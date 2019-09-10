Госдума заказала бессмертие и общество нового типа за 9 млн. рублей

Аппарат Государственной Думы разместил заказ на исследование возможности использования в стране вспомогательных репродуктивных технологий. Максимальная цена договора составит 8,97 млн. рублей, работа должна быть выполнена до 30 ноября.

Заказчиков интересует использование технологии редактирования генома для «создания общества нового типа», следует из документов объявленной закупки. Экспертам предстоит проанализировать возможность использования в нашей стране таких фантастических вещей, как клонирование, редактура генома и криогенное воскрешение.

Подрядчики за пару месяцев и за гонорар в $135 тысяч должны разработать метод получения бессмертия и производства человека будущего «для создания общества нового (договорного) типа и базирующихся на более совершенном (опережающем) законодательстве».

Если разобраться, какие именно народнохозяйственные и политические задачи государственные думцы собираются решить, то эти 135 тысяч баксов покажутся сущими копейками. Итак, вот эти задачи.

Во-первых, данное исследование призвано повысить рождаемость искусственными методами, исправив демографическую ситуацию в России, тем самым выполнив поручение президента по повышению рождаемости. Доверить эту важную политическую задачу российским женщинам и мужчинам государственные думцы, понятное дело, не могут. Так что вся надежда на клонирование.

Во-вторых, в последнее время у власти накопились существенные претензии к подведомственной популяции. Народец достался российскому начальству, прямо скажем, так себе. Работают спустя рукава, умирать в чужих странах идут неохотно, а в последнее время вообще распоясались – голосовать за партию власти отказываются и вообще хотят странного: выборов каких-то, свобод и прочей невидали. Поэтому принято решение с помощью генной инженерии исправить генетический код россиян и создать нового человека – «Гомо путинус». Наделив его качествами, необходимыми в «обществе нового типа».

О перспективах применения генной инженерии президент Владимир Путин говорил еще в 2017 году на международном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Благодаря ее развитию человек получил возможность «влезать в генетический код», в результате чего может быть создан «гениальный математик или музыкант, но, может быть, и военный, который может воевать без страха, чувства сострадания и сожаления, без боли», объяснял президент.

Третья задача, которую должны решить нанятые за девять деревянных лимонов спецы, – наделить бессмертием лучших людей России. Список лучших людей можно легко составить, заглянув в справочник администрации президента, правительства, Госдумы и Совета Федерации и добавив верхнюю часть списка «Форбс». Для решения этой цели государственные думцы включили в техзадание разработку условий криогенного воскрешения, то есть воскрешение человека после его глубокой заморозки. В научном мире по поводу этой идеи есть разные мнения. Ряд ученых считают, что в будущем это станет возможным. Другие считают крионику – лженаукой. Председатель комиссии РАН по разоблачению лженауки и фальсификации научных исследований Евгений Александров считает, что крионика является мошенничеством: «Мы об этом много писали. Это исключительно коммерческая затея, не имеющая под собой никакой научной базы. Это фантазия, спекулирующая на надеждах людей о воскрешении из мертвых и мечтах о вечной жизни». При этом он утверждает, что крионика эксплуатирует человеческий страх перед смертью, так как никого никогда не удавалось оживить.

Но «если нельзя, но очень хочется, то можно». А хочется – очень. Нет, не мертвых воскрешать – зачем нам тут лишние рты. А самим обрести бессмертие. Ведь так невыносима мысль о смерти, когда наворованные миллиарды позволяют осуществить любое желание, самое изысканное и фантастическое. А тут – почувствовал приближение конца, и – прыг в жидкий азот – ждать, пока наука изобретет бессмертие.

Общество нового (договорного) типа, по замыслу государственных думцев, должно состоять из клонированных россиян, изготовленных с помощью генной инженерии под выполнение конкретных задач: военных, производственных, научных и т.д. Личная жизнь россиянам недалекого будущего станет не нужна, поскольку методы клонирования и генной инженерии делают излишними всякие глупости типа любви, секса, семьи и прочей ерунды. Верхушка общества нового типа получит право на криогенную заморозку с дальнейшим воскрешением, что дает возможность в дальнейшем получить бессмертие...

Оруэлл, Замятин и Хаксли рыдают от зависти в своих гробах. Современники с опаской смотрят на страну, в которой высший законодательный орган пытается в своих замыслах переплюнуть великие антиутопии прошлого... Впрочем, может, это и к лучшему. Возможно, предавшись мечтам о грядущем бессмертии в обществе нового типа, государственные думцы примут меньше драконовских законов...

Игорь Яковенко