-2019 #1[ru]

Уважаемые читатели Газеты РИСКа и участники Тувинского сегмента соцсетей! Хочу доложить результаты проведённых мною социологических опросов, среди земляков-избирателей. В последние дни лета настроения жителей республики коренным образом изменились в сторону перемен. Команда Развала ПЕДРОСОВ, если выборы состоялись бы 1-го сентября, текущего года получили бы не больше 20%! А антирейтинг Правительственной команды во главе с Кара-оолом устойчиво пикирует и давно перешёл нулевой порог. Последняя решающая неделя видимо, будет самой сокрушительной для семьи Кара-оол. Имидж наших «Национальных лидеров», старшого Шойгу и деда Путина, навсегда будут замараны несмываемой чернее ночи чёрной-чёрной краской. С нетерпением ждём свежие номера Газеты РИСК, где население получит самую объективную информацию...

Аноним, 04-09-2019 #2[ru]

Глава Тувы сообщил: Аэропорт «Кызыл» открыт для международных полетов. Глава российского правительства Дмитрий Медведев 28 августа подписал распоряжение №1902-р об открытии международного аэропорта «Кызыл». Установить в аэропорту грузопассажирский пункт пропуска через границу Российской Федерации со статусом многостороннего – сообщил в социальных сетях Глава Тувы Шолбан Кара-оол. «Обещал – сделал. Аэропорт «Кызыл» открыт для международных полетов».

Дмитрий Анатольевич подписал распоряжение об этом, но почему-то забыл опубликовать на официальном интернет-портале правовой информации в Государственной системе правовой информации. Но страшный и ужасный Блэкбой бьется в экстазе на взлетно-посадочной полосе кызылского аэропорта подобно маленькому ребенку. Тем самым Глава региона демонстрирует нелепое детское поведение. Сначала надо сделать и потом уже хвастаться у себя на странице, Валерьевич!

Официально заявляю открытым текстом. Документ не опубликован, а значит он ничтожен! Как и вы, Шолбан Валерьевич!

Аноним, 04-09-2019 #3[ru]

Международный аэропорт для китайцев открыт.

Аноним, 04-09-2019 #4[ru]

№3. Нет, пока не открыт! Документ не опубликован, а значит он ничтожен! Вам очередную фэйковую новость запустили перед выборами... Открытым текстом заявляю: Вы ВРЕТЕ...

Аноним, 04-09-2019 #5[ru]

Международный аэропорт для привлечения туристов – таков лозунг из правительства. В Кызыле нет даже элементарного автовокзала для приема гостей из соседних регионов. Туристу, освободившему номер в гостинице в 12 часов дня, некуда сдать свой чемодан или рюкзак до ближайшего автобуса в 18 часов. Может начать с малого?..

Аноним, 04-09-2019 #6[ru]

А где автобусы?? Почему мы ездим на газелях, ведь было обещано, что будут владельцы маршруток приобретать новые газели! Автобусы где?? Хвастались, что приобрели для благо народа... Все врет глава республики... Народ, почему нас обманывают??

Аноним, 04-09-2019 #8[ru]

Ну как так, ведь Дина Оюн обещала, жалко детей... Где мэрия, решайте вопрос!

Аноним, 04-09-2019 #11[ru]

Хунта во главе Шолбана Кара-оола, захватившая власть в Туве, использует на выборах настоящие бандитские методы против своего народа! Братки, чтоб угодить хозяину, действуют криминальными ресурсами и дальше готовы на страшные преступления. МВД, как это странно бы не звучало, под руководством экс министра ШУРа, бездействует. ФСБ пока не получила конкретной команды! Ситуация выходит из-под контроля! Лозунг Бичелдея, «Русские под флагом ЛДПР, хотят захватить власть в Туве», возбуждает подогретый алкоголем мозг криминала, и даёт свои преступные плоды. Высшие чиновники Тувы наталкивают малообразованную часть тувинского населения на вполне конкретный экстремизм! Пора Федеральному центру принимать чрезвычайные меры. Караоол-Бичелдей готовят 90-й год! Кровопролитие в 21-м веке неприемлемо!

Аноним, 04-09-2019 #12[ru]

Фортуна, насколько память мне не изменяет, был учителем физкультуры. При забастовках учителей из-за невыплаты зарплаты был делегирован в Москву. После прибытия из которой скоро пошел во властные структуры. Учителя тогда умели отстаивать свои права.

Аноним, 05-09-2019 #13[ru]

11-му этот криминал породил караоол–шойгу, а Бичелдей по приговору суда признан преступником и уголовником. Но почему-то не должен сидеть в колонии за многомиллионные хищения бюджетных средств. В настоящее время уголовник и преступник Бичелдей призывает к антирусским действиям и подбивает нищих тувинцев к эксремизму. Прокурор республики и ФСБ сидят и ждут, когда начнется война – преступное бездействие правоохранителей длится уже несколько десятков лет.

Аноним, 05-09-2019 #15[ru]

Я тоже заметил: ребята под погонами в основном за ПЕРЕМЕНЫ В ТУВЕ! И поддерживают команду Андриана Ооржака!

Аноним, 05-09-2019 #18[ru]

Очередная Кара-ооловская фальшь, и сплетня перед выборами «Президент России по пути в Иркутскую область и Монголию останавливался в Туве» Якобы... Об этом сообщил источник в силовых структурах региона, который пожелал остаться инкогнито. По его словам, борт №1 был в аэропорту «Кызыл». А источник – это кто? ФСБ, МВД или т.п.? ЛОЖЬ! Открытым текстом говорю. Перед выборами у вас, Шолбан Валерьевич, галлюцинации начались и агония. Вы всё врете. Хоть раз скажите народу правду и добровольно уйдите со своей должности, на которую вас народ не выбирал!

Аноним, 06-09-2019 #24[ru]

Кара-оол Шолбан и его братки приватизировали угольный разрез и продают своему народу уголь по космическим ценам – и так несколько лет. Самое удивительное – это под носом прокуроров республики и ФСБ. Их уже несколько штук обгенералилось в республике. Зато неугодных власти людей занесли в списки А и Б, и бандиты караоолов также следят за теми, кто знает правду. Все это называется – коррупция и хунта.

Аноним, 06-09-2019 #29[ru]

Караооловские бандиты не пустили в западные районы агитаторов ЛДПР и подожгли машину. Действуют нагло: знают, что правоохранители даже задок не поднимут. Восьмого идите все на выборы против черной хунты!

Аноним, 07-09-2019 #35[ru]

Подморозило – это великий день для черных братков. Начнут продавать уголь по 4000 руб. за тонну. И деньги опять рекой потекут в их карманы. Остальное их не волнует – свет отключат сегодня вечером, машину подожгли, полиция блюдет за народом и охраняет от ЛДПР, Андриан стал мажором. А конкретно твоя дочь, Кара-оол Шолбан, которая живет в элитном доме в Москве за несколько сот миллионов рублей и жрет в дорогих ресторанах – не мажорка, а сыновья ваши – которые катаются с несовершеннолетними девочками на джипах по несколько десятков миллионов – не мажоры, их ГАИШНИКИ так облизывают после ночных пьянок – народу и не снилось. С каких ... ваши дочери работают судьями – Абрамова А. постаралась, старая подруга.

Аноним, 07-09-2019 #36[ru]

В Москве караооловские дети жируют в элитных домах, за несколько сот миллионов и катаются на машинах за несколько десятков миллинов, они будут продавать нам уголь и дальше жировать – остановить их некому, правоохранители продажные – так что думай, народ!

Аноним, 07-09-2019 #37[ru]

Хочется пожелать удачи А. Ооржаку и его команде. Думаю, что, видя как Кара-оол постоянно говорит, что виноват во всем его Отец, за провал всех программ, которые финансировал Центр, решил пойти в политику. Народ поддерживает Андриана, ненавидит Кара-оола и его бешенных псов. Путин В.В. и Шойгу С.К., мы устали от этого человека! Угомоните вашего младшего! Заберите его, если он вам нравиться, только подальше от Тувы. Умоляем Вас, проявите высокое благородство, если имеете честь!

Аноним, 07-09-2019 #38[ru]

По закону требуем к допуску всех наблюдателей международных, российских и региональных. Выборы на родине Шойгу должны освещаться по всей планете. Все нарушения выкладывайте в роликах. Нам терять нечего, пусть знают земляков нашего Героя. Нас, рабов никто не слушает, зато весь мир увидит!

Аноним, 07-09-2019 #41[ru]

Бичелдеевская партия «Хостуг Тыва» в действии. Экстремизм на лицо! Кара-оол очнись! Федералы, остановите этого «Наполеона»! На границе Красноярского края и Тувы совершено нападение на автобус с участниками выборов Вечером 7 сентября на границе Красноярского края и Тувы вооруженные неизвестные люди совершили нападение на автобус с участниками выборов. Как рассказали Newslab пострадавшие, около 19:30 их автобус, следовавший из Красноярска в столицу Тувы Кызыл, остановила толпа из примерно 30-40 человек верхом на лошадях. Все они были в масках и с оружием. Нападавшие заблокировали движение автобуса и прострелили колеса. После этого преступники скрылись. Раненых нет, но люди в автобусе сильно напуганы. В автобусе сейчас находятся 12 пассажиров: журналисты и представляющие ЛДПР наблюдатели и члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Пострадавшие немедленно оповестили о ЧП правоохранительные органы. О ситуации проинформирована дежурная часть прокуратуры Тува, МВД и ФСБ. В район происшествия отправлены сотрудники полиции из пограничного Ермаковского района Красноярского края и и.о. главы МВД Тувы...

Аноним, 07-09-2019 #42[ru]

ФСБ, возьмите ситуацию под контроль! В 23:30 на мосту р. Хемчик в Бай-Тайге совершено нападение на кандидата в депутаты Великого Хурала от партии ЛДПР Менги Сулайманова. Руководил нападающими идиот из партии «Единая Россия» известный по кличкам «Папараци», «Москва», «идиот Айдын»... Нападающие угрожали убийством и требовали выдать русских наблюдателей. Передвигались на 6 автомобилях, среди которых Мерседес Глендваген госномер 897, Тойота Хайлюкс госномер 013. В автомобилях находились члены партии «Единая Россия» из числа спортсменов и посетителей фитнес залов г.Кызыл. Информация передана в правоохранительные органы, ведётся розыск преступников.

Аноним, 04-09-2019 #1[ru]

Удивительно, конечно. Государство просто сорит деньгами, набирая скот в Росгвардию для того, чтобы они били нас с вами. А врачи, полезность которых для общества первостепенна, вынуждены бастовать целыми больницами, чтобы им платили по-человечески...

Аноним, 04-09-2019 #2[ru]

Учителям, за работу в УИКах выплачивались премии от 30 до 6 тыс. руб. в разное время. Так, что на оплату штрафов явно маловато. С другой стороны, редакция газеты РИСК не указала сумму вознаграждения. Торг уместен?

Аноним, 04-09-2019 #4[ru]

#1, совсем уже оборзели фальсификаторы. В открытую говорят, что не боятся ответственности за преступления. Надо показательно хоть одного поймать и посадить! Или хотя бы оштрафовать!

Аноним, 05-09-2019 #1[ru]

Каждый район в республике может привести примеры упадка и разорения. Все это привело к гибели людей в результате безработицы, алкоголизации. Почти каждый год менялись сотрудники администраций во многих районах – в основном б/у полицейские, не имеющие образования и понятия о развитии экономики.

Аноним, 06-09-2019 #1[ru]

Когда власть гребет миллиардами и не отвечает ни за что, она любым способом защищает себя и свое награбленное. Даже путем физического уничтожения своего народа.